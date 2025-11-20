Иногда люди хотят увидеть настоящую провинциальную Францию, не сильно удаляясь от Парижа. И такие места есть! Неподалёку от Фонтенбло, на берегу речки Луэн стоит этот живописный городок-крепость. Видимо, за красоту его выбрал для проживания художник Сислей. Многократно писал его Сислей, на здешнем кладбище и упокоился. Мосты, мельницы, водопады, стаи птиц, живописные улицы, старинные дома и храмы. Были когда то и более славные времена для города — здесь как раз проходила граница между владениями французских королей и герцогов бургундских. И город был обнесён крепостными стенами, которые сохранились. На гербе города красуется голова негра и королевская лилия. Известно, что здесь в бенедиктинском монастыре проживала некая темнокожая монашка. Утверждают, что она была внебрачной дочерью короля Людовика XIV и что король часто навещал её. Но есть и другая версия — что сама королева от одиночества согрешила со своим темнокожим грумом. Как бы то ни было, город получил определённое развитие из-за визитов короля. Важная информация:

Поездку в этот чудесный городок можно совместить с экскурсией в замок Фонтенбло и замок Немур.