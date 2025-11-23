Погрузитесь в практическое путешествие по тонким слоям совершенства! Узнайте секреты формовки, расстойки и выпечки слоёных деликатесов под руководством шеф-повара.
Описание мастер-классаЧто вас ждёт? Добро пожаловать в чарующий мир выпечки круассанов. Зайдите в уютную пекарню-кухню, где воздух наполнен дразнящим ароматом свежеиспечённых пирожных. Ваш гид в этом восхитительном приключении — никто иной, как наш штатный шеф-повар, который является маэстро в искусстве французской выпечки. Шеф-повар мастерски проведёт вас через все этапы процесса: от приготовления нежного теста до освоения точной техники складывания, благодаря которой получаются фирменные слоёные пирожные. Под чутким руководством вы почувствуете, как ваши навыки развиваются с каждым замесом теста и складыванием, обретая уверенность в своей способности создавать круассаны, достойные парижской кондитерской. Пока тесто отдыхает и поднимается, вы узнаете некоторые сведения о науке, лежащей в основе идеального круассана: от качества сливочного масла до нюансов расстойки, Вы получите более глубокое понимание мастерства, связанного с достижением оптимальной текстуры и вкуса. Когда тесто готово, настало время придать форму вашим творениям. Аккуратно нарежьте, раскатайте и придайте тесту форму классических полумесяцев. Усовершенствуйте свой опыт с помощью нашей эксклюзивной опции «Выпечка двухцветных круассанов». Научитесь искусству органично вписывать яркие цвета в тесто для круассанов. Идеально подходит для опытных пекарей или энтузиастов, желающих добавить изюминку в свои творения. Важная информация:
- Мастер-класс не подходит для детей младше 15-ти лет: для приготовления круассанов требуется физическая сила, чтобы раскатать тесто, поэтому есть возрастные ограничения.
- Детей в возрасте до 17-ти лет должен сопровождать взрослый.
- Повысьте свои кондитерские навыки с нашим эксклюзивным курсом выпечки двухцветных круассанов! Изучите искусство бесшовного включения ярких цветов в тесто для круассанов. Идеально подходит для энтузиастов, желающих добавить изюминку в свои творения.
По воскресеньям в 09:30
Что включено
- Экспертное руководство шеф-повара на протяжении всего мастер-класса
- Ингредиенты для создания круассанов
- Ингредиенты для двухцветных круассанов
- Доступ к профессиональному кухонному оборудованию и инструментам
- Рецепт, который можно забрать с собой для дальнейшего использования
- Знакомство с историей и наукой приготовления круассанов
- Советы и рекомендации для достижения идеальных результатов
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
85 Rue de Rome, 75017 Paris, France
Когда и сколько длится?
Когда: По воскресеньям в 09:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
