Описание трансферВыезд из гостиницы в 9:00. Для начала мы заедем в один из самых красивых городков на побережье океана – Этрета (около 3 часов в дороге). Это старинное поселение, основанное ещё викингами, сегодня является визитной карточкой Нормандии благодаря причудливым скалам, обрамляющим город и суровой красоте океана. По пути вы насладитесь пасторальными видами французских деревушек на берегах Ламанша. Время здесь остановилось, повсюду ощущается очарование неспешной жизни, тишина и шум моря. В 13:00 устроим французский пикник с сыром, багетом и вином. Мы будем любоваться видами, а огромные белые чайки - подлетать и выпрашивать хлеб:) Около 14:30 отправимся в Довиль (примерно 2 часа в дороге). Знаменитый фешенебельный курорт, созданный для того чтобы богатые парижане могли беззастенчиво демонстрировать свою роскошь, чем они с удовольствием занимаются по сей день. Довиль – место сбора французских моделей, бизнесменов и Экономического Форума. Прогуляемся по берегу океана, посидим на пляже, где повсюду стоят знаменитые довильские зонтики, и, если повезет, даже заглянем в кабинки-раздевалки голивудских звезд. Зайдем в красивейший отель Довиля выпить кофе и попробовать десерты их гениального шефа. Примерно в 17:00 выезжаем в Руан (менне 1 часа в дороге). Там мы увидим готический Собор, который писал Клод Моне в знаменитом цикле Руанский Собор (более 30 полотен, находящихся в лучших музеях мира) и место сожжения Жанны’Арк. Прогуляемся по узким улочкам старого города, а примерно в 19:30 - будем собираться обратно в Париж. Поехали! Вам точно понравится в Нормандии!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Самые красивые виды норманского побережья и «скалу с аркой» в Этрете
- Шикарный Довиль
- Его пляжи с зонтиками и рыбные рынки. Готический собор
- Который писал на своих картинах Моне и место казни Жанны Д’Арк в Руане
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида (оплачиваются дополнительно)
- Отличное настроение
Что не входит в цену
- Кофе и дегустация морепродуктов
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Франция, Париж, туннель де л’Этуаль
Завершение: Место вашего размещения в городе Париже
Когда и сколько длится?
Когда: Заберу вас из отеля в любом месте Парижа или пригородах в любое удобное для вас время. Своим гостям я советую начинать наше путешествие в 9:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
