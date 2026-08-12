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Интерактивная прогулка по Лувру с детьми

Погрузитесь в мир искусства с детьми, превращая посещение Лувра в увлекательное приключение. Игра, загадки и шедевры ждут вас
Кто сказал, что музей - это скучно? Прогулка по Лувру превратится в увлекательную игру: дети будут искать комнаты, разгадывать загадки, выполнять задания и даже раскрашивать картинки.

Так знакомство с мировыми шедеврами станет захватывающим приключением, где учёба и игра переплетаются. Откройте для себя руины крепости Лувра 12 века, знаменитые шедевры и секреты музея. Завершите прогулку трогательной сказкой о принцессе
5
131 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🖼️ Интерактивный маршрут
  • 🏰 Погружение в историю
  • 🎨 Знаменитые шедевры
  • 🔍 Секреты Лувра
  • 📖 Финальная сказка
Интерактивная прогулка по Лувру с детьми
Интерактивная прогулка по Лувру с детьми
Интерактивная прогулка по Лувру с детьми

Что можно увидеть

  • Лувр
  • Венера Милосская
  • Ника Самофракийская
  • Джоконда

Описание экскурсии

  • Интерактивный маршрут — дети сами находят дорогу по залам, отвечают на вопросы, выполняют задания и слушают сказки.
  • Погружение в историю — вы отыщете руины крепости Лувра 12 века, узнаете тайны величественной галереи и увидите корону с настоящими бриллиантами.
  • Знаменитые шедевры — Венера Милосская, Ника Самофракийская, Джоконда, картины Веронезе и французских мастеров 19 века.
  • Секреты Лувра — попробуете разгадать улыбку Моны Лизы, полюбуетесь самой большой картиной музея и зайдёте в зал, где разрешено трогать скульптуры руками.
  • Финальная сказка — прогулку завершит трогательная история о принцессе, которая понравится и детям, и взрослым.

Организационные детали

  • Программа рассчитана на детей 6+.
  • Билеты в Лувр не включены в стоимость: взрослые — €22, до 18 лет бесплатно (нужен документ, подтверждающий возраст).
  • Билеты необходимо приобрести самостоятельно заранее онлайн.
  • Билет для гида не требуется.

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле Лувра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лаура
Лаура — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 3904 туристов
Профессиональный гид с лицензией и большим опытом. Очень люблю Францию и Париж, провожу разнообразные экскурсии по городу и регионам для взрослых и детей. Работаю сама, иногда в сопровождении по Диснейленду
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мне помогает дочь-студентка. Люблю открывать что-то новое, находить интересные и неожиданные факты и, конечно же, делиться ценной и интересной информацией. Хочу передать свою любовь к городу и стране и оставить у вас положительные впечатления от поездки. Экскурсии проходят весело, эмоционально и познавательно!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 131 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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И
у нас состоялась чудесная экскурсия по Лувру с Лаурой. цель была - ненавязчиво познакомить сына 11 лет с искусством так, чтобы ему было интересно и нескучно. Лаура справилась с этой
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задачей на отлично! да и нам с мужем Лаура очень понравилась как очень обаятельная женщина с глубокими знаниями и любовью к искусству! если бы мы были в Париже дольше, я бы с удовольствием пошла еще на какую-нибудь экскурсию с Лаурой.

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Е
Лаура провела экскурсию по Лувру для наших детей, дети остались очень довольны. Вовлечены были с самого начала, сразу заинтересовались, пошли искать ответы на загадки. Для детского формата очень интересно! Лаура подала материал так, что мальчики 8 и 10 лет отлично запомнили, о чем им рассказывали.
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А
Лаура прекрасно умеет заинтересовать детей. Наша экскурсия по Лувру продолжалась 2 часа и 7-ми летнему ребенку было очень интересно, так как помимо рассказа про объекты искусства, Лаура загадывала загадки и дополняла материал интересными фактами, адаптированными под возраст. Да и взрослым было очень интересно ее слушать. Большое спасибо за прекрасную и познавательную экскурсию!
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Ю
Лаура нашла подход к нашей скромнице 6-летке. Ребенок искал и отвечал на вопросы. также Лаура успевала отвечать взрослым и рассказывала интересные факты и события. однозначно рекомендую
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К
Нам понравилась экскурсия с Лаурой. Без нее мы бы точно растерялись в огромном Лувре. Она избавила нас от стояния в очереди на входе, за что мы ей очень благодарны. За
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два часа мы успели многое увидеть и узнать, для сына это был настоящий квест, он выполнял задания Лауры с горящими глазами! Нам, взрослым, самим хотелось отвечать на вопросы Лауры, решать ее задания и бегать по Лувру в поисках ответа😆 вот так она нас всех заинтриговывала! Очень доброжелательная, открытая, внимательная. Даже наша дочь, тинейджер с характером, выдержала экскурсию и даже участвовала в обсуждениях, что само по себе чудо. Мы очень благодарны Лауре за экскурсию!

Нам понравилась экскурсия с Лаурой. Без нее мы бы точно растерялись в огромном Лувре. Она избавила
Нам понравилась экскурсия с Лаурой. Без нее мы бы точно растерялись в огромном Лувре. Она избавила
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Yana
Благодарим Лауру за экскурсии. Лувр конечно потрясающий музей и одним днём его не обойти, а так получилось, что у нас на экскурсию было всего 2 часа, возможно для первого раза
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с ребёнком (9 лет) этого было достаточно. Лаура мягко и очень доступно доносит информацию, человек приятный и улыбчивый,мы с удовольствием обратимся ещё. Спасибо, что оставили приятное впечатление о посещении Музея. В Лувр можно возвращаться бесконечно. 🌺

Благодарим Лауру за экскурсии. Лувр конечно потрясающий музей и одним днём его не обойти, а так
Благодарим Лауру за экскурсии. Лувр конечно потрясающий музей и одним днём его не обойти, а так
Благодарим Лауру за экскурсии. Лувр конечно потрясающий музей и одним днём его не обойти, а так
Благодарим Лауру за экскурсии. Лувр конечно потрясающий музей и одним днём его не обойти, а так
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