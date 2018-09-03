2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Мировая история шоколада

Шоколад имеет увлекательнейшую мировую историю. Шоколад находится в употреблении у человечества уже как три тысячи лет.. Представители племени майя отмечали какао-напитком самые важные церемонии своей жизни: холодный шоколад пили на свадьбах молодожены и их родители, в цветках какао-дерева купали новорожденного на церемониях крещения. Ацтеки же использовали какао бобы в качестве денежной единицы: за десять бобов можно было купить кролика, за сто бобов – раба в пользование. Шоколад оставался государственной тайной Испании на протяжении целого столетия, и за ее нарушение сложили головы несколько десятков испанских монахов! А мексиканские прихожанки однажды отравили шоколадным напитком неугодного церковного настоятеля… Сколько еще тайн хранит в себе шоколад!

Виды и сорта шоколада

А вы знаете, что шоколад из какао-бобов Мадагаскара никогда не спутаешь с шоколадом из какао Венесуэлы и Никарагуа? И настоящие любители шоколада утверждают, что шоколад, как и вино, в зависимости от происхождения сырья носит в себе пряные, древесные, фруктовые или цветочные нотки.. А чем на прилавках, залитых волшебным светом, шоколадные конфеты с пралине отличаются от конфет с ганашем?? И что такое, собственно, шоколадный ганаш? В этих и многих других вопросах нам предстоит разобраться нам с вами. Благо, большинство ответов будет получено методом “практики”: за дегустациями такого разного и неповторимого французского шоколада!

“Шоколадная” прогулка по буржуазному кварталу

Итак, как будет проходить наша шоколадная экскурсия?? Мы будем гулять по самому буржуазному кварталу Парижа, кварталу Сен-Жермен де пре, разговаривать об истории шоколада и о его таинствах и перемещаться из одного шоколадного бутика в другой, с дегустации на дегустацию.. Бутики находятся в непосредственной близости, в пяти минутах ходьбы друг от друга. В первых четырех бутиках мы возьмём шоколадных творений на пробу, продегустируем на месте лучшие конфеты у каждого шоколатье. Вы убедитесь, насколько у каждого мастера свой собственный подход, свой почерк, своя специализация.. Кто фокусируется на шоколадных плитках, кто становится мастером конфет с пралине, кто разыскивает какао-сырьё для своих конфет лично, путешествуя из страны в страну, с плантации на плантацию.. Затем мы переместимся в чайный бутик, где нам предложат “перевести дух” от шоколадных конфет на дегустации трёх сортов элитного чая с шоколадными нотками.. А после чайной церемонии, на десерт, мы вернёмся в один из шоколадных бутиков и побалуем себя неповторимым по вкусу и текстуре, таящим во рту шоколадным муссом!!



Тотальное погружение в мир шоколада

Вы продегустируете лучшие образцы конфет с пралине и шоколадным ганашем и на зубок выучите разницу между ними; сравните шоколадные конфеты из какао-бобов разных стран мира; попробуете неповторимый по текстуре шоколадный мусс от одного из лучших шоколатье Франции; поучаствуете в дегустации трех сортов элитного чая с добавлением шоколада; почувствуете себя настоящим знатоком и ценителем шоколада!

Откройте для себя такие разные запахи и вкусы парижских шоколатье!