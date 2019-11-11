2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Рассмотреть главные творения Родена

Музей Родена, по желанию самого скульптора, расположился в старинном особняке Бирона и его изящном парке в центре Парижа. Именно здесь мы будем разбираться, в чем заключались новаторство и изобретательность Родена, на примере его прославленных работ. Перед вами предстанут знаковые скульптуры «Мыслитель» и «Поцелуй»; статуя Виктора Гюго и скандальный памятник Оноре де Бальзаку, от которого отказалось французское Общество литераторов. А библейские образы Родена раскроются в статуе Иоанна Крестителя, скульптурах «Рука Господа», «Собор», «Ева» и, конечно, «Вратах ада» — творческом манифесте гения, сюжет которого перекликается с «Божественной комедией» Данте. Этой работе мы уделим особое внимание: вы узнаете, как детально Роден изучал человеческие страсти и страдания, чтобы более 30 лет создавать истинный шедевр экспрессионизма.

История Камилии Клодель: мастер и его муза

Помимо работ Родена в музее вы также встретите лучшие произведения самой талантливой ученицы скульптора и его музы — Камилии Клодель. Мы поговорим о том, как Клодель и Роден многие годы работали рука об руку и вдохновляли друг друга, а также коснемся трагической судьбы Камилии, память о которой была предана забвению на десятилетия по желанию ее семьи.

Кому подойдет экскурсия

Ценителям творчества Родена, а также всем путешественникам, которые хотят открыть для себя творчество гиганта мировой скульптуры.