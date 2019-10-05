2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Мои заказы

Шедевры музея Огюста Родена в Париже

Увидеть мир глазами гениального скульптора и встретиться с его «Мыслителем»
В музее Родена вас ждёт встреча с его миром — смелым, эмоциональным и новаторским. Вы познакомитесь с выдающимися произведениями и неординарной личностью мастера.

Без сложных терминов и формулировок я помогу понять, за что «Мыслителя» называют венцом творения скульптора и почему статуя Бальзака вызвала скандал.
5
2 отзыва
Шедевры музея Огюста Родена в Париже
Шедевры музея Огюста Родена в Париже
Шедевры музея Огюста Родена в Париже

Описание экскурсии

Главные творения Родена

Перед вами предстанут скульптуры «Мыслитель» и «Поцелуй», статуя Виктора Гюго и скандальный памятник Оноре де Бальзаку, от которого отказалось французское Общество литераторов. А библейские образы раскроются в статуе Иоанна Крестителя, скульптурах «Рука Господа», «Собор», «Ева» и, конечно, «Вратах ада» — творческом манифесте, сюжет которого перекликается с «Божественной комедией» Данте. Этой работе мы уделим особое внимание: вы узнаете, как Роден изучал человеческие страсти и более 30 лет создавал шедевр экспрессионизма.

Камилла Клодель: мастер и его муза

Помимо работ Родена вы встретите лучшие произведения самой талантливой ученицы скульптора и его музы — Камиллы Клодель. Мы поговорим о том, как Клодель и Роден многие годы работали рука об руку и вдохновляли друг друга, а также коснёмся трагической судьбы Камиллы, память о которой была предана забвению на десятилетия по желанию её семьи.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: входные билеты в музей — €10 с человека (дети до 18 лет – бесплатно). За €18 можно приобрести двойной билет в музей Родена и музей Орсе
  • Можно провести экскурсию для группы более 6 человек. Детали уточняйте у гида
  • Экскурсию можно провести на ваш выбор:
    — утром в 9:00, в 9:30 или в 10:00
    — после обеда — в 13:30, в 14:00, в 14:30

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в музей Родена
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провела экскурсии для 6734 туристов
Я профессиональный гид. Живу в Париже с 1997 года. Работала в сфере высокой моды, но с самого моего приезда во Францию я страстно увлеклась её историей, искусством, архитектурой и традициями.
читать дальшеуменьшить

Это увлечение привело меня на занятия в знаменитую Школу Лувра и в Сорбонну. А после обучения возникло желание поменять профессию — стать гидом-экскурсоводом — и всё, что я узнала, увидела и полюбила, рассказать вам, любознательные путешественники. Все экскурсии провожу самостоятельно. Получила диплом и Государственную лицензию гида. Приглашаю вас на встречу с Парижем.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Надежда
Уважаемая Ольга, полагаю, что никогда и никакой аудиогид не сможет составить Вам конкуренцию. Потому что ничто не сможет заменить живые человеческие эмоции и неподдельный интерес к тому, что Вы делаете и рассказываете. Merci beaucoup и, надеюсь, до новых экскурсий в Париже.
Вам был полезен этот отзыв?
М
Очень довольны экскурсией. Ольга превосходный рассказчик. Узнали много нового и интересного, С удовольствием порекомендую Ольгу как отличного экскурсовода.
Марина.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Парижа

Похожие экскурсии на «Шедевры музея Огюста Родена в Париже»

Париж глазами парижанина: культурная прогулка с фотоаппаратом
На машине
10 часов
17 отзывов
Мини-группа
до 3 чел.
Париж глазами парижанина: культурная прогулка с фотоаппаратом
Увидеть главные столичные достопримечательности глазами местного жителя
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 09:00, 09:30 и 10:00
10 авг в 09:00
12 авг в 09:00
€374 за человека
Шедевры музея Орсе в Париже
2 часа
35 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Шедевры музея Орсе в Париже
Через каждую картину мы смотрели на жизнь, на смысл и посыл художника обществу
Начало: У входа в музей
15 сен в 09:30
16 сен в 09:30
от €220 за всё до 3 чел.
Величайшие шедевры Лувра
2.5 часа
59 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Величайшие шедевры Лувра
Узнать об истории и художественной ценности главных экспонатов легендарного музея
Начало: Пирамида лувра
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
от €319 за всё до 4 чел.
Парижский мир искусства, или «Руками трогать можно!»
Пешая
2 часа
15 отзывов
Индивидуальная
Парижский мир искусства, или «Руками трогать можно!»
Антикварные галереи, аукционы и блошиные рынки - прогулка вне музеев
Завтра в 11:00
9 авг в 11:00
от €85 за человека
У нас ещё много экскурсий в Париже. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Париже
от €190 за экскурсию