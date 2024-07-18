Сокровища Нормандии: город Довиль и Мон-Сен-Мишель

Посетить престижный курорт, зайти в старое казино и пройти по средневековому аббатству на скале
Приглашаю вас изучить два чуда Нормандии за один день! Мы заедем в курортный город Довиль, известный роскошными пляжами, казино и ежегодным кинофестивалем. И в точку притяжения Франции — остров-крепость Мон-Сен-Мишель, расположенный на скале. Вы погрузитесь в историю и насладитесь красотой этих мест.
Сокровища Нормандии: город Довиль и Мон-Сен-Мишель
Сокровища Нормандии: город Довиль и Мон-Сен-Мишель
Сокровища Нормандии: город Довиль и Мон-Сен-Мишель
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30

Описание экскурсии

7:30 — старт из Парижа, по дороге остановка на кофе-паузу.

10:15–11:15 — Довиль (Deauville). Престижный французский курорт на побережье Нормандии с роскошными пляжами, скачками, казино и ежегодным кинофестивалем. Именно здесь Коко Шанель открыла свой первый полноценный бутик в 1913 году. Мы пройдём по центральной улице и городскому пляжу. Заглянем в старое казино и прочувствуем, почему Довиль ассоциируется с элегантностью, богатой культурой и отдыхом на высшем уровне.

11:15–13:15 — дорога в Мон-Сен-Мишель.

13:30–14:30 — обед в Сан-Мишель.

14:30–17:00 — самостоятельная прогулка по аббатству. У вас будет свободное время, чтобы изучить этот удивительный остров-замок и при желании сделать покупки. Вы разглядите средневековую архитектуру монастыря. Пройдёте около 300 ступеней — в Мон-Сен-Мишель нет автомобильных дорог, это пешеходная зона. И прочувствуете атмосферу места, в котором монахи живут уже более 1000 лет.

17:15–21:30 — возвращение в Париж с остановкой на кофе.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Volkswagen Passat (B8) 2015 г. в. Детские кресла по запросу
  • Билеты в аббатство Мон-Сен-Мишель входят в стоимость экскурсии. Дополнительно оплачивается: обед — около €20–30 за человека, сувениры по желанию — €10–20
  • Наденьте удобную обувь и обязательно возьмите курточку и дождевик — погода в Нормандии непредсказуема
  • В Мон-Сен-Мишеле нужно подниматься по лестницам — пожалуйста, рассчитываете свои силы

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Парижа

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиНочныеЛетниеСвятые местаВыездныеНа выходныеНа весь деньМонастыри, церкви, храмыНормандияПопулярные места

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