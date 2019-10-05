2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Перед вами предстанут скульптуры «Мыслитель» и «Поцелуй», статуя Виктора Гюго и скандальный памятник Оноре де Бальзаку, от которого отказалось французское Общество литераторов. А библейские образы раскроются в статуе Иоанна Крестителя, скульптурах «Рука Господа», «Собор», «Ева» и, конечно, «Вратах ада» — творческом манифесте, сюжет которого перекликается с «Божественной комедией» Данте. Этой работе мы уделим особое внимание: вы узнаете, как Роден изучал человеческие страсти и более 30 лет создавал шедевр экспрессионизма.
Камилла Клодель: мастер и его муза
Помимо работ Родена вы встретите лучшие произведения самой талантливой ученицы скульптора и его музы — Камиллы Клодель. Мы поговорим о том, как Клодель и Роден многие годы работали рука об руку и вдохновляли друг друга, а также коснёмся трагической судьбы Камиллы, память о которой была предана забвению на десятилетия по желанию её семьи.
Организационные детали
Дополнительные расходы: входные билеты в музей — €10 с человека (дети до 18 лет – бесплатно). За €18 можно приобрести двойной билет в музей Родена и музей Орсе
Можно провести экскурсию для группы более 6 человек. Детали уточняйте у гида
Экскурсию можно провести на ваш выбор: — утром в 9:00, в 9:30 или в 10:00 — после обеда — в 13:30, в 14:00, в 14:30
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в музей Родена
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провела экскурсии для 6734 туристов
Я профессиональный гид. Живу в Париже с 1997 года. Работала в сфере высокой моды, но с самого моего приезда во Францию я страстно увлеклась её историей, искусством, архитектурой и традициями. читать дальшеуменьшить
Это увлечение привело меня на занятия в знаменитую Школу Лувра и в Сорбонну. А после обучения возникло желание поменять профессию — стать гидом-экскурсоводом — и всё, что я узнала, увидела и полюбила, рассказать вам, любознательные путешественники.
Все экскурсии провожу самостоятельно. Получила диплом и Государственную лицензию гида. Приглашаю вас на встречу с Парижем.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Надежда
Уважаемая Ольга, полагаю, что никогда и никакой аудиогид не сможет составить Вам конкуренцию. Потому что ничто не сможет заменить живые человеческие эмоции и неподдельный интерес к тому, что Вы делаете и рассказываете. Merci beaucoup и, надеюсь, до новых экскурсий в Париже.
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М
Марина
Очень довольны экскурсией. Ольга превосходный рассказчик. Узнали много нового и интересного, С удовольствием порекомендую Ольгу как отличного экскурсовода. Марина.
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