1 чел.
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Фотопрогулка
2.5 часа
Париж в ваших зарисовках - лучше любых открыток и фотографий
Создайте свой скетч-бук парижских впечатлений на вдохновляющей прогулке в компании веселой художницы
Начало: метро Chatelet
Завтра в 13:30
11 июня в 13:00
€174 за человека
Индивидуальная
2 часа
Винная дегустация в баре с его владелицей-сомелье
На один вечер стать единственными гостями стильного заведения и узнать больше о вине
Начало: В районе площади Бастилии
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
€130 за человека
Индивидуальная
1 час
Кофейная иллюстрация
Поучаствовать в оригинальном мастер-классе в одной из уютных парижских кофеен
13 июня в 14:00
14 июня в 10:00
€60 за человека
Фотопрогулка
3 часа
Курс молодого фотобойца
Прогулка с преподавателем школы фотографии для любителей архитектуры или аутентичного Парижа
11 июня в 12:00
12 июня в 12:00
€120 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККкатерина12 мая 2024действительно, это лучше открыток и фотографий. Зарисовок получилось не много, но зато Даша дала отличные техники, новые для меня. И
- ААнна11 февраля 2024Мероприятие очень понравилось.
- ВВладимир31 декабря 2023Винная дегустация в баре с Аленой оставила незабываемые воспоминания. Это был не просто вечер в компании вин, а настоящее погружение в искусство виноделия под руководством талантливого и страстного сомелье.
- ООля31 декабря 2023Все прошло отлично. Мне как человеку максимально далекому от темы вина было очень интересно! Бар оставил исключительно приятные впечатления. Атмосфера
- ДДина29 ноября 2023Здравствуйте! Если Вы хотите качественно и вкусно провести время в Парижском стиле - Вам на этот мастер - класс! Мне было интересно
- IInessa1 октября 2023Очень необычная экскурсия. Совершенно новый опыт прогулок по городу! Даша - очень ответственно подошла к организации. Все материалы принесла с
- ЕЕлена11 июля 2023Самые приятные и восторженные впечатления о Дарье и проведенном с ней времени. Рекомендую всем, кто любит нестандартный подход к прогулкам
- ААндрей23 июля 2018Остался очень доволен прогулкой, однозначно стоит своих денег!
- NNataliya26 января 2017Анна - прекрасный преподаватель фотографии, со своей нестандартной методикой, к тому же внимательный человек и прекрасный рассказчик. Наша экскурсия по Монмартру легла на сердце, захотелось сюда вернуться. Огромное спасибо Анне!
- ЕЕлена17 июня 2015Я нисколько не сомневалась, что это будет замечательная встреча! Анна! От всего сердца благодарю вас за бесценный урок, за чуткость, за помощь, за неизвестные мне ранее тонкости и секреты, за прекрасную и очень познавательную прогулку))
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Мастер-классы»
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