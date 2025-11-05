Зовём вас в одно из самых поэтичных мест Франции, где море, небо и камень сливаются в единое целое. Слова громкие, но заслуженные: вы убедитесь в этом на экскурсии по аббатству Мон-Сен-Мишель. С гидом исследуете древние улочки и монастырь, откроете феномен здешних волн и полюбуетесь ими с высоты. В конце — дегустация сидра, как самой Нормандии.

Пейзажи Нормандии по пути — зелёные луга, яблоневые сады, уютные деревушки. Уже издалека вы увидите силуэт Мон-Сен-Мишель, который возвышается над приливными водами.

Экскурсия с гидом по аббатству. Вы пройдёте сквозь 2 века — от времён бенедиктинских монахов до легенд о Святом Михаиле. Подниметесь по узким улочкам, прогуляетесь через мощёные дворы и внутренние галереи. Посетите Рыцарский зал и часовни, где и сегодня чувствуется дыхание духовности. И конечно, с обзорной площадки полюбуетесь панорамой залива.

Обед, свободное время и дегустация. После экскурсии и самостоятельной прогулки вам предложат продегустировать ароматный сидр. Это вкус Нормандии — свежий, искренний и неповторимый.

В этот день вы узнаете:

Как людям удалось возвести этот грандиозный комплекс на почти неприступной скале

Откуда берутся приливы, которые дважды в день превращают остров в морскую крепость

В чём символизм аббатства: в каменной резьбе и в статуе архангела Михаила на шпиле

Как проходили дни, молитвы и трапезы монахов, зачем понадобился Рыцарский зал и почему аббатство имело собственную оборонительную систему

Как монастырь превратился в тюрьму во времена революции и как восстанавливался в 20 веке

Примерный тайминг

7:00–10:30 — дорога из Парижа

10:30–13:00 — прибытие и посещение аббатства Мон-Сен-Мишель

13:00–15:00 — обед и прогулка по улочкам Мон-Сен-Мишель

17:00–17:30 — дегустация

17:30–20:00 — обратная дорога и возвращение в Париж

Дегустация сидра или кальвадоса включена в стоимость (18+).

На автомобиле Mercedes Benz V-class с просторным салоном и откидными сидениями. В салоне для вас есть питьевая вода, Wi-Fi и возможность зарядить телефон. За рулём один из наших водителей с профессиональным стажем от 15 лет

Экскурсию для вас проведёт лицензированный гид-историк из нашей команды

