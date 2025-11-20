Иногда люди хотят увидеть настоящую провинциальную Францию, не сильно удаляясь от Парижа.
Описание экскурсии
Иногда люди хотят увидеть настоящую провинциальную Францию, не сильно удаляясь от Парижа. И такие места есть! Неподалёку от Фонтенбло, на берегу речки Луэн стоит этот живописный городок-крепость. Видимо, за красоту его выбрал для проживания художник Сислей. Многократно писал его Сислей, на здешнем кладбище и упокоился. Мосты, мельницы, водопады, стаи птиц, живописные улицы, старинные дома и храмы. Были когда то и более славные времена для города — здесь как раз проходила граница между владениями французских королей и герцогов бургундских. И город был обнесён крепостными стенами, которые сохранились. На гербе города красуется голова негра и королевская лилия. Известно, что здесь в бенедиктинском монастыре проживала некая темнокожая монашка. Утверждают, что она была внебрачной дочерью короля Людовика XIV и что король часто навещал её. Но есть и другая версия — что сама королева от одиночества согрешила со своим темнокожим грумом. Как бы то ни было, город получил определённое развитие из-за визитов короля. Важная информация:
По согласованию с гидом.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Транспорт Мерседес Виано 300 евро
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Поездку в этот чудесный городок можно совместить с экскурсией в замок Фонтенбло и замок Немур
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
