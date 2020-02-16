7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Must-see в легендарном музее: рассказ об истории и художественной ценности главных экспонатов

Лаура
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Лаура – ваш гид
Как не растеряться, не пропустить важные экспонаты, а главное — ещё и получить массу удовольствия от посещения одного из самых популярных музеев мира? Отправляйтесь вместе со мной в увлекательное «путешествие» по залам Лувра, чтобы увидеть самые завораживающие произведения и лучше понять их, узнать историю музея с 12 по 21 век, побывать в королевских покоях, найти «4-ый шедевр» и насладиться каждой минутой соприкосновения с подлинным искусством.
169 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 6 человек
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У этой экскурсии7 отзывов
5
Величайшие шедевры Лувра
Величайшие шедевры Лувра

Что вас ожидает

Замок французских королей
Первым делом вы познакомитесь с историей самого Лувра, увидев кусочек мини-фильма о том, как менялся облик музея от эпохи к эпохе, руины XII века и место, где был вход в музей до того, как построили знакомую всем стеклянную пирамиду. Вы пройдёте по покоям, сохранившихся с 16-17 веков, которые принадлежали французским королям, заглянете в галерею Аполлона, где узнаете о функциональности комнат, и разберётесь в планировке замка и его выставочных залов. А ещё я покажу вам красивейшую и старейшую в Лувре лестницу, рядом с которой вы ощутите древность этого архитектурного памятника в самом сердце Парижа.

Коллекции и шедевры Лувра
Перед вами предстанут лучшие образцы итальянской и французской живописи периода Ренессанса и XIX столетия, греческой скульптуры и множество поистине легендарных произведений, известных на весь мир. Картины Леонардо да Винчи и Веронезе, Тициана, Давида, Жерико, Делакруа и других художников, скульптуры Микеланджело и Венера Милосская, французская большеформатная живопись и множество других любопытных экспонатов. Вы разгадаете тайну улыбки Мона Лизы, узнаете, что общего у Ники Самофракийской и Rolls-Royce, где на картине «Коронация Наполеона Бонапарта» спрятался второй Наполеон и какие традиции были в Венеции в 16 веке. Поход в Лувр несомненно станет для вас захватывающим приключением.

Организационные детали

  • Вы пройдёте в музей без очереди.
  • Входной билет в Лувр не включён в стоимость экскурсии. Билеты вы покупаете самостоятельно. Мы согласуем время и дату, после чего я дам вам ссылку на сайт, где вы приобретёте билеты. Вход для посетителей до 18 лет бесплатно, для взрослых — 12-15 евро с человека.
  • Возможно провести экскурсию для большего количества человек. Но тогда потребуется доплата 70 евро с группы + по 2 евро с человека за наушники.
Величайшие шедевры Лувра
Величайшие шедевры Лувра
Величайшие шедевры Лувра
Величайшие шедевры Лувра

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Лаура
Лаура
Профессиональный гид, очень люблю Францию и Париж, провожу самые разнообразные экскурсии по городу и регионам, люблю открывать что то новое, находить интересные и неожиданные факты и, конечно же, делиться самой ценной и интересной информацией на экскурсиях, передать свою любовь к городу и стране, оставить у вас положительные впечатления от поездки. — лицензия гида Франции; — индивидуальный подход; — большой опыт в детских экскурсиях; — экскурсии, которые приходят весело, эмоционально и познавательно.
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

16 февраля 2020
3 февраля мы были с подругой на экскурсии в Лувре. Очень благодарны нашему гиду Лауре, которая провела эту экскурсию очень содержательно и в тоже время очень для нас увлекательно. 2 часа пролетели совершенно незаметно, и даже жаль было расставаться. Рассказывая о той или иной картине, Лаура использовала экфрасис, что очень меня порадовало, так как картина обретала живое наполнение. Гид наполняла каждую картину, с которыми она нас знакомила, чувствами, приблизила картину к нам, и даже "внедрила"нас в ту эпоху. Это очень увлекательное и необычное путешествие, которое подарила нам Лаура. Спасибо огромное Вам, Лаура, за прекрасную экскурсию!
19 декабря 2019
Лаура замечательный гид, которая смогла познакомить нас с главными шедеврами музея всего за несколько часов. Для такого ограниченого времени, экскурсия получилась очень сбалансированной. Мы не устали и на протяжении всего времени оставались заинтересованными так как Лаура правильно растравила акцепты, а также является замечательным рассказчиком.
26 августа 2019
Классная и очень комфортная экскурсия! Лаура отличный рассказчик и классно погрузила нас во все шедевры Лувра. Очень здорово! Настоятельно рекомендую!
Виктория
1 июля 2019
Спасибо за экскурсию!
5 ноября 2018
Добрый день! С семьей ( в т.ч дети 14 лет) были на экскурсии в ЛУВРЕ. Благодаря Лауре, с ее интерактивной подачей материала, экскурсия будет интересна не только взрослым, но и детям. А это не маловажно. Взрослые меня поймут не много найдется детей, которые понимают зачем их ведут в картинные галереи. Если Вы путешествуете с детьми и в планах есть посещения музея, выбирайте Лауру не пожалеете!!! Сочетание знаний, манера общения, интерактив и легкость в подаче самого серьезного материала оставит у Вас от экскурсии самые приятные впечатления.
Гарантированно рекомендуем Лаура в качестве гида по музею ЛУВР.
27 августа 2018
Мы были на двух экскурсиях Лауры - в Лувре и музее Орсе. Обе очень понравились. Лаура показала то главное, что стоит увидеть в этих музеях .Успели посмотреть очень много , но, в то же время, не устали. Она прекрасный рассказчик, обладает глубокими знаниями, дает массу интересных фактов, обращает внимание на детали, которые мы раньше не замечали. Очень квалифицированный гид и очень приятный человек. Моя оценка экскурсии- отлично.
23 августа 2018
Отличная экскурсия! За 2 часа оббежали основные шедевры. Потом плутали сами долго и, как правило, не туда... думаю без гида при первом посещении не обойтись.
А Лаура легкая смешливая прекрасный сопровождающий

Лаура проводит ещё 4 экскурсии

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