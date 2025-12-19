Описание круизаМы задумали эту экскурсию как идеальный формат знакомства с Парижем: сначала вы погружаетесь в атмосферу исторического центра вместе с гидом, а затем завершаете день расслабляющей прогулкой на кораблике по Сене, любуясь городом с воды. Вы получите билеты на речной круиз с русским аудиогидом сразу после экскурсии. И можете отправиться на прогулку сразу или выбрать любое время в течение дня — билет остаётся действительным в течение года. Получается гармоничное, насыщенное и при этом очень лёгкое путешествие по самым знаковым местам столицы
Что можно увидеть на экскурсии?
- За два часа вы увидите ключевые места острова Сите и набережных Сены:
- Гревскую площадь и готическую ратушу
- Собор Парижской Богоматери - легендарный Нотр-Дам
- Сент-Шапель с её незабываемыми витражами
- Консьержери - суровый и величественный замок-тюрьма Марии-Антуанетты
- Пон-Нёф - старейший мост Парижа
- Мост Искусств - романтичное место встреч
- Парижские набережные - с запахом кофе и утренней выпечки
- Локацию набега викингов - неожиданное место в самом центре города
- Пирамиду Лувра и Квадратный двор
- Прогулка завершается у Лувра - в одном из красивейших дворов Европы
- Во время круиза (1 час) вы увидите:
- Эйфелеву башню
- Мост Александра III
- Площадь Согласия
- Обелиск Клеопатры
- Национальную Ассамблею
- Музей Орсе
- Сады Тюильри
- Лувр
- Остров Сите
- Собор Нотр-Дам
- А ещё - узнаете локации из "Амели", "Полночь в Париже", "Секс в большом городе" и многих других фильмов
Что включено
- /tКораблик с панорамным остеклением и обзором 360°. Билет входит в стоимость экскурсии. /n/t/tГид сопровождает только на пешей части. Достопримечательности осматриваются снаружи. /n/t/tПо желанию можно продлить прогулку по городу на 1 час за €15/чел. /nДополнительный маршрут включает: место работы «Эмили в Париже», дворец Ришелье, Тюильри, Оперу Гарнье, Пале-Рояль и другие знаковые места. /n/t/tЭкскурсию проведу я или гид из моей команды.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель-де-Виль, Достопримечательность · Париж, IV округ Парижа, квартал Сен-Мери
Завершение: Музей Лувр
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Парижа
