читать дальше уменьшить два часа мы успели многое увидеть и узнать, для сына это был настоящий квест, он выполнял задания Лауры с горящими глазами! Нам, взрослым, самим хотелось отвечать на вопросы Лауры, решать ее задания и бегать по Лувру в поисках ответа😆 вот так она нас всех заинтриговывала! Очень доброжелательная, открытая, внимательная. Даже наша дочь, тинейджер с характером, выдержала экскурсию и даже участвовала в обсуждениях, что само по себе чудо. Мы очень благодарны Лауре за экскурсию!

Нам понравилась экскурсия с Лаурой. Без нее мы бы точно растерялись в огромном Лувре. Она избавила нас от стояния в очереди на входе, за что мы ей очень благодарны. За