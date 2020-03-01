Krista проводит ещё 9 экскурсий

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Погружение в эпоху гениев французского импрессионизма: от Мане до Ван Гога

Krista
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Krista – представитель гидов
В отличие от многогранного Лувра музей Орсе собрал очень узкую, но не менее ценную коллекцию — работы импрессионистов, ставшие визитной карточкой французской живописи.

Перед вами засверкают главные сокровища Орсе: картины Моне, Ренуара, Дега, Гогена, Ван Гога и других прославленных художников.

В результате вы разберетесь в прекраснейшем направлении французской живописи, побываете в Париже конца 19 века и по-новому взглянете на современное искусство.
160 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча у входа в музей Орсе
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Шедевры коллекций музея Орсе за 2 часа
Шедевры коллекций музея Орсе за 2 часа

Что вас ожидает

Импрессионизм в оттенках, историях и деталях
Путь к шедеврам импрессионизма мы начнем с картин французских академистов Энгра, Канабеля, Кутюра и поговорим об особенностях стиля, который был на пике популярности в 60-х годах 19 века. Вы узнаете об официальных парижских салонах живописи и салоне отверженных и поймете, почему в начале 20 века на престол французской живописи взошел именно импрессионизм. Мы подробнее рассмотрим скандальную картину Курбэ «Происхождение мира», «Олимпию» Мане, но основной акцент, разумеется, сделаем на выдающихся работах импрессионистов — это знаменитый «Завтрак» Мане, «Бал» Ренуара, балерины Дега, работы из цикла «Руанский собор» Моне и гениальные полотна, поражающие игрой форм, цвета и света. Затем перейдем к полотнам Ваг-Гога и Гогена, познакомимся с экспозицией работ пуантилистов и творениями Родена, одного из основоположников и законодателей современной скульптуры.

Шарм и атмосфера Парижа конца 19 века
Программа нашей прогулки составлена профессиональными искусствоведами, поэтому вы не просто познакомитесь с мастерами импрессионизма, но и перенесетесь в Париж на рубежа 19 — 20 веков, эпоху романтизма и чувственности, эпоху, когда каждый день город и весь мир менялись до неузнаваемости. Дух того времени вы прочувствуете в деталях картин, фактах из жизни художников и даже в оттенках полотен. А фоном, идеально дополняющим творения импрессионистов, станет изысканное здание железнодорожного вокзала начала 20 века в стиле модерн, где расположился музей Орсе.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или гид из моей профессиональной команды

Дополнительные расходы

  • Входные билеты в музей Орсе — 16€ с человека. Детям до 18 лет вход в музей бесплатный при предъявлении документа, подтверждающего возраст.
  • Обязательно сообщите гиду если у Вас есть Paris Museum Pass или вы самостоятельно купили билеты в музей

Экскурсию можно провести в индивидуальном формате (до 5 человек). Стоимость — 170 евро (входные билеты в музей также оплачиваются дополнительно).

Шедевры коллекций музея Орсе за 2 часа
Шедевры коллекций музея Орсе за 2 часа
Шедевры коллекций музея Орсе за 2 часа
Шедевры коллекций музея Орсе за 2 часа
Шедевры коллекций музея Орсе за 2 часа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у входа в музей Орсе.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Krista
Krista
Криста — ваш частный гид по Парижу! Историк архитектуры, идейный вдохновитель и разработчик туристических маршрутов для ведущих туристических компаний Парижа. Экскурсии провожу вместе с командой профессиональных гидов. Для каждой экскурсии мы стараемся создать идеальный микс из парижских компонентов: веселого настроения, исторической информации и полезных нюансов современной жизни города. А бьен то! До скорого!
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