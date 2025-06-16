Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Экскурсия по Версалю с погружением в эпоху Людовика XIV. Истории о королевском дворе, интригах, роскоши и закулисье жизни Короля-Солнце. Посещение дворца, Зеркальной галереи, королевских покоев и садов. Уникальный формат – ощущение личного знакомства с королем и его придворными. 5 1 отзыв

Alvina Ваш гид в Париже
Индивидуальная экскурсия
Язык проведения 🇷🇺 русский
Длитель­ность 4 часа
Размер группы 1-4 человека
Когда По договоренности
€650 за экскурсию
Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии Версаль: личная встреча с Королем-Солнце Версаль – это не просто дворец, это целый мир, созданный для величайшего монарха Франции. Экскурсия погружает в эпоху Людовика XIV, позволяя почувствовать себя не просто зрителем, а гостем королевского двора. Поездка начинается у дверей отеля: комфортный автомобиль доставит прямо к парадным воротам Версаля, как когда-то туда прибывали послы и придворные. Здесь раскрываются тайны дворцовой жизни – правила этикета, немыслимая роскошь, дворцовые интриги. В Зеркальной галерее оживают сцены королевских приемов, а в садах, созданных по замыслу самого монарха, можно представить себя участником придворных прогулок и празднеств. Как начиналось утро Короля-Солнце? Какие тайные знаки использовались в общении при дворе? Чем отличались фавориты от просто приближенных? Эта экскурсия – не просто рассказ о прошлом, а возможность увидеть Версаль глазами тех, кто в нем жил. Поездка проходит с аккредитованным гидом дворца, что позволяет избежать очередей и максимально комфортно насладиться экскурсией. Версаль – один из самых посещаемых туристических объектов Франции, и пропуск без ожидания с профессиональным сопровождением сделает путешествие еще приятнее. В конце поездки возвращаемся обратно в отель – но с ощущением, что день прошел не в XXI веке, а в самой блистательной эпохе Франции. Истории, которые оживляют дворцовую жизнь: фавориты, дворцовые интриги, повседневность монарха. После экскурсии остается ощущение, что встреча с Людовиком XIV действительно состоялась. Важная информация: Версаль находится в 20 км. от Парижа. Экскурсия предполагает наличие транспорта – выезд из отеля и возвращение обратно на автомобиле. Комфортный трансфер позволяет избежать переутомления и наслаждаться поездкой без лишних забот.

Ответы на вопросы
Что включено
Услуги гида

Транспорт с водителем.
Что не входит в цену
Входные билеты.
Место начала и завершения?
Отель, в котором вы остановились
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Версаль находится в 20 км от Парижа. Экскурсия предполагает наличие транспорта - выезд из отеля и возвращение обратно на автомобиле. Комфортный трансфер позволяет избежать переутомления и наслаждаться поездкой без лишних забот

Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Д Даниил
Очень понравилась экскурсия. Хороший гид, индивидуальный подход и комфортабельный трансфер.