2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Это наша вторая экскурсия с Полиной и опять все прошло замечательно! Интересная экскурсия, красивый район города и просто out of this world шоколад! Полина рассказывала не только о шоколаде и кто его делает, но и всякие интересности о том, что мы видим по пути. А самое необычное - Полина смогла провести экскурсию на 3х языках одновременно, потому что в нашей компании были англоговорящие! По окончании она нас привела туда, где нам было интересно остаться, а не просто кинула возле метро. Вообщем, если ещё раз приедем в Париж, обязательно закажем экскурсию с Полиной опять.