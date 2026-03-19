Krista проводит ещё 9 экскурсий

Экскурсия по музею Орсе доступна круглый год, так как проходит в помещении. Это позволяет наслаждаться искусством в любое время, независимо от погодных условий. Лучшие месяцы для посещения зависят от ваших предпочтений и графика.

Описание экскурсии

Импрессионизм в оттенках, историях и деталях

Путь к шедеврам импрессионизма мы начнем с картин французских академистов Энгра, Канабеля, Кутюра и поговорим об особенностях стиля, который был на пике популярности в 60-х годах 19 века. Вы узнаете об официальных парижских салонах живописи и салоне отверженных и поймете, почему в начале 20 века на престол французской живописи взошел именно импрессионизм. Мы подробнее рассмотрим скандальную картину Курбэ «Происхождение мира», «Олимпию» Мане, но основной акцент, разумеется, сделаем на выдающихся работах импрессионистов — это знаменитый «Завтрак» Мане, «Бал» Ренуара, балерины Дега, работы из цикла «Руанский собор» Моне и гениальные полотна, поражающие игрой форм, цвета и света. Затем перейдем к полотнам Ваг-Гога и Гогена, познакомимся с экспозицией работ пуантилистов и творениями Родена, одного из основоположников и законодателей современной скульптуры.

Шарм и атмосфера Парижа конца 19 века

Программа нашей прогулки составлена профессиональными искусствоведами, поэтому вы не просто познакомитесь с мастерами импрессионизма, но и перенесетесь в Париж на рубежа 19-20 веков, эпоху романтизма и чувственности, эпоху, когда каждый день город и весь мир менялись до неузнаваемости. Дух того времени вы прочувствуете в деталях картин, фактах из жизни художников и даже в оттенках полотен. А фоном, идеально дополняющим творения импрессионистов, станет изысканное здание железнодорожного вокзала начала 20 века в стиле модерн, где расположился музей Орсе.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или гид из моей профессиональной команды

После предоплаты на сайте, остаток суммы нужно передать наличными гиду в евро по курсу на день проведения экскурсии

Экскурсию можно провести для 6 человек, доплата — €55

Дополнительные расходы