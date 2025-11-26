Компьень — личная сторона империи Компьень открывает закулисье императорской жизни, лишённое парадной помпы, но наполненное интимными моментами великих правителей и важных событий. Пьефорн — символ хрупкости мира Это место заставляет задуматься о судьбах и мира, и войны — у вагона, который стал свидетелем и конца одной войны, и начала другой важной главы истории. Между этими двумя местами раскинулся лес, который видел и охотничьи прогулки, и военные марш-броски. Здесь прошлое звучит тихо, но очень убедительно и незабываемо. Важная информация:

Рекомендуется удобная обувь для прогулок по парку и лесу.