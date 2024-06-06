A Alexander Очарование Монмартра: прогулка в мини-группе с посещением Сакре-Кёр Людмила хорошо эрудированная, умело подаёт материал. Экскурсия прошла на одном дыхании.

Е Екатерина Большой тур по Монмартру Замечательная экскурсия, насыщенная, интересная, пролетела совершенно незаметно, хотелось еще и еще! От души рекомендую!

И Ирина Монмартр: святыни, мельницы, бордели Очень приятный и внимательный молодой человек. Мы провели 2 часа в непринужденной прогулке по очень красивой части города и узнав очень много об истории этого богемного района Парижа.

О Ольга Монмартр и его улочки Ольга профессионал своего дела, мы провели замечательные несколько часов гуляя по Монматру. Экскурсия была очень информативной и интесной. Ольга принесла с собой на встречу распечатанный материал, и показывала нам во время своего рассказа, таким образом делая его ещё более увлекательным.

Н Нели Очарование Монмартра: прогулка в мини-группе с посещением Сакре-Кёр Гид Алена рассказывала очень увлекательно, с загадками, интересными фактами и со знанием истории. Очень интересный и необычайный маршрут. Два часа пролетели на одном дыхание.

З Зинаида Очарование Монмартра: прогулка в мини-группе с посещением Сакре-Кёр Была на этой экскурсии. Благодаря гиду Ахмаду, экскурсия была интересная и не нудная. Мне понравилось.

е елена Монмартр: святыни, мельницы, бордели Очень милый молодой человек. Внимательный, отзывчивый, воспитанный.

И Ирина Монмартр и его улочки Все было отлично, вернулась с экскурсии в отель без ног)) Ольга молодец,👍 очень много знает и пытается донести путешественникам историю Парижа.

Т Татьяна Арт-Монмартр: истории из жизни парижской богемы читать дальше мы даже не успели заметить. Много полезных и интересных фактов узнали. Увидели всё что планировали. Юлия даже поменяла маршрут по моей просьбе чтобы мы закончили нашу экскурсию у ресторана где был запланирован наш ужин. Юля, огромное спасибо вам! Обязательно вас порекомендую своим друзьям! Мы провели чудесных три часа с Юлией гуляя по Монмартру. Юлия интересный рассказчик и замечательный человек. Время пролетело быстро и