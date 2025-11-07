Я покажу вам Париж таким, каким его видят и любят парижане, без туристических клише. Мы побываем на острове Ситэ и увидим Нотр-Дам. Погуляем по атмосферным улочкам квартала Марэ и поговорим об эпохе мушкетёров. Зайдём за ароматными круассанами и кофе в самом элегантном районе — Сен-Жермен-де-Пре. Обещаю, вам не удастся противостоять очарованию Парижа.
Описание экскурсии
Сердце Парижа: острова Сите и Сен-Луи
- Мы прогуляемся по острову, с которого начинается история Парижа. Увидим королевский дворец Консьержери и собор Парижской Богоматери, недавно восстановленный после пожара.
- Исследуем один из старейших жилых кварталов.
- Дополним прогулку по уютным улочкам мороженым из семейной лавки «Бертильон» — со вкусом бретонской солёной карамели, слив или каштанов.
Старинный квартал Ле Марэ
- Пройдём по району, который обошла стороной перестройка Парижа бароном Османом — здесь оживает Париж 17 века.
- Мы рассмотрим изящные особняки и барочные церкви, описанные в романах Дюма.
- Поговорим о выдающихся жителях района: Викторе Гюго и Мадам де Севиньи.
- Заглянем в одну из исторических кондитерских, и при желании вы попробуете парижскую выпечку.
Самый буржуазный квартал левого берега — Сен-Жермен-де-Пре
- Мы погуляем по улицам, где жили рафинированные интеллектуалы, писатели и философы.
- Вы узнаете, как этот район стал популярен у современных французских знаменитостей.
- Погрузимся в очаровательную парижскую атмосферу, где элегантные кафе соседствуют со знаменитым универмагом «Бон Марше» из романа Эмиля Золя.
Организационные детали
- Мы осмотрим все достопримечательности только снаружи.
- Угощение в кафе не входит в стоимость (€15–20 с чел.).
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро Saint-Paul
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваш гид в Париже
Провёл экскурсии для 101 туриста
Я давно уже не студент и, к счастью, не блогер. Я — коренной москвич: половина моей жизни прошла на Арбате, где родился мой дед, и на Большой Никитской, где жил
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
M
Maria
7 ноя 2025
Исключительно интересная и познавательная экскурсия о Париже и парижанах без заезженных клише. Увидеть город изнутри, каким видят его те, кто в нем живет постоянно гораздо интереснее прогулки по стандартным локациям, которые можно посетить с путеводителем.
Г
Григорий
1 мая 2025
Прекрасная экскурсия по Парижу по нестандартным местам. Увидели то, куда бы сами не дошли никогда
