2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Парижская экскурсия «50 оттенков французского шоколада» предлагает уникальную возможность погрузиться в мир шоколадных изысков. Участники познакомятся с историей шоколада, попробуют конфеты с пралине и ганашем, насладятся дегустацией элитного чая и узнают секреты производства от лучших шоколатье столицы. Прогулка по кварталу Сен-Жермен-де-Пре включает посещение нескольких шоколадных бутиков, где каждый найдет что-то по вкусу. Это мероприятие станет настоящим открытием для всех любителей сладкого

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Описание экскурсии

Увлекательная история шоколада

Мы погрузимся в трёхтысячелетнюю историю шоколада. Выясним, как майя пили какао на свадьбах и крестинах, а ацтеки расплачивались бобами за товары и рабов. Поговорим о том, как Испания хранила шоколад в секрете целое столетие и как он однажды стал орудием преступления.

Виды, сорта и секреты

Вы узнаете, чем отличается ганаш от пралине, а мадагаскарский шоколад — от венесуэльского. Поймёте, как вкус зависит от происхождения бобов. Большинство ответов получите на практике за дегустациями.

Прогулка по Сен-Жермен

Мы прогуляемся по буржуазному кварталу Парижа — Сен-Жермен-де-Пре. Посетим 4 шоколадных бутика, где продегустируем авторские конфеты и познакомимся со стилями каждого шоколатье. Один мастер специализируется на плитках, другой — на начинках, третий сам ездит по плантациям за какао.

Чай и мусс на десерт

В финале — чайный бутик с дегустацией трёх элитных сортов чая с шоколадными нотками. А в завершение вернёмся в один из бутиков, чтобы насладиться изысканным шоколадным муссом, который тает во рту.

Организационные детали

В стоимость экскурсии включены дегустация шоколадных изделий у 4 разных мастеров и дегустация элитного шоколадного чая.