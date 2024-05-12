Интересные программы мастер-классы Парижа

Найдено 4 экскурсии в категории «Мастер-классы» в Париже на русском языке, цены от €60. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Париж в ваших зарисовках - лучше любых открыток и фотографий
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
13 отзывов
Париж в ваших зарисовках - лучше любых открыток и фотографий
Создайте свой скетч-бук парижских впечатлений на вдохновляющей прогулке в компании веселой художницы
Начало: метро Chatelet
Завтра в 13:30
11 июня в 13:00
174 за человека
Винная дегустация в баре с его владелицей-сомелье
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Винная дегустация в баре с его владелицей-сомелье
На один вечер стать единственными гостями стильного заведения и узнать больше о вине
Начало: В районе площади Бастилии
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
130 за человека
Кофейная иллюстрация
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Кофейная иллюстрация
Поучаствовать в оригинальном мастер-классе в одной из уютных парижских кофеен
13 июня в 14:00
14 июня в 10:00
60 за человека
Курс молодого фотобойца
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3 часа
8 отзывов
Курс молодого фотобойца
Прогулка с преподавателем школы фотографии для любителей архитектуры или аутентичного Парижа
11 июня в 12:00
12 июня в 12:00
120 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ккатерина
    12 мая 2024
    Париж в ваших зарисовках - лучше любых открыток и фотографий
    действительно, это лучше открыток и фотографий. Зарисовок получилось не много, но зато Даша дала отличные техники, новые для меня. И
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    я активно использовала их в следующие дни. Мы не только рисовали, Даша рассказывала о тех объектах, которые рисовали и вообще обо всем, что нас окружало. И очень интересным и необычным было начало прогулки. В общем, я прекрасно провела время, узнала много нового о городе, получила много ценных советов по скетчингу - рекомендую такую прогулку всем, особенно новичкам в рисунке

  • А
    Анна
    11 февраля 2024
    Винная дегустация в баре с его владелицей-сомелье
    Мероприятие очень понравилось.
  • В
    Владимир
    31 декабря 2023
    Винная дегустация в баре с его владелицей-сомелье
    Винная дегустация в баре с Аленой оставила незабываемые воспоминания. Это был не просто вечер в компании вин, а настоящее погружение в искусство виноделия под руководством талантливого и страстного сомелье.
  • О
    Оля
    31 декабря 2023
    Винная дегустация в баре с его владелицей-сомелье
    Все прошло отлично. Мне как человеку максимально далекому от темы вина было очень интересно! Бар оставил исключительно приятные впечатления. Атмосфера
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    уютная и дружеская, все благодаря Алёне:) Если вы хотите познакомиться с миром французских вин или углубить свои знания, то это идеальный вариант. Купили шампанское к Новому году там же, настолько впечатлило оно во время дегустации!

    Все прошло отлично. Мне как человеку максимально далекому от темы вина было очень интересно! Бар оставил
  • Д
    Дина
    29 ноября 2023
    Кофейная иллюстрация
    Здравствуйте! Если Вы хотите качественно и вкусно провести время в Парижском стиле - Вам на этот мастер - класс! Мне было интересно
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    знакомиться с Парижем через рисунок. Отдохнуть от очередей в Лувр под дождем в приятной дружественной атмосфере. Качественно, профессионально Анна научмла создавать шедевры за час. Благодарю Анну и благодарю Компанию❤️🙏

  • I
    Inessa
    1 октября 2023
    Париж в ваших зарисовках - лучше любых открыток и фотографий
    Очень необычная экскурсия. Совершенно новый опыт прогулок по городу! Даша - очень ответственно подошла к организации. Все материалы принесла с
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    собой. Заранее все придумала. Не нужно уметь рисовать, чтобы идти на эту экскурсию. Но, если вы никогда не чувствовали себя художником, то именно на этом туре Вы почувствуете себя не только художником, но и французом! Мы с’ели по стружкой с яблоком и выпили чай в маленьком кафе, непринужденно болтая о Париже, заглянули в удивительный арт хаус на Риволи, вдохновились творчеством и отправились рисовать! Разложили блокноты и карандаши на мосту и началось! Даша отлично об’ясняет, показывает и рассказывает. Она научила меня нескольким приемам рисования, и теперь я готова рисовать свободно и непринужденно в любом понравившемся мне месте! Очень интересный и полезный опыт!

  • Е
    Елена
    11 июля 2023
    Париж в ваших зарисовках - лучше любых открыток и фотографий
    Самые приятные и восторженные впечатления о Дарье и проведенном с ней времени. Рекомендую всем, кто любит нестандартный подход к прогулкам
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    и экскурсиям. Много что видела в Париже, но Дарья открыла те места, о которых даже не подозревала. В спокойном, созерцательном, вдумчивом ритме, во внимании к деталям - то, что нужно, чтобы увидеть город с новой стороны. Рисовать понравилось, даже продолжила потом самостоятельно, чего от себя не ожидала. Непременно обращусь к Дарье в следующий приезд, за новыми впечатлениями!

  • А
    Андрей
    23 июля 2018
    Курс молодого фотобойца
    Остался очень доволен прогулкой, однозначно стоит своих денег!
  • N
    Nataliya
    26 января 2017
    Курс молодого фотобойца
    Анна - прекрасный преподаватель фотографии, со своей нестандартной методикой, к тому же внимательный человек и прекрасный рассказчик. Наша экскурсия по Монмартру легла на сердце, захотелось сюда вернуться. Огромное спасибо Анне!
  • Е
    Елена
    17 июня 2015
    Курс молодого фотобойца
    Я нисколько не сомневалась, что это будет замечательная встреча! Анна! От всего сердца благодарю вас за бесценный урок, за чуткость, за помощь, за неизвестные мне ранее тонкости и секреты, за прекрасную и очень познавательную прогулку))

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Мастер-классы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Париже
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Париж в ваших зарисовках - лучше любых открыток и фотографий
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  3. Кофейная иллюстрация
  4. Курс молодого фотобойца
Какие места ещё посмотреть в Париже
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Лувр
  3. Квартал Марэ
  4. Набережная
  5. Монмартр
  6. Остров Сите
  7. Опера Гарнье
  8. Эйфелева башня
  9. Собор Парижской Богоматери
  10. Консьержери
Сколько стоит экскурсия по Парижу в июне 2024
Сейчас в Париже в категории "Мастер-классы" можно забронировать 4 экскурсии от 60 до 174. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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