Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Двухчасовая фотосессия возле Эйфелевой башни и Лувра сделает вашу поездку в Париж незабываемой.



После фотосессии я пришлю вам ссылку, чтобы вы могли выбрать понравившиеся фотографии, а я отредактирую их до совершенства.

TicketsS Ваш гид в Париже Написать вопрос Индивидуальная фото-прогулка Язык проведения 🇬🇧 английский Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-10 человек Как проходит Пешком Когда См. календарь €45 за экскурсию Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30, 19:45, 20:00, 20:15, 20:30, 20:45, 21:00, 21:15, 21:30, 21:45, 22:00, 22:15, 22:30, 22:45, 23:00, 23:15, 23:30

Описание фото-прогулки Что вас ждёт? Наслаждайтесь весёлой, непринуждённой атмосферой, пока вас фотографируют: вас, вашу семью, вашу собаку или вашу кошку! Вскоре после этого вы получите фотогалерею, из которой сможете выбрать высококачественные, профессионально отредактированные фотографии и увековечить своё пребывание в Париже. Вы можете выбрать один из различных пакетов услуг: 15 минут, 30 минут, 1 час и 2 часа. Найдите предложение, которое лучше всего соответствует вашим потребностям, ведь мы знаем, что в Париже есть на что посмотреть! А если вы хотите сделать ролик для Instagram, мы можем сделать и это! У фотографа многолетний опыт создания контента для социальной сети. Важная информация: Фотосессия состоит из двух частей: 45 минут возле Эйфелевой башни и 45 минут возле музея Лувр. Поездка включена в стоимость. Вы получите 60 отредактированных фотографий, которые сможете выбрать из галереи, которую я вам вышлю.

См. календарь Выбрать дату