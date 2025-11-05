Из Парижа за волшебными пейзажами, великой историей и ароматным сидром
Зовём вас в одно из самых поэтичных мест Франции, где море, небо и камень сливаются в единое целое. Слова громкие, но заслуженные: вы убедитесь в этом на экскурсии по аббатству Мон-Сен-Мишель.
С гидом исследуете древние улочки и монастырь, откроете феномен здешних волн и полюбуетесь ими с высоты. В конце — дегустация сидра, как самой Нормандии.
5
1 отзыв
Описание экскурсии
Пейзажи Нормандии по пути — зелёные луга, яблоневые сады, уютные деревушки. Уже издалека вы увидите силуэт Мон-Сен-Мишель, который возвышается над приливными водами.
Экскурсия с гидом по аббатству. Вы пройдёте сквозь 2 века — от времён бенедиктинских монахов до легенд о Святом Михаиле. Подниметесь по узким улочкам, прогуляетесь через мощёные дворы и внутренние галереи. Посетите Рыцарский зал и часовни, где и сегодня чувствуется дыхание духовности. И конечно, с обзорной площадки полюбуетесь панорамой залива.
Обед, свободное время и дегустация. После экскурсии и самостоятельной прогулки вам предложат продегустировать ароматный сидр. Это вкус Нормандии — свежий, искренний и неповторимый.
В этот день вы узнаете:
Как людям удалось возвести этот грандиозный комплекс на почти неприступной скале
Откуда берутся приливы, которые дважды в день превращают остров в морскую крепость
В чём символизм аббатства: в каменной резьбе и в статуе архангела Михаила на шпиле
Как проходили дни, молитвы и трапезы монахов, зачем понадобился Рыцарский зал и почему аббатство имело собственную оборонительную систему
Как монастырь превратился в тюрьму во времена революции и как восстанавливался в 20 веке
Примерный тайминг
7:00–10:30 — дорога из Парижа 10:30–13:00 — прибытие и посещение аббатства Мон-Сен-Мишель 13:00–15:00 — обед и прогулка по улочкам Мон-Сен-Мишель 17:00–17:30 — дегустация 17:30–20:00 — обратная дорога и возвращение в Париж
Организационные детали
Дегустация сидра или кальвадоса включена в стоимость (18+).
Как проходит экскурсия
На автомобиле Mercedes Benz V-class с просторным салоном и откидными сидениями. В салоне для вас есть питьевая вода, Wi-Fi и возможность зарядить телефон. За рулём один из наших водителей с профессиональным стажем от 15 лет
Экскурсию для вас проведёт лицензированный гид-историк из нашей команды
Дополнительные расходы
Билеты в аббатство: взрослые — €16, дети до 18 лет — бесплатно. Билеты можно купить на месте, однако рекомендуем сделать это заранее онлайн. При необходимости мы поможем с покупкой — обсудим детали в переписке
Обед (по предварительной договорённости мы порекомендуем вам и зарезервируем столик в одном из лучших ресторанов городка Мон-Сен-Мишель)
в понедельник, вторник, среду, четверг и субботу в 08:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
€280
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около Триумфальной арки Парижа
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг и субботу в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Париже
Провели экскурсии для 126 туристов
Наша компания, основанная в 2018 году, специализируется на организации экскурсий в Париже, Версале, Фонтенбло, Нормандии, Долине Луары, Шампани и Эльзасе. Мы также предлагаем сопровождение в Диснейленд в Париже.
Наши гиды имеют читать дальше
лицензии, выданные Министерством культуры и туризма Франции, и умеют рассказывать так, что история страны оживает прямо перед глазами. Они делятся не только фактами, но и маленькими секретами, передают дух Франции и помогают увидеть её такой, какой её знают только настоящие знатоки.
Наши водители с профессиональной лицензией префектуры Парижа, а автомобили Mercedes-Benz V-класса люкс официально зарегистрированы в префектуре как транспортные средства для перевозки пассажиров. Вы можете быть спокойны за комфорт и безопасность на дороге.
С нами экскурсии — это не формальная прогулка, а искреннее общение, новые открытия и воспоминания, которые останутся с вами надолго.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
–
3
–
2
–
1
–
Л
Людмила
5 ноя 2025
На всех этапах поездки организация была на высоком уровне. Трансфер прошел четко по расписанию. Водитель Игорь очень спокойный водитель и с ним чувствовали себя комфортно. Гид Елена проявила себя как читать дальше
высококвалифицированный специалист. Особо хочется отметить экскурсию непосредственно в аббатстве: Елена не только подробно осветила ключевые исторические вехи, но и обратила наше внимание на уникальные архитектурные детали и систему естественного освещения в монастырских галереях. Для нас было важно чтобы экскурсия была полноценной. Дегустационная часть была хорошо организована. Она позволила в сжатые сроки получить представление о региональных напитках — кальвадосе и сидре. Процесс сопровождался компетентными пояснениями. Экскурсия полностью оправдала ожидания. Она представляет собой сбалансированное и качественное предложение, сочетающее полноценный познавательный тур и гастрономический компонент. Данную экскурсию рекомендуем для туристов, ценящих качественную организацию, содержательную программу и компетентность гида.