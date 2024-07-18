Приглашаю вас изучить два чуда Нормандии за один день! Мы заедем в курортный город Довиль, известный роскошными пляжами, казино и ежегодным кинофестивалем. И в точку притяжения Франции — остров-крепость Мон-Сен-Мишель, расположенный на скале. Вы погрузитесь в историю и насладитесь красотой этих мест.

Описание экскурсии

7:30 — старт из Парижа, по дороге остановка на кофе-паузу.

10:15–11:15 — Довиль (Deauville). Престижный французский курорт на побережье Нормандии с роскошными пляжами, скачками, казино и ежегодным кинофестивалем. Именно здесь Коко Шанель открыла свой первый полноценный бутик в 1913 году. Мы пройдём по центральной улице и городскому пляжу. Заглянем в старое казино и прочувствуем, почему Довиль ассоциируется с элегантностью, богатой культурой и отдыхом на высшем уровне.

11:15–13:15 — дорога в Мон-Сен-Мишель.

13:30–14:30 — обед в Сан-Мишель.

14:30–17:00 — самостоятельная прогулка по аббатству. У вас будет свободное время, чтобы изучить этот удивительный остров-замок и при желании сделать покупки. Вы разглядите средневековую архитектуру монастыря. Пройдёте около 300 ступеней — в Мон-Сен-Мишель нет автомобильных дорог, это пешеходная зона. И прочувствуете атмосферу места, в котором монахи живут уже более 1000 лет.

17:15–21:30 — возвращение в Париж с остановкой на кофе.

Организационные детали