Вы посетите знаменитые достопримечательности Нормандии — живописные скалы Этрета и легендарный Мон-Сен-Мишель. Вас ждёт комфортная поездка из Парижа без пересадок и организационных хлопот, красивые панорамы побережья Ла-Манша, средневековые улочки и атмосфера одного из самых узнаваемых мест Франции.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание трансфер

Этрета — одно из самых красивых побережий Франции, известное своими величественными белыми скалами и природными арками, созданными океаном. Именно здесь Клод Моне писал свои знаменитые пейзажи, а путешественники со всего мира приезжают ради невероятных панорам Ла-Манша. Узкие улочки, уютные кафе, морской воздух и потрясающие виды делают Этрета настоящей жемчужиной Нормандии.

После прогулки по побережью вас ждёт дорога к легендарному Мон-Сен-Мишелю — уникальному острову-аббатству, которое возвышается среди морских приливов и считается одним из главных символов Франции. Средневековые улочки, старинное аббатство, атмосфера сказочного города и захватывающие виды создают ощущение путешествия во времени. Во время прилива Мон-Сен-Мишель превращается в настоящий остров, что делает это место ещё более впечатляющим.

Примерный тайминг:

7:00 — выезд из Парижа.

9:30–12:00 — Этрета.

15:00–17:30 — Мон-Сен-Мишель.

21:30 — возвращение в Париж.

Организационные детали