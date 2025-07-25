Экскурсия предлагает уникальное погружение в мир французской гастрономии. Гид-винодел расскажет о фуа-гра, трюфелях и устрицах, а также о том, как выбирать и сочетать продукты. Прогулка проходит в фешенебельных 6 и 7 округах Парижа, где живут звёзды и аристократы. Участники узнают о влиянии религии на аппетит королей и секретах стройной фигуры известных личностей. Подходит для всех, кто ценит гастрономию как часть культуры

от €250 за 1–3 человек или €65 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Зачем идти на эту экскурсию?

Чтобы разобраться в деликатесах и понять ценность фуа-гра, трюфелей, устриц

Открыть историю французской еды от Античности до современности и улыбнуться её курьёзам

Узнать всё про французский праздничный стол

Научиться самостоятельно выбирать сыры, вино, выпечку и другие продукты как истинные французы

Понять, как находить лучшие рестораны

И всё это — в компании гида-винодела (который создавал вино в том числе для Фрэнсиса Форда Копполы) и эксперта гастрономии, который учился в разных странах Европы и проводил экскурсии в ключевых винных регионах Франции.

Маршрут

Это прогулка по тому Парижу, который вы ждёте. Перемещаться между кафе и брассери вы будете по улочкам фешенебельных 6 и 7 округов. Здесь живут звёзды и аристократы. В местном гастрономе закупается месье Бернар Арно — богатейший француз мира. Здесь же вас ждёт старейшая церковь Парижа Сен-Жермен.

Что ещё интересного вы узнаете:

Как религия влияла на аппетит королей

Как отличить за столом французского аристократа от буржуа

Как менялась мода королевских застолий

Как одна королева поставила рекорд в поедании устриц

Секреты стройной фигуры и меню Наполеона, Марии Антуанетты и мадам Макрон

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, которые ценят гастрономию как часть культуры. И тем, кто впервые в Париже, и частым гостям города, и местным жителям.

