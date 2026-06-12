11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Знакомство с двумя знаменитыми островами Парижа оставит незабываемые впечатления. На Ситэ расположены величественные архитектурные памятники, такие как Нотр-Дам и Консьержери.
Святой Людовик, соединенный с Ситэ, предлагает уникальную атмосферу старой Франции с аристократическими особняками и магазинчиками. Это идеальная возможность погрузиться в историю и культуру французской столицы
Святой Людовик, соединенный с Ситэ, предлагает уникальную атмосферу старой Франции с аристократическими особняками и магазинчиками. Это идеальная возможность погрузиться в историю и культуру французской столицы
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Посещение Нотр-Дама и Консьержери
- 🖼️ Уникальные витражи Сент-Шапель
- 🏛️ Атмосфера старой Франции на острове Святого Людовика
- 🍦 Самое вкусное мороженое в Париже
- 🏞️ Прогулка по зеленым набережным
Что можно увидеть
- Нотр-Дам
- Консьержери
- Сент-Шапель
- Площадь Дофины
- Церковь Святого Людовика
Описание экскурсии
На острове Ситэ:
- Собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам) — символ французской готики.
- Королевский дворец Консьержери и Сент-Шапель — архитектурные жемчужины 13–14 веков.
- Старейший мост Парижа — Пон-Нёф и площадь Дофина времён Генриха IV.
- Сквер Тамплиеров — место казни последнего великого магистра ордена.
На острове Святого Людовика:
- Барочная церковь Святого Людовика и аристократические особняки 17 века.
- Знаменитое мороженое — попробуем легендарный сорбет от Berthillon.
- Уютные набережные, сельские улочки и магазинчики с региональными продуктами.
Вы узнаете:
- Как родился Париж и почему именно на острове Ситэ.
- Чем уникален готический стиль и почему Нотр-Дам стал его воплощением.
- Истории о королях, воинах и мучениках — от Людовика Святого до Генриха IV.
- Почему тамплиеров обвинили в ереси и сожгли на костре.
- Чем остров Святого Людовика отличается от остального Парижа и почему здесь до сих пор чувствуется дух старой Франции.
Организационные детали
- В программу не входит посещение капеллы.
- Отдельно по желанию оплачивается мороженое.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У собора Парижской Богоматери
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1073 туристов
Я провожу экскурсии по историческим кварталам Парижа, его пригородам, а также по французской провинции. Страстно увлечённый Францией и её богатейшей историей, я защитил в ноябре 2023 года диссертацию по истории 17
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В прошлом году мы много раз были в Париже и каждый раз брали разных гидов, чтобы увидеть Францию с разных сторон. Но экскурсия Максима «Сердце Парижа» стала для нас самой
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А
Максим приятно удивил глубиной подачи материала. Чувствуется серьёзное историческое образование, широкая эрудиция и искренняя любовь к Парижу. Рассказ структурированный, насыщенный, при этом лёгкий для восприятия. Прекрасная речь, точные формулировки, умение
Максим
Ответ организатора:
Огромное спасибо за прекрасно проведённое время! Очень был рад знакомству и надеюсь, что мы встретимся вновь в Париже 😊
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Отлично структурированная, не утомительная экскурсия. Не перегруженная датами и кучей неизвестных имён. Хорошо поставленная речь. Прекрасное знание материала. (Максим, как оказалось, преподаватель истории в ряде французских университетов). Как бонус получили пару адресов прикольных нетуристических ресторанчиков. . очень рекомендуем.
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Мы провели незабываемые два часа в самом сердце Парижа, в компании интересного и тонко чувствующего город гида-Максима. С помощью Максима нам удалось погрузиться в идивительный мир старого Парижа, узнать много
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Л
Большое спасибо Максиму за отлично проведенное время! Экскурсия очень интересная, Максим провел ее для нас в прекрасный теплый вечер - неторопливая прогулка по самому сердцу Парижа, рассказы, истории и легенды,
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Сердце Парижа - и это сердце показал нам Максим, профессионал своего дела. Место возникновения города, место, где не раз определялась судьба одного из величайших городов европейской цивилизации в Средневековье! Остались
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