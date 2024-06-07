1 чел.
По популярности
Групповая
2 часа
Главные сокровища Лувра: путеводитель по эпохам
Погрузитесь в мир искусства с экскурсией по Лувру, где вас ждут шедевры мировой культуры и уникальные исторические экспонаты
Начало: Возле Лувра
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
€52 за человека
Индивидуальная
2 часа
Интерактивное приключение по Лувру для семей: веселье и обучение
Погрузитесь в мир искусства с вашими детьми! Наша экскурсия превратит посещение Лувра в захватывающую игру с заданиями и загадками
Начало: Возле пирамиды Лувра
Сегодня в 12:00
Завтра в 13:00
€214 за всё до 6 чел.
Мини-группа
2 часа
Топовые шедевры Лувра и три главные его женщины
Эта экскурсия предлагает уникальную возможность за два часа увидеть главные шедевры Лувра и раскрыть их тайны. Узнайте больше о знаменитых дамах музея
Начало: У конной статуи Людовика XIV
Расписание: в понедельник в 11:30, в среду, четверг и субботу в 10:30, в пятницу в 11:30 и 15:30
10 июня в 11:30
12 июня в 10:30
€55 за человека
Индивидуальная
2 часа
Лувр в первый раз: путешествие в мир искусства и истории
Погрузитесь в мир великих произведений и королевских сокровищ Лувра, исследуя его историю и шедевры за 2 часа
Начало: Около Лувра
Сегодня в 09:30
Завтра в 11:00
€320 за всё до 6 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
Лувр за 3 часа: эксклюзивное путешествие в мир искусства
Исследуйте Лувр без спешки и толпы, наслаждаясь шедеврами в уютной атмосфере вечернего музея
Начало: У Пирамиды Лувра
16 июня в 09:00
20 июня в 09:00
230€184 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ожившие шедевры Лувра: музейный хакинг с гидом за 2 часа
Погрузитесь в мир искусства Лувра: от Моной Лизы до Венеры Милосской. Индивидуальная экскурсия с гидом откроет лучшие экспонаты без очереди
Начало: Возле Лувра
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
€222 за всё до 5 чел.
Билеты
6 часов
Билеты в Диснейленд без очереди в Париже - VIP сопровождение
Посетите Диснейленд в Париже без очередей! VIP сопровождение обеспечит вам быстрый доступ к аттракционам и незабываемые впечатления
Начало: У входа в парк Диснейленд
«Диснейленд — парк аттракционов под Парижем — это детская мечта и грезы»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€950 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
Бонжур, Париж: уникальное путешествие по сердцу Франции
Погрузитесь в атмосферу Парижа: исторические районы, знаковые памятники и живописные парки ждут вас
Начало: В районе Опера Гарнье
10 июня в 08:00
11 июня в 16:00
525€420 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Лувр сквозь века и эпохи: индивидуальная экскурсия
Лувр - лабиринт искусства и истории. С гидом вы не потеряетесь среди шедевров и узнаете все тайны музея. Идеально для любителей искусства и истории
Начало: На площади перед Лувром
16 июня в 09:30
17 июня в 15:30
от €200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Добро пожаловать в Париж: Индивидуальное путешествие по сердцу Франции
Погрузитесь в атмосферу Парижа: от величественных дворцов до тайных улочек, каждый шаг раскрывает новую страницу истории
17 июня в 09:00
18 июня в 13:00
€285 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия Большой «батман»: культурное путешествие по Парижу
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Парижу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Холл Вашей гостиницы, если живёте в районе 1-8, ил...
18 июня в 09:30
25 июня в 09:00
€534 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Большая прогулка по Лувру: от средневековья до Наполеона III
Погрузитесь в мир искусства и истории с экскурсией по Лувру. Узнайте тайны великих мастеров и их творений
Начало: Возле статуи Людовика XIV на коне перед входом Пир...
13 июня в 14:30
14 июня в 17:00
€267 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Крепость, дворец, музей. Понять историю и значение Лувра за 2 часа
Не посетить Лувр во время поездки в Париж будет непростительным упущением. Узнайте историю и значение Лувра за 2 часа с нашей экскурсией
13 июня в 13:00
15 июня в 13:00
€240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Код да Винчи - разгадываем тайну: индивидуальная экскурсия по Парижу
Погрузитесь в загадочный мир Кода да Винчи, исследуя тайны Лувра, площади Карусель и церкви Сан-Сюльпис. Уникальная экскурсия по следам героев книги
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от €140 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия по Парижу: Парижский серпантин
Парижский серпантин - уникальная индивидуальная экскурсия по главным улицам и тайным уголкам Парижа. Откройте для себя новый взгляд на город
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от €180 за всё до 6 чел.
Квест
2 часа
Захватывающий квест для детей в Лувре: искусство и развлечение
Погрузитесь в мир приключений с экскурсией-квестом по Лувру, где каждая картина и скульптура - ключ к сокровищу
Начало: Возле стеклянной пирамиды Лувра
14 июня в 10:30
17 июня в 10:30
€267 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия в Лувр: искусство, история и шедевры в одном туре
Проведите 4 часа в компании профессионального гида, исследуя самые знаменитые и скрытые уголки Лувра, встречаясь лицом к лицу с историей
Начало: В Музее
20 июня в 09:30
21 июня в 09:30
€299 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Парижские тайны
Необычные истории об известных достопримечательностях
Начало: Собор Нотр Дам
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от €135 за всё до 6 чел.
скидка
9%
Билеты
2.5 часа
Лувр: эксклюзивное утреннее или вечернее посещение с гарантированным входом
Исследуйте Лувр без спешки и толп туристов. Уникальная возможность насладиться шедеврами мирового искусства в спокойной атмосфере
Начало: Около Лувра
Завтра в 13:30
13 июня в 13:30
58€53 за билет
Мини-группа
3 часа
Классический Париж: от Лувра до Эйфелевой башни
В комфортной мини-группе исследовать город, слушая интересные истории и рассматривая архитектуру
Начало: У Лувра
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 14:00
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
€54 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Величайшие шедевры Лувра
Must-see в легендарном музее: рассказ об истории и художественной ценности главных экспонатов
Начало: Пирамида лувра
Сегодня в 12:00
Завтра в 13:00
€214 за всё до 4 чел.
Билеты
2 часа
Экскурсия по Лувру для детей (без очереди)
Познакомиться с шедеврами разных эпох и побывать на коронации Наполеона
Начало: У пирамиды Лувра
10 июня в 10:30
12 июня в 10:30
€220 за всё до 5 чел.
скидка
50%
Билеты
5 часов
Диснейленд - волшебство без очередей
VIP-сопровождение: купить билеты и покататься на всех аттракционах
Начало: В World of Disney
«С VIP-гидом вас ждут лучшие места на шоу и, конечно, любые аттракционы через отдельный вход»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1650€825 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Главные шедевры Лувра
Академический рассказ об историях создания, смыслах и легендах мировых шедевров
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
€210 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Мини-группа
3.5 часа
На электрических велосипедах по Парижу (в мини-группе)
В необычном формате познакомиться с городом или взглянуть на него под новым углом
Начало: У Центра Помпиду
Завтра в 14:00
12 июня в 14:00
126€114 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Лувр для знатоков: эксклюзивный вечерний тур по музею в Париже
Погрузитесь в мир искусства с эксклюзивным доступом к шедеврам Лувра в уединенной атмосфере
Начало: У Пирамиды Лувра
14 июня в 18:00
16 июня в 09:00
200€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Лувр для детей
Занимательное и поучительное путешествие в разные эпохи для юных ценителей искусства
Начало: У входа в музей
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
€195 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Королевские сокровища Лувра
Увидеть редкости из монарших коллекций и вникнуть в тонкости декоративных искусств
Начало: У главной пирамиды Лувра
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€260 за всё до 6 чел.
скидка
15%
Групповая
2 часа
Экскурсия «Шедевры Лувра за 2 часа»
Начало: Возле памятника Луи XIV у Лувра, рядом с пирамидой...
Расписание: Ежедневно, кроме Вторника - 10:00, 13:30.
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 62€53 за человека
Фотопрогулка
1.5 часа
Парижская фотопрогулка
Увидеть и поймать в кадр Лувр, сады Тюильри и набережную Сены
Начало: у пирамиды Лувра
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€154 за всё до 5 чел.
Билеты
2 часа
Лувр для детей: экскурсия, которая заинтересует малышей не меньше, чем Диснейленд
Погрузитесь в мир королевских дворцов и рыцарских доспехов вместе с вашим ребенком! Экскурсия в Лувр для детей - это путешествие, полное сюрпризов
Начало: Возле памятника Луи XIV у Лувра, рядом с пирамидой
«Один из отзывов наших гостей (мама двух мальчиков 5 и 8 лет), который помогает лучше охарактеризовать экскурсию:"… спустя год наши мальчишки чаще вспоминают Вашу экскурсию в Лувр, чем поездку Диснейленд»
Расписание: Ежедневно, кроме Вторника - 10:00, 13:30.
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
€250 за всё до 5 чел.
Аудиогид
2.5 часа
Аудиогид по Лувру: исследуйте шедевры мирового искусства с телефона
Погрузитесь в мир искусства Лувра с легкостью и комфортом, используя только ваш смартфон и наушники
Начало: В районе Лувра
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€5 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Париж Наполеона: от революции до империи
Пройтись по главным местам столицы и поговорить о тех, кто творил мировую историю
Начало: На 39 rue du Faubourg Saint-Honore
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Королевский Париж за 3 часа
Средневековая церковь, Лувр, мушкетёры и шампанское
Начало: В районе метро Louvre Rivoli
10 июня в 14:00
14 июня в 14:00
€160 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Комфортный трансфер из Парижа в Диснейленд для групп до 7 человек
Выбирая наш трансфер, вы гарантируете себе беззаботное путешествие в магический мир Диснейленда. Наслаждайтесь поездкой без лишних хлопот
Начало: Отель в Париже или любой другой адрес в Париже
«Вы сможете легко и быстро добраться в парк развлечений Диснейленд»
Расписание: В любой день, в любое время 24/7
Сегодня в 03:00
Завтра в 00:00
€99 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Париж сквозь время: архитектурный променад
Начало: Площадь Saint-Michel (Сен-Мишель)
Расписание: каждый день в 10.00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от €180 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сказочный Лувр для детей от 6 лет - индивидуальная экскурсия в Париже
Познакомьте детей с шедеврами Лувра через сказочные истории и мифы. Экскурсия для детей от 6 лет в Париже
Начало: у пирамиды Лувра
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
€174 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Лувр и Орсе за один день: арт-погружение
Познакомиться с легендами мирового искусства в двух культовых музеях Парижа
Начало: Возле главной пирамиды Лувра
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€480 за всё до 6 чел.
Квест
1.5 часа
Квест в Лувре «Машина времени» (для детей 5-12 лет)
Отгадать загадки древних цивилизаций и изучить работы да Винчи вместе с искусствоведом
Начало: У входа в Пирамиду Лувра
13 июня в 14:30
17 июня в 09:30
€200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Трансфер из аэропорта Шарль-де-Голль или Орли в Диснейленд
Доехать до знаменитого парка развлечений на комфортабельном автомобиле с профессиональным водителем
Начало: У входа в терминал аэропорта
«Безопасно и с комфортом доставит в сказочное место, мечту всех детей — Диснейленд»
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:30
€100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Трансфер из Парижа - в Диснейленд или Астерикс
Добраться до легендарных парков развлечений с русскоязычным водителем
Начало: У отеля или аэропорта
«Отвезём вас в Диснейленд или парк «Астерикс» — легендарные места развлечений с аттракционами»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Семейный Лувр: экскурсия для детей и взрослых
Попасть в музей без длинных очередей и узнать, почему у Моны Лизы нет бровей
Начало: возле памятника Луи 14
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€256 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Влюбиться в Шампань за 1 день
Побывать в колыбели шампанских вин и посетить самый известный готический собор Франции
Начало: В холле вашего отеля в Париже
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
€780 за всё до 4 чел.
Билеты
7 часов
VIP-сопровождение в Диснейленде
Пройти с персональным гидом на все аттракционы без очереди
«Попадёте на все желаемые аттракционы — если захотите, даже не по одному разу»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€850 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
2 часа
Расписание: Ежедневно, кроме вторников в 09:00
€270 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ССофья7 июня 2024Прекрасны гид, интересные детали, все конструктивно и последовательно. Рекомендую
- ААндрей6 июня 2024Хочу поблагодарить Елену за потрясающую экскурсию. Нет не экскурсию, а потрясающее общение по теме "Париж и все что с ним
- ЮЮлия4 июня 2024Классная экскурсия! Посмотрела что хотели. Гид тоже огонь! Информативно, весело, не скучно.
- AAndrey4 июня 20243 часа пролетели как один час, ни один раз был в Лувре, но без экскурсовода, но с Ольгой многое узнал. Замечательный историк и рассказчик.
- ССергей1 июня 2024Все хорошо
- ММарина31 мая 2024Прекрасная экскурсия, объективно прекрасная Людмила!!! Одиннадцатилетняя внучка полна впечатлений, я тоже.
- ММария31 мая 2024Добрый день! Наша экскурсия прошла замечательно! Мы в восторге от экскурсовода, её эрудиции и тёплого отношения (как к старым друзьям, которые
- ККсения31 мая 2024Прогулка по нетуристическому Парижу будет интересна и тем, кто только знакомится с городом, и бывалым путешественникам. Эти места сложно найти самому, хотя они и находятся в центральных локациях, но не на виду. Рекомендую!
- KKristina29 мая 2024Спасибо за прекрасную, познавательную и увлекательную экскурсию по Парижу. Интересно было всем, и взрослым и ребенку 13-ти лет.
- KKsenia28 мая 2024Это фантастика 🤩 Я не знаю как это работает, Но это очень круто! Не жалко ни одного потраченного еврика Дети на некоторых горках по 4 раза покатались. Это просто невероятно! Нам очень понравилось 👍🏻
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Развлечения»
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