1 час
Билет на борт
Часовой круиз «Огни Парижа»
Начало: Port de la Bourdonnais
«Что вас ждет в круизе по Сене - Совершите ночной круиз по Сене и полюбуетесь вечерней иллюминацией Парижа»
Расписание: каждый час с 10:00 — 22:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
€19 за человека
1 час
Водная прогулка
Прогулка по Сене с аудиогидом
Начало: Port de la Bourdonnais, 75007 Paris, France
«Отправьтесь в дневной или вечерний круиз по Сене и насладитесь захватывающими видами Парижа, освещенного на фоне ночного неба или в лучах солнца»
Расписание: Ежедневно, каждый час с 10:00 утра до 22:00 вечера
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
€19 за человека
1 час
Круиз
Париж: круиз на закате с бокалом шампанского
Начало: 23 Quai Anatole France, 75007 Paris, France
«Откройте для себя красоту вечернего Парижа и расслабьтесь с любимым напитком в баре на борту круиза по Сене»
Расписание: В 18:30
16 дек в 18:30
29 дек в 18:30
€16 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна3 декабря 2024Это было прекрасно, немного сумасшедшее путешествие, не было никакой организации и никаких указаний, куда идти и т. д.
- ННаталья1 декабря 2024Отлично, вам понравится верхняя часть, так как оттуда открывается очень хороший вид.
- SSergey18 декабря 2019Это отличный парижский круиз по его основным туристическим достопримечательностям. Мы с семьей прокатились до того, как исследовать город, и теперь стало намного легче составить маршрут по всем местам, упомянутым здесь.
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Круизы»
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Сколько стоит экскурсия по Парижу в декабре 2024
Сейчас в Париже в категории "Круизы" можно забронировать 3 экскурсии от 16 до 19. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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