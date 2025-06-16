Экскурсия по Версалю с погружением в эпоху Людовика XIV. Истории о королевском дворе, интригах, роскоши и закулисье жизни Короля-Солнце. Посещение дворца, Зеркальной галереи, королевских покоев и садов. Уникальный формат – ощущение личного знакомства с королем и его придворными.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Описание экскурсииВерсаль: личная встреча с Королем-Солнце Версаль – это не просто дворец, это целый мир, созданный для величайшего монарха Франции. Экскурсия погружает в эпоху Людовика XIV, позволяя почувствовать себя не просто зрителем, а гостем королевского двора. Поездка начинается у дверей отеля: комфортный автомобиль доставит прямо к парадным воротам Версаля, как когда-то туда прибывали послы и придворные. Здесь раскрываются тайны дворцовой жизни – правила этикета, немыслимая роскошь, дворцовые интриги. В Зеркальной галерее оживают сцены королевских приемов, а в садах, созданных по замыслу самого монарха, можно представить себя участником придворных прогулок и празднеств. Как начиналось утро Короля-Солнце? Какие тайные знаки использовались в общении при дворе? Чем отличались фавориты от просто приближенных? Эта экскурсия – не просто рассказ о прошлом, а возможность увидеть Версаль глазами тех, кто в нем жил. Поездка проходит с аккредитованным гидом дворца, что позволяет избежать очередей и максимально комфортно насладиться экскурсией. Версаль – один из самых посещаемых туристических объектов Франции, и пропуск без ожидания с профессиональным сопровождением сделает путешествие еще приятнее. В конце поездки возвращаемся обратно в отель – но с ощущением, что день прошел не в XXI веке, а в самой блистательной эпохе Франции. Истории, которые оживляют дворцовую жизнь: фавориты, дворцовые интриги, повседневность монарха. После экскурсии остается ощущение, что встреча с Людовиком XIV действительно состоялась. Важная информация: Версаль находится в 20 км. от Парижа. Экскурсия предполагает наличие транспорта – выезд из отеля и возвращение обратно на автомобиле. Комфортный трансфер позволяет избежать переутомления и наслаждаться поездкой без лишних забот.
Вы сами выбираете дату и время
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт с водителем.
Что не входит в цену
- Входные билеты.
Место начала и завершения?
Отель, в котором вы остановились
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Версаль находится в 20 км от Парижа. Экскурсия предполагает наличие транспорта - выезд из отеля и возвращение обратно на автомобиле. Комфортный трансфер позволяет избежать переутомления и наслаждаться поездкой без лишних забот
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Даниил
16 июн 2025
Очень понравилась экскурсия. Хороший гид, индивидуальный подход и комфортабельный трансфер.
Входит в следующие категории Парижа
Похожие экскурсии из Парижа
Индивидуальная
до 6 чел.
В чарующий Версаль - на автомобиле из Парижа
Познакомьтесь с величественным Версалем: королевские апартаменты, сады и интриги ждут вас на индивидуальной экскурсии
11 ноя в 08:30
13 ноя в 08:30
€534 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Версаль Великолепный: путешествие в эпоху Людовика XIV из Парижа
Погрузитесь в величие Версаля: архитектурные шедевры, история и секреты жизни при дворе, которые оживут в рассказах вашего гида
11 ноя в 08:30
12 ноя в 08:30
€347 за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Версаль: дворцы, сады и секреты
Увидеть главные и тайные места старинного города на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: На ж/д вокзале Версаля или на площади у дворца
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
€189
€210 за всё до 4 чел.