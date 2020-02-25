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  4. Интерактивная прогулка по Лувру с детьми

Познакомиться с шедеврами знаменитого музея в игровом формате

Лаура
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Лаура – ваш гид
Кто сказал, что музей — это скучно? Я предлагаю вам не экскурсию, а увлекательную игру, в которой знакомство с шедеврами Лувра станет интересным и веселым приключением.

Дети будут выполнять разные задания — искать комнаты, отгадывать загадки, раскрашивать картинки — и сами не заметят, как погрузятся в мир самого знаменитого музея мира.
169 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии68 отзывов
4.9
Интерактивная прогулка по Лувру с детьми
Интерактивная прогулка по Лувру с детьми

Что вас ожидает

Путешествие по Лувру — весело и познавательно
На интерактивной прогулке по музею вы будете самостоятельно находить дорогу, искать следующие залы, отвечать на вопросы, выполнять самые разные задания и слушать сказки. Так вы незаметно погрузитесь в мир средних веков и найдете руины первой крепости Лувра 12 века, разгадаете загадку самой красивой галереи и отыщете корону с настоящими бриллиантами, попробуете понять тайну улыбки Моны Лизы и полюбуетесь самой большой картиной музея.

Поиск шедевров музея
Мы пройдем через основные залы Лувра, где вы познакомитесь с греческой скульптурой, итальянской живописью, осмотрите главные сокровища музея — Венеру Милосскую, Нику Самофракийскую, Джоконду. Исследуете картины Веронезе, французских художников 19 века, побываете в самых старых и красивых комнатах Лувра. А в завершении мы зайдем в зал, где разрешается трогать скульптуры руками!

Наша прогулка закончится удивительной романтичной сказкой про принцессу, история которой понравится и маленьким, и взрослым.

Организационные детали

  • Билеты в Лувр не включены в стоимость (взрослые — 17€; детям — бесплатно, но понадобится документ, подтверждающий возраст). Их вам нужно купить самостоятельно заранее в Интернете.
  • Билет для гида не нужен.
Интерактивная прогулка по Лувру с детьми
Интерактивная прогулка по Лувру с детьми
Интерактивная прогулка по Лувру с детьми
Интерактивная прогулка по Лувру с детьми
Интерактивная прогулка по Лувру с детьми
Интерактивная прогулка по Лувру с детьми

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Лаура
Лаура
Профессиональный гид, очень люблю Францию и Париж, провожу самые разнообразные экскурсии по городу и регионам, люблю открывать что то новое, находить интересные и неожиданные факты и, конечно же, делиться самой ценной и интересной информацией на экскурсиях, передать свою любовь к городу и стране, оставить у вас положительные впечатления от поездки. — лицензия гида Франции; — индивидуальный подход; — большой опыт в детских экскурсиях; — экскурсии, которые приходят весело, эмоционально и познавательно.
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68 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

25 февраля 2020
Выбрала именно эту экскурсию, потому что с нами был наш 6-ти летний сын и хотелось, чтобы он не просто ходил и хотел, чтобы скорее все закончилось, но и ему было бы интересно. Лауре это удалось, все внимание было на него, он был задействован все два часа, которые, кстати, очень быстро пролетели. А после экскурсии сын за правильные ответы и внимательность получил приз:). Думаю, эту экскурсию он будет вспоминать с удовольствием и точно запомнит, где он был. Лаура, большое Вам спасибо!
23 февраля 2020
замечательно! детям очень понравилось.. и взрослым тоже
25 января 2020
Великолепная информативная и очень увлекательная экскурсия) ребёнок в восторге, мы с мужем тоже) громадное спасибо Лауре!)
6 января 2020
Экскурсию заказывали по интернету, если честно, переживали как все пройдёт. В итоге остались очень довольны, и главное, экскурсия понравилась дочке (10 лет): Лаура нашла общий язык с ребёнком, сумела увлечь, доступно изложить информацию. Приятный бонус - не большой презент в конце квеста - шоколадные монетки. Вроде мелочь, но дочка осталась очень довольна.
Лаура, спасибо большое:))
10 декабря 2019
Нам с дочкой 11 лет очень понравилась экскурсия! Гид очаровательная, обаятельная и светлая. Маршрут по музею продуман специально для детей. Постоянный интерактивно с вопросами-ответами, карточками и заданиями. Все очень легко, но достаточно насыщенно, так, как надо. Узнали много интересного, но не устали. Спасибо!
23 ноября 2019
Очень рады, что выбрали именно эту экскурсию для детей ! Увлекательно, познавательно , легко ! Изначально просила Луару уложиться в 1,5 часа,, так как дети были уже уставшие , - в итоге , сами не заметили , как пролетели 2. Лаура - прекрасный рассказчик , умеет заинтересовать детей ( да и взрослых) ,не перегружает лишней информацией - и при этом успевает показать все самое-самое. .мы в восторге и в обязательном порядке рекомендуем всем :)
18 ноября 2019
дети довольны,да и сам узнал много интересного особенно о создании Лувра
Дмитрий
14 октября 2019
Экскурсия просто супер!!! Очень интересно и познавательно! Ребёнок в восторге! Не затянуто. То, что надо для Экскурсии с ребёнком! Лаура-огромная умница, даёт задания ребёнку, так что бы он был заинтересован в и сам принимал непосредственное участие!!! А в конце Экскурсии-квеста ребёнка ждёт сюрприз!!! Это вообще счастье для ребёнка!!!! Спасибо огромное Лауре!!!!
11 октября 2019
Это очень плохая экскурсия.
уж мы в шоке.
Гид абсолютно без эмоции.
Очень быстро хотел избавиться от нас.
В конце концов конце экскурсии дети получил дёшево шоколадка монетки , типа как приз.
Это для уровня пятилетний ребёнок может быть хорошо.
Но наши дети 9 и 11 лет.
В общем это последний раз я заказываю экскурсии через интернет.
Если гид не любит свою работу мы тут не причём.
Спасибо...
11 октября 2019
Добрый день! Огромное спасибо Лауре за наше прекрасно проведенное время в Лувре! Дети были в музее впервые (8 и 5 лет), и я счастлива, что именно Лаура была тем проводником, тем первым рассказчиком, который так увлек наших детей! После окончания экскурсии, дети спросили «встретятся ли они еще раз с Лаурой когда-нибудь?». Это высшая похвала из уст искренних людей.
Добавлю от себя, что с таким замечательным, умным и тактичным гидом я бы с удовольствием побывала бы сама на экскурсии и без детей. Уверена, что так и будет в будущем. Поэтому говорю, до новой встречи, Лаура!
Ещё 58 отзывов

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