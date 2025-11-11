Двухчасовая фотосессия возле Эйфелевой башни и Лувра сделает вашу поездку в Париж незабываемой.
После фотосессии я пришлю вам ссылку, чтобы вы могли выбрать понравившиеся фотографии, а я отредактирую их до совершенства.
После фотосессии я пришлю вам ссылку, чтобы вы могли выбрать понравившиеся фотографии, а я отредактирую их до совершенства.
Время начала: 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30, 19:45, 20:00, 20:15, 20:30, 20:45, 21:00, 21:15, 21:30, 21:45, 22:00, 22:15, 22:30, 22:45, 23:00, 23:15, 23:30
Описание фото-прогулкиЧто вас ждёт? Наслаждайтесь весёлой, непринуждённой атмосферой, пока вас фотографируют: вас, вашу семью, вашу собаку или вашу кошку! Вскоре после этого вы получите фотогалерею, из которой сможете выбрать высококачественные, профессионально отредактированные фотографии и увековечить своё пребывание в Париже. Вы можете выбрать один из различных пакетов услуг: 15 минут, 30 минут, 1 час и 2 часа. Найдите предложение, которое лучше всего соответствует вашим потребностям, ведь мы знаем, что в Париже есть на что посмотреть! А если вы хотите сделать ролик для Instagram, мы можем сделать и это! У фотографа многолетний опыт создания контента для социальной сети. Важная информация: Фотосессия состоит из двух частей: 45 минут возле Эйфелевой башни и 45 минут возле музея Лувр. Поездка включена в стоимость. Вы получите 60 отредактированных фотографий, которые сможете выбрать из галереи, которую я вам вышлю.
См. календарь
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Théâtre national de la Danse
- Musée du Louvre
- Эйфелева башня
Что включено
- Услуги англоговорящего фотографа
- Советы по позированию
- Ссылка на галерею, где вы сможете выбрать понравившиеся фотографии в течение 24 часов
- Отредактированные фотографии высокого разрешения
Что не входит в цену
- Реквизит и одежда для фотосессии
- Необработанные фотографии
Где начинаем и завершаем?
Начало: 1 Pl. du Trocadéro et du 11 Novembre, 75116 Paris, France
Завершение: Musée du Louvre
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Фотосессия состоит из двух частей: 45 минут возле Эйфелевой башни и 45 минут возле музея Лувр. Поездка включена в стоимость. Вы получите 60 отредактированных фотографий
- Которые сможете выбрать из галереи
- Которую я вам вышлю
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Парижа
Похожие экскурсии из Парижа
Фотопрогулка
до 5 чел.
Обзорная экскурсия с фотосессией у Эйфелевой башни
Погрузитесь в атмосферу Парижа на индивидуальной фото-прогулке. Пройдите от Марсова поля до Трокадеро, наслаждаясь видами и позируя на фоне знаменитых мест
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€160 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
до 10 чел.
На фоне Эйфелевой башни
Индивидуальная фото-прогулка в Париже с профессиональным фотографом. Захватите лучшие моменты на фоне Эйфелевой башни и других живописных мест
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
€320 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
до 8 чел.
Фотосессия у Эйфелевой башни с профессионалом
Начало: V77Q+6QG Париж, Франция
Расписание: См. календарь
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€38 за всё до 8 чел.