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Индивидуальная поездка в Мон-Сен-Мишель из Парижа

5
8 отзывов
Галина О.
Галина О. – Гид из Парижа
Во время экскурсии 🧭 из Парижа в Мон-Сен-Мишель, вы увидите чудо Европы и самую знаменитую достопримечательность 🏛️ Нормандии, овеянную множеством легенд.

Попробуете местных устриц с кальвадосом и обязательно сделаете фото на фоне залива.
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Индивидуальная поездка в Мон-Сен-Мишель из Парижа
Индивидуальная поездка в Мон-Сен-Мишель из Парижа

Что вы увидите

  • Мон Сен Мишель
  • или Аббатство Святого Михаила
Поездка в Мон Сен Мишель, или Аббатство Святого Михаила, из Парижа — чудо Европы и самую знаменитую достопримечательность 🏛️ Нормандии, овеянную множеством легенд.
Когда впервые видишь Мон-Сен-Мишель, охватывает чувство трепета и нереальности происходящего. Величественное аббатство в стиле «пламенеющей готики» расположено на острове-скале и с 709 года заключает в своих стенах микро-город. Вы сможете пройти по таинственным залам, заглянуть в монастырский собор и трапезную, познакомиться с бытом монахов, прогуляться 👣 по единственной улочке GrandeRue, застроенной средневековыми каменными домиками, посидеть в одном из уютных кафе, где подают устрицы и кальвадос. Со смотровой площадки на скале открывается потрясающий вид на морские просторы. Невероятно интересная история 📖 аббатства и бывшей тюрьмы, тайны и мистические совпадения увлекут Вас в захватывающее путешествие на несколько веков назад.
Что входит
  • 13 часовая поездка в Мон Сен Мишель на комфортабельном авто Мерседес с русскоговорящим водителем.
  • Встреча в Вашем отеле, приезд в отель или другое комфортное для Вас место
  • Бутылка воды, влажные салфетки в качестве комплимента во время поездки.
Что не входит
  • Входной билет в аббатство Мон Сен Мишель.
  • Услуги гида по запросу за дополнительную плату.
Начало
🚩 Забираем из Вашего отеля
Место завершения
🏁 По согласованию с клиентом
Индивидуальная поездка в Мон-Сен-Мишель из Парижа
Индивидуальная поездка в Мон-Сен-Мишель из Парижа
Индивидуальная поездка в Мон-Сен-Мишель из Парижа
Индивидуальная поездка в Мон-Сен-Мишель из Парижа

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Галина О.
Галина О.
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8 отзывов оставили туристы

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