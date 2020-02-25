Что вас ожидает

Путешествие по Лувру — весело и познавательно

На интерактивной прогулке по музею вы будете самостоятельно находить дорогу, искать следующие залы, отвечать на вопросы, выполнять самые разные задания и слушать сказки. Так вы незаметно погрузитесь в мир средних веков и найдете руины первой крепости Лувра 12 века, разгадаете загадку самой красивой галереи и отыщете корону с настоящими бриллиантами, попробуете понять тайну улыбки Моны Лизы и полюбуетесь самой большой картиной музея.

Поиск шедевров музея

Мы пройдем через основные залы Лувра, где вы познакомитесь с греческой скульптурой, итальянской живописью, осмотрите главные сокровища музея — Венеру Милосскую, Нику Самофракийскую, Джоконду. Исследуете картины Веронезе, французских художников 19 века, побываете в самых старых и красивых комнатах Лувра. А в завершении мы зайдем в зал, где разрешается трогать скульптуры руками!

Наша прогулка закончится удивительной романтичной сказкой про принцессу, история которой понравится и маленьким, и взрослым.