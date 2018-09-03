2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Большая дегустация шоколада в легендарных бутиках квартала Сен-Жермен-де-Пре

Полина
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Полина – ваш гид
Шоколад..

Как много в этом слове… К шоколаду в Париже относятся как к пище богов: его покупают на вес, по конфетам, а каждую конфету затем смакуют во рту часами..

Такое долгое послевкусие остается после правильного шоколада! Я приглашаю Вас в мир французского шоколада! Мы познакомимся с выдающимися шоколатье французской столицы: попробуем их несравненные творения, поговорим об удивительном прошлом шоколада, раскроем секреты производства и станем настоящими шоколадными критиками-экспертами!
От 150 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 7 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
5
50 оттенков французского шоколада
50 оттенков французского шоколада

Что вас ожидает

Мировая история шоколада
Шоколад имеет увлекательнейшую мировую историю. Шоколад находится в употреблении у человечества уже как три тысячи лет.. Представители племени майя отмечали какао-напитком самые важные церемонии своей жизни: холодный шоколад пили на свадьбах молодожены и их родители, в цветках какао-дерева купали новорожденного на церемониях крещения. Ацтеки же использовали какао бобы в качестве денежной единицы: за десять бобов можно было купить кролика, за сто бобов – раба в пользование. Шоколад оставался государственной тайной Испании на протяжении целого столетия, и за ее нарушение сложили головы несколько десятков испанских монахов! А мексиканские прихожанки однажды отравили шоколадным напитком неугодного церковного настоятеля… Сколько еще тайн хранит в себе шоколад!

Виды и сорта шоколада
А вы знаете, что шоколад из какао-бобов Мадагаскара никогда не спутаешь с шоколадом из какао Венесуэлы и Никарагуа? И настоящие любители шоколада утверждают, что шоколад, как и вино, в зависимости от происхождения сырья носит в себе пряные, древесные, фруктовые или цветочные нотки..  А чем на прилавках, залитых волшебным светом, шоколадные конфеты с пралине отличаются от конфет с ганашем?? И что такое, собственно, шоколадный ганаш? В этих и многих других вопросах нам предстоит разобраться нам с вами. Благо, большинство ответов будет получено методом “практики”: за дегустациями такого разного и неповторимого французского шоколада! 

“Шоколадная” прогулка по буржуазному кварталу
Итак, как будет проходить наша шоколадная экскурсия?? Мы будем гулять по самому буржуазному кварталу Парижа, кварталу Сен-Жермен де пре, разговаривать об истории шоколада и о его таинствах и перемещаться из одного шоколадного бутика в другой, с дегустации на дегустацию.. Бутики находятся в непосредственной близости, в пяти минутах ходьбы друг от друга. В первых четырех бутиках мы возьмём шоколадных творений на пробу, продегустируем на месте лучшие конфеты у каждого шоколатье. Вы убедитесь, насколько у каждого мастера свой собственный подход, свой почерк, своя специализация.. Кто фокусируется на шоколадных плитках, кто становится мастером конфет с пралине, кто разыскивает какао-сырьё для своих конфет лично, путешествуя из страны в страну, с плантации на плантацию..  Затем мы переместимся в чайный бутик, где нам предложат “перевести дух” от шоколадных конфет на дегустации трёх сортов элитного чая с шоколадными нотками.. А после чайной церемонии, на десерт, мы вернёмся в один из шоколадных бутиков и побалуем себя неповторимым по вкусу и текстуре, таящим во рту шоколадным муссом!! 
 
Тотальное погружение в мир шоколада
Вы продегустируете лучшие образцы конфет с пралине и шоколадным ганашем и на зубок выучите разницу между ними; сравните шоколадные конфеты из какао-бобов разных стран мира; попробуете неповторимый по текстуре шоколадный мусс от одного из лучших шоколатье Франции; поучаствуете в дегустации трех сортов элитного чая с добавлением шоколада; почувствуете себя настоящим знатоком и ценителем шоколада!

Откройте для себя такие разные запахи и вкусы парижских шоколатье!

Организационные детали

В стоимость экскурсии включена дегустация шоколадных изделий у 4 разных мастеров шоколада и дегустация элитного шоколадного чая.

50 оттенков французского шоколада
50 оттенков французского шоколада
50 оттенков французского шоколада
50 оттенков французского шоколада
50 оттенков французского шоколада
50 оттенков французского шоколада
50 оттенков французского шоколада

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Полина
Полина
Париж... Так случилось, что он занял невероятно важное место в моей жизни. Совершая свое первое путешествие в город мечты, я повстречала здесь свою любовь. Так Париж стал моей второй родиной, городом любви, легкого трепета, надежды и встреч с любимым человеком. Я базирую свое мастерство на безграничной любви к Франции, на недюжинном любопытстве и тяге к познанию всего нового и интригующего, на ненасытной жажде общения и коммуникации и на желании познакомить поближе с Парижем как можно большее число путешественников. Приглашаю вас на индивидуальный тур по столице прекрасной Франции, чтобы полюбить Париж всем сердцем — так, как люблю его я!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

3 сентября 2018
Это наша вторая экскурсия с Полиной и опять все прошло замечательно! Интересная экскурсия, красивый район города и просто out of this world шоколад! Полина рассказывала не только о шоколаде и кто его делает, но и всякие интересности о том, что мы видим по пути. А самое необычное - Полина смогла провести экскурсию на 3х языках одновременно, потому что в нашей компании были англоговорящие! По окончании она нас привела туда, где нам было интересно остаться, а не просто кинула возле метро. Вообщем, если ещё раз приедем в Париж, обязательно закажем экскурсию с Полиной опять.
27 апреля 2017
Уже прошло несколько месяцев со времени нашей встречи с Полиной в Париже. Но мы до сих пор с удовольствием вспоминаем время экскурсии. Полина показала и рассказала много интересного, помогла почувствовать не только вкус французского шоколада, но и сам вкус "гастрономического" Парижа. Она очень симпатичный и приятный в общении человек, и грамотный экскурсовод. Всем рекомендуем.

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