Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Парижа

Монмартр

Пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид

Пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид.
Монмартр
Монмартр
Монмартр
Монмартр
Монмартр
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Описание

Монмартр известен всему миру благодаря небывалому в истории собранию талантливых художников, писателей, которые жили и творили здесь в период с 1860 по 1914 годы. Вспомним только некоторые из этих великих имен: Пикассо, Модильяни, Макс Жакоб, Ренуар, Дега, Ван Гог, Валадон, Ван Донген, Брак, Тулуз-Лотрек, Утрилло, Сати. Свидетели деревенского прошлого Монмартра — две ветрянные мельницы — та, что поменьше зовется Раде, в ней находится ресторан, в котором любила бывать певица Далида, та что побольше — называется Галетной мельницей, изображение которой можно увидеть на более чем 2000 картин. Самые известные полотна, изображающие Галетную Мельницу принадлежат кисти Ренуара, Тулуз-Лотрека и Пикассо. Воспоминания о богеме Монмартра хранят бывшая фортепианная фабрика, переоборудованная в общежитие для художников «Бато Лавуар» (Корабль прачечная), действующее кабаре «У ловкого кролика», дома, в которых находились ателье и художественные мастерские и музей Монмартра. На кладбище Монмартра, где было принято хоронить деятелей искусства нашли последний земной приют Далида, муза И. Тургенева П. Виардо, Э. Золя, Берлиоз, Ф. Трюффо, В. Нижинский. Еще одна туристическая достопримечательность Монмартра — это базилика Сакре Кер. Величественное очертание базилики, построенной в неовизантийском стиле, также как силуэт Эйфелевой башни, видно отовсюду. Рядом с базиликой расположена одна из самых старых парижский церквей — церковь святого Петра, все что осталось от женского бенедектинского монастыря.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии. Наушники (3 евро с человека)
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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