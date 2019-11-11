2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Шедевры музея Огюста Родена

Увидеть мир глазами гениального скульптора и познакомиться с его ключевыми работами

Ольга
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Ольга – ваш гид
Давайте вместе заглянем за кулисы жизни и творчества Огюста Родена — французского скульптора, повлиявшего на развитие всего мирового искусства.

На экскурсии вы познакомитесь с выдающимися произведениями мастера и его неординарной личностью, а также рассмотрите работы Камилии Клодель, ученицы и музы Родена.

Не загружая вас искусствоведческими терминами и сложными формулировками, я помогу понять, за что «Мыслителя» называют венцом творения скульптора, разобраться, почему статуя Бальзака вызвала скандал, и разгадать символику «Врат ада».
55 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча у входа в музей Родэна
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Шедевры музея Огюста Родена
Шедевры музея Огюста Родена

Что вас ожидает

Рассмотреть главные творения Родена
Музей Родена, по желанию самого скульптора, расположился в старинном особняке Бирона и его изящном парке в центре Парижа. Именно здесь мы будем разбираться, в чем заключались новаторство и изобретательность Родена, на примере его прославленных работ. Перед вами предстанут знаковые скульптуры «Мыслитель» и «Поцелуй»; статуя Виктора Гюго и скандальный памятник Оноре де Бальзаку, от которого отказалось французское Общество литераторов. А библейские образы Родена раскроются в статуе Иоанна Крестителя, скульптурах «Рука Господа», «Собор», «Ева» и, конечно, «Вратах ада» — творческом манифесте гения, сюжет которого перекликается с «Божественной комедией» Данте. Этой работе мы уделим особое внимание: вы узнаете, как детально Роден изучал человеческие страсти и страдания, чтобы более 30 лет создавать истинный шедевр экспрессионизма.

История Камилии Клодель: мастер и его муза
Помимо работ Родена в музее вы также встретите лучшие произведения самой талантливой ученицы скульптора и его музы — Камилии Клодель. Мы поговорим о том, как Клодель и Роден многие годы работали рука об руку и вдохновляли друг друга, а также коснемся трагической судьбы Камилии, память о которой была предана забвению на десятилетия по желанию ее семьи.

Кому подойдет экскурсия

Ценителям творчества Родена, а также всем путешественникам, которые хотят открыть для себя творчество гиганта мировой скульптуры.

Организационные детали

  • Входные билеты в музей оплачиваются отдельно на месте – 10 евро с человека (детям до 18 лет – бесплатно). Также за 18 евро можно приобрести двойной билет в музей Родена и музей Орсэ.
  • Для детей до 12 лет экскурсия бесплатна.
Шедевры музея Огюста Родена
Шедевры музея Огюста Родена
Шедевры музея Огюста Родена
Шедевры музея Огюста Родена
Шедевры музея Огюста Родена
Шедевры музея Огюста Родена
Шедевры музея Огюста Родена
Шедевры музея Огюста Родена
Шедевры музея Огюста Родена
Шедевры музея Огюста Родена
Шедевры музея Огюста Родена
Шедевры музея Огюста Родена
Шедевры музея Огюста Родена

Экскурсия проводится во вторник, субботу и воскресенье в 12:00, в среду и пятницу в 13:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Местов встречи для начала тура у входа в музей Родэна.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Ольга
Ольга
Меня зовут Ольга. Профессиональный Гид. Живу в Париже с 1997 года. Более 12 лет работала в сфере высокой моды, но с самого моего приезда во Францию я страстно увлеклась ее историей, искусством, архитектурой и традициями. Это увлечение привело меня на занятия в знаменитую Школу Лувра и в Сорбонну. После многих лет обучения возникло желание поменять профессию и стать гидом-экскурсоводом и все, что я узнала, увидела и полюбила, рассказать вам, любознательные путешественники. Получила диплом и Государственную Лицензию Гида, работаю и приглашаю вас на встречу с Парижем.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

11 ноября 2019
Очень довольны экскурсией. Ольга превосходный рассказчик. Узнали много нового и интересного,
С удовольствием порекомендую Ольгу как отличного экскурсовода.
Марина.
5 октября 2019
Уважаемая Ольга, полагаю, что никогда и никакой аудиогид не сможет составить Вам конкуренцию. Потому что ничто не сможет заменить живые человеческие эмоции и неподдельный интерес к тому, что Вы делаете и рассказываете. Merci beaucoup и, надеюсь, до новых экскурсий в Париже.

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