Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Отправьтесь в необычное путешествие по всей Франции, не покидая пригорода Парижа.



В парке миниатюр вы пройдёте шагами гиганта среди уменьшенных копий знаменитых достопримечательностей — от Эйфелевой башни до замков Луары, от Альп до лазурного побережья.

Дмитрий Ваш гид в Париже Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 5 часов Размер группы 1-6 человек На чём проводится На автомобиле €625 за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Франция, которую можно обойти за день Парк миниатюр — уникальный проект, где знаменитые уголки Франции собраны в одном месте. Прогуляйтесь по набережной Сен-Мало, полюбуйтесь Мон-Сен-Мишель, «поднимитесь» на Монблан и почувствуйте себя гигантом рядом с Эйфелевой башней в ладони. Истории и эмоции в каждой модели Это не просто экспозиция — увлекательное погружение в историю, архитектуру и географию страны. Каждая миниатюра рассказывает свою особенную историю, вызывая эмоции у детей и взрослых. Вдохновение и ностальгия Для детей парк — это игра и открытие, а для взрослых — возможность вспомнить любимые места и вдохновиться на новые путешествия. Здесь Франция становится ближе, чем когда-либо, и вам обязательно захочется вернуться, чтобы открыть ещё больше деталей. Важная информация: Совет: возьмите камеру или смартфон с хорошей оптикой — миниатюры выглядят впечатляюще вблизи. Лучшее время для визита: тёплые месяцы, когда работает вся открытая экспозиция.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату