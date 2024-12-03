Круизы и туры по воде в Париже

Найдено 3 экскурсии в категории «Круизы» в Париже на русском языке, цены от €16. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Часовой круиз «Огни Парижа»
14 отзывов
1 час
Билет на борт
Часовой круиз «Огни Парижа»
Начало: Port de la Bourdonnais
«Что вас ждет в круизе по Сене - Совершите ночной круиз по Сене и полюбуетесь вечерней иллюминацией Парижа»
Расписание: каждый час с 10:00 — 22:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
19 за человека
Прогулка по Сене с аудиогидом
16 отзывов
1 час
Водная прогулка
Прогулка по Сене с аудиогидом
Начало: Port de la Bourdonnais, 75007 Paris, France
«Отправьтесь в дневной или вечерний круиз по Сене и насладитесь захватывающими видами Парижа, освещенного на фоне ночного неба или в лучах солнца»
Расписание: Ежедневно, каждый час с 10:00 утра до 22:00 вечера
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
19 за человека
Париж: круиз на закате с бокалом шампанского
Музыкальные теплоходы
10 отзывов
1 час
Круиз
Париж: круиз на закате с бокалом шампанского
Начало: 23 Quai Anatole France, 75007 Paris, France
«Откройте для себя красоту вечернего Парижа и расслабьтесь с любимым напитком в баре на борту круиза по Сене»
Расписание: В 18:30
16 дек в 18:30
29 дек в 18:30
16 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    3 декабря 2024
    Часовой круиз «Огни Парижа»
    Это было прекрасно, немного сумасшедшее путешествие, не было никакой организации и никаких указаний, куда идти и т. д.
  • Н
    Наталья
    1 декабря 2024
    Часовой круиз «Огни Парижа»
    Отлично, вам понравится верхняя часть, так как оттуда открывается очень хороший вид.
  • S
    Sergey
    18 декабря 2019
    Часовой круиз «Огни Парижа»
    Это отличный парижский круиз по его основным туристическим достопримечательностям. Мы с семьей прокатились до того, как исследовать город, и теперь стало намного легче составить маршрут по всем местам, упомянутым здесь.

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Круизы»

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В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Часовой круиз «Огни Парижа»
  2. Прогулка по Сене с аудиогидом
  3. Париж: круиз на закате с бокалом шампанского
Какие места ещё посмотреть в Париже
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Лувр
  3. Монмартр
  4. Набережная
  5. Эйфелева башня
  6. Квартал Марэ
  7. Остров Сите
  8. Собор Парижской Богоматери
  9. Опера Гарнье
  10. Елисейские поля
Сколько стоит экскурсия по Парижу в декабре 2024
Сейчас в Париже в категории "Круизы" можно забронировать 3 экскурсии от 16 до 19. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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