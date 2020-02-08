9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Квартал Марэ: будни французского аристократа

Познакомиться с гастрономией, парфюмерией и роскошными интерьерами Парижа 18 века

Julia
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Julia – ваш гид
Если вы готовы с головой погрузиться в мир парижской аристократии 18 века, моя исторически-гастрономическая прогулка по улицам Марэ для вас! Вы перенесетесь в эпоху Марии-Антуанетты, пробуя французские пирожные, выбирая изысканный парфюм и рассматривая интерьеры стиля рококо.

Я отведу вас в чудесную сырную лавку, расскажу секрет крема «Шантильи» и помогу проникнуть в покои принцев и принцесс, где вам откроются интриги, быт и кулинарные предпочтения монарших особ.
195 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча у здания мэрии Парижа
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У этой экскурсии9 отзывов
5
Квартал Марэ: будни французского аристократа
Квартал Марэ: будни французского аристократа

Что вас ожидает

Кулинарные заметки 18 века
Гастрономическая жизнь Франции 18 века была не менее захватывающей и насыщенной, чем придворная. Прогуливаясь по улочкам Маре, мы наведаемся в лавку с местными сырами и винами и, конечно, отведаем прославленные французские десерты. Вы узнаете, как появились самые известные французские пирожные — макаруны, мильфей и эклер. Услышите историю о том, как крем «Шантильи» связан с убийством его создателя и действительно ли Мария-Антуанетта сказала: «Если у крестьян нет хлеба — пусть едят пирожные». А еще я расскажу, что предпочитали пить французские короли и королевы — чай, кофе или горячий шоколад.

Ароматы королевского Парижа
Погружаясь в аристократическую Францию 18 века, нельзя не завести разговор о парфюмерии. Вы узнаете всё самое интересное о происхождении французских духов, а по пути заглянете в несколько антуражных парфюмерных лавок, где сможете разобраться в тонкостях парижских ароматов и подобрать для себя идеальный парфюм.

Как жили парижские аристократы
Виллы французских придворных, куда мы непременно заглянем, покорят вас изысканными интерьерами в стиле рококо. Я расскажу об особенностях сервировки стола и истории старинного французского фарфора, а в одном из дворцов 18 века мы полюбуемся элегантной мебелью работы прославленных мастеров, которые создавали интерьерные шедевры для королевского двора. Вы убедитесь, что каждый предмет прекрасной эпохи хранит необычную историю: например, в одной из комнат я покажу вам стол с кровавым пятном, где лежал раненый Робеспьер в ожидании казни.

Завершающим штрихом нашей исторической прогулки станет посещение известной чайной мануфактуры, где вы продегустируете местный флагманский чай с секретным ингредиентом. Что может быть лучше чашечки горячего чая в сердце королевского квартала Марэ?

Организационные детали

Дополнительные расходы: входной билет на виллу — 5 евро за человека (билеты можно купить на входе), а также напитки и еда. Одно пирожное в среднем стоит 3-4 евро.

Квартал Марэ: будни французского аристократа
Квартал Марэ: будни французского аристократа
Квартал Марэ: будни французского аристократа
Квартал Марэ: будни французского аристократа
Квартал Марэ: будни французского аристократа
Квартал Марэ: будни французского аристократа
Квартал Марэ: будни французского аристократа
Квартал Марэ: будни французского аристократа
Квартал Марэ: будни французского аристократа
Квартал Марэ: будни французского аристократа
Квартал Марэ: будни французского аристократа
Квартал Марэ: будни французского аристократа
Квартал Марэ: будни французского аристократа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у здания мэрии Парижа.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Julia
Julia
Я профессиональный гид и каждый день наслаждаюсь своей работой. Я помогу вам окунуться в водоворот парижской жизни, посетить старинные замки, насладиться изысканной французской кухней, побывать на дегустации лучших французских вин и увидеть еще много интересного. Получаю большое удовольствие от общения с людьми и стараюсь так вести экскурсию, чтобы туристы почувствовали себя в дружественной обстановке. Всегда дополняю экскурсии интересными фактами, которых не найдешь в обычных путеводителях. Моя задача — сделать ваш отпуск незабываемым, чтобы вы еще не раз захотели вернуться в Париж.
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9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

8 февраля 2020
Великолепная экскурсия! Вкусная, ароматная, познавательная! Сплошная эстетика! Мой любимый квартал Марэ Юлия открыла мне заново будто потрясающую шкатулку с драгоценностями😍 Могу смело порекомендовать данного гида, как очень образованного и просвещённого в истории человека. А мы в следующий раз только к вам!
6 января 2020
Я часто останавливаюсь в Марэ, когда приезжаю в Париж, и мне захотелось больше узнать об этом районе. Юлия провела для меня прекрасную экскурсию, я ни минуты не скучала и узнала много нового и интересного. Гид не только очень интересно рассказывала, но и отвечала на все мои вопросы. Мне очень понравилось сочетание полноценной и насыщенной экскурсии с маленькими бонусами - заходами в лучшие магазинчики, кондитерские, парфюмерные магазины, пекарни. Огромное спасибо!
12 декабря 2019
Отличная экскурсия,маршрут и рассказ гида очень понравились!
8 декабря 2019
Юля -отличный гид и позитивный легкий человек, провела интереснейшую экскурсию по знакомому городу. Завела в местные магазинчики и виллы буржуа, куда сам бы навряд зайдёшь. Получили массу новой информации, если бы не чудесный гид , то впечатление от забастовок в городе было бы не таким радужным. Спасибо большое ! До встречи!
3 ноября 2019
Экскурсия очень понравилась. Гид замечательный, учитывает пожелания заказчика. Делает экскурсию интересной и запоминающейся. При случае обратимся ещё раз.
27 октября 2019
Потрясающий гид! Жалею, что не заказала и другие экскурсии у Юлии. Потрясающий человек любящий Париж и готовый делиться своими глубокими познаниями города! Настоятельно рекомендую экскурсию всем сомневающимся - экскурсия будет Вашим самым ярким впечатлением о настоящем Париже! Обязательно обратимся снова за новыми впечатлениями к Юлии и будем рекомендовать друзьям!
20 августа 2019
Огромное спасибо Юле! Благодаря ей после нескольких дней суеты и толп туристов мы, как нам кажется, увидели и почувствовали Париж, который мы хотели увидеть: чуть более спокойный, завораживающий.. Юлина экскурсия была интересна и взрослым, и детям. Юля отвечала на наши вопросы, останавливалась в местах, может быть не запланированных, но нам интересных. Приехав домой, мы рассказали всем своим друзьям, что если они хотят авторскую, особую экскурсию, мы советуем им в качестве экскурсовода Юлю.
22 июня 2019
Прекрасная экскурсия, легкая и интересная! Юлечка очень интересный собеседник, влюблённый в свою работу и хорошо знающий историю и архитектуру. Несмотря на мое 15 минутное опоздание- экскурсия проведена была даже больше чем за три часа- расставаясь у меня выбыло ощущение, что я расстаюсь со старым другом. После Времени, проведённого с Юлечкой, мне захотелось в следующий раз попасть к ней на экскурсию в Версаль, думаю в скором времени так и будет. Ещё раз спасибо за великолепно проведённое время!
25 марта 2019
Чудесная пешая прогулка по старинному кварталу Марэ, который стал известен благодаря новому туру Юлии, этот район состоит из узких очаровательных улочек с множеством специфичных магазинов и лавок:
французских сладостей,
оригинального неповторимого парфюма, но вместе с тем и классики Guerlain,
мало известных названий марок симпатичной одежды и обуви ручного изготовления, но зато истинно французских мастеров, ароматного чая и серебряных чайных сервизов,
Изумительного шоколада в привлекательном дизайнерском оформлении и деликатных булочных в местах, отмеченных радугой. С Юлей можно узнать тонкости этой привлекательной безобидной радуги- зачем, кому, когда.
Экскурсия сочетает в себе и посещение исторических мест - дворец принца, первая площадь на месте турниров, идеальная планировка построения домов вокруг памятника королю солнца, первый многоквартирный дом парижан, дерево ясень - символ отдавания долгов, 2 церкви - одна со своей неповторимой архитектурой разных стилей, другая с оригинальными ракушками от Гюго и т.д., а так же гастрономию французов - знаменитая фуагра, пирожные мервие, солёный шоколад и при удаче сыры. Время пролетело незаметно и незабываемо с Юлей. Таких экскурсий при описании на трипстере не встретила, для меня это восторг, тут и множество историй парижан в наглядных примерах и любимый всеми шопинг! Юлия, спасибо еще раз за качественный подход к своему делу!

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