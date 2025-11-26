Монмартр — душа и свобода Парижа Монмартр — это не просто холм на севере города, а сердце богемного Парижа, где творили Модильяни, Пикассо и Ван Гог. Каждая улочка хранит их вдохновение и дыхание истории. Что ждёт вас на прогулке • Подъём к белоснежной базилике Сакре-Кёр и панорама Парижа.

Атмосферная площадь Тертр, где художники создают свои картины на глазах у прохожих.

Дома и мастерские великих мастеров прошлого.

Истории старинных кабаре, включая легендарное Le Lapin Agile.

Скрытые дворики, уютные балконы и кафе, которых нет в путеводителях. Монмартр глазами местного С вашим гидом вы увидите Монмартр не как туристический аттракцион, а как живой квартал с душой — место, где искусство, история и парижская романтика переплетаются в каждой детали. Важная информация: Что взять с собой:.

Удобная обувь, фотоаппарат, хорошее настроение.