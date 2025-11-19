Замок Мальмезон облюбовала Жозефина во времена консульства, здесь она продолжала устраивать приёмы, будучи императрицей, здесь впоследствии жила она одна после развода, здесь выращивала розы и разводила чёрных лебедей, а ещё принимала в гостях русского царя Александра I. Здесь она и умерла в год высылки императора на Эльбу. Её великолепная усыпальница находится неподалеку в местной церкви. И сам Наполеон был привязан к замку. Хотя, в зените славы, для своей официальной резиденции он избрал замок Фонтенбло, но именно здесь в Мальмезоне он провёл больше всего времени, в общей сложности 3 года,12 месяцев и 10 дней. Именно сюда он приехал перед своей ссылкой на остров Святой Елены. Прощаться с Францией, славой и Жозефиной. Важная информация:

Посещение замка и усыпальницы Жозефины тематически можно совместить с посещением замка Фонтенбло и усыпальницы Наполеона. А географически удобно совместить с посещением замка Сан-Жермен-eн-ле и (или) с посещением замка Александра Дюма — замка Монте Кристо.