2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Мы погрузимся в трёхтысячелетнюю историю шоколада. Выясним, как майя пили какао на свадьбах и крестинах, а ацтеки расплачивались бобами за товары и рабов. Поговорим о том, как Испания хранила шоколад в секрете целое столетие и как он однажды стал орудием преступления.
Виды, сорта и секреты
Вы узнаете, чем отличается ганаш от пралине, а мадагаскарский шоколад — от венесуэльского. Поймёте, как вкус зависит от происхождения бобов. Большинство ответов получите на практике за дегустациями.
Прогулка по Сен-Жермен
Мы прогуляемся по буржуазному кварталу Парижа — Сен-Жермен-де-Пре. Посетим 4 шоколадных бутика, где продегустируем авторские конфеты и познакомимся со стилями каждого шоколатье. Один мастер специализируется на плитках, другой — на начинках, третий сам ездит по плантациям за какао.
Чай и мусс на десерт
В финале — чайный бутик с дегустацией трёх элитных сортов чая с шоколадными нотками. А в завершение вернёмся в один из бутиков, чтобы насладиться изысканным шоколадным муссом, который тает во рту.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены дегустация шоколадных изделий у 4 разных мастеров и дегустация элитного шоколадного чая.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провела экскурсии для 892 туристов
Париж… Так случилось, что он занял невероятно важное место в моей жизни. Совершая своё первое путешествие в город мечты, я повстречала здесь свою любовь. Так Париж стал моей второй родиной, читать дальшеуменьшить
городом любви, лёгкого трепета, надежды и встреч с любимым человеком.
Я базирую своё мастерство на безграничной любви к Франции, недюжинном любопытстве и тяге к познанию всего нового и интригующего, ненасытной жажде общения и коммуникации и желании познакомить поближе с Парижем как можно большее число путешественников.
Приглашаю вас на индивидуальные прогулки по столице прекрасной Франции, чтобы полюбить Париж всем сердцем — так, как люблю его я!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Иван
Полина, спасибо тебе огромное! Я до сих пор под впечатлением от экскурсии и информации о Париже и его обитателях, которой не знал! До новых встреч! Счастья тебе и любви! ❤️❤️❤️
+1
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Ю
Юлия
Это наша вторая экскурсия с Полиной и опять все прошло замечательно! Интересная экскурсия, красивый район города и просто out of this world шоколад! Полина рассказывала не только о шоколаде и читать дальшеуменьшить
кто его делает, но и всякие интересности о том, что мы видим по пути. А самое необычное - Полина смогла провести экскурсию на 3х языках одновременно, потому что в нашей компании были англоговорящие! По окончании она нас привела туда, где нам было интересно остаться, а не просто кинула возле метро. Вообщем, если ещё раз приедем в Париж, обязательно закажем экскурсию с Полиной опять.
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Н
Наталья
Уже прошло несколько месяцев со времени нашей встречи с Полиной в Париже. Но мы до сих пор с удовольствием вспоминаем время экскурсии. Полина показала и рассказала много интересного, помогла почувствовать не только вкус французского шоколада, но и сам вкус "гастрономического" Парижа. Она очень симпатичный и приятный в общении человек, и грамотный экскурсовод. Всем рекомендуем.
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