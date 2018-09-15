11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Два острова, составляющие сердце французской столицы, — чрезвычайно разные. На первом, на Ситэ, расположены самые почитаемые и известные архитектурные памятники французской столицы, такие как собор Парижской Богоматери, королевский дворец Консьержери и знаменитая своими витражами восхитительная часовня Сент-Шапель.
Остров же Святого Людовика, соединенный с Сите пешеходным мостиком, гораздо меньше по размеру, но тем не менее представляет собой настоящий оазис из аристократических особняков XVII века, сельских улочек, зеленых набережных, магазинчиков с региональными продуктами.
Программа
Начинаем экскурсию с самого известного собора Франции — Нотр-Дама, воплощения классической готики. История рождения и развития готического стиля во Франции и Европе. Тайны и легенды собора.
История острова Ситэ, на котором родился Париж. Королевский замок Консьержери с первыми столичными часами XIV века и Святой Капеллой, украшенной витражами XIII века и построенной Людовиком Святом для реликвий Христа.
Париж времен Генриха IV — площадь Дофины и самый старый мост Парижа. Статуя короля. Интересные факты из жизни одного из самых любимых королей французов, «Доброго Анри» и «Великого Повесы».
Сквер, на котором в 1314 году был сожжен последний великий магистр ордена Тамплиеров. История возникновения и причины такой бесславной кончины храмовников.
Остров Святого Людовика: старинные особняки и набережные, магазинчики с французскими региональными продуктами, самое вкусное мороженое французской столицы, барочная церковь Святого Людовика времен Трех Мушкетеров.
У меня всегда при себе профессиональный фотоаппарат, и я с радостью, совершенно бесплатно, сделаю вам запоминающиеся снимки по вашему желанию.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Добрый день,
Франция для меня давно стала второй родиной. Первая – Россия. Меня зовут Максим, я родился и вырос в Санкт-Петербурге. Страстно увлеченный Францией и ее богатейшей историей студент… До недавнего времени я учился в Реймсе (регион Шампань-Арденн), а теперь перебрался в Париж.
Занимаюсь переводами и фотографией, пишу статьи на исторические темы, веду свой исторический форум, а также провожу экскурсии по Парижу и пригородам.
Буду рад, если Вы прогуляетесь со мной по прекрасной Франции.
Крайне приятная экскурсия. Максим обращал внимание на такие детали архитектуры, которые мы бы и не заметили никогда. Очень интересно было слушать. Экскурсия содержала не только сухие даты, но и всяческие интересные факты о жителях, традициях. Рассказ был без заминок, речь грамотная. Я уже посоветовала эту экскурсию нескольким друзьям :)
Юрий
7 июня 2018
Очень интересная и содержательная экскурсия, очень хороша в качестве первой — ведь Париж отсюда и начался. Гид очень понравился — интеллигентный и очень эрудированный, на все наши каверзные вопросы ответил. Очень интересный рассказчик, любящий Париж. Однозначно рекомендую!
Veronika
7 июня 2018
Огромное спасибо ещё раз за потрясающую экскурсию. Максим прекрасно спланирован маршрут, показал много интересных мест, на которые мы сами точно не обратили бы внимание. Прекрасно знает материал и отвечал на все наши вопросы. Несмотря на то, что у нас всего пара дней в Париже, представление о городе получили и обязательно вернёмся ещё. Всем рекомендую.
Лаура
15 мая 2018
Большое спасибо Максиму за отлично проведенное время! Экскурсия очень интересная, Максим провел ее для нас в прекрасный теплый вечер - неторопливая прогулка по самому сердцу Парижа, рассказы, истории и легенды, рассказанные Максимом, старинные улочки - все это произвело незабываемое впечатление на меня и моих друзей. Максим - очень образованный, интеллигентный молодой человек, очень хорошо владеет материалом, ответил на все наши вопросы, мы очень довольны!
Екатерина
13 апреля 2018
Спасибо Максиму за приятную и познавательную прогулку!
Мария
16 ноября 2017
Мы провели незабываемые два часа в самом сердце Парижа, в компании интересного и тонко чувствующего город гида-Максима. С помощью Максима нам удалось погрузиться в идивительный мир старого Парижа, узнать много новых и интересных фактов, несмотря на то, что мы привыкли готовиться к поездкам и заранее изучать информацию. Экскурсия проходила в легкой и непринужденной обстановке. Отдельное спасибо Максиму за то, что с первых минут ему удалось завладеть вниманием детей и пробудить у них интерес к местам, которые мы посещали. Все было на очень высоком уровне, с радостью рекомендую экскурсию и Максима всем, кто хочет с пользой провести время в одном из прекраснейших город мира, почувствовать его атмосферу и узнать то, что не написано в стандартном путеводителе. Хорошей вам экскурсии🤗
Галина
5 сентября 2017
Экскурсия была интересной и отрыла для нас много нового. Рекомендуем Максима как знающего и профессионального гида.
Станислав
7 августа 2017
Очень понравилась экскурсия. Рекомендую Максима как гида.
Елена
3 мая 2017
Все супер!!!! Спасибо. Всем рекомендую. Елена и Леонид.
Юрий
28 апреля 2017
Сердце Парижа - и это сердце показал нам Максим, профессионал своего дела. Место возникновения города, место, где не раз определялась судьба одного из величайших городов европейской цивилизации в Средневековье! Остались довольны качеством работы Максима, его отношение к истории и уважение к ней - создаёт необходимое ощущение сопричастности у экскурсантов. Хочется пожелать удачи Максиму и интересного творческого пути. Макс - ты лучший!!!
О разных эпохах и стилях на прогулке по знаменитым и малоизвестным памятникам истории и архитектуры
В маршрут вошли как основные достопримечательности, так и малоизвестные памятники истории и архитектуры, составляющие неотъемлемую часть облика Парижа. Вы познакомитесь с загадочным Парижем Средних веков, увидите памятники Возрождения, века Леонардо да Винчи и Микеланджело, полюбуетесь на блестящий королевский город барокко и классицизма, во многом перестроенный при Наполеонах в XIX веке.
Экскурсия по одному из самых древних кварталов французской столицы, который помнит мушкетеров Дюма
Вас ждет экскурсия по одному из самых древних кварталов Парижа, пережившего перестройку города в XIX веке и сохранившего облик XVII столетия. Мы познакомимся с площадями, особняками и церквями, которые помнят мушкетеров, героев знаменитого романа Александра Дюма, и узнаем поближе знаменитых жильцов квартала — мадам де Севинье, Виктора Гюго, герцога де Сюлли и других.
Экскурсия по одному из самых аутентичных кварталов Парижа
Прогулка по одному из самых аутентичных кварталов Парижа. Когда-то здесь была деревня. В 1860 году ее присоединили к Парижу, но до сих пор этот район, со своими жителями, улицами, кафе и виноградниками, сохранил дух французской провинции. В начале XX века невысокие цены на жилье и деревенская простота жизни привлекли сюда писателей, композиторов и художников. Здесь жили Золя, Берлиоз, Ренуар, Сера, Дега, Ван Гог, Пикассо.
Знакомство с историей и достопримечательностями старинного студенческого района
Латинский квартал — старинный студенческий район, выросший вокруг Парижского университета, знаменитой Сорбонны. Его отличает особая атмосфера — узкие, уютные средневековые улочки, антикварные и книжные магазины, кафе и лавочки, а так же обилие достопримечательностей.
Экскурсия в любимое место пребывания королей Франции в 20 минутах от центра Парижа
Мы познакомимся с королевской резиденцией, расположенной на окраине Париже в 20-ти минутах от центра города. Венсенский замок известен как любимое место пребывания королей Франции. Из старинных построек особенно впечатляют донжон XIV столетия и Святая капелла, сооруженная по образцу ее парижской сестры.
История аббатства, знакомство с первым готическим сооружением мира и гробницы королевских особ
В 30 минутах езды на метро от центра Парижа расположилось самое могущественное королевское аббатство Средневековья, служившее усыпальницей французских монархов на протяжении столетий и являвшееся символом французской нации. Мы отправимся на знакомство с первым готическим сооружением мира, проследим за развитием этого известного архитектурного стиля, кроме того, полюбуемся гробницами королевских особ и их слуг разных эпох.
Знакоство с памятниками, монументами, церквями, улицами и площадями X-XV столетий
Предлагаю вашему вниманию авторскую экскурсию по Парижу времен Средних Веков. Мы с познакомимся с памятниками, монументами, церквями, улицами и площадями, которые помнят период X-XV столетий. Мы увидим не только классические и всемирно известные памятники, как Нотр-Дам де Пари, но и узнаем, например, о тайных подвалах XIII века квартала Маре или полюбуемся на готические своды в недавно отреставрированном колледже Бернардинцев, где проживали в Средние века студенты Сорбонны.
Простота и изящество средневековой архитектуры, прославленные жители и увлекательные истории
Приглашаю на экскурсию по Сен-Жермен-де-Пре — одному из самых очаровательных кварталов Парижа, пользующемуся любовью парижан и туристов. В его архитектуре сочетаются изысканность и простота, утонченность и изящество. Квартал родился вокруг одноименного аббатства в Средние Века, в XVII веке именно в нем Александр Дюма поселил своих мушкетеров, а сегодня его облюбовали такие знаменитости, как Катрин Денёв. Обо всем подробнее — во время прогулки.
Знакомство с великолепным архитектурным наследием эпохи короля-солнца
Людовик XIV, наверное, является самым известным французским королем, отцом Версаля, куда он перебрался в конце XVII столетия. Он правил дольше всех французских монархов (целых 72 года) и внес огромный вклад в облик французской столицы. Художественный стиль «золотого века» французского искусства назван стилем Людовика XIV. В нем соединились элементы классицизма и барокко, которые нашли свое отражение в архитектуре Парижа. Предлагаю прогулку и знакомство с памятниками эпохи короля-солнца.
Покорить символ Парижа, узнать историю башни и посмотреть на столицу с лучшего ракурса
Каждый видел Эйфелеву башню хотя бы на картинках, но что мы знаем об этой архитектурной жемчужине Парижа? Сколько удивительных деталей скрыто от наших глаз, сколько историй она помнит! Вы подниметесь на смотровую площадку парижской красавицы и узнаете все её секреты: всегда ли её считали прекрасной, сколько раз пытались продать, как часто её «переодевают» и многое другое. А заодно насладитесь самым захватывающим видом на Париж и услышите главные городские легенды про достопримечательности города, окутывающие их таинственностью вот уже много столетий.
История самого романтичного кладбища Парижа и его знаменитых постояльцев
Пер-Лашез — настоящий музей под открытым небом и самая необычная достопримечательность Парижа. Место, где царят покой и умиротворение, где история оживает в лицах и судьбах. История парижских кладбищ, жизнь Франсуа де ла Шеза, могилы выдающихся людей — на нашей прогулке вы поймете, почему это место притягивает столько гостей.
Развенчать мифы и открыть секреты на экскурсии по южному Марэ с гидом-историком из Сорбонны
Работа с закрытыми государственными архивами позволила мне узнать великие парижские тайны. Я с радостью поделюсь ими на экскурсии вдоль бывшей крепостной стены Парижа. Вам предстоит развенчать мифы о Великой французской революции, узнать правду о Бастилии и услышать неизвестные сюжеты о парижанах — всё то, что не вошло в учебники по истории. А фоном для рассказов станут улицы, площади и скрытые дворики квартала Марэ.
Узнать об интригах, секретах и громких скандалах на прогулке по легендарному кварталу Парижа
Что скрывает Марэ? Вы увидите роскошные особняки, парки и скверы и услышите о взлетах и падениях ордена тамплиеров, удивительных приключениях колье Марии-Антуанетты и необычных развлечениях королевского двора. Я проведу вас неизвестными туристам тропами и расскажу об истории квартала и его современной жизни.
Ощутить романтичный дух канала, узнать его историю и насладиться французскими деликатесами
Приглашаю прогуляться вдоль канала Сен-Мартен, расположенного в 10-м округе Парижа. Я расскажу его историю и секреты и покажу самые интересные точки: шлюзы, сбрасывающие воды, уютные скверы, ажурные кованые мостики и расписанные уличными художниками стены. Рассмотрев достопримечательности канала, мы пойдем на местный рынок, где вы сможете продегустировать свежайшие морепродукты, сыры, вино, паштеты и мясные деликатесы. А я с радостью поделюсь с вами интересными фактами о французской гастрономии и привычках местных жителей.
Полюбоваться архитектурой и подняться на крышу с чудесным видом на столицу
Квартал Марэ соткан из напоминаний о Средневековье и пронизан аристократичностью, хотя жили здесь не только приближённые французского короля. Вы услышите рассказ об «аборигенах» и через него взглянете на старый район Парижа: что здесь делали масоны, министры, великий писатель и даже герой другого писателя — среди прекрасной архитектуры и жасминовых садиков? А подъём на крышу в конце экскурсии подарит поразительный вид на весь Марэ, Нотр-Дам и Эйфелеву башню.