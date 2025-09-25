Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы



Узнайте, как Лувр, строившийся на протяжении 800 лет, превратился из средневековой крепости в величайший музей мира. От античных коллекций до читать дальше шедевров итальянского Возрождения и французского романтизма — погрузитесь в мир искусства и истории с ясными и познавательными объяснениями.



Эта экскурсия специально разработана для первого знакомства с музеем и с его самыми знаковыми шедеврами. Откройте для себя Лувр за 2,5 часа на индивидуальной и увлекательной экскурсии.Узнайте, как Лувр, строившийся на протяжении 800 лет, превратился из средневековой крепости в величайший музей мира. От античных коллекций до 5 3 отзыва

Ekaterina Ваш гид в Париже Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Оценка и отзывы 3 отзыва Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 2.5 часа Размер группы 1-6 человек Как проходит Пешком Когда Лурв закрыт по вторникам €200 за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Ваше путешествие начнётся с посещения средневекового Лувра, где вы увидите сохранившиеся фрагменты крепости и ее главную башню - донжон. Далее вас ждёт Зал Кариатид, где античные греческие скульптуры расскажут о величии древности. Затем вы полюбуетесь великолепной Галереей Аполлона - настоящей художественной жемчужиной Лувра. Продолжите маршрут в Большой галерее, где собраны шедевры итальянского Возрождения, включая работы Леонардо да Винчи и Веронезе. Завершите экскурсию знакомством с французским неоклассицизмом и романтизмом через произведения Давида, Делакруа и Жерико. Эта экскурсия — идеальный выбор как для любителей искусства, так и для тех, кто хочет просто насладиться культурным отдыхом. Плавная, продуманная и доступная для всех. Забронируйте экскурсию уже сейчас и откройте для себя мир искусства! Важная информация: -Оставшуюся сумму, после внесения предоплаты, необходимо оплатить гиду наличными в евро. -После экскурсии Вы сможете продолжить прогулку по залам Лувра самостоятельно. При необходимости я могу вас проконсультировать по карте.

Лурв закрыт по вторникам Выбрать дату

Ответы на вопросы Что включено Услуги гида Что не входит в цену Входной билет в музей стоит 22 € с человека. Для детей до 18 лет вход бесплатный при наличии удостоверения личности. Возможна покупка билетов через гида. Где начинаем и завершаем? Начало: Лувр. Статуя Людовика XIV напротив пирамиды Завершение: Лувр. Галерея Микеланджело Когда и сколько длится? Когда: Лурв закрыт по вторникам Экскурсия длится около 2.5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел. Важная информация Оставшуюся сумму, после внесения предоплаты, необходимо оплатить гиду наличными в евро

После экскурсии Вы сможете продолжить прогулку по залам Лувра самостоятельно. При необходимости я могу вас проконсультировать по карте Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.