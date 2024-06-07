Групповая 2 часа 580 отзывов Главные сокровища Лувра: путеводитель по эпохам Погрузитесь в мир искусства с экскурсией по Лувру, где вас ждут шедевры мировой культуры и уникальные исторические экспонаты Начало: Возле Лувра € 52 за человека

Индивидуальная 2 часа 107 отзывов Интерактивное приключение по Лувру для семей: веселье и обучение Погрузитесь в мир искусства с вашими детьми! Наша экскурсия превратит посещение Лувра в захватывающую игру с заданиями и загадками Начало: Возле пирамиды Лувра € 214 за всё до 6 чел.

Мини-группа 2 часа 19 отзывов Топовые шедевры Лувра и три главные его женщины Эта экскурсия предлагает уникальную возможность за два часа увидеть главные шедевры Лувра и раскрыть их тайны. Узнайте больше о знаменитых дамах музея Начало: У конной статуи Людовика XIV Расписание: в понедельник в 11:30, в среду, четверг и субботу в 10:30, в пятницу в 11:30 и 15:30 € 55 за человека

Индивидуальная 2 часа 112 отзывов Лувр в первый раз: путешествие в мир искусства и истории Погрузитесь в мир великих произведений и королевских сокровищ Лувра, исследуя его историю и шедевры за 2 часа Начало: Около Лувра € 320 за всё до 6 чел.

20% скидка Индивидуальная 3 часа 134 отзыва Лувр за 3 часа: эксклюзивное путешествие в мир искусства Исследуйте Лувр без спешки и толпы, наслаждаясь шедеврами в уютной атмосфере вечернего музея Начало: У Пирамиды Лувра 230 € 184 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 2 часа 35 отзывов Ожившие шедевры Лувра: музейный хакинг с гидом за 2 часа Погрузитесь в мир искусства Лувра: от Моной Лизы до Венеры Милосской. Индивидуальная экскурсия с гидом откроет лучшие экспонаты без очереди Начало: Возле Лувра € 222 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Билеты 6 часов 41 отзыв Билеты в Диснейленд без очереди в Париже - VIP сопровождение Посетите Диснейленд в Париже без очередей! VIP сопровождение обеспечит вам быстрый доступ к аттракционам и незабываемые впечатления Начало: У входа в парк Диснейленд «Диснейленд — парк аттракционов под Парижем — это детская мечта и грезы» € 950 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 20% скидка Индивидуальная 4 часа 134 отзыва Бонжур, Париж: уникальное путешествие по сердцу Франции Погрузитесь в атмосферу Парижа: исторические районы, знаковые памятники и живописные парки ждут вас Начало: В районе Опера Гарнье 525 € 420 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 2.5 часа 25 отзывов Лувр сквозь века и эпохи: индивидуальная экскурсия Лувр - лабиринт искусства и истории. С гидом вы не потеряетесь среди шедевров и узнаете все тайны музея. Идеально для любителей искусства и истории Начало: На площади перед Лувром от € 200 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 33 отзыва Добро пожаловать в Париж: Индивидуальное путешествие по сердцу Франции Погрузитесь в атмосферу Парижа: от величественных дворцов до тайных улочек, каждый шаг раскрывает новую страницу истории € 285 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 7 часов 77 отзывов Экскурсия Большой «батман»: культурное путешествие по Парижу Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Парижу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории Начало: Холл Вашей гостиницы, если живёте в районе 1-8, ил... € 534 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 2.5 часа 145 отзывов Большая прогулка по Лувру: от средневековья до Наполеона III Погрузитесь в мир искусства и истории с экскурсией по Лувру. Узнайте тайны великих мастеров и их творений Начало: Возле статуи Людовика XIV на коне перед входом Пир... € 267 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 2 часа 18 отзывов Крепость, дворец, музей. Понять историю и значение Лувра за 2 часа Не посетить Лувр во время поездки в Париж будет непростительным упущением. Узнайте историю и значение Лувра за 2 часа с нашей экскурсией € 240 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 40 отзывов Код да Винчи - разгадываем тайну: индивидуальная экскурсия по Парижу Погрузитесь в загадочный мир Кода да Винчи, исследуя тайны Лувра, площади Карусель и церкви Сан-Сюльпис. Уникальная экскурсия по следам героев книги от € 140 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 89 отзывов Индивидуальная экскурсия по Парижу: Парижский серпантин Парижский серпантин - уникальная индивидуальная экскурсия по главным улицам и тайным уголкам Парижа. Откройте для себя новый взгляд на город от € 180 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 30 отзывов Захватывающий квест для детей в Лувре: искусство и развлечение Погрузитесь в мир приключений с экскурсией-квестом по Лувру, где каждая картина и скульптура - ключ к сокровищу Начало: Возле стеклянной пирамиды Лувра € 267 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 4 часа 12 отзывов Экскурсия в Лувр: искусство, история и шедевры в одном туре Проведите 4 часа в компании профессионального гида, исследуя самые знаменитые и скрытые уголки Лувра, встречаясь лицом к лицу с историей Начало: В Музее € 299 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 93 отзыва Парижские тайны Необычные истории об известных достопримечательностях Начало: Собор Нотр Дам от € 135 за всё до 6 чел.

9% скидка Билеты 2.5 часа 214 отзывов Лувр: эксклюзивное утреннее или вечернее посещение с гарантированным входом Исследуйте Лувр без спешки и толп туристов. Уникальная возможность насладиться шедеврами мирового искусства в спокойной атмосфере Начало: Около Лувра 58 € 53 за билет

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 1 отзыв Классический Париж: от Лувра до Эйфелевой башни В комфортной мини-группе исследовать город, слушая интересные истории и рассматривая архитектуру Начало: У Лувра Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 14:00 € 54 за человека

Индивидуальная 2.5 часа 30 отзывов Величайшие шедевры Лувра Must-see в легендарном музее: рассказ об истории и художественной ценности главных экспонатов Начало: Пирамида лувра € 214 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Билеты 2 часа 9 отзывов Экскурсия по Лувру для детей (без очереди) Познакомиться с шедеврами разных эпох и побывать на коронации Наполеона Начало: У пирамиды Лувра € 220 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 50% скидка Билеты 5 часов 14 отзывов Диснейленд - волшебство без очередей VIP-сопровождение: купить билеты и покататься на всех аттракционах Начало: В World of Disney «С VIP-гидом вас ждут лучшие места на шоу и, конечно, любые аттракционы через отдельный вход» 1650 € 825 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 2 часа 50 отзывов Главные шедевры Лувра Академический рассказ об историях создания, смыслах и легендах мировых шедевров € 210 за всё до 5 чел.

🚲 На велосипеде 10% скидка Мини-группа 3.5 часа 1 отзыв На электрических велосипедах по Парижу (в мини-группе) В необычном формате познакомиться с городом или взглянуть на него под новым углом Начало: У Центра Помпиду 126 € 114 за человека

10% скидка Индивидуальная 3 часа 6 отзывов Лувр для знатоков: эксклюзивный вечерний тур по музею в Париже Погрузитесь в мир искусства с эксклюзивным доступом к шедеврам Лувра в уединенной атмосфере Начало: У Пирамиды Лувра 200 € 180 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 61 отзыв Лувр для детей Занимательное и поучительное путешествие в разные эпохи для юных ценителей искусства Начало: У входа в музей € 195 за всё до 5 чел.

Индивидуальная 3 часа 9 отзывов Королевские сокровища Лувра Увидеть редкости из монарших коллекций и вникнуть в тонкости декоративных искусств Начало: У главной пирамиды Лувра € 260 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Групповая 2 часа 639 отзывов Экскурсия «Шедевры Лувра за 2 часа» Начало: Возле памятника Луи XIV у Лувра, рядом с пирамидой... Расписание: Ежедневно, кроме Вторника - 10:00, 13:30. от 62 € 53 за человека

🚶 Пешая Фотопрогулка 1.5 часа 3 отзыва Парижская фотопрогулка Увидеть и поймать в кадр Лувр, сады Тюильри и набережную Сены Начало: у пирамиды Лувра € 154 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Билеты 2 часа 25 отзывов Лувр для детей: экскурсия, которая заинтересует малышей не меньше, чем Диснейленд Погрузитесь в мир королевских дворцов и рыцарских доспехов вместе с вашим ребенком! Экскурсия в Лувр для детей - это путешествие, полное сюрпризов Начало: Возле памятника Луи XIV у Лувра, рядом с пирамидой «Один из отзывов наших гостей (мама двух мальчиков 5 и 8 лет), который помогает лучше охарактеризовать экскурсию:"… спустя год наши мальчишки чаще вспоминают Вашу экскурсию в Лувр, чем поездку Диснейленд» Расписание: Ежедневно, кроме Вторника - 10:00, 13:30. € 250 за всё до 5 чел.

Аудиогид 2.5 часа 5 отзывов Аудиогид по Лувру: исследуйте шедевры мирового искусства с телефона Погрузитесь в мир искусства Лувра с легкостью и комфортом, используя только ваш смартфон и наушники Начало: В районе Лувра € 5 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 1 отзыв Париж Наполеона: от революции до империи Пройтись по главным местам столицы и поговорить о тех, кто творил мировую историю Начало: На 39 rue du Faubourg Saint-Honore € 150 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Королевский Париж за 3 часа Средневековая церковь, Лувр, мушкетёры и шампанское Начало: В районе метро Louvre Rivoli € 160 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 1 час 1 отзыв Комфортный трансфер из Парижа в Диснейленд для групп до 7 человек Выбирая наш трансфер, вы гарантируете себе беззаботное путешествие в магический мир Диснейленда. Наслаждайтесь поездкой без лишних хлопот Начало: Отель в Париже или любой другой адрес в Париже «Вы сможете легко и быстро добраться в парк развлечений Диснейленд» Расписание: В любой день, в любое время 24/7 € 99 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Париж сквозь время: архитектурный променад Начало: Площадь Saint-Michel (Сен-Мишель) Расписание: каждый день в 10.00 от € 180 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 2 часа 94 отзыва Сказочный Лувр для детей от 6 лет - индивидуальная экскурсия в Париже Познакомьте детей с шедеврами Лувра через сказочные истории и мифы. Экскурсия для детей от 6 лет в Париже Начало: у пирамиды Лувра € 174 за всё до 5 чел.

Индивидуальная 6 часов Лувр и Орсе за один день: арт-погружение Познакомиться с легендами мирового искусства в двух культовых музеях Парижа Начало: Возле главной пирамиды Лувра € 480 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа Квест в Лувре «Машина времени» (для детей 5-12 лет) Отгадать загадки древних цивилизаций и изучить работы да Винчи вместе с искусствоведом Начало: У входа в Пирамиду Лувра € 200 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 1.5 часа Трансфер из аэропорта Шарль-де-Голль или Орли в Диснейленд Доехать до знаменитого парка развлечений на комфортабельном автомобиле с профессиональным водителем Начало: У входа в терминал аэропорта «Безопасно и с комфортом доставит в сказочное место, мечту всех детей — Диснейленд» € 100 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 1.5 часа Трансфер из Парижа - в Диснейленд или Астерикс Добраться до легендарных парков развлечений с русскоязычным водителем Начало: У отеля или аэропорта «Отвезём вас в Диснейленд или парк «Астерикс» — легендарные места развлечений с аттракционами» € 100 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 2 часа Семейный Лувр: экскурсия для детей и взрослых Попасть в музей без длинных очередей и узнать, почему у Моны Лизы нет бровей Начало: возле памятника Луи 14 € 256 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7.5 часов Влюбиться в Шампань за 1 день Побывать в колыбели шампанских вин и посетить самый известный готический собор Франции Начало: В холле вашего отеля в Париже € 780 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Билеты 7 часов VIP-сопровождение в Диснейленде Пройти с персональным гидом на все аттракционы без очереди «Попадёте на все желаемые аттракционы — если захотите, даже не по одному разу» € 850 за всё до 12 чел.