1 чел.
По популярности
Мини-группа
2 часа
Очарование Монмартра: уникальная прогулка в мини-группе с экскурсоводом
Погрузитесь в атмосферу самого романтичного района Парижа, открывая для себя его историю, искусство и кулинарные шедевры
Начало: У метро Blanche
Расписание: ежедневно в 11:00, 15:00 и 18:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€32 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Монмартр и его улочки: путешествие в сердце богемного Парижа
Погрузитесь в атмосферу творчества и искусства, пройдя по улочкам Монмартра, где каждый уголок хранит истории великих художников
Начало: На площади ABBESSES
16 июня в 09:30
20 июня в 09:30
200€170 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Пешком по Монмартру
Экскурсия по одному из самых аутентичных кварталов Парижа
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€200 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Большой тур по Монмартру: Мулен Руж, Амели, Стена Любви
Погрузитесь в атмосферу Монмартра, посетите культовые места, такие как Мулен Руж и кафе из фильма Амели. Узнайте тайны этого удивительного района Парижа
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от €180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Монмартр снизу доверху: погружение в богемный район Парижа
Проведите день, исследуя сердце Парижа. От уютных кафе до тайных уголков - Монмартр ждет вас
Начало: У выхода из метро Pigalle - 2,12 ветки
13 июня в 14:00
14 июня в 09:00
от €130 за человека
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
Арт-Монмартр: истории из жизни парижской богемы
Погулять по легендарному району и погрузиться в его творческую атмосферу в компании художницы
Начало: У метро Blanche
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
180€144 за всё до 5 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Монмартр: святыни, мельницы, бордели
Пройти по следам импрессионистов и посмотреть, чем живёт самый колоритный район Парижа (мини-группа)
Начало: На станции метро «Abbesses»
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
€70 за человека
Индивидуальная
2 часа
Монмартр для детей: всё о родине импрессионизма
Прогулка по Монмартру для детей и родителей. Узнайте о великих художниках, легендарных барах и кабаре, наслаждайтесь видами Парижа
Начало: Площадь Клиши
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
€174 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прогулки по Монмартру
Все чудеса богемного, романтичного, легендарного квартала на дружественной прогулке
Начало: В районе метро Anvers
1 июля в 11:00
8 июля в 09:30
от €107 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAlexander6 июня 2024Людмила хорошо эрудированная, умело подаёт материал. Экскурсия прошла на одном дыхании.
- ЕЕкатерина5 июня 2024Замечательная экскурсия, насыщенная, интересная, пролетела совершенно незаметно, хотелось еще и еще! От души рекомендую!
- ИИрина29 мая 2024Очень приятный и внимательный молодой человек. Мы провели 2 часа в непринужденной прогулке по очень красивой части города и узнав очень много об истории этого богемного района Парижа.
- ООльга24 мая 2024Ольга профессионал своего дела, мы провели замечательные несколько часов гуляя по Монматру. Экскурсия была очень информативной и интесной. Ольга принесла с собой на встречу распечатанный материал, и показывала нам во время своего рассказа, таким образом делая его ещё более увлекательным.
- ННели22 мая 2024Гид Алена рассказывала очень увлекательно, с загадками, интересными фактами и со знанием истории. Очень интересный и необычайный маршрут. Два часа пролетели на одном дыхание.
- ЗЗинаида18 мая 2024Была на этой экскурсии. Благодаря гиду Ахмаду, экскурсия была интересная и не нудная. Мне понравилось.
- еелена14 мая 2024Очень милый молодой человек. Внимательный, отзывчивый, воспитанный.
- ИИрина10 мая 2024Все было отлично, вернулась с экскурсии в отель без ног)) Ольга молодец,👍 очень много знает и пытается донести путешественникам историю Парижа.
- ТТатьяна10 мая 2024Мы провели чудесных три часа с Юлией гуляя по Монмартру. Юлия интересный рассказчик и замечательный человек. Время пролетело быстро и
- ККсения9 мая 2024Были на Монмартре не раз, но без гида, Мария провела насыщенную экскурсию по Монмартру. Три часа вместе с ней пролетели
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Базилика Сакре-Кёр»
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