Поездка в Мон Сен Мишель, или Аббатство Святого Михаила, из Парижа — чудо Европы и самую знаменитую достопримечательность 🏛️ Нормандии, овеянную множеством легенд.

Когда впервые видишь Мон-Сен-Мишель, охватывает чувство трепета и нереальности происходящего. Величественное аббатство в стиле «пламенеющей готики» расположено на острове-скале и с 709 года заключает в своих стенах микро-город. Вы сможете пройти по таинственным залам, заглянуть в монастырский собор и трапезную, познакомиться с бытом монахов, прогуляться 👣 по единственной улочке GrandeRue, застроенной средневековыми каменными домиками, посидеть в одном из уютных кафе, где подают устрицы и кальвадос. Со смотровой площадки на скале открывается потрясающий вид на морские просторы. Невероятно интересная история 📖 аббатства и бывшей тюрьмы, тайны и мистические совпадения увлекут Вас в захватывающее путешествие на несколько веков назад.