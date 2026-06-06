Вы посетите знаменитые достопримечательности Нормандии — живописные скалы Этрета и легендарный Мон-Сен-Мишель.
Вас ждёт комфортная поездка из Парижа без пересадок и организационных хлопот, красивые панорамы побережья Ла-Манша, средневековые улочки и атмосфера одного из самых узнаваемых мест Франции.
Описание трансфер
Этрета — одно из самых красивых побережий Франции, известное своими величественными белыми скалами и природными арками, созданными океаном. Именно здесь Клод Моне писал свои знаменитые пейзажи, а путешественники со всего мира приезжают ради невероятных панорам Ла-Манша. Узкие улочки, уютные кафе, морской воздух и потрясающие виды делают Этрета настоящей жемчужиной Нормандии.
После прогулки по побережью вас ждёт дорога к легендарному Мон-Сен-Мишелю — уникальному острову-аббатству, которое возвышается среди морских приливов и считается одним из главных символов Франции. Средневековые улочки, старинное аббатство, атмосфера сказочного города и захватывающие виды создают ощущение путешествия во времени. Во время прилива Мон-Сен-Мишель превращается в настоящий остров, что делает это место ещё более впечатляющим.
Примерный тайминг:
7:00 — выезд из Парижа. 9:30–12:00 — Этрета. 15:00–17:30 — Мон-Сен-Мишель. 21:30 — возвращение в Париж.
Организационные детали
Трансфер можно организовать для 4–7 человек — доплата €150
Поездка проходит на автомобиле с просторным салоном, где есть вода, Wi-Fi и зарядка для телефона
Обед не включён: по желанию порекомендуем рестораны
По предварительной договорённости поможем с покупкой билетов в аббатство
За рулём — водитель с опытом от 15 лет
Можем организовать экскурсионное сопровождение с лицензированным гидом за дополнительную плату
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 316 туристов
Наша компания, основанная в 2018 году, специализируется на организации экскурсий в Париже, Версале, Фонтенбло, Нормандии, Долине Луары, Шампани и Эльзасе. Мы также предлагаем сопровождение в Диснейленд в Париже.
Наши гиды имеют читать дальшеуменьшить
лицензии, выданные Министерством культуры и туризма Франции, и умеют рассказывать так, что история страны оживает прямо перед глазами. Они делятся не только фактами, но и маленькими секретами, передают дух Франции и помогают увидеть её такой, какой её знают только настоящие знатоки.
Наши водители с профессиональной лицензией префектуры Парижа, а автомобили Mercedes-Benz V-класса люкс официально зарегистрированы в префектуре как транспортные средства для перевозки пассажиров. Вы можете быть спокойны за комфорт и безопасность на дороге.
С нами экскурсии — это не формальная прогулка, а искреннее общение, новые открытия и воспоминания, которые останутся с вами надолго.
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