2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

В музее Родена вас ждёт встреча с его миром — смелым, эмоциональным и новаторским. Вы познакомитесь с выдающимися произведениями и неординарной личностью мастера. Без сложных терминов и формулировок я помогу понять, за что «Мыслителя» называют венцом творения скульптора и почему статуя Бальзака вызвала скандал.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Главные творения Родена

Перед вами предстанут скульптуры «Мыслитель» и «Поцелуй», статуя Виктора Гюго и скандальный памятник Оноре де Бальзаку, от которого отказалось французское Общество литераторов. А библейские образы раскроются в статуе Иоанна Крестителя, скульптурах «Рука Господа», «Собор», «Ева» и, конечно, «Вратах ада» — творческом манифесте, сюжет которого перекликается с «Божественной комедией» Данте. Этой работе мы уделим особое внимание: вы узнаете, как Роден изучал человеческие страсти и более 30 лет создавал шедевр экспрессионизма.

Камилла Клодель: мастер и его муза

Помимо работ Родена вы встретите лучшие произведения самой талантливой ученицы скульптора и его музы — Камиллы Клодель. Мы поговорим о том, как Клодель и Роден многие годы работали рука об руку и вдохновляли друг друга, а также коснёмся трагической судьбы Камиллы, память о которой была предана забвению на десятилетия по желанию её семьи.

Организационные детали