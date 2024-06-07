Познавательные экскурсии на природе в Париже

Найдено 78 экскурсий в категории «Природа и пейзажи» в Париже на русском языке, цены от €25, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Версаль Великолепный
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
51 отзыв
Версаль Великолепный: путешествие в эпоху Людовика XIV из Парижа
Погрузитесь в величие Версаля: архитектурные шедевры, история и секреты жизни при дворе, которые оживут в рассказах вашего гида
Сегодня в 12:30
Завтра в 13:30
294 за всё до 4 чел.
Прогулка по эпохам Парижа
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
48 отзывов
Прогулка по эпохам Парижа: от Сите до Лувра
Погрузитесь в увлекательное путешествие по историческим эпохам Парижа, открывая его секреты и красоту
Начало: На площади Сен-Мишель
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30
Сегодня в 10:30
10 июня в 10:30
32 за человека
Нотр-Дам и всё самое главное в Париже
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
3 часа
40 отзывов
Нотр-Дам и всё самое главное в Париже: экскурсия с гидом
Погрузитесь в атмосферу Парижа, исследуя его исторические уголки и секреты вместе с опытным гидом. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: У метро Опера
«У символичного фонтана Святого Михаила, в великолепном саду Тьюильри и саду Вивиани, откуда вы полюбуетесь Нотр-Дамом с неожиданного ракурса»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
5247 за человека
Левый берег - царство бедных, умных и счастливых
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
31 отзыв
Левый берег Парижа: путешествие по царству бедных, умных и счастливых
Откройте неизведанный Париж: Левый берег с его историческими улицами, культурными памятниками и легендарными кафе ждет вас
Начало: Place Monge
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
294 за всё до 5 чел.
Большое знакомство с Версалем
Групповая
3.5 часа
92 отзыва
Версаль: путешествие в эпоху Людовика XIV
Откройте для себя величие Версаля, пройдите по залам дворца и садам, где история оживает на ваших глазах
Начало: Напротив фонтана St Michel у метро и RER станции S...
«Вас поразит легендарный Зеркальный зал, где время словно остановилось: здесь вы услышите историю о промышленном шпионаже, рассмотрите первые французские зеркала и «прогуляетесь по саду» внутри дворца»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
65 за человека
С Парижем на «ты» - дружеская обзорная прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
102 отзыва
С Парижем на «Ты»: дружеская обзорная прогулка по главным достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу Парижа вместе с местным жителем. Исторические факты, легенды и лучшие гастро-точки ждут вас
Начало: В районе метро Champs-Élysées - Clemenceau
«совершим променад по саду Тюильри и поговорим об архитектурных парадоксах Лувра»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 185 за всё до 10 чел.
Знакомство с Парижем на автопрогулке с посещением Монмартра
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
220 отзывов
Индивидуальная автопрогулка по Парижу с посещением Монмартра
Погрузитесь в атмосферу Парижа, проезжая мимо его символов: Башни Эйфеля, Лувра, Монмартра. Индивидуальный подход и комфортная поездка на Honda CR-V
Начало: По договоренности с путешественником
Сегодня в 09:00
11 июня в 15:00
533427 за всё до 4 чел.
Символы Парижа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
25 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Символы Парижа
Путешествие от Средневековья до наших дней, раскрывающее историю и колорит Парижа. Узнайте о легендарных памятниках и их значении
Начало: У Оперы Гарнье
16 июня в 09:30
17 июня в 15:30
от 130 за всё до 10 чел.
Бонжур, Пари
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
134 отзыва
Бонжур, Париж: уникальное путешествие по сердцу Франции
Погрузитесь в атмосферу Парижа: исторические районы, знаковые памятники и живописные парки ждут вас
Начало: В районе Опера Гарнье
«Люксембургский сад — мы обязательно остановимся около нулевого километра, а при наличии времени немного погуляем по этому красивому парку»
10 июня в 08:00
11 июня в 16:00
525420 за всё до 6 чел.
В Париже впервые? Тогда вам с нами
🚶 Пешая
скидка
9%
Групповая
2 часа
55 отзывов
Экскурсия по Парижу: от Нотр-Дама до Лувра за 2 часа
Погрузитесь в атмосферу Парижа, исследуя его знаковые места и узнавая увлекательные истории от опытного гида
Начало: У фонтана Сан Мишель
«Не спеша прогуляетесь по роскошным и просторным владениям французских королей — Пале-Рояль и Лувру, где сможете наблюдать Гран перспектив и сад Тьюрли»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
3229 за человека
Большой «батман» по Парижу
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
77 отзывов
Экскурсия Большой «батман»: культурное путешествие по Парижу
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Парижу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Холл Вашей гостиницы, если живёте в районе 1-8, ил...
18 июня в 09:30
25 июня в 09:00
534 за всё до 6 чел.
Живерни - шедевр Клода Моне
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
24 отзыва
Живерни - шедевр Клода Моне
Погрузитесь в мир импрессионизма, посетив сад Клода Моне в Живерни. Уникальная экскурсия из Парижа подарит незабываемые впечатления
Начало: По договоренности с путешественником
«Жорж Клемансо был настолько поражен садом, что в своей брошюре написал: «Сад Клода Моне можно считать одним из его произведений, в нем художник чудесным образом реализовал идею преобразования природы по законам световой живописи»»
Сегодня в 09:00
12 июня в 09:00
533454 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Париж
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
110 отзывов
Знакомьтесь, Париж
История и архитектура французской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: Около Пантеона
16 июня в 09:00
17 июня в 14:00
от 200 за всё до 10 чел.
Долина Шеврёз, или Аутентичная Франция в пригороде Парижа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
25 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Долине Шеврёз в пригороде Парижа
Всего в 35 км от Парижа находится уникальное место, где история Франции оживает в каждом камне. Присоединяйтесь к нам в путешествие по времени
«Маршрут экскурсии проходит по живописным деревням, где каждый камушек пропитан историей»
17 июня в 10:00
18 июня в 13:00
300 за всё до 3 чел.
Версальский дворец, или Вслед за мечтой «короля-солнца»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
46 отзывов
Версальский дворец: живая история королей Франции
Погрузитесь в великолепие Версальского дворца, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю о жизни и тайнах французских монархов
Начало: Версаль, статуя Людовика XIV перед главным входом
«C 26 марта по 30 октября по вторникам, субботам и воскресеньям вход в сад: 9 евро/взр»
18 июня в 12:00
25 июня в 12:00
360 за всё до 10 чел.
Код да Винчи - разгадываем тайну
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
40 отзывов
Код да Винчи - разгадываем тайну: индивидуальная экскурсия по Парижу
Погрузитесь в загадочный мир Кода да Винчи, исследуя тайны Лувра, площади Карусель и церкви Сан-Сюльпис. Уникальная экскурсия по следам героев книги
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от 140 за всё до 4 чел.
Парижский серпантин
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
89 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Парижу: Парижский серпантин
Парижский серпантин - уникальная индивидуальная экскурсия по главным улицам и тайным уголкам Парижа. Откройте для себя новый взгляд на город
«Мы погуляем по саду Тюильри и поищем следы одноименного дворца»
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от 180 за всё до 6 чел.
Трансфер + экскурсия по главным местам Парижа
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
58 отзывов
Комфортный трансфер из аэропорта Парижа с экскурсией по символам города
Встреча в аэропорту Парижа, личный гид, экскурсия по иконам города и завершение у вашего отеля
Начало: Аэропорт «Шарль Де Голь или Орли»
Сегодня в 16:00
11 июня в 15:00
400340 за всё до 3 чел.
Беговая экскурсия по Парижу
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
22 отзыва
Беговая экскурсия по Парижу: индивидуальный маршрут
Пробежка по булыжным мостовым и набережным Парижа, наслаждаясь движением и открывая новые горизонты. Узнайте город с уникальной стороны
«Приглашаю вас пробежаться по булыжным мостовым и набережным Парижа — наслаждаясь движением, любуясь калейдоскопом городских пейзажей, узнавая виденное на фотографиях и открывая новые горизонты»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
60 за всё до 2 чел.
Версаль - от карточного дворца до столицы французского королевства
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
29 отзывов
Версаль - от карточного дворца до столицы французского королевства
Сага о Людовиках Бурбонах и событиях дворца, повлиявших на историю Франции
«После осмотра дворца нас ждет детище Андрэ Ленотра — классический французский сад с его рощами-сюрпризами»
11 июня в 10:00
13 июня в 13:00
260 за всё до 6 чел.
Парижские тайны. Латинский квартал и Сен Жермен
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
33 отзыва
Парижские тайны. Латинский квартал и Сен Жермен
Самые секретные и интересные места, спрятанные, как говорят французы, южнее Сены
Начало: собор Нотр Дам
«Мы совершим прогулку по Латинскому кварталу-студенческой мекке и старинному кварталу Сен-Жермен-де-Пре с его живописными улочками, мастерскими художников и кондитерскими, известными на весь мир»
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от 180 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия «Один день в Париже»
🚶 Пешая
Индивидуальная
6.5 часов
84 отзыва
Обзорная экскурсия «Один день в Париже»
Большая прогулка по городу на целый день - все самое интересное в городе
Начало: Мулен Руж
«пройтись по саду Пале-Рояль, насладиться тишиной и величием дворца, задуманного великим кардиналом, вспомнить о веселых и печальных событиях, связанных с этим местом»
21 июля в 09:00
24 авг в 09:00
от 360 за всё до 5 чел.
Парижские тайны
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
93 отзыва
Парижские тайны
Необычные истории об известных достопримечательностях
Начало: Собор Нотр Дам
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от 135 за всё до 6 чел.
Монмартр снизу доверху
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
32 отзыва
Монмартр снизу доверху: погружение в богемный район Парижа
Проведите день, исследуя сердце Парижа. От уютных кафе до тайных уголков - Монмартр ждет вас
Начало: У выхода из метро Pigalle - 2,12 ветки
13 июня в 14:00
14 июня в 09:00
от 130 за человека
Тайны острова Сите
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
19 отзывов
Тайны острова Сите: Собор, Консьержери, Сент-Шапель
Погрузитесь в историю Парижа на острове Сите. Узнайте о средневековых тайнах, посетите Собор Парижской Богоматери, Консьержери и Сент-Шапель
Начало: У входа в Собор Парижской Богоматери
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
от 180 за всё до 4 чел.
Париж провинциальный
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
19 отзывов
Париж провинциальный
Прогулка по живописным улицам южной парижской окраины
Начало: У выхода из метро CORVISART
«Завершим прогулку в самом красивом парке Парижа, который был создан в конце XIX века и назван “Гора Мышей”»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 170 за всё до 7 чел.
Все дороги ведут в Montorgueil
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
23 отзыва
Все дороги ведут в Montorgueil
Прогулка по самой французской улице Парижа и её окрестностям в историческом сердце города
Начало: В районе метро Grands boulevards
«Пройдем мимо живописной био-стены, а затем с головой окунемся в кипящий мир улицы Montorgueil, где, куда не повернешь голову — всюду что-то интересное»
22 июня в 10:00
6 июля в 10:00
91 за всё до 5 чел.
Ежедневная прогулка по Парижу
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
340 отзывов
Уникальная пешеходная экскурсия по Парижу: от Елисейских полей до секретных уголков
Узнать и полюбить город за 2 часа
Начало: В районе станции метро Champs Elysees Clemenceau (...
«Перед вами предстанут площадь Согласия, Бурбонский дворец и музей д’Орсе, церковь Сен-Сюльпис и роскошный Люксембургский сад, а также несколько атмосферных мест, которые известны лишь истинным парижанам»
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
25 за человека
Из Парижа - в Руан, Этрета и Онфлёр за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Из Парижа - в Руан, Этрета и Онфлёр за 1 день
Пройтись по самым красивым местам в Нормандии и страницам её истории
«Моя экскурсия для тех, кто хочет погрузиться в прошлое Франции, побывать на площади, где казнили Орлеанскую деву, погулять по берегу Ла-Манша и увидеть природные чудеса в Этрета»
Сегодня в 08:00
14 июня в 21:30
555 за всё до 4 чел.
Правый берег, или как Париж стал столицей Франции
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Правый берег, или как Париж стал столицей Франции
Узнать, чем примечательно и как живёт правобережье, и прочувствовать его монументальный дух
«Именно поэтому на правом берегу приобретают жильё «сливки общества», кому же не хочется соседствовать с Лувром и выходить на неспешную прогулку в сад Тюильри»
10 июня в 10:30
13 июня в 09:30
150 за всё до 4 чел.
Из Парижа в Нормандию: день в завораживающей Этрета
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
Из Парижа в Нормандию: день в завораживающей Этрета
Полюбоваться океаном, погулять по футуристичным садам и заглянуть в Руан
Начало: От вашего отеля в Париже
«Сады Этрета — не только живописный парк, но и музей современного искусства под открытым небом»
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
615554 за всё до 3 чел.
Пейзажи Этрета и Руана - столицы Нормандии
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Пейзажи Этрета и Руана - столицы Нормандии
Отправиться в места, которые вдохновляли Клода Моне
Начало: Рядом с Триумфальной аркой
«Легендарный город известен благодаря живописным пейзажам и необыкновенным природным аркам»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:00
570 за всё до 4 чел.
Маленький Версаль в Париже
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Маленький Версаль в Париже
Сбежать от городского шума на экскурсии в живописном парке, бывшей резиденции королей
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
от 72 за всё до 6 чел.
По историческому центру Парижа - на велосипедах
🚲 На велосипеде
скидка
9%
Мини-группа
3 часа
1 отзыв
По историческому центру Парижа - на велосипедах
Отыскать жемчужины города и познакомиться с людьми разных эпох на групповой экскурсии
Начало: В районе центра Помпиду
Завтра в 10:00
12 июня в 10:00
9687 за человека
Бесподобный Версаль
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
52 отзыва
Бесподобный Версаль
Прелесть дворца, могущество Людовика XIV и закулисье королевской жизни
Начало: По договоренности
«Во дворце и в саду мы проведём 2,5 часа»
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
300 за всё до 5 чел.
Диснейленд - волшебство без очередей
🚶 Пешая
скидка
50%
Билеты
5 часов
14 отзывов
Диснейленд - волшебство без очередей
VIP-сопровождение: купить билеты и покататься на всех аттракционах
Начало: В World of Disney
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1650825 за всё до 4 чел.
На электрических велосипедах по Парижу (в мини-группе)
🚲 На велосипеде
скидка
10%
Мини-группа
3.5 часа
1 отзыв
На электрических велосипедах по Парижу (в мини-группе)
В необычном формате познакомиться с городом или взглянуть на него под новым углом
Начало: У Центра Помпиду
«Люксембургский сад, построенный по итальянской моде»
Завтра в 14:00
12 июня в 14:00
126114 за человека
Второе посещение Лувра: прогулка по музею
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Лувр для знатоков: эксклюзивный вечерний тур по музею в Париже
Погрузитесь в мир искусства с эксклюзивным доступом к шедеврам Лувра в уединенной атмосфере
Начало: У Пирамиды Лувра
«Я расскажу об истории создания, художественных приёмах и особенностях значимых произведений живописного искусства на нашем маршруте»
14 июня в 18:00
16 июня в 09:00
200180 за всё до 6 чел.
Париж в ваших зарисовках - лучше любых открыток и фотографий
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
13 отзывов
Париж в ваших зарисовках - лучше любых открыток и фотографий
Создайте свой скетч-бук парижских впечатлений на вдохновляющей прогулке в компании веселой художницы
Начало: метро Chatelet
Завтра в 13:30
11 июня в 13:00
174 за человека
Фонтенбло - резиденция французских королей и Наполеона I
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Фонтенбло - резиденция французских королей и Наполеона I
Разобраться в истории и архитектуре этого великолепного замка
Начало: По договоренности с путешественником
Сегодня в 09:00
12 июня в 09:00
533454 за всё до 4 чел.
Легенды острова Мон-Сен-Мишель
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Легенды острова Мон-Сен-Мишель
Однодневное путешествие в одно из самых красивых мест мира на побережье Нормандии
Начало: Остановка бесплатного шаттла
«Согласно рукописи X века, в 708 году епископу Оберу из города Авранша, находящегося неподалёку от горы, во сне явился Архангел Михаил, который повелел построить на скале церковь в его честь»
14 июня в 17:00
15 июня в 08:00
195 за всё до 4 чел.
VIP-путешествие в Нормандию: Руан и Этрета
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
6 отзывов
Популярное предложение
VIP-путешествие в Нормандию: Руан и Этрета
Отправиться навстречу средневековым улочкам и изумительным видам Ла-Манша на Mercedes Е-класса
«Меловые утёсы, которые поднимаются над бирюзовой водой — пейзажи здесь, без преувеличения, головокружительные, и вы полюбуетесь ими с лучших точек»
12 июня в 09:30
17 июня в 09:30
790 за всё до 4 чел.
Опасные связи - Марэ
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Опасные связи - Марэ
Узнать об интригах, секретах и громких скандалах на прогулке по легендарному кварталу Парижа
Начало: площадь Hotel de ville
«Петляя лабиринтами живописных улиц и проникая за кулисы парадных фасадов особняков, мы будем оживлять события, навсегда изменившие ход истории Франции»
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от 140 за всё до 5 чел.
Вдохновляющий Париж
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Вдохновляющий Париж
Погулять по живописному парку Монсо и насладиться архитектурой престижного XVI округа
Начало: у Триумфальной арки
«Парк Монсо покорит вас мифическими пейзажами, символическими инсталляциями, идиллическим прудом и водопадом»
10 июня в 10:00
13 июня в 09:00
150 за всё до 4 чел.
Шедевры музея Огюста Родена
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Шедевры музея Огюста Родена
Увидеть мир глазами гениального скульптора и познакомиться с его ключевыми работами
Начало: У входа в музей Родэна
13 июня в 17:30
14 июня в 18:30
200170 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    7 июня 2024
    Замок-музей Шантийи и средневековый Санлис
    Очень нам понравилась экскурсия с Александром! Повезло с погодой! Все четко организовано, интересный рассказ касаемо поездки и не только! Рекомендуем!
    Очень нам понравилась экскурсия с Александром! Повезло с погодой! Все четко организовано, интересный рассказ касаемо поездки и не только! Рекомендуем!
  • О
    Оля
    7 июня 2024
    Большое знакомство с Версалем
    Елизавета прекрасна! Очень приятная, красивая, весёлая. Пррдумывает всё до мелочей, обо всем напомнит легко и с юмором излагает материал. Показывает лучшие локации для фото, сама ещё и фоткает, как профи. Мы с ней чувствовали себя легко и расслаблено.
  • Я
    Яна
    7 июня 2024
    Большое знакомство с Версалем
    Все прошло на отлично! Великолепие на каждом шагу)) Подача материала гидом не заставила заскучать, бодро и интересно, спасибо!
  • Н
    Николай
    6 июня 2024
    Прогулка по эпохам Парижа
    Экскурсия состоялась, все замечательно, не смотря на плохую погоду экскурсовод все показала и рассказала.
  • А
    Андрей
    6 июня 2024
    Парижский серпантин
    Хочу поблагодарить Елену за потрясающую экскурсию. Нет не экскурсию, а потрясающее общение по теме "Париж и все что с ним
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    связано". И все это было в прекрасной атмосфере, созданной Еленой. Глубина реальных, не шаблонных знаний, умение их преподнести так, что хочется многое перечитать и пересмотреть под совсем другим углом зрения. Три часа пролетели незаметно, хотя мы встречались вечером, и до этого четыре часа сами гуляли по Парижу и были уже уставшими. Обязательно, в следующие посещение Парижа, закажем ещё две прогулки с ней. От души очень очень рекомендуем Елену.

  • Е
    Елена
    6 июня 2024
    По историческому центру Парижа - на велосипедах
    Всем рекомендую покататься с Дарьей по центру Парижа - незабываемые впечатления и яркие ощущения! Отличные, очень удобные велосипеды, темп передвижения
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    комфортный даже для тех, кто изначально не был уверен в своих силах. Увлекательное погружение в историю французской столицы и обсуждение насущных реалий: 3-х часов так мало, хотелось бы продолжить!

  • A
    Alexander
    5 июня 2024
    Большое знакомство с Версалем
    Даля экскурсовод от Бога. Очень эрудированная, внимательная к подопечным, энергичная. Я много пользовал экскурсоводов, она номер один. Спасибо Даля, мы с Мананой будем помнить вас.
  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Трансфер + экскурсия по главным местам Парижа
    Замечательный гид Александр, путешествие планируется с учетом ваших пожеланий, интересная подача экскурсии, приятное общение. Однозначно буду всем рекомендовать!
  • A
    Alexander
    5 июня 2024
    Прогулка по эпохам Парижа
    Очень информативно и хорошо продумано.
  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    Символы Парижа
    Интересная экскурсия, прогулялись, пофоткались.

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Природа и пейзажи»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
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  5. Большое знакомство с Версалем
Какие места ещё посмотреть в Париже
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Лувр
  3. Квартал Марэ
  4. Набережная
  5. Монмартр
  6. Остров Сите
  7. Опера Гарнье
  8. Эйфелева башня
  9. Собор Парижской Богоматери
  10. Консьержери
Сколько стоит экскурсия по Парижу в июне 2024
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