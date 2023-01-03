Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Парижа

Описание

Монмартр известен всему миру благодаря небывалому в истории собранию талантливых художников, писателей, которые жили и творили здесь в период с 1860 по 1914 годы. Вспомним только некоторые из этих великих имен: Пикассо, Модильяни, Макс Жакоб, Ренуар, Дега, Ван Гог, Валадон, Ван Донген, Брак, Тулуз-Лотрек, Утрилло, Сати. Свидетели деревенского прошлого Монмартра — две ветрянные мельницы — та, что поменьше зовется Раде, в ней находится ресторан, в котором любила бывать певица Далида, та что побольше — называется Галетной мельницей, изображение которой можно увидеть на более чем 2000 картин. Самые известные полотна, изображающие Галетную Мельницу принадлежат кисти Ренуара, Тулуз-Лотрека и Пикассо. Воспоминания о богеме Монмартра хранят бывшая фортепианная фабрика, переоборудованная в общежитие для художников «Бато Лавуар» (Корабль прачечная), действующее кабаре «У ловкого кролика», дома, в которых находились ателье и художественные мастерские и музей Монмартра. На кладбище Монмартра, где было принято хоронить деятелей искусства нашли последний земной приют Далида, муза И. Тургенева П. Виардо, Э. Золя, Берлиоз, Ф. Трюффо, В. Нижинский. Еще одна туристическая достопримечательность Монмартра — это базилика Сакре Кер. Величественное очертание базилики, построенной в неовизантийском стиле, также как силуэт Эйфелевой башни, видно отовсюду. Рядом с базиликой расположена одна из самых старых парижский церквей — церковь святого Петра, все что осталось от женского бенедектинского монастыря.