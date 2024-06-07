Развлечения в Париже

Найдено 46 экскурсий в категории «Развлечения» в Париже на русском языке, цены от €5, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Главные сокровища Лувра за 2 часа
Групповая
2 часа
580 отзывов
Главные сокровища Лувра: путеводитель по эпохам
Погрузитесь в мир искусства с экскурсией по Лувру, где вас ждут шедевры мировой культуры и уникальные исторические экспонаты
Начало: Возле Лувра
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
52 за человека
Интерактивная прогулка по Лувру с детьми
Индивидуальная
2 часа
107 отзывов
Интерактивное приключение по Лувру для семей: веселье и обучение
Погрузитесь в мир искусства с вашими детьми! Наша экскурсия превратит посещение Лувра в захватывающую игру с заданиями и загадками
Начало: Возле пирамиды Лувра
Сегодня в 12:00
Завтра в 13:00
214 за всё до 6 чел.
Топовые шедевры Лувра и три главные его женщины
Мини-группа
2 часа
19 отзывов
Топовые шедевры Лувра и три главные его женщины
Эта экскурсия предлагает уникальную возможность за два часа увидеть главные шедевры Лувра и раскрыть их тайны. Узнайте больше о знаменитых дамах музея
Начало: У конной статуи Людовика XIV
Расписание: в понедельник в 11:30, в среду, четверг и субботу в 10:30, в пятницу в 11:30 и 15:30
10 июня в 11:30
12 июня в 10:30
55 за человека
Лувр в первый раз
Индивидуальная
2 часа
112 отзывов
Лувр в первый раз: путешествие в мир искусства и истории
Погрузитесь в мир великих произведений и королевских сокровищ Лувра, исследуя его историю и шедевры за 2 часа
Начало: Около Лувра
Сегодня в 09:30
Завтра в 11:00
320 за всё до 6 чел.
Первое посещение Лувра: 3 часа лицом к лицу с шедеврами
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
134 отзыва
Лувр за 3 часа: эксклюзивное путешествие в мир искусства
Исследуйте Лувр без спешки и толпы, наслаждаясь шедеврами в уютной атмосфере вечернего музея
Начало: У Пирамиды Лувра
16 июня в 09:00
20 июня в 09:00
230184 за всё до 6 чел.
Ожившие шедевры Лувра: музейный хакинг с гидом
Индивидуальная
2 часа
35 отзывов
Ожившие шедевры Лувра: музейный хакинг с гидом за 2 часа
Погрузитесь в мир искусства Лувра: от Моной Лизы до Венеры Милосской. Индивидуальная экскурсия с гидом откроет лучшие экспонаты без очереди
Начало: Возле Лувра
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
222 за всё до 5 чел.
Диснейленд без очереди
🚶 Пешая
Билеты
6 часов
41 отзыв
Билеты в Диснейленд без очереди в Париже - VIP сопровождение
Посетите Диснейленд в Париже без очередей! VIP сопровождение обеспечит вам быстрый доступ к аттракционам и незабываемые впечатления
Начало: У входа в парк Диснейленд
«Диснейленд — парк аттракционов под Парижем — это детская мечта и грезы»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
950 за всё до 4 чел.
Бонжур, Пари
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
134 отзыва
Бонжур, Париж: уникальное путешествие по сердцу Франции
Погрузитесь в атмосферу Парижа: исторические районы, знаковые памятники и живописные парки ждут вас
Начало: В районе Опера Гарнье
10 июня в 08:00
11 июня в 16:00
525420 за всё до 6 чел.
Лувр сквозь века и эпохи
Индивидуальная
2.5 часа
25 отзывов
Лувр сквозь века и эпохи: индивидуальная экскурсия
Лувр - лабиринт искусства и истории. С гидом вы не потеряетесь среди шедевров и узнаете все тайны музея. Идеально для любителей искусства и истории
Начало: На площади перед Лувром
16 июня в 09:30
17 июня в 15:30
от 200 за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в Париж
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
33 отзыва
Добро пожаловать в Париж: Индивидуальное путешествие по сердцу Франции
Погрузитесь в атмосферу Парижа: от величественных дворцов до тайных улочек, каждый шаг раскрывает новую страницу истории
17 июня в 09:00
18 июня в 13:00
285 за всё до 4 чел.
Большой «батман» по Парижу
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
77 отзывов
Экскурсия Большой «батман»: культурное путешествие по Парижу
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Парижу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Холл Вашей гостиницы, если живёте в районе 1-8, ил...
18 июня в 09:30
25 июня в 09:00
534 за всё до 6 чел.
Большая прогулка по Лувру
Индивидуальная
2.5 часа
145 отзывов
Большая прогулка по Лувру: от средневековья до Наполеона III
Погрузитесь в мир искусства и истории с экскурсией по Лувру. Узнайте тайны великих мастеров и их творений
Начало: Возле статуи Людовика XIV на коне перед входом Пир...
13 июня в 14:30
14 июня в 17:00
267 за всё до 6 чел.
Крепость, дворец, музей. Понять историю и значение Лувра за 2 часа
Индивидуальная
2 часа
18 отзывов
Крепость, дворец, музей. Понять историю и значение Лувра за 2 часа
Не посетить Лувр во время поездки в Париж будет непростительным упущением. Узнайте историю и значение Лувра за 2 часа с нашей экскурсией
13 июня в 13:00
15 июня в 13:00
240 за всё до 4 чел.
Код да Винчи - разгадываем тайну
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
40 отзывов
Код да Винчи - разгадываем тайну: индивидуальная экскурсия по Парижу
Погрузитесь в загадочный мир Кода да Винчи, исследуя тайны Лувра, площади Карусель и церкви Сан-Сюльпис. Уникальная экскурсия по следам героев книги
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от 140 за всё до 4 чел.
Парижский серпантин
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
89 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Парижу: Парижский серпантин
Парижский серпантин - уникальная индивидуальная экскурсия по главным улицам и тайным уголкам Парижа. Откройте для себя новый взгляд на город
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от 180 за всё до 6 чел.
Экскурсия-квест по Лувру для детей
🚶 Пешая
Квест
2 часа
30 отзывов
Захватывающий квест для детей в Лувре: искусство и развлечение
Погрузитесь в мир приключений с экскурсией-квестом по Лувру, где каждая картина и скульптура - ключ к сокровищу
Начало: Возле стеклянной пирамиды Лувра
14 июня в 10:30
17 июня в 10:30
267 за всё до 6 чел.
Лувр: полное погружение
Индивидуальная
4 часа
12 отзывов
Экскурсия в Лувр: искусство, история и шедевры в одном туре
Проведите 4 часа в компании профессионального гида, исследуя самые знаменитые и скрытые уголки Лувра, встречаясь лицом к лицу с историей
Начало: В Музее
20 июня в 09:30
21 июня в 09:30
299 за всё до 6 чел.
Парижские тайны
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
93 отзыва
Парижские тайны
Необычные истории об известных достопримечательностях
Начало: Собор Нотр Дам
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от 135 за всё до 6 чел.
Лувр утром или вечером. Билеты гарантированы
скидка
9%
Билеты
2.5 часа
214 отзывов
Лувр: эксклюзивное утреннее или вечернее посещение с гарантированным входом
Исследуйте Лувр без спешки и толп туристов. Уникальная возможность насладиться шедеврами мирового искусства в спокойной атмосфере
Начало: Около Лувра
Завтра в 13:30
13 июня в 13:30
5853 за билет
Классический Париж: от Лувра до Эйфелевой башни
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
1 отзыв
Классический Париж: от Лувра до Эйфелевой башни
В комфортной мини-группе исследовать город, слушая интересные истории и рассматривая архитектуру
Начало: У Лувра
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 14:00
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
54 за человека
Величайшие шедевры Лувра
Индивидуальная
2.5 часа
30 отзывов
Величайшие шедевры Лувра
Must-see в легендарном музее: рассказ об истории и художественной ценности главных экспонатов
Начало: Пирамида лувра
Сегодня в 12:00
Завтра в 13:00
214 за всё до 4 чел.
Экскурсия по Лувру для детей (без очереди)
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
9 отзывов
Экскурсия по Лувру для детей (без очереди)
Познакомиться с шедеврами разных эпох и побывать на коронации Наполеона
Начало: У пирамиды Лувра
10 июня в 10:30
12 июня в 10:30
220 за всё до 5 чел.
Диснейленд - волшебство без очередей
🚶 Пешая
скидка
50%
Билеты
5 часов
14 отзывов
Диснейленд - волшебство без очередей
VIP-сопровождение: купить билеты и покататься на всех аттракционах
Начало: В World of Disney
«С VIP-гидом вас ждут лучшие места на шоу и, конечно, любые аттракционы через отдельный вход»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1650825 за всё до 4 чел.
Главные шедевры Лувра
Индивидуальная
2 часа
50 отзывов
Главные шедевры Лувра
Академический рассказ об историях создания, смыслах и легендах мировых шедевров
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
210 за всё до 5 чел.
На электрических велосипедах по Парижу (в мини-группе)
🚲 На велосипеде
скидка
10%
Мини-группа
3.5 часа
1 отзыв
На электрических велосипедах по Парижу (в мини-группе)
В необычном формате познакомиться с городом или взглянуть на него под новым углом
Начало: У Центра Помпиду
Завтра в 14:00
12 июня в 14:00
126114 за человека
Второе посещение Лувра: прогулка по музею
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Лувр для знатоков: эксклюзивный вечерний тур по музею в Париже
Погрузитесь в мир искусства с эксклюзивным доступом к шедеврам Лувра в уединенной атмосфере
Начало: У Пирамиды Лувра
14 июня в 18:00
16 июня в 09:00
200180 за всё до 6 чел.
Лувр для детей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
61 отзыв
Лувр для детей
Занимательное и поучительное путешествие в разные эпохи для юных ценителей искусства
Начало: У входа в музей
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
195 за всё до 5 чел.
Королевские сокровища Лувра
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Королевские сокровища Лувра
Увидеть редкости из монарших коллекций и вникнуть в тонкости декоративных искусств
Начало: У главной пирамиды Лувра
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
260 за всё до 6 чел.
Экскурсия «Шедевры Лувра за 2 часа»
🚶 Пешая
скидка
15%
Групповая
2 часа
639 отзывов
Экскурсия «Шедевры Лувра за 2 часа»
Начало: Возле памятника Луи XIV у Лувра, рядом с пирамидой...
Расписание: Ежедневно, кроме Вторника - 10:00, 13:30.
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 6253 за человека
Парижская фотопрогулка
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
3 отзыва
Парижская фотопрогулка
Увидеть и поймать в кадр Лувр, сады Тюильри и набережную Сены
Начало: у пирамиды Лувра
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
154 за всё до 5 чел.
Лувр для детей
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
25 отзывов
Лувр для детей: экскурсия, которая заинтересует малышей не меньше, чем Диснейленд
Погрузитесь в мир королевских дворцов и рыцарских доспехов вместе с вашим ребенком! Экскурсия в Лувр для детей - это путешествие, полное сюрпризов
Начало: Возле памятника Луи XIV у Лувра, рядом с пирамидой
«Один из отзывов наших гостей (мама двух мальчиков 5 и 8 лет), который помогает лучше охарактеризовать экскурсию:"… спустя год наши мальчишки чаще вспоминают Вашу экскурсию в Лувр, чем поездку Диснейленд»
Расписание: Ежедневно, кроме Вторника - 10:00, 13:30.
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
250 за всё до 5 чел.
Аудиогид по Лувру в вашем смартфоне
Аудиогид
2.5 часа
5 отзывов
Аудиогид по Лувру: исследуйте шедевры мирового искусства с телефона
Погрузитесь в мир искусства Лувра с легкостью и комфортом, используя только ваш смартфон и наушники
Начало: В районе Лувра
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 за человека
Париж Наполеона: от революции до империи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Париж Наполеона: от революции до империи
Пройтись по главным местам столицы и поговорить о тех, кто творил мировую историю
Начало: На 39 rue du Faubourg Saint-Honore
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:00
150 за всё до 10 чел.
Королевский Париж за 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Королевский Париж за 3 часа
Средневековая церковь, Лувр, мушкетёры и шампанское
Начало: В районе метро Louvre Rivoli
10 июня в 14:00
14 июня в 14:00
160 за всё до 6 чел.
Трансфер Париж в Диснейленд
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Комфортный трансфер из Парижа в Диснейленд для групп до 7 человек
Выбирая наш трансфер, вы гарантируете себе беззаботное путешествие в магический мир Диснейленда. Наслаждайтесь поездкой без лишних хлопот
Начало: Отель в Париже или любой другой адрес в Париже
«Вы сможете легко и быстро добраться в парк развлечений Диснейленд»
Расписание: В любой день, в любое время 24/7
Сегодня в 03:00
Завтра в 00:00
99 за всё до 7 чел.
Париж сквозь время: архитектурный променад
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Париж сквозь время: архитектурный променад
Начало: Площадь Saint-Michel (Сен-Мишель)
Расписание: каждый день в 10.00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 180 за всё до 3 чел.
Сказочный Лувр для детей от 6 лет
Индивидуальная
2 часа
94 отзыва
Сказочный Лувр для детей от 6 лет - индивидуальная экскурсия в Париже
Познакомьте детей с шедеврами Лувра через сказочные истории и мифы. Экскурсия для детей от 6 лет в Париже
Начало: у пирамиды Лувра
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
174 за всё до 5 чел.
Лувр и Орсе за один день: арт-погружение
Индивидуальная
6 часов
Лувр и Орсе за один день: арт-погружение
Познакомиться с легендами мирового искусства в двух культовых музеях Парижа
Начало: Возле главной пирамиды Лувра
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
480 за всё до 6 чел.
Квест в Лувре «Машина времени» (для детей 5-12 лет)
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
Квест в Лувре «Машина времени» (для детей 5-12 лет)
Отгадать загадки древних цивилизаций и изучить работы да Винчи вместе с искусствоведом
Начало: У входа в Пирамиду Лувра
13 июня в 14:30
17 июня в 09:30
200 за всё до 6 чел.
Трансфер из аэропорта Шарль-де-Голль или Орли в Диснейленд
🚗 На машине
Индивидуальная
1.5 часа
Трансфер из аэропорта Шарль-де-Голль или Орли в Диснейленд
Доехать до знаменитого парка развлечений на комфортабельном автомобиле с профессиональным водителем
Начало: У входа в терминал аэропорта
«Безопасно и с комфортом доставит в сказочное место, мечту всех детей — Диснейленд»
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:30
100 за всё до 4 чел.
Трансфер из Парижа - в Диснейленд или Астерикс
🚗 На машине
Индивидуальная
1.5 часа
Трансфер из Парижа - в Диснейленд или Астерикс
Добраться до легендарных парков развлечений с русскоязычным водителем
Начало: У отеля или аэропорта
«Отвезём вас в Диснейленд или парк «Астерикс» — легендарные места развлечений с аттракционами»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
100 за всё до 4 чел.
Семейный Лувр: экскурсия для детей и взрослых
Индивидуальная
2 часа
Семейный Лувр: экскурсия для детей и взрослых
Попасть в музей без длинных очередей и узнать, почему у Моны Лизы нет бровей
Начало: возле памятника Луи 14
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
256 за всё до 5 чел.
Влюбиться в Шампань за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
Влюбиться в Шампань за 1 день
Побывать в колыбели шампанских вин и посетить самый известный готический собор Франции
Начало: В холле вашего отеля в Париже
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
780 за всё до 4 чел.
VIP-сопровождение в Диснейленде
🚶 Пешая
Билеты
7 часов
VIP-сопровождение в Диснейленде
Пройти с персональным гидом на все аттракционы без очереди
«Попадёте на все желаемые аттракционы — если захотите, даже не по одному разу»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
850 за всё до 12 чел.
Лувр от античности до XIX века
Индивидуальная
2 часа
Лувр от античности до XIX века
Расписание: Ежедневно, кроме вторников в 09:00
270 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Софья
    7 июня 2024
    Лувр утром или вечером. Билеты гарантированы
    Прекрасны гид, интересные детали, все конструктивно и последовательно. Рекомендую
  • А
    Андрей
    6 июня 2024
    Парижский серпантин
    Хочу поблагодарить Елену за потрясающую экскурсию. Нет не экскурсию, а потрясающее общение по теме "Париж и все что с ним
    читать дальше

    связано". И все это было в прекрасной атмосфере, созданной Еленой. Глубина реальных, не шаблонных знаний, умение их преподнести так, что хочется многое перечитать и пересмотреть под совсем другим углом зрения. Три часа пролетели незаметно, хотя мы встречались вечером, и до этого четыре часа сами гуляли по Парижу и были уже уставшими. Обязательно, в следующие посещение Парижа, закажем ещё две прогулки с ней. От души очень очень рекомендуем Елену.

  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    Главные сокровища Лувра за 2 часа
    Классная экскурсия! Посмотрела что хотели. Гид тоже огонь! Информативно, весело, не скучно.
  • A
    Andrey
    4 июня 2024
    Лувр утром или вечером. Билеты гарантированы
    3 часа пролетели как один час, ни один раз был в Лувре, но без экскурсовода, но с Ольгой многое узнал. Замечательный историк и рассказчик.
  • С
    Сергей
    1 июня 2024
    На электрических велосипедах по Парижу (в мини-группе)
    Все хорошо
  • М
    Марина
    31 мая 2024
    Сказочный Лувр для детей от 6 лет
    Прекрасная экскурсия, объективно прекрасная Людмила!!! Одиннадцатилетняя внучка полна впечатлений, я тоже.
  • М
    Мария
    31 мая 2024
    Ожившие шедевры Лувра: музейный хакинг с гидом
    Добрый день! Наша экскурсия прошла замечательно! Мы в восторге от экскурсовода, её эрудиции и тёплого отношения (как к старым друзьям, которые
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    приехали в гости). Все отлично 👍👍👍 Улучшить можно только нашу возможность чаще приезжать и посетить Лувр с гидом не 2 часа, а хотя бы часов 5. И надеемся, что в будущем такая возможность появится. Благодарим нашего волшебного гида Дели и компанию за доставленную радость!

  • К
    Ксения
    31 мая 2024
    Добро пожаловать в Париж
    Прогулка по нетуристическому Парижу будет интересна и тем, кто только знакомится с городом, и бывалым путешественникам. Эти места сложно найти самому, хотя они и находятся в центральных локациях, но не на виду. Рекомендую!
  • K
    Kristina
    29 мая 2024
    Бонжур, Пари
    Спасибо за прекрасную, познавательную и увлекательную экскурсию по Парижу. Интересно было всем, и взрослым и ребенку 13-ти лет.
  • K
    Ksenia
    28 мая 2024
    Диснейленд без очереди
    Это фантастика 🤩 Я не знаю как это работает, Но это очень круто! Не жалко ни одного потраченного еврика Дети на некоторых горках по 4 раза покатались. Это просто невероятно! Нам очень понравилось 👍🏻

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Париже
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Главные сокровища Лувра за 2 часа
  2. Интерактивная прогулка по Лувру с детьми
  3. Топовые шедевры Лувра и три главные его женщины
  4. Лувр в первый раз
  5. Первое посещение Лувра: 3 часа лицом к лицу с шедеврами
Какие места ещё посмотреть в Париже
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Лувр
  3. Квартал Марэ
  4. Набережная
  5. Монмартр
  6. Остров Сите
  7. Опера Гарнье
  8. Эйфелева башня
  9. Собор Парижской Богоматери
  10. Консьержери
Сколько стоит экскурсия по Парижу в июне 2024
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