Откройте для себя Лувр за 2,5 часа на индивидуальной и увлекательной экскурсии.
Узнайте, как Лувр, строившийся на протяжении 800 лет, превратился из средневековой крепости в величайший музей мира. От античных коллекций до
Описание экскурсииВаше путешествие начнётся с посещения средневекового Лувра, где вы увидите сохранившиеся фрагменты крепости и ее главную башню - донжон. Далее вас ждёт Зал Кариатид, где античные греческие скульптуры расскажут о величии древности. Затем вы полюбуетесь великолепной Галереей Аполлона - настоящей художественной жемчужиной Лувра. Продолжите маршрут в Большой галерее, где собраны шедевры итальянского Возрождения, включая работы Леонардо да Винчи и Веронезе. Завершите экскурсию знакомством с французским неоклассицизмом и романтизмом через произведения Давида, Делакруа и Жерико. Эта экскурсия — идеальный выбор как для любителей искусства, так и для тех, кто хочет просто насладиться культурным отдыхом. Плавная, продуманная и доступная для всех. Забронируйте экскурсию уже сейчас и откройте для себя мир искусства! Важная информация: -Оставшуюся сумму, после внесения предоплаты, необходимо оплатить гиду наличными в евро. -После экскурсии Вы сможете продолжить прогулку по залам Лувра самостоятельно. При необходимости я могу вас проконсультировать по карте.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входной билет в музей стоит 22 € с человека. Для детей до 18 лет вход бесплатный при наличии удостоверения личности. Возможна покупка билетов через гида.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Лувр. Статуя Людовика XIV напротив пирамиды
Завершение: Лувр. Галерея Микеланджело
Когда и сколько длится?
Когда: Лурв закрыт по вторникам
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Оставшуюся сумму, после внесения предоплаты, необходимо оплатить гиду наличными в евро
- После экскурсии Вы сможете продолжить прогулку по залам Лувра самостоятельно. При необходимости я могу вас проконсультировать по карте
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
L
Lika
25 сен 2025
Мы очень благодарны Екатерине за интереснейшую экскурсию. Помимо того, что она показала нам все самые значимые экспонаты музея, проход по ним был цельным рассказом, в котором связанно излагалась история, начиная
V
Valeriya
23 авг 2025
Екатерина — великолепный гид! Очень внимательная и чуткая. Экскурсия по Лувру длилась 2,5 часа, но время пролетело незаметно, и усталости мы совсем не почувствовали. Екатерина подобрала самые важные и знаковые
П
Полина
2 авг 2025
Благодарим Екатерину за такую насыщенную и увлекательную экскурсию, мы в восторге!
Входит в следующие категории Парижа
