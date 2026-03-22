9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Париж в стиле рококо — это пирожные, духи и блеск интерьеров. На нашей прогулке по улочкам Маре вы перенесётесь во времена Марии-Антуанетты. Узнаете, что ели и пили при дворе, чем благоухает Париж. И заглянете в потайные комнаты именитых аристократов.
Описание экскурсии
Кулинарные заметки 18 века
- Лавка сыров и французские десерты.
- Истории появления макарунов, мильфёя и эклера.
- Тайна крема шантильи и миф о фразе «пусть едят пирожные».
- Что предпочитали пить короли и королевы: чай, кофе или шоколад.
Ароматы королевского Парижа
- Происхождение французских духов.
- Визиты в парфюмерные лавки квартала.
- Советы по выбору аромата в стиле парижанок 18 века.
Будни парижских аристократов
- Виллы (в одну даже заглянем!) и дворцы Маре с интерьерами в стиле рококо.
- Мебель французских мастеров 18 века.
- Редкая история: стол с кровавым пятном Робеспьера.
Финальный аккорд
- Шоколадные фигуры от лучшего Парижского шоколатье.
- Посещение чайной лавки и чай с секретным ингредиентом.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются входные билеты на виллу: до 4 человек — бесплатно, от 5 человек — €25 за группу (покупаются на месте).
- Для группы от 5 человек экскурсия по вилле проводится с аудиогидом.
- По вторникам музей-вилла закрыт — тогда больше времени проводим в лавках и кондитерских, либо альтернатива: музей интерьеров 18 века неподалёку.
- Дополнительно оплачиваются еда и напитки (одно пирожное в среднем €3–4).
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У мэрии Парижа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 715 туристов
Я профессиональный гид и каждый день наслаждаюсь своей работой. Я помогу вам окунуться в водоворот парижской жизни, посетить старинные замки, насладиться изысканной французской кухней, побывать на дегустации лучших французских вин
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 43 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Экскурсия была с Викторией. Виктория смогла сразу заинтересовать нас всех, очень понравилось. Очень эрудированный эксперт.
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Чудесный день и замечательная экскурсия! Юля - прекрасная рассказчик и гид! Очень познавательно даже для путешественников, кто приезжает в Париж отнюдь не в первый раз (мы были 20+ раз с 1998 года)! Very much recommended!
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От всего сердца благодарю Юлию за роскошную экскурсию по кварталу Маре. Чего мы только не успели за это время, даже посетить книжный (что я тоже хотела). Вкусно во всех смыслах! Исторический рассказ и дегустации сыров, парфюмов и десертов. Замечательно, я осталась под впечатлением. Спасибо большое, Юля!
+2
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А
Потрясающая экскурсия! Вкусно, красиво, познавательно. Могу сказать уверено, один из лучших гидов Парижа. Рекомендовать могу смело.
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С нами была гид Виктория. Прекрасный гид, интересный маршрут. Однозначно, что сами мы бы никогда не увидели или не нашли то, что показала Виктория. Экскурсия совмещает историю квартала и в тоже время интересные для туриста места, которые может знать только парижанин.
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А
Отличная экскурсия по Маре! Гид сделал прогулку увлекательной и познавательной. Открыли для себя много нового. Рекомендую!
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