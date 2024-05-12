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собой. Заранее все придумала. Не нужно уметь рисовать, чтобы идти на эту экскурсию. Но, если вы никогда не чувствовали себя художником, то именно на этом туре Вы почувствуете себя не только художником, но и французом! Мы с’ели по стружкой с яблоком и выпили чай в маленьком кафе, непринужденно болтая о Париже, заглянули в удивительный арт хаус на Риволи, вдохновились творчеством и отправились рисовать! Разложили блокноты и карандаши на мосту и началось! Даша отлично об’ясняет, показывает и рассказывает. Она научила меня нескольким приемам рисования, и теперь я готова рисовать свободно и непринужденно в любом понравившемся мне месте! Очень интересный и полезный опыт!