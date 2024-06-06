Базилика Сакре-Кёр – экскурсии в Париже

Найдено 9 экскурсий в категории «Базилика Сакре-Кёр» в Париже на русском языке, цены от €32, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Очарование Монмартра: прогулка в мини-группе с посещением Сакре-Кёр
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
103 отзыва
Очарование Монмартра: уникальная прогулка в мини-группе с экскурсоводом
Погрузитесь в атмосферу самого романтичного района Парижа, открывая для себя его историю, искусство и кулинарные шедевры
Начало: У метро Blanche
Расписание: ежедневно в 11:00, 15:00 и 18:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
32 за человека
Монмартр и его улочки
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
139 отзывов
Монмартр и его улочки: путешествие в сердце богемного Парижа
Погрузитесь в атмосферу творчества и искусства, пройдя по улочкам Монмартра, где каждый уголок хранит истории великих художников
Начало: На площади ABBESSES
16 июня в 09:30
20 июня в 09:30
200170 за всё до 10 чел.
Пешком по Монмартру
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
23 отзыва
Пешком по Монмартру
Экскурсия по одному из самых аутентичных кварталов Парижа
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
200 за всё до 8 чел.
Большой тур по Монмартру
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
85 отзывов
Большой тур по Монмартру: Мулен Руж, Амели, Стена Любви
Погрузитесь в атмосферу Монмартра, посетите культовые места, такие как Мулен Руж и кафе из фильма Амели. Узнайте тайны этого удивительного района Парижа
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от 180 за всё до 6 чел.
Монмартр снизу доверху
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
32 отзыва
Монмартр снизу доверху: погружение в богемный район Парижа
Проведите день, исследуя сердце Парижа. От уютных кафе до тайных уголков - Монмартр ждет вас
Начало: У выхода из метро Pigalle - 2,12 ветки
13 июня в 14:00
14 июня в 09:00
от 130 за человека
Арт-Монмартр: истории из жизни парижской богемы
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Арт-Монмартр: истории из жизни парижской богемы
Погулять по легендарному району и погрузиться в его творческую атмосферу в компании художницы
Начало: У метро Blanche
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
180144 за всё до 5 чел.
Монмартр: святыни, мельницы, бордели
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
5 отзывов
Монмартр: святыни, мельницы, бордели
Пройти по следам импрессионистов и посмотреть, чем живёт самый колоритный район Парижа (мини-группа)
Начало: На станции метро «Abbesses»
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
70 за человека
Монмартр для детей: всё о родине импрессионизма
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
23 отзыва
Монмартр для детей: всё о родине импрессионизма
Прогулка по Монмартру для детей и родителей. Узнайте о великих художниках, легендарных барах и кабаре, наслаждайтесь видами Парижа
Начало: Площадь Клиши
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
174 за всё до 6 чел.
Прогулки по Монмартру
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
237 отзывов
Прогулки по Монмартру
Все чудеса богемного, романтичного, легендарного квартала на дружественной прогулке
Начало: В районе метро Anvers
1 июля в 11:00
8 июля в 09:30
от 107 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Alexander
    6 июня 2024
    Очарование Монмартра: прогулка в мини-группе с посещением Сакре-Кёр
    Людмила хорошо эрудированная, умело подаёт материал. Экскурсия прошла на одном дыхании.
  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Большой тур по Монмартру
    Замечательная экскурсия, насыщенная, интересная, пролетела совершенно незаметно, хотелось еще и еще! От души рекомендую!
  • И
    Ирина
    29 мая 2024
    Монмартр: святыни, мельницы, бордели
    Очень приятный и внимательный молодой человек. Мы провели 2 часа в непринужденной прогулке по очень красивой части города и узнав очень много об истории этого богемного района Парижа.
    Очень приятный и внимательный молодой человек. Мы провели 2 часа в непринужденной прогулке по очень красивой
  • О
    Ольга
    24 мая 2024
    Монмартр и его улочки
    Ольга профессионал своего дела, мы провели замечательные несколько часов гуляя по Монматру. Экскурсия была очень информативной и интесной. Ольга принесла с собой на встречу распечатанный материал, и показывала нам во время своего рассказа, таким образом делая его ещё более увлекательным.
  • Н
    Нели
    22 мая 2024
    Очарование Монмартра: прогулка в мини-группе с посещением Сакре-Кёр
    Гид Алена рассказывала очень увлекательно, с загадками, интересными фактами и со знанием истории. Очень интересный и необычайный маршрут. Два часа пролетели на одном дыхание.
    Гид Алена рассказывала очень увлекательно, с загадками, интересными фактами и со знанием истории. Очень интересный иГид Алена рассказывала очень увлекательно, с загадками, интересными фактами и со знанием истории. Очень интересный иГид Алена рассказывала очень увлекательно, с загадками, интересными фактами и со знанием истории. Очень интересный иГид Алена рассказывала очень увлекательно, с загадками, интересными фактами и со знанием истории. Очень интересный иГид Алена рассказывала очень увлекательно, с загадками, интересными фактами и со знанием истории. Очень интересный иГид Алена рассказывала очень увлекательно, с загадками, интересными фактами и со знанием истории. Очень интересный иГид Алена рассказывала очень увлекательно, с загадками, интересными фактами и со знанием истории. Очень интересный и
  • З
    Зинаида
    18 мая 2024
    Очарование Монмартра: прогулка в мини-группе с посещением Сакре-Кёр
    Была на этой экскурсии. Благодаря гиду Ахмаду, экскурсия была интересная и не нудная. Мне понравилось.
  • е
    елена
    14 мая 2024
    Монмартр: святыни, мельницы, бордели
    Очень милый молодой человек. Внимательный, отзывчивый, воспитанный.
  • И
    Ирина
    10 мая 2024
    Монмартр и его улочки
    Все было отлично, вернулась с экскурсии в отель без ног)) Ольга молодец,👍 очень много знает и пытается донести путешественникам историю Парижа.
  • Т
    Татьяна
    10 мая 2024
    Арт-Монмартр: истории из жизни парижской богемы
    Мы провели чудесных три часа с Юлией гуляя по Монмартру. Юлия интересный рассказчик и замечательный человек. Время пролетело быстро и
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    мы даже не успели заметить. Много полезных и интересных фактов узнали. Увидели всё что планировали. Юлия даже поменяла маршрут по моей просьбе чтобы мы закончили нашу экскурсию у ресторана где был запланирован наш ужин. Юля, огромное спасибо вам! Обязательно вас порекомендую своим друзьям!

  • К
    Ксения
    9 мая 2024
    Прогулки по Монмартру
    Были на Монмартре не раз, но без гида, Мария провела насыщенную экскурсию по Монмартру. Три часа вместе с ней пролетели
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    незаметно, замечательный маршрут и интересные подробности из жизни творческого Парижа, старые фото нас покорили! У Марии очень ответственный подход к планированию и мелочам. От всего сердца рекомендую Марию, как гида по Парижу надеемся с мужем на следующую экскурсию с ней! Огромное спасибо за гастронаводки🌹

    Были на Монмартре не раз, но без гида, Мария провела насыщенную экскурсию по Монмартру. Три часа

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Базилика Сакре-Кёр»

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  1. Очарование Монмартра: прогулка в мини-группе с посещением Сакре-Кёр
  2. Монмартр и его улочки
  3. Пешком по Монмартру
  4. Большой тур по Монмартру
  5. Монмартр снизу доверху
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Лувр
  3. Квартал Марэ
  4. Набережная
  5. Монмартр
  6. Остров Сите
  7. Опера Гарнье
  8. Эйфелева башня
  9. Собор Парижской Богоматери
  10. Консьержери
Сколько стоит экскурсия по Парижу в июне 2024
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Экскурсии на русском языке в Париже (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 9 экскурсий на 2024 год по теме «Базилика Сакре-Кёр», 650 ⭐ отзывов, цены от €32. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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