Погрузитесь в атмосферу Монмартра — района, где искусство и свобода дышат в унисон.
Пройдитесь по узким улочкам, увидьте легендарный Сакре-Кёр, загляните на площадь Тертр и откройте для себя тайные уголки, о которых знают только местные.
Описание экскурсии
Монмартр — душа и свобода Парижа Монмартр — это не просто холм на севере города, а сердце богемного Парижа, где творили Модильяни, Пикассо и Ван Гог. Каждая улочка хранит их вдохновение и дыхание истории. Что ждёт вас на прогулке • Подъём к белоснежной базилике Сакре-Кёр и панорама Парижа.
- Атмосферная площадь Тертр, где художники создают свои картины на глазах у прохожих.
- Дома и мастерские великих мастеров прошлого.
- Истории старинных кабаре, включая легендарное Le Lapin Agile.
Скрытые дворики, уютные балконы и кафе, которых нет в путеводителях. Монмартр глазами местного С вашим гидом вы увидите Монмартр не как туристический аттракцион, а как живой квартал с душой — место, где искусство, история и парижская романтика переплетаются в каждой детали. Важная информация: Что взять с собой:.
Удобная обувь, фотоаппарат, хорошее настроение.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Монмартр
- Базилика Сакре-Кёр
- Площадь Тертр
- Кабаре Le Lapin Agile
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Что взять с собой:
- Удобная обувь, фотоаппарат, хорошее настроение
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Парижа
