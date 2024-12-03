А Анна Часовой круиз «Огни Парижа» Это было прекрасно, немного сумасшедшее путешествие, не было никакой организации и никаких указаний, куда идти и т. д.

Н Наталья Часовой круиз «Огни Парижа» Отлично, вам понравится верхняя часть, так как оттуда открывается очень хороший вид.