11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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новых и интересных фактов, несмотря на то, что мы привыкли готовиться к поездкам и заранее изучать информацию. Экскурсия проходила в легкой и непринужденной обстановке. Отдельное спасибо Максиму за то, что с первых минут ему удалось завладеть вниманием детей и пробудить у них интерес к местам, которые мы посещали. Все было на очень высоком уровне, с радостью рекомендую экскурсию и Максима всем, кто хочет с пользой провести время в одном из прекраснейших город мира, почувствовать его атмосферу и узнать то, что не написано в стандартном путеводителе. Хорошей вам экскурсии🤗