За один день вы увидите два места, которые изменили ход истории.
Компьень — императорская резиденция без парадного пафоса, где жизнь монархов раскрывается в личных деталях.
Пьефорн — лесной мемориал, где был подписан конец Первой мировой войны и зафиксирован трагический символ Второй.
Описание экскурсии
Компьень — личная сторона империи Компьень открывает закулисье императорской жизни, лишённое парадной помпы, но наполненное интимными моментами великих правителей и важных событий. Пьефорн — символ хрупкости мира Это место заставляет задуматься о судьбах и мира, и войны — у вагона, который стал свидетелем и конца одной войны, и начала другой важной главы истории. Между этими двумя местами раскинулся лес, который видел и охотничьи прогулки, и военные марш-броски. Здесь прошлое звучит тихо, но очень убедительно и незабываемо. Важная информация:
Рекомендуется удобная обувь для прогулок по парку и лесу.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Компьень
- Пьефорн
Что включено
- Трансфер с водителем
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель в Париже
Завершение: Трансфер обратно в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Входит в следующие категории Парижа
