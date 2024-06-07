Экскурсии по паркам Парижа

Найдено 36 экскурсий в категории «Парки» в Париже на русском языке, цены от €30, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Версаль Великолепный
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
51 отзыв
Версаль Великолепный: путешествие в эпоху Людовика XIV из Парижа
Погрузитесь в величие Версаля: архитектурные шедевры, история и секреты жизни при дворе, которые оживут в рассказах вашего гида
«А в парке вы познакомитесь с невероятной историей его строительства, увидите потрясающие фонтаны и самые красивые места ансамбля, а также узнаете, что понимают под парком на французский манер»
Сегодня в 12:30
Завтра в 13:30
294 за всё до 4 чел.
Нотр-Дам и всё самое главное в Париже
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
3 часа
40 отзывов
Нотр-Дам и всё самое главное в Париже: экскурсия с гидом
Погрузитесь в атмосферу Парижа, исследуя его исторические уголки и секреты вместе с опытным гидом. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: У метро Опера
«Я постараюсь передать вам дух и атмосферу города, поделиться тем, что чувствую и знаю о Париже, и показать уголки, куда вы вряд ли забредёте сами, — например, цветущий парк с лучшим видом на Нотр-Дам и средневековый дом-библиотеку»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
5247 за человека
Большое знакомство с Версалем
Групповая
3.5 часа
92 отзыва
Версаль: путешествие в эпоху Людовика XIV
Откройте для себя величие Версаля, пройдите по залам дворца и садам, где история оживает на ваших глазах
Начало: Напротив фонтана St Michel у метро и RER станции S...
«Чтобы прочувствовать его гармоничное величие, вы пройдёте по залам дворца, узнаете, что происходило в парадных покоях, полюбуетесь изящными фонтанами в парке»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
65 за человека
Знакомство с Парижем на автопрогулке с посещением Монмартра
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
220 отзывов
Индивидуальная автопрогулка по Парижу с посещением Монмартра
Погрузитесь в атмосферу Парижа, проезжая мимо его символов: Башни Эйфеля, Лувра, Монмартра. Индивидуальный подход и комфортная поездка на Honda CR-V
Начало: По договоренности с путешественником
Сегодня в 09:00
11 июня в 15:00
533427 за всё до 4 чел.
Большой «батман» по Парижу
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
77 отзывов
Экскурсия Большой «батман»: культурное путешествие по Парижу
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Парижу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Холл Вашей гостиницы, если живёте в районе 1-8, ил...
«Если с вами будут дети, то я открою Париж и для них: они по достоинству оценят спрятанные в парках нарядные карусели и детские площадки»
18 июня в 09:30
25 июня в 09:00
534 за всё до 6 чел.
Версальский дворец, или Вслед за мечтой «короля-солнца»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
46 отзывов
Версальский дворец: живая история королей Франции
Погрузитесь в великолепие Версальского дворца, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю о жизни и тайнах французских монархов
Начало: Версаль, статуя Людовика XIV перед главным входом
«Закончится экскурсия в Версальском парке, который считается одним из чудес Франции»
18 июня в 12:00
25 июня в 12:00
360 за всё до 10 чел.
Трансфер + экскурсия по главным местам Парижа
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
58 отзывов
Комфортный трансфер из аэропорта Парижа с экскурсией по символам города
Встреча в аэропорту Парижа, личный гид, экскурсия по иконам города и завершение у вашего отеля
Начало: Аэропорт «Шарль Де Голь или Орли»
«Вы побываете на площади Согласия, заглянете в парк Тюильри и внутренний дворик Лувра, остановитесь у Оперы Гарнье, прокатитесь по Елисейским полям, рассмотрите Триумфальную Арку и поздороваетесь с «Парижской красавицей», Башней Эйфеля»
Сегодня в 16:00
11 июня в 15:00
400340 за всё до 3 чел.
Версаль - от карточного дворца до столицы французского королевства
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
29 отзывов
Версаль - от карточного дворца до столицы французского королевства
Сага о Людовиках Бурбонах и событиях дворца, повлиявших на историю Франции
11 июня в 10:00
13 июня в 13:00
260 за всё до 6 чел.
Парижские тайны
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
93 отзыва
Парижские тайны
Необычные истории об известных достопримечательностях
Начало: Собор Нотр Дам
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от 135 за всё до 6 чел.
Монмартр снизу доверху
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
32 отзыва
Монмартр снизу доверху: погружение в богемный район Парижа
Проведите день, исследуя сердце Парижа. От уютных кафе до тайных уголков - Монмартр ждет вас
Начало: У выхода из метро Pigalle - 2,12 ветки
«Мы обойдем Сакре Кер и отдохнем в уютном парке за ним, спустимся по лестницам, прогуляемся до рынка тканей, где можно скупить все дизайнерские нашивки»
13 июня в 14:00
14 июня в 09:00
от 130 за человека
Все дороги ведут в Montorgueil
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
23 отзыва
Все дороги ведут в Montorgueil
Прогулка по самой французской улице Парижа и её окрестностям в историческом сердце города
Начало: В районе метро Grands boulevards
«Мы увидим самый большой орган Франции, а закончим наше путешествие в парке Нельсона Манделы, чтобы поприсутствовать при историческом событии: стройке века, которая вскоре полностью изменит облик этого старинного квартала»
22 июня в 10:00
6 июля в 10:00
91 за всё до 5 чел.
Из Парижа в Нормандию: день в завораживающей Этрета
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
Из Парижа в Нормандию: день в завораживающей Этрета
Полюбоваться океаном, погулять по футуристичным садам и заглянуть в Руан
Начало: От вашего отеля в Париже
«Сады Этрета — не только живописный парк, но и музей современного искусства под открытым небом»
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
615554 за всё до 3 чел.
Маленький Версаль в Париже
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Маленький Версаль в Париже
Сбежать от городского шума на экскурсии в живописном парке, бывшей резиденции королей
«Я расскажу вам о родном брате Людовика XIV, знаменитым своими скандальными пикантными историями и грандиозными феериями, которые он устраивал во дворце Сен-Клу, и проведу вас по потайным уголкам королевского парка с потрясающими скульптурами»
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
от 72 за всё до 6 чел.
Бесподобный Версаль
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
52 отзыва
Бесподобный Версаль
Прелесть дворца, могущество Людовика XIV и закулисье королевской жизни
Начало: По договоренности
«Добраться до малого дворца можно на специальном автобусе, который ходит внутри парка — 9 евро с человека (для гидов — бесплатно)»
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
300 за всё до 5 чел.
Диснейленд - волшебство без очередей
🚶 Пешая
скидка
50%
Билеты
5 часов
14 отзывов
Диснейленд - волшебство без очередей
VIP-сопровождение: купить билеты и покататься на всех аттракционах
Начало: В World of Disney
«Перед волшебным днем мы обсудим ваши интересы и пожелания: я с радостью организую встречу с любимой принцессой, помогу попасть на представления и сориентироваться на территории парка»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1650825 за всё до 4 чел.
Второе посещение Лувра: прогулка по музею
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Лувр для знатоков: эксклюзивный вечерний тур по музею в Париже
Погрузитесь в мир искусства с эксклюзивным доступом к шедеврам Лувра в уединенной атмосфере
Начало: У Пирамиды Лувра
«Скульптуры двора Марли, украшавшие дивный парк одноимённого дворца, построенного по капризу короля-солнце Людовика XIV»
14 июня в 18:00
16 июня в 09:00
200180 за всё до 6 чел.
Фонтенбло - резиденция французских королей и Наполеона I
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Фонтенбло - резиденция французских королей и Наполеона I
Разобраться в истории и архитектуре этого великолепного замка
Начало: По договоренности с путешественником
«Генрих IV — основатель королевской династии Бурбонов, достраивает замок, меняет парк при нём»
Сегодня в 09:00
12 июня в 09:00
533454 за всё до 4 чел.
Опасные связи - Марэ
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Опасные связи - Марэ
Узнать об интригах, секретах и громких скандалах на прогулке по легендарному кварталу Парижа
Начало: площадь Hotel de ville
«Вы увидите роскошные особняки, парки и скверы и услышите о взлетах и падениях ордена тамплиеров, удивительных приключениях колье Марии-Антуанетты и необычных развлечениях королевского двора»
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от 140 за всё до 5 чел.
Вдохновляющий Париж
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Вдохновляющий Париж
Погулять по живописному парку Монсо и насладиться архитектурой престижного XVI округа
Начало: у Триумфальной арки
«Парк Монсо покорит вас мифическими пейзажами, символическими инсталляциями, идиллическим прудом и водопадом»
10 июня в 10:00
13 июня в 09:00
150 за всё до 4 чел.
Шедевры музея Огюста Родена
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Шедевры музея Огюста Родена
Увидеть мир глазами гениального скульптора и познакомиться с его ключевыми работами
Начало: У входа в музей Родэна
«Музей Родена, по желанию самого скульптора, расположился в старинном особняке Бирона и его изящном парке в центре Парижа»
13 июня в 17:30
14 июня в 18:30
200170 за всё до 6 чел.
Тайны Латинского квартала
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
23 отзыва
Путешествие по Латинскому кварталу: от Сорбонны до Пантеона
Загадки исторического района Парижа раскроются вам во время прогулки по Латинскому кварталу с экспертом
Начало: У входа в Люксембургский сад со стороны бульвара с...
«Парижане, студенты и туристы с удовольствием проводят здесь время круглый год, в многочисленных кафе и ресторанах, картинных галереях и престижных выставках дворца Люксембург, на улицах и в парках»
16 июня в 09:30
20 июня в 09:30
200170 за всё до 10 чел.
Романтичная прогулка по центру Парижа с видеосъёмкой
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Романтичная прогулка по центру Парижа с видеосъёмкой
Знакомиться с городом в удовольствие, позволив видеокамере заснять ваши впечатления
Начало: Площадь Сан-Сюльпис Saint-Sulpice
«Моя камера будет сопровождать вас всё время прогулки по набережной Сены и великолепным паркам и садам столицы, пока вы изучаете городские улочки, наблюдаете за жизнью Парижа, лакомитесь круассанами или выбираете сувениры»
Завтра в 15:00
10 июня в 10:00
190 за всё до 4 чел.
Кулинарная прогулка по Сен-Жерменскому предместью
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Кулинарная прогулка по Сен-Жерменскому предместью
Культурные и гастрономические достопримечательностяи самого парижского квартала
«благодаря вечным сторожам Люксембургского сада, каждый вечер напоминающим запоздалым променадчикам о закрытии парка»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от 195 за всё до 10 чел.
Потайные сады квартала Марэ и деревушка Сен-Поль
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
16 отзывов
Потайные сады квартала Марэ и деревушка Сен-Поль
Антикварные лавочки, необычные музеи, зимний цирк, самый старый рынок Парижа и многое другое
«И раз уж зашла речь об оазисах, я покажу вам на шумной и магазинной улочке еще один маленький и очень уютный парк, о котором знают только те, кто живет рядом»
13 июня в 14:00
14 июня в 09:00
от 150 за всё до 9 чел.
Квартал Маре: познавательная прогулка по бывшему болоту
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Квартал Маре: познавательная прогулка по бывшему болоту
Лабиринт старых улочек с обшарпанными фасадами домов и истории об удивительных судьбах их жителей
Начало: Метро Hôtel de Ville
«Если до этого город сохранял все черты типичного хаотично построенного средневекового города, с улицами без тротуаров, то в XIX веке в городе появились зеленые скверы, парки, широкие бульвары и тротуары»
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
170 за всё до 8 чел.
Замок Во-ле-Виконт - зависть короля, или Прототип Версаля
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
6 отзывов
Замок Во-ле-Виконт: экскурсия в прототип Версаля из Парижа
Погрузитесь в историю замка Во-ле-Виконт, воплощение мечты министра Фуке и архитектурного гения эпохи Людовика XIV
«В летний сезон, с начала мая до начала октября, в замке Во-ле-Виконт можно устроить пикник, переодеться в костюмы принцесс и мушкетеров для фото и полюбоваться «вечером тысячи свечей» — их зажигают в парке, выключая электрический свет»
Сегодня в 09:00
12 июня в 09:00
533454 за всё до 4 чел.
Прогулка по левому берегу Сены в поисках средневековой стены
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Прогулка по левому берегу Сены в поисках средневековой стены
Побывать в «коконе парижской цивилизации» и взглянуть на город с нового ракурса
Начало: У фонтана Святого Мишеля
«Мы будем заглядывать во дворики и скрытые парки, где я буду просить вас найти остатки средневековой стены — а это не всегда просто»
10 июня в 10:00
13 июня в 09:30
150 за всё до 4 чел.
Замок-музей Шантийи и средневековый Санлис
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Замок-музей Шантийи и средневековый Санлис
Посетить аристократическую резиденцию и погулять по одному из старейших городков Франции
Начало: По договоренности с путешественником
«Я расскажу, как новый хозяин — Людовик II де Бурбон-Конде — перестроил замок в роскошный дворец с великолепным парком, над которым трудился автор Версальского парка»
Сегодня в 09:00
12 июня в 09:00
533454 за всё до 4 чел.
Центр Парижа: от Оперы Гарнье до Оперы Бастилии
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Центр Парижа: от Оперы Гарнье до Оперы Бастилии
Увлекательная прогулка по центру Парижа с влюбленной в город выпускницей Сорбонны
«Посмотрим на Лувр и Эйфелеву башню, прогуляемся вдоль Сены и отдохнем в одном из самых прекрасных садов Парижа — парке Тюильри»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
350 за всё до 2 чел.
По Версалю не спеша: дворец и пикник в саду
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
33 отзыва
По Версалю не спеша: дворец и пикник в саду
Знакомство с детищем Короля-Солнце с вкусным аккордом в конце экскурсии
Начало: В районе метро Saint-Michel
«Чтобы прочувствовать его гармоничное величие, вы пройдёте по залам дворца, узнаете, что происходило в парадных покоях, полюбуетесь изящными фонтанами в парке»
Расписание: во вторник в 13:00, в субботу в 11:00
2 июля в 13:00
23 ноя в 11:00
84 за человека
Весь Париж - и пара коньков в придачу
Индивидуальная
3 часа
Весь Париж - и пара коньков в придачу
Большая прогулка для любителей роликов по самым знаковым местам Парижа
«Завершая круг маршрута, мы промчимся мимо фонтана со львами и парка Рейи, где можно попробовать газированную воду из источника в стене»
16 июня в 14:30
14 июля в 14:30
30 за человека
Из Парижа - в сафари-парк Туари
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Из Парижа - в сафари-парк Туари
Увидеть экзотических животных в дикой среде и полюбоваться природой разных континентов
«Сафари-парк Туари находится всего в 40 км»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
320 за всё до 4 чел.
Из Парижа - в замок Шантийи
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
4.5 часа
Из Парижа - в замок Шантийи
Увидеть, в какой роскоши жила французская знать, и выяснить, при чём тут взбитые сливки и лошади
Начало: В вашем отеле в Париже
«Затем отправимся в живописный парк Шантийи»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
570 за всё до 3 чел.
Трансфер из аэропорта Шарль-де-Голль или Орли в Диснейленд
🚗 На машине
Индивидуальная
1.5 часа
Трансфер из аэропорта Шарль-де-Голль или Орли в Диснейленд
Доехать до знаменитого парка развлечений на комфортабельном автомобиле с профессиональным водителем
Начало: У входа в терминал аэропорта
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:30
100 за всё до 4 чел.
Трансфер из Парижа - в Диснейленд или Астерикс
🚗 На машине
Индивидуальная
1.5 часа
Трансфер из Парижа - в Диснейленд или Астерикс
Добраться до легендарных парков развлечений с русскоязычным водителем
Начало: У отеля или аэропорта
«Отвезём вас в Диснейленд или парк «Астерикс» — легендарные места развлечений с аттракционами»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
100 за всё до 4 чел.
Семибанкирщина: олигархи, куртизанки и скандалы у парка Монсо
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Семибанкирщина: олигархи, куртизанки и скандалы у парка Монсо
Увидеть особняк шоколадного барона, раскрыть тайну Панамского скандала и узнать, где жили Ротшильды
Начало: У метро Courcelles
«Мы посмотрим один из самых удивительных парков Парижа — Монсо»
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:00
150 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    7 июня 2024
    Замок-музей Шантийи и средневековый Санлис
    Очень нам понравилась экскурсия с Александром! Повезло с погодой! Все четко организовано, интересный рассказ касаемо поездки и не только! Рекомендуем!
    Очень нам понравилась экскурсия с Александром! Повезло с погодой! Все четко организовано, интересный рассказ касаемо поездки и не только! Рекомендуем!
  • О
    Оля
    7 июня 2024
    Большое знакомство с Версалем
    Елизавета прекрасна! Очень приятная, красивая, весёлая. Пррдумывает всё до мелочей, обо всем напомнит легко и с юмором излагает материал. Показывает лучшие локации для фото, сама ещё и фоткает, как профи. Мы с ней чувствовали себя легко и расслаблено.
  • Я
    Яна
    7 июня 2024
    Большое знакомство с Версалем
    Все прошло на отлично! Великолепие на каждом шагу)) Подача материала гидом не заставила заскучать, бодро и интересно, спасибо!
  • A
    Alexander
    5 июня 2024
    Большое знакомство с Версалем
    Даля экскурсовод от Бога. Очень эрудированная, внимательная к подопечным, энергичная. Я много пользовал экскурсоводов, она номер один. Спасибо Даля, мы с Мананой будем помнить вас.
  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Трансфер + экскурсия по главным местам Парижа
    Замечательный гид Александр, путешествие планируется с учетом ваших пожеланий, интересная подача экскурсии, приятное общение. Однозначно буду всем рекомендовать!
  • Ю
    Юлия
    1 июня 2024
    Потайные сады квартала Марэ и деревушка Сен-Поль
    Замечательная экскурсия. Аня прекрасный расказчик! Очень атмосферно и с душой! Спасибо Анечке, дети просто в восторге от Парижа. Никакого нагромождения исторических фактов, зато чувствуется, что Ане самой Париж
  • А
    Алексей
    30 мая 2024
    Знакомство с Парижем на автопрогулке с посещением Монмартра
    Очень интересная экскурсия. Для начального ознакомления рекомендовал бы именно экскурсию на автомобиле, потому что город большой и практически невозможно увидеть знаковые все сооружения на пешей прогулке или пешая прогулка на несколько дней.
  • Е
    Евгения
    25 мая 2024
    Знакомство с Парижем на автопрогулке с посещением Монмартра
    Спасибо Александру за познавательную экскурсию, которую он провел с большой любовью к Парижу и с большой заботой о нас. Интересно, динамично, с учетом всех наших пожеланий. Рекомендуем!
    Спасибо Александру за познавательную экскурсию, которую он провел с большой любовью к Парижу и с большойСпасибо Александру за познавательную экскурсию, которую он провел с большой любовью к Парижу и с большой
  • O
    Olga
    23 мая 2024
    Версаль Великолепный
    Важная ремарка, экскурсия длится не 4, как заявлено, а всего 2,5 часа. Это несколько омрачило впечатление, из объяснения Лауры мы
    читать дальше

    поняли, что сюда включено время дороги гида к Версалю и обратно. Не очень понятно почему это заявлено как часть экскурсии. В остальном экскурсия понравилась, много интересных фактов и непринужденная манера подачи информации, так что даже детям было интересно.

  • И
    Игорь
    23 мая 2024
    Из Парижа в Нормандию: день в завораживающей Этрета
    Поездка супер. Очень красивые места, милейший город Руан. Роману большое спасибо, приятный,позитивный, очень внимательный.
    Поездка супер. Очень красивые места, милейший город Руан. Роману большое спасибо, приятный,позитивный, очень внимательныйПоездка супер. Очень красивые места, милейший город Руан. Роману большое спасибо, приятный,позитивный, очень внимательныйПоездка супер. Очень красивые места, милейший город Руан. Роману большое спасибо, приятный,позитивный, очень внимательныйПоездка супер. Очень красивые места, милейший город Руан. Роману большое спасибо, приятный,позитивный, очень внимательныйПоездка супер. Очень красивые места, милейший город Руан. Роману большое спасибо, приятный,позитивный, очень внимательный

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Парки»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 36
  1. Версаль Великолепный
  2. Нотр-Дам и всё самое главное в Париже
  3. Большое знакомство с Версалем
  4. Знакомство с Парижем на автопрогулке с посещением Монмартра
  5. Большой «батман» по Парижу
Какие места ещё посмотреть в Париже
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Лувр
  3. Квартал Марэ
  4. Набережная
  5. Монмартр
  6. Остров Сите
  7. Опера Гарнье
  8. Эйфелева башня
  9. Собор Парижской Богоматери
  10. Консьержери
Сколько стоит экскурсия по Парижу в июне 2024
Сейчас в Париже в категории "Парки" можно забронировать 36 экскурсий и билетов от 30 до 825 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 958 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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