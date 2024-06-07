1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Версаль Великолепный: путешествие в эпоху Людовика XIV из Парижа
Погрузитесь в величие Версаля: архитектурные шедевры, история и секреты жизни при дворе, которые оживут в рассказах вашего гида
«А в парке вы познакомитесь с невероятной историей его строительства, увидите потрясающие фонтаны и самые красивые места ансамбля, а также узнаете, что понимают под парком на французский манер»
Сегодня в 12:30
Завтра в 13:30
€294 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Мини-группа
3 часа
Нотр-Дам и всё самое главное в Париже: экскурсия с гидом
Погрузитесь в атмосферу Парижа, исследуя его исторические уголки и секреты вместе с опытным гидом. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: У метро Опера
«Я постараюсь передать вам дух и атмосферу города, поделиться тем, что чувствую и знаю о Париже, и показать уголки, куда вы вряд ли забредёте сами, — например, цветущий парк с лучшим видом на Нотр-Дам и средневековый дом-библиотеку»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
52€47 за человека
Групповая
3.5 часа
Версаль: путешествие в эпоху Людовика XIV
Откройте для себя величие Версаля, пройдите по залам дворца и садам, где история оживает на ваших глазах
Начало: Напротив фонтана St Michel у метро и RER станции S...
«Чтобы прочувствовать его гармоничное величие, вы пройдёте по залам дворца, узнаете, что происходило в парадных покоях, полюбуетесь изящными фонтанами в парке»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
€65 за человека
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная автопрогулка по Парижу с посещением Монмартра
Погрузитесь в атмосферу Парижа, проезжая мимо его символов: Башни Эйфеля, Лувра, Монмартра. Индивидуальный подход и комфортная поездка на Honda CR-V
Начало: По договоренности с путешественником
Сегодня в 09:00
11 июня в 15:00
533€427 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия Большой «батман»: культурное путешествие по Парижу
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Парижу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Холл Вашей гостиницы, если живёте в районе 1-8, ил...
«Если с вами будут дети, то я открою Париж и для них: они по достоинству оценят спрятанные в парках нарядные карусели и детские площадки»
18 июня в 09:30
25 июня в 09:00
€534 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Версальский дворец: живая история королей Франции
Погрузитесь в великолепие Версальского дворца, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю о жизни и тайнах французских монархов
Начало: Версаль, статуя Людовика XIV перед главным входом
«Закончится экскурсия в Версальском парке, который считается одним из чудес Франции»
18 июня в 12:00
25 июня в 12:00
€360 за всё до 10 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Комфортный трансфер из аэропорта Парижа с экскурсией по символам города
Встреча в аэропорту Парижа, личный гид, экскурсия по иконам города и завершение у вашего отеля
Начало: Аэропорт «Шарль Де Голь или Орли»
«Вы побываете на площади Согласия, заглянете в парк Тюильри и внутренний дворик Лувра, остановитесь у Оперы Гарнье, прокатитесь по Елисейским полям, рассмотрите Триумфальную Арку и поздороваетесь с «Парижской красавицей», Башней Эйфеля»
Сегодня в 16:00
11 июня в 15:00
400€340 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Версаль - от карточного дворца до столицы французского королевства
Сага о Людовиках Бурбонах и событиях дворца, повлиявших на историю Франции
11 июня в 10:00
13 июня в 13:00
€260 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Парижские тайны
Необычные истории об известных достопримечательностях
Начало: Собор Нотр Дам
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от €135 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Монмартр снизу доверху: погружение в богемный район Парижа
Проведите день, исследуя сердце Парижа. От уютных кафе до тайных уголков - Монмартр ждет вас
Начало: У выхода из метро Pigalle - 2,12 ветки
«Мы обойдем Сакре Кер и отдохнем в уютном парке за ним, спустимся по лестницам, прогуляемся до рынка тканей, где можно скупить все дизайнерские нашивки»
13 июня в 14:00
14 июня в 09:00
от €130 за человека
Индивидуальная
2 часа
Все дороги ведут в Montorgueil
Прогулка по самой французской улице Парижа и её окрестностям в историческом сердце города
Начало: В районе метро Grands boulevards
«Мы увидим самый большой орган Франции, а закончим наше путешествие в парке Нельсона Манделы, чтобы поприсутствовать при историческом событии: стройке века, которая вскоре полностью изменит облик этого старинного квартала»
22 июня в 10:00
6 июля в 10:00
€91 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Из Парижа в Нормандию: день в завораживающей Этрета
Полюбоваться океаном, погулять по футуристичным садам и заглянуть в Руан
Начало: От вашего отеля в Париже
«Сады Этрета — не только живописный парк, но и музей современного искусства под открытым небом»
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
615€554 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Маленький Версаль в Париже
Сбежать от городского шума на экскурсии в живописном парке, бывшей резиденции королей
«Я расскажу вам о родном брате Людовика XIV, знаменитым своими скандальными пикантными историями и грандиозными феериями, которые он устраивал во дворце Сен-Клу, и проведу вас по потайным уголкам королевского парка с потрясающими скульптурами»
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
от €72 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Бесподобный Версаль
Прелесть дворца, могущество Людовика XIV и закулисье королевской жизни
Начало: По договоренности
«Добраться до малого дворца можно на специальном автобусе, который ходит внутри парка — 9 евро с человека (для гидов — бесплатно)»
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
€300 за всё до 5 чел.
скидка
50%
Билеты
5 часов
Диснейленд - волшебство без очередей
VIP-сопровождение: купить билеты и покататься на всех аттракционах
Начало: В World of Disney
«Перед волшебным днем мы обсудим ваши интересы и пожелания: я с радостью организую встречу с любимой принцессой, помогу попасть на представления и сориентироваться на территории парка»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1650€825 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Лувр для знатоков: эксклюзивный вечерний тур по музею в Париже
Погрузитесь в мир искусства с эксклюзивным доступом к шедеврам Лувра в уединенной атмосфере
Начало: У Пирамиды Лувра
«Скульптуры двора Марли, украшавшие дивный парк одноимённого дворца, построенного по капризу короля-солнце Людовика XIV»
14 июня в 18:00
16 июня в 09:00
200€180 за всё до 6 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
Фонтенбло - резиденция французских королей и Наполеона I
Разобраться в истории и архитектуре этого великолепного замка
Начало: По договоренности с путешественником
«Генрих IV — основатель королевской династии Бурбонов, достраивает замок, меняет парк при нём»
Сегодня в 09:00
12 июня в 09:00
533€454 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Опасные связи - Марэ
Узнать об интригах, секретах и громких скандалах на прогулке по легендарному кварталу Парижа
Начало: площадь Hotel de ville
«Вы увидите роскошные особняки, парки и скверы и услышите о взлетах и падениях ордена тамплиеров, удивительных приключениях колье Марии-Антуанетты и необычных развлечениях королевского двора»
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от €140 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вдохновляющий Париж
Погулять по живописному парку Монсо и насладиться архитектурой престижного XVI округа
Начало: у Триумфальной арки
«Парк Монсо покорит вас мифическими пейзажами, символическими инсталляциями, идиллическим прудом и водопадом»
10 июня в 10:00
13 июня в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Шедевры музея Огюста Родена
Увидеть мир глазами гениального скульптора и познакомиться с его ключевыми работами
Начало: У входа в музей Родэна
«Музей Родена, по желанию самого скульптора, расположился в старинном особняке Бирона и его изящном парке в центре Парижа»
13 июня в 17:30
14 июня в 18:30
200€170 за всё до 6 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Путешествие по Латинскому кварталу: от Сорбонны до Пантеона
Загадки исторического района Парижа раскроются вам во время прогулки по Латинскому кварталу с экспертом
Начало: У входа в Люксембургский сад со стороны бульвара с...
«Парижане, студенты и туристы с удовольствием проводят здесь время круглый год, в многочисленных кафе и ресторанах, картинных галереях и престижных выставках дворца Люксембург, на улицах и в парках»
16 июня в 09:30
20 июня в 09:30
200€170 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Романтичная прогулка по центру Парижа с видеосъёмкой
Знакомиться с городом в удовольствие, позволив видеокамере заснять ваши впечатления
Начало: Площадь Сан-Сюльпис Saint-Sulpice
«Моя камера будет сопровождать вас всё время прогулки по набережной Сены и великолепным паркам и садам столицы, пока вы изучаете городские улочки, наблюдаете за жизнью Парижа, лакомитесь круассанами или выбираете сувениры»
Завтра в 15:00
10 июня в 10:00
€190 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Кулинарная прогулка по Сен-Жерменскому предместью
Культурные и гастрономические достопримечательностяи самого парижского квартала
«благодаря вечным сторожам Люксембургского сада, каждый вечер напоминающим запоздалым променадчикам о закрытии парка»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от €195 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Потайные сады квартала Марэ и деревушка Сен-Поль
Антикварные лавочки, необычные музеи, зимний цирк, самый старый рынок Парижа и многое другое
«И раз уж зашла речь об оазисах, я покажу вам на шумной и магазинной улочке еще один маленький и очень уютный парк, о котором знают только те, кто живет рядом»
13 июня в 14:00
14 июня в 09:00
от €150 за всё до 9 чел.
Индивидуальная
2 часа
Квартал Маре: познавательная прогулка по бывшему болоту
Лабиринт старых улочек с обшарпанными фасадами домов и истории об удивительных судьбах их жителей
Начало: Метро Hôtel de Ville
«Если до этого город сохранял все черты типичного хаотично построенного средневекового города, с улицами без тротуаров, то в XIX веке в городе появились зеленые скверы, парки, широкие бульвары и тротуары»
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
€170 за всё до 8 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
Замок Во-ле-Виконт: экскурсия в прототип Версаля из Парижа
Погрузитесь в историю замка Во-ле-Виконт, воплощение мечты министра Фуке и архитектурного гения эпохи Людовика XIV
«В летний сезон, с начала мая до начала октября, в замке Во-ле-Виконт можно устроить пикник, переодеться в костюмы принцесс и мушкетеров для фото и полюбоваться «вечером тысячи свечей» — их зажигают в парке, выключая электрический свет»
Сегодня в 09:00
12 июня в 09:00
533€454 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по левому берегу Сены в поисках средневековой стены
Побывать в «коконе парижской цивилизации» и взглянуть на город с нового ракурса
Начало: У фонтана Святого Мишеля
«Мы будем заглядывать во дворики и скрытые парки, где я буду просить вас найти остатки средневековой стены — а это не всегда просто»
10 июня в 10:00
13 июня в 09:30
€150 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
Замок-музей Шантийи и средневековый Санлис
Посетить аристократическую резиденцию и погулять по одному из старейших городков Франции
Начало: По договоренности с путешественником
«Я расскажу, как новый хозяин — Людовик II де Бурбон-Конде — перестроил замок в роскошный дворец с великолепным парком, над которым трудился автор Версальского парка»
Сегодня в 09:00
12 июня в 09:00
533€454 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Центр Парижа: от Оперы Гарнье до Оперы Бастилии
Увлекательная прогулка по центру Парижа с влюбленной в город выпускницей Сорбонны
«Посмотрим на Лувр и Эйфелеву башню, прогуляемся вдоль Сены и отдохнем в одном из самых прекрасных садов Парижа — парке Тюильри»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€350 за всё до 2 чел.
Мини-группа
4 часа
По Версалю не спеша: дворец и пикник в саду
Знакомство с детищем Короля-Солнце с вкусным аккордом в конце экскурсии
Начало: В районе метро Saint-Michel
«Чтобы прочувствовать его гармоничное величие, вы пройдёте по залам дворца, узнаете, что происходило в парадных покоях, полюбуетесь изящными фонтанами в парке»
Расписание: во вторник в 13:00, в субботу в 11:00
2 июля в 13:00
23 ноя в 11:00
€84 за человека
Индивидуальная
3 часа
Весь Париж - и пара коньков в придачу
Большая прогулка для любителей роликов по самым знаковым местам Парижа
«Завершая круг маршрута, мы промчимся мимо фонтана со львами и парка Рейи, где можно попробовать газированную воду из источника в стене»
16 июня в 14:30
14 июля в 14:30
€30 за человека
Индивидуальная
6 часов
Из Парижа - в сафари-парк Туари
Увидеть экзотических животных в дикой среде и полюбоваться природой разных континентов
«Сафари-парк Туари находится всего в 40 км»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€320 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Из Парижа - в замок Шантийи
Увидеть, в какой роскоши жила французская знать, и выяснить, при чём тут взбитые сливки и лошади
Начало: В вашем отеле в Париже
«Затем отправимся в живописный парк Шантийи»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€570 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Трансфер из аэропорта Шарль-де-Голль или Орли в Диснейленд
Доехать до знаменитого парка развлечений на комфортабельном автомобиле с профессиональным водителем
Начало: У входа в терминал аэропорта
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:30
€100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Трансфер из Парижа - в Диснейленд или Астерикс
Добраться до легендарных парков развлечений с русскоязычным водителем
Начало: У отеля или аэропорта
«Отвезём вас в Диснейленд или парк «Астерикс» — легендарные места развлечений с аттракционами»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Семибанкирщина: олигархи, куртизанки и скандалы у парка Монсо
Увидеть особняк шоколадного барона, раскрыть тайну Панамского скандала и узнать, где жили Ротшильды
Начало: У метро Courcelles
«Мы посмотрим один из самых удивительных парков Парижа — Монсо»
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:00
€150 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина7 июня 2024Очень нам понравилась экскурсия с Александром! Повезло с погодой! Все четко организовано, интересный рассказ касаемо поездки и не только! Рекомендуем!
- ООля7 июня 2024Елизавета прекрасна! Очень приятная, красивая, весёлая. Пррдумывает всё до мелочей, обо всем напомнит легко и с юмором излагает материал. Показывает лучшие локации для фото, сама ещё и фоткает, как профи. Мы с ней чувствовали себя легко и расслаблено.
- ЯЯна7 июня 2024Все прошло на отлично! Великолепие на каждом шагу)) Подача материала гидом не заставила заскучать, бодро и интересно, спасибо!
- AAlexander5 июня 2024Даля экскурсовод от Бога. Очень эрудированная, внимательная к подопечным, энергичная. Я много пользовал экскурсоводов, она номер один. Спасибо Даля, мы с Мананой будем помнить вас.
- ЕЕлена5 июня 2024Замечательный гид Александр, путешествие планируется с учетом ваших пожеланий, интересная подача экскурсии, приятное общение. Однозначно буду всем рекомендовать!
- ЮЮлия1 июня 2024Замечательная экскурсия. Аня прекрасный расказчик! Очень атмосферно и с душой! Спасибо Анечке, дети просто в восторге от Парижа. Никакого нагромождения исторических фактов, зато чувствуется, что Ане самой Париж
- ААлексей30 мая 2024Очень интересная экскурсия. Для начального ознакомления рекомендовал бы именно экскурсию на автомобиле, потому что город большой и практически невозможно увидеть знаковые все сооружения на пешей прогулке или пешая прогулка на несколько дней.
- ЕЕвгения25 мая 2024Спасибо Александру за познавательную экскурсию, которую он провел с большой любовью к Парижу и с большой заботой о нас. Интересно, динамично, с учетом всех наших пожеланий. Рекомендуем!
- OOlga23 мая 2024Важная ремарка, экскурсия длится не 4, как заявлено, а всего 2,5 часа. Это несколько омрачило впечатление, из объяснения Лауры мы
- ИИгорь23 мая 2024Поездка супер. Очень красивые места, милейший город Руан. Роману большое спасибо, приятный,позитивный, очень внимательный.
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Парки»
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