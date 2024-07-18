Сокровища Нормандии: город Довиль и Мон-Сен-Мишель
Посетить престижный курорт, зайти в старое казино и пройти по средневековому аббатству на скале
Приглашаю вас изучить два чуда Нормандии за один день! Мы заедем в курортный город Довиль, известный роскошными пляжами, казино и ежегодным кинофестивалем. И в точку притяжения Франции — остров-крепость Мон-Сен-Мишель, расположенный на скале. Вы погрузитесь в историю и насладитесь красотой этих мест.
7:30 — старт из Парижа, по дороге остановка на кофе-паузу.
10:15–11:15 — Довиль (Deauville). Престижный французский курорт на побережье Нормандии с роскошными пляжами, скачками, казино и ежегодным кинофестивалем. Именно здесь Коко Шанель открыла свой первый полноценный бутик в 1913 году. Мы пройдём по центральной улице и городскому пляжу. Заглянем в старое казино и прочувствуем, почему Довиль ассоциируется с элегантностью, богатой культурой и отдыхом на высшем уровне.
11:15–13:15 — дорога в Мон-Сен-Мишель.
13:30–14:30 — обед в Сан-Мишель.
14:30–17:00 — самостоятельная прогулка по аббатству. У вас будет свободное время, чтобы изучить этот удивительный остров-замок и при желании сделать покупки. Вы разглядите средневековую архитектуру монастыря. Пройдёте около 300 ступеней — в Мон-Сен-Мишель нет автомобильных дорог, это пешеходная зона. И прочувствуете атмосферу места, в котором монахи живут уже более 1000 лет.
17:15–21:30 — возвращение в Париж с остановкой на кофе.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Volkswagen Passat (B8) 2015 г. в. Детские кресла по запросу
Билеты в аббатство Мон-Сен-Мишель входят в стоимость экскурсии. Дополнительно оплачивается: обед — около €20–30 за человека, сувениры по желанию — €10–20
Наденьте удобную обувь и обязательно возьмите курточку и дождевик — погода в Нормандии непредсказуема
В Мон-Сен-Мишеле нужно подниматься по лестницам — пожалуйста, рассчитываете свои силы
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рустам — ваш гид в Париже
Провёл экскурсии для 65 туристов
Бонжур! Меня зовут Рустам. Более 6 лет я проживаю во Франции. За это время успел посетить немало европейских стран и городов. Основываясь на своём опыте, начал проводить экскурсии и туры по французским достопримечательностям. Я знаю, как грамотно и комфортно организовать для вас путешествие по Франции.