Д Денис Из Парижа - в Руан, Этрета и Онфлёр за 1 день читать дальше в Париже. 2. Рустам отличный собеседник и гид, поэтому дорога прошла незаметно. 3. Очень красивые места, каждое место по-своему особенное, волшебное и загадочное. 4. Достаточно времени, чтобы погулять и сфотографировать все знаковые точки. 5. В Этрете времени более чем достаточно, главное не засиживаетесь на обеде, ведь с двух сторон безумно красивая локация. Итого, трип просто пушка! 100% рекомендации. Это было очень крутое путешествие. 1. Ехали с комфортом, на отличной машине. Рустам приехал во время, не смотря на тяжелый трафик

И Игорь Из Парижа в Нормандию: день в завораживающей Этрета Поездка супер. Очень красивые места, милейший город Руан. Роману большое спасибо, приятный,позитивный, очень внимательный.

Е Елизавета Легенды острова Мон-Сен-Мишель Прекрасная экскурсия! Константин великолепный рассказчик, с удовольствием слушали историю Мон-Сен-Мишель. Экскурсия прошла в спокойном темпе, что нам очень понравилось. Всем советую)

С Светлана VIP-путешествие в Нормандию: Руан и Этрета Невероятная красота Нормандии и атмосфера севера Франции за 1 день. Это было потрясающе! Спасибо большое организатору и гиду, Алена - просто чудо! Все очень понравилось. Нормандия в моем сердце навсегда!!!

А Андрей VIP-путешествие в Нормандию: Руан и Этрета Все было классно! Удобно и интересно!

Д Дарья Из Парижа - в Руан, Этрета и Онфлёр за 1 день Спасибо за отличную поездку - прекрасно спланированный маршрут и чёткий тайминг, содержательную экскурсию и внимание к мелким деталям для комфортной поездки. С вами было приятно, комфортно, обязательно буду рекомендовать друзьям

Е Елена Из Парижа - в чарующую Нормандию Огромное спасибо Роману за очень интересную экскурсию! Все очень продумано до мелочей и комфортно!

Н Наталия Из Парижа - в чарующую Нормандию Спасибо Владимиру за отличный насыщенный день! Прекрасный маршрут, красивейшие виды! Свободное время по желанию. Я очень довольна!

А Анна Из Парижа - в чарующую Нормандию читать дальше увлекательно рассказывал. Мы увидели красивейшие места,церкви,много гуляли и наслаждались,попробовали местные напитки и вкуснейшие устрицы. Огромная благодарность за такой день,полный классных эмоций и впечатлений. С удовольствием буду всем рекомендовать. Успехов Вам и процветания! Шикарная экскурсия в Нормандию,нашим гидом был Роман,провели прекрасный день и остались под большим впечатлением. Всё очень продумано,Роман очень интересно и