Krista проводит ещё 9 экскурсий

Откройте тайны импрессионизма в музее Орсе, изучая работы Моне, Ренуара и Ван Гога. Погрузитесь в атмосферу Парижа конца XIX века
Музей Орсе предлагает уникальную возможность познакомиться с выдающимися произведениями импрессионистов. Картины Моне, Ренуара, Дега и Ван Гога оживляют атмосферу Парижа конца XIX века. Экскурсия позволит глубже понять особенности этого направления, оценить тонкости игры света и цвета.
Вы увидите работы, которые изменили представление о живописи и стали символами французского искусства. Профессиональные гиды помогут раскрыть тайны каждого шедевра, делая посещение музея незабываемым
Экскурсия по музею Орсе доступна круглый год, так как проходит в помещении. Это позволяет наслаждаться искусством в любое время, независимо от погодных условий. Лучшие месяцы для посещения зависят от ваших предпочтений и графика.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Музей Орсе
Картины Моне
Работы Ренуара
Полотна Ван Гога
Творения Родена
Описание экскурсии
Импрессионизм в оттенках, историях и деталях
Путь к шедеврам импрессионизма мы начнем с картин французских академистов Энгра, Канабеля, Кутюра и поговорим об особенностях стиля, который был на пике популярности в 60-х годах 19 века. Вы узнаете об официальных парижских салонах живописи и салоне отверженных и поймете, почему в начале 20 века на престол французской живописи взошел именно импрессионизм. Мы подробнее рассмотрим скандальную картину Курбэ «Происхождение мира», «Олимпию» Мане, но основной акцент, разумеется, сделаем на выдающихся работах импрессионистов — это знаменитый «Завтрак» Мане, «Бал» Ренуара, балерины Дега, работы из цикла «Руанский собор» Моне и гениальные полотна, поражающие игрой форм, цвета и света. Затем перейдем к полотнам Ваг-Гога и Гогена, познакомимся с экспозицией работ пуантилистов и творениями Родена, одного из основоположников и законодателей современной скульптуры.
Шарм и атмосфера Парижа конца 19 века
Программа нашей прогулки составлена профессиональными искусствоведами, поэтому вы не просто познакомитесь с мастерами импрессионизма, но и перенесетесь в Париж на рубежа 19-20 веков, эпоху романтизма и чувственности, эпоху, когда каждый день город и весь мир менялись до неузнаваемости. Дух того времени вы прочувствуете в деталях картин, фактах из жизни художников и даже в оттенках полотен. А фоном, идеально дополняющим творения импрессионистов, станет изысканное здание железнодорожного вокзала начала 20 века в стиле модерн, где расположился музей Орсе.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или гид из моей профессиональной команды
После предоплаты на сайте, остаток суммы нужно передать наличными гиду в евро по курсу на день проведения экскурсии
Экскурсию можно провести для 6 человек, доплата — €55
Дополнительные расходы
Входные билеты в музей Орсе — €16 с человека. Детям до 18 лет вход в музей бесплатный при предъявлении документа, подтверждающего возраст
Обязательно сообщите гиду если у Вас есть Paris Museum Pass или вы самостоятельно купили билеты в музей
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в музей Орсе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Криста — ваша команда гидов в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 17265 туристов
Я — историк архитектуры и знаток Парижа. Во Франции я защитила диссертацию о создании туристических маршрутов. И с 2015 года вместе с командой профессиональных гидов помогаю гостям увидеть город иначе, читать дальшеуменьшить
усиливая их впечатления и эмоции.
Наши экскурсии построены так, чтобы информация усваивалась легко и надолго запоминалась и взрослым, и детям. Мы показываем достопримечательности с необычных ракурсов, создавая эффект «Вау!» Каждый маршрут — это авторское сочетание весёлого настроения, исторической информации и полезных нюансов современной жизни Парижа.
Мы проводим групповые и индивидуальные экскурсии в Париже, Версале и Брюсселе и будем рады поделиться с вами своей любовью к прекрасному. À bientôt!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
Людмила, гид профессионал и отличный рассказчик, провела экскурсию в музее Орсе, познакомила с историей открытия музея и его самых известных экспонататах.
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Н
Никита
Большая благодарность Наталье за экскурсию! Два часа пролетели на одном дыхании, очень интересно и позитивно!
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М
Максим
Не гид, а настоящая Spice-girl, такая перчинка-зажигалочка. Теперь Орсе и Лувр ассоциируются исключительно с Елизаветой. Маршруты среди шедевров у нее насыщенные, веселые и очень интересные. Отдельное спасибо за креативный подход читать дальшеуменьшить
к фотографиям на память! Не заметили, как пролетели трехчасовые экскурсии, готовы были идти дальше. А этот голос) Такое впечатление, что вот-вот запоет: Je veux de l'amour, de la joie - и не факт, что у Zaz получится лучше.
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Михаил
Отличная индивидуальная экскурсия была проведена гидом Наташей. Люди с билетами мокли под дождем, а мы как VIP группа прошли в музей за минуты. Наташа показала где локеры, туалет, который срочно понадобился детям, порекомендовала какую книгу купить в магазине музея для детей. Экскурсия была грамотно структурирована, мы узнали много интересного, посмотрели все шедевры. Рекомендую!
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Ирина
Мы посетили музей Орсе в Париже с Натальей и остались очень довольны. Наталья рассказала самое главное, обратила внимание на интересные детали, очень занимательно и Динамично объяснила, как правильно понимать направления в искусстве. Экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо Наталье! Надеемся на встречу снова! Ирина
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E
Eduard
Просто сногсшибательно! Наталья невероятный экскурсовод, и я это говорю как человек который был на 50+ экскурсий по всему миру. Я бы с ней с радостью прошел бы и все 20 часов, вместо забронированных 2. Таких профессионалов упускать нельзя, так что дальше в Помпиду!
Спасибо Наталья
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