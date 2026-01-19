Описание Ответы на вопросы

Описание трансфер Выезд из гостиницы в 9:00. Для начала мы заедем в один из самых красивых городков на побережье океана – Этрета (около 3 часов в дороге). Это старинное поселение, основанное ещё викингами, сегодня является визитной карточкой Нормандии благодаря причудливым скалам, обрамляющим город и суровой красоте океана. По пути вы насладитесь пасторальными видами французских деревушек на берегах Ламанша. Время здесь остановилось, повсюду ощущается очарование неспешной жизни, тишина и шум моря. В 13:00 устроим французский пикник с сыром, багетом и вином. Мы будем любоваться видами, а огромные белые чайки - подлетать и выпрашивать хлеб:) Около 14:30 отправимся в Довиль (примерно 2 часа в дороге). Знаменитый фешенебельный курорт, созданный для того чтобы богатые парижане могли беззастенчиво демонстрировать свою роскошь, чем они с удовольствием занимаются по сей день. Довиль – место сбора французских моделей, бизнесменов и Экономического Форума. Прогуляемся по берегу океана, посидим на пляже, где повсюду стоят знаменитые довильские зонтики, и, если повезет, даже заглянем в кабинки-раздевалки голивудских звезд. Зайдем в красивейший отель Довиля выпить кофе и попробовать десерты их гениального шефа. Примерно в 17:00 выезжаем в Руан (менне 1 часа в дороге). Там мы увидим готический Собор, который писал Клод Моне в знаменитом цикле Руанский Собор (более 30 полотен, находящихся в лучших музеях мира) и место сожжения Жанны’Арк. Прогуляемся по узким улочкам старого города, а примерно в 19:30 - будем собираться обратно в Париж. Поехали! Вам точно понравится в Нормандии!

Заберу вас из отеля в любом месте Парижа или пригородах в любое удобное для вас время. Своим гостям я советую начинать наше путешествие в 9:00