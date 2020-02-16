7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Замок французских королей

Первым делом вы познакомитесь с историей самого Лувра, увидев кусочек мини-фильма о том, как менялся облик музея от эпохи к эпохе, руины XII века и место, где был вход в музей до того, как построили знакомую всем стеклянную пирамиду. Вы пройдёте по покоям, сохранившихся с 16-17 веков, которые принадлежали французским королям, заглянете в галерею Аполлона, где узнаете о функциональности комнат, и разберётесь в планировке замка и его выставочных залов. А ещё я покажу вам красивейшую и старейшую в Лувре лестницу, рядом с которой вы ощутите древность этого архитектурного памятника в самом сердце Парижа.

Коллекции и шедевры Лувра

Перед вами предстанут лучшие образцы итальянской и французской живописи периода Ренессанса и XIX столетия, греческой скульптуры и множество поистине легендарных произведений, известных на весь мир. Картины Леонардо да Винчи и Веронезе, Тициана, Давида, Жерико, Делакруа и других художников, скульптуры Микеланджело и Венера Милосская, французская большеформатная живопись и множество других любопытных экспонатов. Вы разгадаете тайну улыбки Мона Лизы, узнаете, что общего у Ники Самофракийской и Rolls-Royce, где на картине «Коронация Наполеона Бонапарта» спрятался второй Наполеон и какие традиции были в Венеции в 16 веке. Поход в Лувр несомненно станет для вас захватывающим приключением.