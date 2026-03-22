9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Ю Юлия Экскурсия была с Викторией. Виктория смогла сразу заинтересовать нас всех, очень понравилось. Очень эрудированный эксперт. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Юлия Чудесный день и замечательная экскурсия! Юля - прекрасная рассказчик и гид! Очень познавательно даже для путешественников, кто приезжает в Париж отнюдь не в первый раз (мы были 20+ раз с 1998 года)! Very much recommended! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Irina От всего сердца благодарю Юлию за роскошную экскурсию по кварталу Маре. Чего мы только не успели за это время, даже посетить книжный (что я тоже хотела). Вкусно во всех смыслах! Исторический рассказ и дегустации сыров, парфюмов и десертов. Замечательно, я осталась под впечатлением. Спасибо большое, Юля! +2 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Анастасия Потрясающая экскурсия! Вкусно, красиво, познавательно. Могу сказать уверено, один из лучших гидов Парижа. Рекомендовать могу смело. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Ирина С нами была гид Виктория. Прекрасный гид, интересный маршрут. Однозначно, что сами мы бы никогда не увидели или не нашли то, что показала Виктория. Экскурсия совмещает историю квартала и в тоже время интересные для туриста места, которые может знать только парижанин. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет