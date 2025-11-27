Отправьтесь в необычное путешествие по всей Франции, не покидая пригорода Парижа.
В парке миниатюр вы пройдёте шагами гиганта среди уменьшенных копий знаменитых достопримечательностей — от Эйфелевой башни до замков Луары, от Альп до лазурного побережья.
Описание экскурсииФранция, которую можно обойти за день Парк миниатюр — уникальный проект, где знаменитые уголки Франции собраны в одном месте. Прогуляйтесь по набережной Сен-Мало, полюбуйтесь Мон-Сен-Мишель, «поднимитесь» на Монблан и почувствуйте себя гигантом рядом с Эйфелевой башней в ладони. Истории и эмоции в каждой модели Это не просто экспозиция — увлекательное погружение в историю, архитектуру и географию страны. Каждая миниатюра рассказывает свою особенную историю, вызывая эмоции у детей и взрослых. Вдохновение и ностальгия Для детей парк — это игра и открытие, а для взрослых — возможность вспомнить любимые места и вдохновиться на новые путешествия. Здесь Франция становится ближе, чем когда-либо, и вам обязательно захочется вернуться, чтобы открыть ещё больше деталей. Важная информация: Совет: возьмите камеру или смартфон с хорошей оптикой — миниатюры выглядят впечатляюще вблизи. Лучшее время для визита: тёплые месяцы, когда работает вся открытая экспозиция.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от места проживания
Завершение: Трансфер до места проживания
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
