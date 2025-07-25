Экскурсия предлагает уникальное погружение в мир французской гастрономии.
Гид-винодел расскажет о фуа-гра, трюфелях и устрицах, а также о том, как выбирать и сочетать продукты. Прогулка проходит в фешенебельных 6 и 7 округах Парижа, где живут звёзды и аристократы.
Участники узнают о влиянии религии на аппетит королей и секретах стройной фигуры известных личностей. Подходит для всех, кто ценит гастрономию как часть культуры
5 причин купить эту экскурсию
- 🍷 Понять ценность фуа-гра и трюфелей
- 📜 Узнать историю французской еды
- 🍽️ Научиться выбирать сыры и вино
- 🏛️ Посетить аристократические кварталы
- 🎉 Узнать о французском праздничном столе
Что можно увидеть
- Сен-Жермен
Описание экскурсии
Зачем идти на эту экскурсию?
- Чтобы разобраться в деликатесах и понять ценность фуа-гра, трюфелей, устриц
- Открыть историю французской еды от Античности до современности и улыбнуться её курьёзам
- Узнать всё про французский праздничный стол
- Научиться самостоятельно выбирать сыры, вино, выпечку и другие продукты как истинные французы
- Понять, как находить лучшие рестораны
И всё это — в компании гида-винодела (который создавал вино в том числе для Фрэнсиса Форда Копполы) и эксперта гастрономии, который учился в разных странах Европы и проводил экскурсии в ключевых винных регионах Франции.
Маршрут
Это прогулка по тому Парижу, который вы ждёте. Перемещаться между кафе и брассери вы будете по улочкам фешенебельных 6 и 7 округов. Здесь живут звёзды и аристократы. В местном гастрономе закупается месье Бернар Арно — богатейший француз мира. Здесь же вас ждёт старейшая церковь Парижа Сен-Жермен.
Что ещё интересного вы узнаете:
- Как религия влияла на аппетит королей
- Как отличить за столом французского аристократа от буржуа
- Как менялась мода королевских застолий
- Как одна королева поставила рекорд в поедании устриц
- Секреты стройной фигуры и меню Наполеона, Марии Антуанетты и мадам Макрон
Кому подойдёт экскурсия
Путешественникам, которые ценят гастрономию как часть культуры. И тем, кто впервые в Париже, и частым гостям города, и местным жителям.
Организационные детали
- Вы сами решаете, хотите ли попробовать что-то в процессе прогулки, и покупаете это. Но мы подготовили один комплимент-сюрприз!
- Пожалуйста, предупредите заранее, если у вас есть пищевая аллергия или другие вкусовые ограничения
- Конечно, вы сможете купить деликатесы с собой — возьмите удобный рюкзак:)
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€65
|Дети до 7 лет
|€5
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Sèvres Babylone»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Криста — ваша команда гидов в Париже
Провели экскурсии для 14113 туристов
Я — историк архитектуры и знаток Парижа. Во Франции я защитила диссертацию о создании туристических маршрутов. И с 2015 года вместе с командой профессиональных гидов помогаю гостям увидеть город иначе,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
25 июл 2025
Великолепный гид, с поставленной речью, с погруженностью в детали и историю. Одно удовольствие быть участником подобных экскурсий. Обязательно пойдем на другие туры Александра в Париже!
