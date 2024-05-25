Экскурсии в Нормандию из Парижа

Найдено 8 экскурсий в категории «Нормандия» в Париже на русском языке, цены от €195, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Живерни - шедевр Клода Моне
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
24 отзыва
Живерни - шедевр Клода Моне
Погрузитесь в мир импрессионизма, посетив сад Клода Моне в Живерни. Уникальная экскурсия из Парижа подарит незабываемые впечатления
Начало: По договоренности с путешественником
Сегодня в 09:00
12 июня в 09:00
533454 за всё до 4 чел.
Из Парижа - в Руан, Этрета и Онфлёр за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Из Парижа - в Руан, Этрета и Онфлёр за 1 день
Пройтись по самым красивым местам в Нормандии и страницам её истории
Сегодня в 08:00
14 июня в 21:30
555 за всё до 4 чел.
Из Парижа в Нормандию: день в завораживающей Этрета
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
Из Парижа в Нормандию: день в завораживающей Этрета
Полюбоваться океаном, погулять по футуристичным садам и заглянуть в Руан
Начало: От вашего отеля в Париже
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
615554 за всё до 3 чел.
Легенды острова Мон-Сен-Мишель
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Легенды острова Мон-Сен-Мишель
Однодневное путешествие в одно из самых красивых мест мира на побережье Нормандии
Начало: Остановка бесплатного шаттла
14 июня в 17:00
15 июня в 08:00
195 за всё до 4 чел.
VIP-путешествие в Нормандию: Руан и Этрета
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
6 отзывов
Популярное предложение
VIP-путешествие в Нормандию: Руан и Этрета
Отправиться навстречу средневековым улочкам и изумительным видам Ла-Манша на Mercedes Е-класса
12 июня в 09:30
17 июня в 09:30
790 за всё до 4 чел.
Живые полотна Клода Моне
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Живые полотна Клода Моне
Нескучные истории о великом художнике и прогулка по дому-усадьбе Моне в Живерни
Начало: Ж/д вокзал города Вернон
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
320 за всё до 4 чел.
Из Парижа - в чарующую Нормандию
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
12 отзывов
Из Парижа - в чарующую Нормандию
Отправиться в один из самых живописных регионов Франции и погулять по его колоритным городам
Начало: У вашего отеля в Париже
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
590 за всё до 4 чел.
Экскурсия в Этрета и Руан
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия в Этрета и Руан
Начало: В холле вашего отеля в Париже
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 520 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Денис
    25 мая 2024
    Из Парижа - в Руан, Этрета и Онфлёр за 1 день
    Это было очень крутое путешествие. 1. Ехали с комфортом, на отличной машине. Рустам приехал во время, не смотря на тяжелый трафик
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    в Париже. 2. Рустам отличный собеседник и гид, поэтому дорога прошла незаметно. 3. Очень красивые места, каждое место по-своему особенное, волшебное и загадочное. 4. Достаточно времени, чтобы погулять и сфотографировать все знаковые точки. 5. В Этрете времени более чем достаточно, главное не засиживаетесь на обеде, ведь с двух сторон безумно красивая локация. Итого, трип просто пушка! 100% рекомендации.

    Это было очень крутое путешествиеЭто было очень крутое путешествиеЭто было очень крутое путешествиеЭто было очень крутое путешествиеЭто было очень крутое путешествиеЭто было очень крутое путешествиеЭто было очень крутое путешествие
  • И
    Игорь
    23 мая 2024
    Из Парижа в Нормандию: день в завораживающей Этрета
    Поездка супер. Очень красивые места, милейший город Руан. Роману большое спасибо, приятный,позитивный, очень внимательный.
    Поездка супер. Очень красивые места, милейший город Руан. Роману большое спасибо, приятный,позитивный, очень внимательныйПоездка супер. Очень красивые места, милейший город Руан. Роману большое спасибо, приятный,позитивный, очень внимательныйПоездка супер. Очень красивые места, милейший город Руан. Роману большое спасибо, приятный,позитивный, очень внимательныйПоездка супер. Очень красивые места, милейший город Руан. Роману большое спасибо, приятный,позитивный, очень внимательныйПоездка супер. Очень красивые места, милейший город Руан. Роману большое спасибо, приятный,позитивный, очень внимательный
  • Е
    Елизавета
    20 мая 2024
    Легенды острова Мон-Сен-Мишель
    Прекрасная экскурсия! Константин великолепный рассказчик, с удовольствием слушали историю Мон-Сен-Мишель. Экскурсия прошла в спокойном темпе, что нам очень понравилось. Всем советую)
  • С
    Светлана
    20 мая 2024
    VIP-путешествие в Нормандию: Руан и Этрета
    Невероятная красота Нормандии и атмосфера севера Франции за 1 день. Это было потрясающе! Спасибо большое организатору и гиду, Алена - просто чудо! Все очень понравилось. Нормандия в моем сердце навсегда!!!
    Невероятная красота Нормандии и атмосфера севера Франции за 1 день. Это было потрясающе! Спасибо большое организаторуНевероятная красота Нормандии и атмосфера севера Франции за 1 день. Это было потрясающе! Спасибо большое организаторуНевероятная красота Нормандии и атмосфера севера Франции за 1 день. Это было потрясающе! Спасибо большое организаторуНевероятная красота Нормандии и атмосфера севера Франции за 1 день. Это было потрясающе! Спасибо большое организатору
  • А
    Андрей
    17 мая 2024
    VIP-путешествие в Нормандию: Руан и Этрета
    Все было классно! Удобно и интересно!
  • Д
    Дарья
    13 мая 2024
    Из Парижа - в Руан, Этрета и Онфлёр за 1 день
    Спасибо за отличную поездку - прекрасно спланированный маршрут и чёткий тайминг, содержательную экскурсию и внимание к мелким деталям для комфортной поездки. С вами было приятно, комфортно, обязательно буду рекомендовать друзьям
    Спасибо за отличную поездку - прекрасно спланированный маршрут и чёткий тайминг, содержательную экскурсию и внимание кСпасибо за отличную поездку - прекрасно спланированный маршрут и чёткий тайминг, содержательную экскурсию и внимание кСпасибо за отличную поездку - прекрасно спланированный маршрут и чёткий тайминг, содержательную экскурсию и внимание кСпасибо за отличную поездку - прекрасно спланированный маршрут и чёткий тайминг, содержательную экскурсию и внимание кСпасибо за отличную поездку - прекрасно спланированный маршрут и чёткий тайминг, содержательную экскурсию и внимание кСпасибо за отличную поездку - прекрасно спланированный маршрут и чёткий тайминг, содержательную экскурсию и внимание кСпасибо за отличную поездку - прекрасно спланированный маршрут и чёткий тайминг, содержательную экскурсию и внимание кСпасибо за отличную поездку - прекрасно спланированный маршрут и чёткий тайминг, содержательную экскурсию и внимание к
  • Е
    Елена
    11 мая 2024
    Из Парижа - в чарующую Нормандию
    Огромное спасибо Роману за очень интересную экскурсию! Все очень продумано до мелочей и комфортно!
  • Н
    Наталия
    8 мая 2024
    Из Парижа - в чарующую Нормандию
    Спасибо Владимиру за отличный насыщенный день! Прекрасный маршрут, красивейшие виды! Свободное время по желанию. Я очень довольна!
  • А
    Анна
    4 мая 2024
    Из Парижа - в чарующую Нормандию
    Шикарная экскурсия в Нормандию,нашим гидом был Роман,провели прекрасный день и остались под большим впечатлением. Всё очень продумано,Роман очень интересно и
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    увлекательно рассказывал. Мы увидели красивейшие места,церкви,много гуляли и наслаждались,попробовали местные напитки и вкуснейшие устрицы. Огромная благодарность за такой день,полный классных эмоций и впечатлений. С удовольствием буду всем рекомендовать. Успехов Вам и процветания!

    Шикарная экскурсия в Нормандию,нашим гидом был Роман,провели прекрасный день и остались под большим впечатлением. Всё оченьШикарная экскурсия в Нормандию,нашим гидом был Роман,провели прекрасный день и остались под большим впечатлением. Всё очень
  • О
    Олеся
    2 мая 2024
    Из Парижа - в Руан, Этрета и Онфлёр за 1 день
    Экскурсия очень понравилась и уже многие хотят повторить наш маршрут! Гид приехал в назначенное время к отелю, в машине уже
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    была вода: газированная и обычная, свежие круассаны! Мы побывали в Руане, затем в Этрете, где пообедали с красивым видом, далее поехали в Онфлер и нам посчастливилось заехать в Довиль, посмотреть первый магазин Коко Шанель. Рустам интересно рассказал про каждый город, побывали на смотровых. Вождение очень комфортное. Отдельное спасибо за вайфай!!! Очень рекомендуем!!!

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Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Нормандия»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Париже
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  1. Живерни - шедевр Клода Моне
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  3. Из Парижа в Нормандию: день в завораживающей Этрета
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  6. Остров Сите
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  8. Эйфелева башня
  9. Собор Парижской Богоматери
  10. Консьержери
Сколько стоит экскурсия по Парижу в июне 2024
Сейчас в Париже в категории "Нормандия" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 195 до 790 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 67 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Париже (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2024 год по теме «Нормандия», 67 ⭐ отзывов, цены от €195. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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