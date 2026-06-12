11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Сердце Парижа: острова Ситэ и Святого Людовика

Захватывающее путешествие по островам Ситэ и Святого Людовика. Откройте для себя готическую архитектуру и аристократическую атмосферу Парижа
Знакомство с двумя знаменитыми островами Парижа оставит незабываемые впечатления. На Ситэ расположены величественные архитектурные памятники, такие как Нотр-Дам и Консьержери.

Святой Людовик, соединенный с Ситэ, предлагает уникальную атмосферу старой Франции с аристократическими особняками и магазинчиками. Это идеальная возможность погрузиться в историю и культуру французской столицы
5
16 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Посещение Нотр-Дама и Консьержери
  • 🖼️ Уникальные витражи Сент-Шапель
  • 🏛️ Атмосфера старой Франции на острове Святого Людовика
  • 🍦 Самое вкусное мороженое в Париже
  • 🏞️ Прогулка по зеленым набережным
Сердце Парижа: острова Ситэ и Святого Людовика
Сердце Парижа: острова Ситэ и Святого Людовика
Сердце Парижа: острова Ситэ и Святого Людовика

Что можно увидеть

  • Нотр-Дам
  • Консьержери
  • Сент-Шапель
  • Площадь Дофины
  • Церковь Святого Людовика

Описание экскурсии

На острове Ситэ:

  • Собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам) — символ французской готики.
  • Королевский дворец Консьержери и Сент-Шапель — архитектурные жемчужины 13–14 веков.
  • Старейший мост Парижа — Пон-Нёф и площадь Дофина времён Генриха IV.
  • Сквер Тамплиеров — место казни последнего великого магистра ордена.

На острове Святого Людовика:

  • Барочная церковь Святого Людовика и аристократические особняки 17 века.
  • Знаменитое мороженое — попробуем легендарный сорбет от Berthillon.
  • Уютные набережные, сельские улочки и магазинчики с региональными продуктами.

Вы узнаете:

  • Как родился Париж и почему именно на острове Ситэ.
  • Чем уникален готический стиль и почему Нотр-Дам стал его воплощением.
  • Истории о королях, воинах и мучениках — от Людовика Святого до Генриха IV.
  • Почему тамплиеров обвинили в ереси и сожгли на костре.
  • Чем остров Святого Людовика отличается от остального Парижа и почему здесь до сих пор чувствуется дух старой Франции.

Организационные детали

  • В программу не входит посещение капеллы.
  • Отдельно по желанию оплачивается мороженое.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У собора Парижской Богоматери
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1073 туристов
Я провожу экскурсии по историческим кварталам Парижа, его пригородам, а также по французской провинции. Страстно увлечённый Францией и её богатейшей историей, я защитил в ноябре 2023 года диссертацию по истории 17
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века в Сорбонне и сейчас преподаю в университете. Занимаюсь также переводами и фотографией, пишу статьи на исторические темы и веду свой исторический форум. Буду очень рад, если вы прогуляетесь со мной по прекрасной Франции.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
4
3
2
1
Людмила
В прошлом году мы много раз были в Париже и каждый раз брали разных гидов, чтобы увидеть Францию с разных сторон. Но экскурсия Максима «Сердце Парижа» стала для нас самой
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запоминающейся.

Максим - кандидат исторических наук, и это чувствуется в каждой детали. Никаких поверхностных «туристических легенд» - только достоверные факты, интересные истории и настоящее погружение в атмосферу Парижа.

Мне и моему сыну-шахматисту было очень интересно и познавательно. Редко встречаются экскурсии, которые одинаково увлекают и взрослых, и детей. После этой прогулки Париж открылся нам совершенно по-новому.

Очень рекомендуем всем, кто хочет не просто увидеть город, а действительно почувствовать его сердце ❤️

В прошлом году мы много раз были в Париже и каждый раз брали разных гидов, чтобы
В прошлом году мы много раз были в Париже и каждый раз брали разных гидов, чтобы
В прошлом году мы много раз были в Париже и каждый раз брали разных гидов, чтобы
В прошлом году мы много раз были в Париже и каждый раз брали разных гидов, чтобы
В прошлом году мы много раз были в Париже и каждый раз брали разных гидов, чтобы
В прошлом году мы много раз были в Париже и каждый раз брали разных гидов, чтобы
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А
Максим приятно удивил глубиной подачи материала. Чувствуется серьёзное историческое образование, широкая эрудиция и искренняя любовь к Парижу. Рассказ структурированный, насыщенный, при этом лёгкий для восприятия. Прекрасная речь, точные формулировки, умение
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выстроить логическую линию от истоков города до деталей архитектуры — всё это создаёт ощущение настоящей профессиональной экскурсии.
Получили огромное удовольствие и интеллектуальное, и эстетическое. С удовольствием придём к Максиму на другие экскурсии и смело рекомендуем его тем, кто ценит глубину и качество подачи

Максим
Максим
Ответ организатора:
Огромное спасибо за прекрасно проведённое время! Очень был рад знакомству и надеюсь, что мы встретимся вновь в Париже 😊
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Виктор
Отлично структурированная, не утомительная экскурсия. Не перегруженная датами и кучей неизвестных имён. Хорошо поставленная речь. Прекрасное знание материала. (Максим, как оказалось, преподаватель истории в ряде французских университетов). Как бонус получили пару адресов прикольных нетуристических ресторанчиков. . очень рекомендуем.
Отлично структурированная, не утомительная экскурсия. Не перегруженная датами и кучей неизвестных имён. Хорошо поставленная речь. Прекрасное
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Мария
Мы провели незабываемые два часа в самом сердце Парижа, в компании интересного и тонко чувствующего город гида-Максима. С помощью Максима нам удалось погрузиться в идивительный мир старого Парижа, узнать много
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новых и интересных фактов, несмотря на то, что мы привыкли готовиться к поездкам и заранее изучать информацию. Экскурсия проходила в легкой и непринужденной обстановке. Отдельное спасибо Максиму за то, что с первых минут ему удалось завладеть вниманием детей и пробудить у них интерес к местам, которые мы посещали. Все было на очень высоком уровне, с радостью рекомендую экскурсию и Максима всем, кто хочет с пользой провести время в одном из прекраснейших город мира, почувствовать его атмосферу и узнать то, что не написано в стандартном путеводителе. Хорошей вам экскурсии🤗

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Л
Большое спасибо Максиму за отлично проведенное время! Экскурсия очень интересная, Максим провел ее для нас в прекрасный теплый вечер - неторопливая прогулка по самому сердцу Парижа, рассказы, истории и легенды,
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рассказанные Максимом, старинные улочки - все это произвело незабываемое впечатление на меня и моих друзей. Максим - очень образованный, интеллигентный молодой человек, очень хорошо владеет материалом, ответил на все наши вопросы, мы очень довольны!

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Юрий
Сердце Парижа - и это сердце показал нам Максим, профессионал своего дела. Место возникновения города, место, где не раз определялась судьба одного из величайших городов европейской цивилизации в Средневековье! Остались
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довольны качеством работы Максима, его отношение к истории и уважение к ней - создаёт необходимое ощущение сопричастности у экскурсантов. Хочется пожелать удачи Максиму и интересного творческого пути. Макс - ты лучший!!!

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