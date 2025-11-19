Мои заказы

Мальмезон - замок Жозефины

Все знают историю их любви.

Любви необыкновенного Мужчины и необыкновенной Женщины Об их союзе написаны книги, сняты многочисленные фильмы.

Тем интереснее посетить те места, где они жили, бывали и счастливы, и несчастливы… Где творились судьбы великой Империи.
Описание экскурсии

Замок Мальмезон облюбовала Жозефина во времена консульства, здесь она продолжала устраивать приёмы, будучи императрицей, здесь впоследствии жила она одна после развода, здесь выращивала розы и разводила чёрных лебедей, а ещё принимала в гостях русского царя Александра I. Здесь она и умерла в год высылки императора на Эльбу. Её великолепная усыпальница находится неподалеку в местной церкви. И сам Наполеон был привязан к замку. Хотя, в зените славы, для своей официальной резиденции он избрал замок Фонтенбло, но именно здесь в Мальмезоне он провёл больше всего времени, в общей сложности 3 года,12 месяцев и 10 дней. Именно сюда он приехал перед своей ссылкой на остров Святой Елены. Прощаться с Францией, славой и Жозефиной.
Посещение замка и усыпальницы Жозефины тематически можно совместить с посещением замка Фонтенбло и усыпальницы Наполеона. А географически удобно совместить с посещением замка Сан-Жермен-eн-ле и (или) с посещением замка Александра Дюма — замка Монте Кристо.

По согласованию с гидом.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Замок Мальмезон
  • Усыпальница Жозефины
  • Замок Сан-Жермен-eн-ле (по желанию)
  • Замок Монте Кристо (по желанию)
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Входные билеты в замок
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  Посещение замка и усыпальницы Жозефины тематически можно совместить с посещением замка Фонтенбло и усыпальницы Наполеона. А географически удобно совместить с посещением замка Сан-Жермен-eн-ле и (или) с посещением замка Александра Дюма - замка Монте Кристо
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Парижа

