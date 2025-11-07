читать дальше

я сам. Моя жизнь связана с Францией, где я учился в частной католической школе. В Москве окончил магистратуру Литературного института, где изучал историю искусства и античность у профессоров МГУ. Во Франции я руковожу собственным бюро авторских путешествий. С 2009 по 2020 год работал с французами в Москве: организовывал приёмы иностранных делегаций, экскурсии в Третьяковской галерее и Эрмитаже, сотрудничал с экспатами, дипломатами и послами. Кроме французского, который считаю вторым родным, говорю на английском, немецком, итальянском и, разумеется, русском. Для работы в музеях Франции обладаю государственной лицензией, которая выдаётся на основе академического диплома, профессионального опыта и знания иностранных языков.