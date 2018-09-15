11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вас ждет знакомство с историей и достопримечательностями двух знаменитых островов Парижа. На одном мы найдем самые знаменитые постройки французской столицы, на втором — менее известные, но не менее примечательные шедевры архитектуры и совершенно особую атмосферу старой Франции.

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Острова

Два острова, составляющие сердце французской столицы, — чрезвычайно разные. На первом, на Ситэ, расположены самые почитаемые и известные архитектурные памятники французской столицы, такие как собор Парижской Богоматери, королевский дворец Консьержери и знаменитая своими витражами восхитительная часовня Сент-Шапель.

Остров же Святого Людовика, соединенный с Сите пешеходным мостиком, гораздо меньше по размеру, но тем не менее представляет собой настоящий оазис из аристократических особняков XVII века, сельских улочек, зеленых набережных, магазинчиков с региональными продуктами.

Программа

Начинаем экскурсию с самого известного собора Франции — Нотр-Дама, воплощения классической готики. История рождения и развития готического стиля во Франции и Европе. Тайны и легенды собора.

История острова Ситэ, на котором родился Париж. Королевский замок Консьержери с первыми столичными часами XIV века и Святой Капеллой, украшенной витражами XIII века и построенной Людовиком Святом для реликвий Христа.

века и Святой Капеллой, украшенной витражами века и построенной Людовиком Святом для реликвий Христа. Париж времен Генриха IV — площадь Дофины и самый старый мост Парижа. Статуя короля. Интересные факты из жизни одного из самых любимых королей французов, «Доброго Анри» и «Великого Повесы».

Сквер, на котором в 1314 году был сожжен последний великий магистр ордена Тамплиеров. История возникновения и причины такой бесславной кончины храмовников.

Остров Святого Людовика: старинные особняки и набережные, магазинчики с французскими региональными продуктами, самое вкусное мороженое французской столицы, барочная церковь Святого Людовика времен Трех Мушкетеров.

У меня всегда при себе профессиональный фотоаппарат, и я с радостью, совершенно бесплатно, сделаю вам запоминающиеся снимки по вашему желанию.