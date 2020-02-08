9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Кулинарные заметки 18 века

Гастрономическая жизнь Франции 18 века была не менее захватывающей и насыщенной, чем придворная. Прогуливаясь по улочкам Маре, мы наведаемся в лавку с местными сырами и винами и, конечно, отведаем прославленные французские десерты. Вы узнаете, как появились самые известные французские пирожные — макаруны, мильфей и эклер. Услышите историю о том, как крем «Шантильи» связан с убийством его создателя и действительно ли Мария-Антуанетта сказала: «Если у крестьян нет хлеба — пусть едят пирожные». А еще я расскажу, что предпочитали пить французские короли и королевы — чай, кофе или горячий шоколад.

Ароматы королевского Парижа

Погружаясь в аристократическую Францию 18 века, нельзя не завести разговор о парфюмерии. Вы узнаете всё самое интересное о происхождении французских духов, а по пути заглянете в несколько антуражных парфюмерных лавок, где сможете разобраться в тонкостях парижских ароматов и подобрать для себя идеальный парфюм.

Как жили парижские аристократы

Виллы французских придворных, куда мы непременно заглянем, покорят вас изысканными интерьерами в стиле рококо. Я расскажу об особенностях сервировки стола и истории старинного французского фарфора, а в одном из дворцов 18 века мы полюбуемся элегантной мебелью работы прославленных мастеров, которые создавали интерьерные шедевры для королевского двора. Вы убедитесь, что каждый предмет прекрасной эпохи хранит необычную историю: например, в одной из комнат я покажу вам стол с кровавым пятном, где лежал раненый Робеспьер в ожидании казни.

Завершающим штрихом нашей исторической прогулки станет посещение известной чайной мануфактуры, где вы продегустируете местный флагманский чай с секретным ингредиентом. Что может быть лучше чашечки горячего чая в сердце королевского квартала Марэ?