Кто сказал, что музей - это скучно? Прогулка по Лувру превратится в увлекательную игру: дети будут искать комнаты, разгадывать загадки, выполнять задания и даже раскрашивать картинки.
Так знакомство с мировыми шедеврами станет захватывающим приключением, где учёба и игра переплетаются. Откройте для себя руины крепости Лувра 12 века, знаменитые шедевры и секреты музея. Завершите прогулку трогательной сказкой о принцессе
Так знакомство с мировыми шедеврами станет захватывающим приключением, где учёба и игра переплетаются. Откройте для себя руины крепости Лувра 12 века, знаменитые шедевры и секреты музея. Завершите прогулку трогательной сказкой о принцессе
5 причин купить эту экскурсию
- 🖼️ Интерактивный маршрут
- 🏰 Погружение в историю
- 🎨 Знаменитые шедевры
- 🔍 Секреты Лувра
- 📖 Финальная сказка
Что можно увидеть
- Лувр
- Венера Милосская
- Ника Самофракийская
- Джоконда
Описание экскурсии
- Интерактивный маршрут — дети сами находят дорогу по залам, отвечают на вопросы, выполняют задания и слушают сказки.
- Погружение в историю — вы отыщете руины крепости Лувра 12 века, узнаете тайны величественной галереи и увидите корону с настоящими бриллиантами.
- Знаменитые шедевры — Венера Милосская, Ника Самофракийская, Джоконда, картины Веронезе и французских мастеров 19 века.
- Секреты Лувра — попробуете разгадать улыбку Моны Лизы, полюбуетесь самой большой картиной музея и зайдёте в зал, где разрешено трогать скульптуры руками.
- Финальная сказка — прогулку завершит трогательная история о принцессе, которая понравится и детям, и взрослым.
Организационные детали
- Программа рассчитана на детей 6+.
- Билеты в Лувр не включены в стоимость: взрослые — €22, до 18 лет бесплатно (нужен документ, подтверждающий возраст).
- Билеты необходимо приобрести самостоятельно заранее онлайн.
- Билет для гида не требуется.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле Лувра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лаура — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 3904 туристов
Профессиональный гид с лицензией и большим опытом. Очень люблю Францию и Париж, провожу разнообразные экскурсии по городу и регионам для взрослых и детей. Работаю сама, иногда в сопровождении по Диснейленду
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 131 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
у нас состоялась чудесная экскурсия по Лувру с Лаурой. цель была - ненавязчиво познакомить сына 11 лет с искусством так, чтобы ему было интересно и нескучно. Лаура справилась с этой
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Е
Лаура провела экскурсию по Лувру для наших детей, дети остались очень довольны. Вовлечены были с самого начала, сразу заинтересовались, пошли искать ответы на загадки. Для детского формата очень интересно! Лаура подала материал так, что мальчики 8 и 10 лет отлично запомнили, о чем им рассказывали.
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А
Лаура прекрасно умеет заинтересовать детей. Наша экскурсия по Лувру продолжалась 2 часа и 7-ми летнему ребенку было очень интересно, так как помимо рассказа про объекты искусства, Лаура загадывала загадки и дополняла материал интересными фактами, адаптированными под возраст. Да и взрослым было очень интересно ее слушать. Большое спасибо за прекрасную и познавательную экскурсию!
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Ю
Лаура нашла подход к нашей скромнице 6-летке. Ребенок искал и отвечал на вопросы. также Лаура успевала отвечать взрослым и рассказывала интересные факты и события. однозначно рекомендую
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К
Нам понравилась экскурсия с Лаурой. Без нее мы бы точно растерялись в огромном Лувре. Она избавила нас от стояния в очереди на входе, за что мы ей очень благодарны. За
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Благодарим Лауру за экскурсии. Лувр конечно потрясающий музей и одним днём его не обойти, а так получилось, что у нас на экскурсию было всего 2 часа, возможно для первого раза
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