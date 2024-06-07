🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 51 отзыв Версаль Великолепный: путешествие в эпоху Людовика XIV из Парижа Погрузитесь в величие Версаля: архитектурные шедевры, история и секреты жизни при дворе, которые оживут в рассказах вашего гида € 294 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 48 отзывов Прогулка по эпохам Парижа: от Сите до Лувра Погрузитесь в увлекательное путешествие по историческим эпохам Парижа, открывая его секреты и красоту Начало: На площади Сен-Мишель Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30 € 32 за человека

🚶 Пешая 10% скидка Мини-группа 3 часа 40 отзывов Нотр-Дам и всё самое главное в Париже: экскурсия с гидом Погрузитесь в атмосферу Парижа, исследуя его исторические уголки и секреты вместе с опытным гидом. Вас ждет незабываемое путешествие Начало: У метро Опера «У символичного фонтана Святого Михаила, в великолепном саду Тьюильри и саду Вивиани, откуда вы полюбуетесь Нотр-Дамом с неожиданного ракурса» Расписание: ежедневно в 10:00 52 € 47 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 31 отзыв Левый берег Парижа: путешествие по царству бедных, умных и счастливых Откройте неизведанный Париж: Левый берег с его историческими улицами, культурными памятниками и легендарными кафе ждет вас Начало: Place Monge € 294 за всё до 5 чел.

Групповая 3.5 часа 92 отзыва Версаль: путешествие в эпоху Людовика XIV Откройте для себя величие Версаля, пройдите по залам дворца и садам, где история оживает на ваших глазах Начало: Напротив фонтана St Michel у метро и RER станции S... «Вас поразит легендарный Зеркальный зал, где время словно остановилось: здесь вы услышите историю о промышленном шпионаже, рассмотрите первые французские зеркала и «прогуляетесь по саду» внутри дворца» Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 € 65 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 102 отзыва С Парижем на «Ты»: дружеская обзорная прогулка по главным достопримечательностям Погрузитесь в атмосферу Парижа вместе с местным жителем. Исторические факты, легенды и лучшие гастро-точки ждут вас Начало: В районе метро Champs-Élysées - Clemenceau «совершим променад по саду Тюильри и поговорим об архитектурных парадоксах Лувра» от € 185 за всё до 10 чел.

🚗 На машине 20% скидка Индивидуальная 4 часа 220 отзывов Индивидуальная автопрогулка по Парижу с посещением Монмартра Погрузитесь в атмосферу Парижа, проезжая мимо его символов: Башни Эйфеля, Лувра, Монмартра. Индивидуальный подход и комфортная поездка на Honda CR-V Начало: По договоренности с путешественником 533 € 427 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 25 отзывов Индивидуальная экскурсия: Символы Парижа Путешествие от Средневековья до наших дней, раскрывающее историю и колорит Парижа. Узнайте о легендарных памятниках и их значении Начало: У Оперы Гарнье от € 130 за всё до 10 чел.

🚗 На машине 20% скидка Индивидуальная 4 часа 134 отзыва Бонжур, Париж: уникальное путешествие по сердцу Франции Погрузитесь в атмосферу Парижа: исторические районы, знаковые памятники и живописные парки ждут вас Начало: В районе Опера Гарнье «Люксембургский сад — мы обязательно остановимся около нулевого километра, а при наличии времени немного погуляем по этому красивому парку» 525 € 420 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 9% скидка Групповая 2 часа 55 отзывов Экскурсия по Парижу: от Нотр-Дама до Лувра за 2 часа Погрузитесь в атмосферу Парижа, исследуя его знаковые места и узнавая увлекательные истории от опытного гида Начало: У фонтана Сан Мишель «Не спеша прогуляетесь по роскошным и просторным владениям французских королей — Пале-Рояль и Лувру, где сможете наблюдать Гран перспектив и сад Тьюрли» Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30 32 € 29 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 7 часов 77 отзывов Экскурсия Большой «батман»: культурное путешествие по Парижу Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Парижу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории Начало: Холл Вашей гостиницы, если живёте в районе 1-8, ил... € 534 за всё до 6 чел.

🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 5 часов 24 отзыва Живерни - шедевр Клода Моне Погрузитесь в мир импрессионизма, посетив сад Клода Моне в Живерни. Уникальная экскурсия из Парижа подарит незабываемые впечатления Начало: По договоренности с путешественником «Жорж Клемансо был настолько поражен садом, что в своей брошюре написал: «Сад Клода Моне можно считать одним из его произведений, в нем художник чудесным образом реализовал идею преобразования природы по законам световой живописи»» 533 € 454 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 110 отзывов Знакомьтесь, Париж История и архитектура французской столицы на насыщенной обзорной экскурсии Начало: Около Пантеона от € 200 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 25 отзывов Индивидуальная экскурсия по Долине Шеврёз в пригороде Парижа Всего в 35 км от Парижа находится уникальное место, где история Франции оживает в каждом камне. Присоединяйтесь к нам в путешествие по времени «Маршрут экскурсии проходит по живописным деревням, где каждый камушек пропитан историей» € 300 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 46 отзывов Версальский дворец: живая история королей Франции Погрузитесь в великолепие Версальского дворца, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю о жизни и тайнах французских монархов Начало: Версаль, статуя Людовика XIV перед главным входом «C 26 марта по 30 октября по вторникам, субботам и воскресеньям вход в сад: 9 евро/взр» € 360 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 40 отзывов Код да Винчи - разгадываем тайну: индивидуальная экскурсия по Парижу Погрузитесь в загадочный мир Кода да Винчи, исследуя тайны Лувра, площади Карусель и церкви Сан-Сюльпис. Уникальная экскурсия по следам героев книги от € 140 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 89 отзывов Индивидуальная экскурсия по Парижу: Парижский серпантин Парижский серпантин - уникальная индивидуальная экскурсия по главным улицам и тайным уголкам Парижа. Откройте для себя новый взгляд на город «Мы погуляем по саду Тюильри и поищем следы одноименного дворца» от € 180 за всё до 6 чел.

🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 3 часа 58 отзывов Комфортный трансфер из аэропорта Парижа с экскурсией по символам города Встреча в аэропорту Парижа, личный гид, экскурсия по иконам города и завершение у вашего отеля Начало: Аэропорт «Шарль Де Голь или Орли» 400 € 340 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 22 отзыва Беговая экскурсия по Парижу: индивидуальный маршрут Пробежка по булыжным мостовым и набережным Парижа, наслаждаясь движением и открывая новые горизонты. Узнайте город с уникальной стороны «Приглашаю вас пробежаться по булыжным мостовым и набережным Парижа — наслаждаясь движением, любуясь калейдоскопом городских пейзажей, узнавая виденное на фотографиях и открывая новые горизонты» € 60 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 29 отзывов Версаль - от карточного дворца до столицы французского королевства Сага о Людовиках Бурбонах и событиях дворца, повлиявших на историю Франции «После осмотра дворца нас ждет детище Андрэ Ленотра — классический французский сад с его рощами-сюрпризами» € 260 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 33 отзыва Парижские тайны. Латинский квартал и Сен Жермен Самые секретные и интересные места, спрятанные, как говорят французы, южнее Сены Начало: собор Нотр Дам «Мы совершим прогулку по Латинскому кварталу-студенческой мекке и старинному кварталу Сен-Жермен-де-Пре с его живописными улочками, мастерскими художников и кондитерскими, известными на весь мир» от € 180 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6.5 часов 84 отзыва Обзорная экскурсия «Один день в Париже» Большая прогулка по городу на целый день - все самое интересное в городе Начало: Мулен Руж «пройтись по саду Пале-Рояль, насладиться тишиной и величием дворца, задуманного великим кардиналом, вспомнить о веселых и печальных событиях, связанных с этим местом» от € 360 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 93 отзыва Парижские тайны Необычные истории об известных достопримечательностях Начало: Собор Нотр Дам от € 135 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 32 отзыва Монмартр снизу доверху: погружение в богемный район Парижа Проведите день, исследуя сердце Парижа. От уютных кафе до тайных уголков - Монмартр ждет вас Начало: У выхода из метро Pigalle - 2,12 ветки от € 130 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 19 отзывов Тайны острова Сите: Собор, Консьержери, Сент-Шапель Погрузитесь в историю Парижа на острове Сите. Узнайте о средневековых тайнах, посетите Собор Парижской Богоматери, Консьержери и Сент-Шапель Начало: У входа в Собор Парижской Богоматери от € 180 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 19 отзывов Париж провинциальный Прогулка по живописным улицам южной парижской окраины Начало: У выхода из метро CORVISART «Завершим прогулку в самом красивом парке Парижа, который был создан в конце XIX века и назван “Гора Мышей”» от € 170 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 23 отзыва Все дороги ведут в Montorgueil Прогулка по самой французской улице Парижа и её окрестностям в историческом сердце города Начало: В районе метро Grands boulevards «Пройдем мимо живописной био-стены, а затем с головой окунемся в кипящий мир улицы Montorgueil, где, куда не повернешь голову — всюду что-то интересное» € 91 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 340 отзывов Уникальная пешеходная экскурсия по Парижу: от Елисейских полей до секретных уголков Узнать и полюбить город за 2 часа Начало: В районе станции метро Champs Elysees Clemenceau (... «Перед вами предстанут площадь Согласия, Бурбонский дворец и музей д’Орсе, церковь Сен-Сюльпис и роскошный Люксембургский сад, а также несколько атмосферных мест, которые известны лишь истинным парижанам» Расписание: ежедневно в 15:15 € 25 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 3 отзыва Из Парижа - в Руан, Этрета и Онфлёр за 1 день Пройтись по самым красивым местам в Нормандии и страницам её истории «Моя экскурсия для тех, кто хочет погрузиться в прошлое Франции, побывать на площади, где казнили Орлеанскую деву, погулять по берегу Ла-Манша и увидеть природные чудеса в Этрета» € 555 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 4 отзыва Правый берег, или как Париж стал столицей Франции Узнать, чем примечательно и как живёт правобережье, и прочувствовать его монументальный дух «Именно поэтому на правом берегу приобретают жильё «сливки общества», кому же не хочется соседствовать с Лувром и выходить на неспешную прогулку в сад Тюильри» € 150 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 10 часов 4 отзыва Из Парижа в Нормандию: день в завораживающей Этрета Полюбоваться океаном, погулять по футуристичным садам и заглянуть в Руан Начало: От вашего отеля в Париже «Сады Этрета — не только живописный парк, но и музей современного искусства под открытым небом» 615 € 554 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 3 отзыва Пейзажи Этрета и Руана - столицы Нормандии Отправиться в места, которые вдохновляли Клода Моне Начало: Рядом с Триумфальной аркой «Легендарный город известен благодаря живописным пейзажам и необыкновенным природным аркам» € 570 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Маленький Версаль в Париже Сбежать от городского шума на экскурсии в живописном парке, бывшей резиденции королей от € 72 за всё до 6 чел.

🚲 На велосипеде 9% скидка Мини-группа 3 часа 1 отзыв По историческому центру Парижа - на велосипедах Отыскать жемчужины города и познакомиться с людьми разных эпох на групповой экскурсии Начало: В районе центра Помпиду 96 € 87 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 52 отзыва Бесподобный Версаль Прелесть дворца, могущество Людовика XIV и закулисье королевской жизни Начало: По договоренности «Во дворце и в саду мы проведём 2,5 часа» € 300 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 50% скидка Билеты 5 часов 14 отзывов Диснейленд - волшебство без очередей VIP-сопровождение: купить билеты и покататься на всех аттракционах Начало: В World of Disney 1650 € 825 за всё до 4 чел.

🚲 На велосипеде 10% скидка Мини-группа 3.5 часа 1 отзыв На электрических велосипедах по Парижу (в мини-группе) В необычном формате познакомиться с городом или взглянуть на него под новым углом Начало: У Центра Помпиду «Люксембургский сад, построенный по итальянской моде» 126 € 114 за человека

10% скидка Индивидуальная 3 часа 6 отзывов Лувр для знатоков: эксклюзивный вечерний тур по музею в Париже Погрузитесь в мир искусства с эксклюзивным доступом к шедеврам Лувра в уединенной атмосфере Начало: У Пирамиды Лувра «Я расскажу об истории создания, художественных приёмах и особенностях значимых произведений живописного искусства на нашем маршруте» 200 € 180 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2.5 часа 13 отзывов Париж в ваших зарисовках - лучше любых открыток и фотографий Создайте свой скетч-бук парижских впечатлений на вдохновляющей прогулке в компании веселой художницы Начало: метро Chatelet € 174 за человека

🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 5 часов 3 отзыва Фонтенбло - резиденция французских королей и Наполеона I Разобраться в истории и архитектуре этого великолепного замка Начало: По договоренности с путешественником 533 € 454 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 13 отзывов Легенды острова Мон-Сен-Мишель Однодневное путешествие в одно из самых красивых мест мира на побережье Нормандии Начало: Остановка бесплатного шаттла «Согласно рукописи X века, в 708 году епископу Оберу из города Авранша, находящегося неподалёку от горы, во сне явился Архангел Михаил, который повелел построить на скале церковь в его честь» € 195 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов 6 отзывов Популярное предложение VIP-путешествие в Нормандию: Руан и Этрета Отправиться навстречу средневековым улочкам и изумительным видам Ла-Манша на Mercedes Е-класса «Меловые утёсы, которые поднимаются над бирюзовой водой — пейзажи здесь, без преувеличения, головокружительные, и вы полюбуетесь ими с лучших точек» € 790 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 8 отзывов Опасные связи - Марэ Узнать об интригах, секретах и громких скандалах на прогулке по легендарному кварталу Парижа Начало: площадь Hotel de ville «Петляя лабиринтами живописных улиц и проникая за кулисы парадных фасадов особняков, мы будем оживлять события, навсегда изменившие ход истории Франции» от € 140 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Вдохновляющий Париж Погулять по живописному парку Монсо и насладиться архитектурой престижного XVI округа Начало: у Триумфальной арки «Парк Монсо покорит вас мифическими пейзажами, символическими инсталляциями, идиллическим прудом и водопадом» € 150 за всё до 4 чел.