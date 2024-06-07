М Марина Замок-музей Шантийи и средневековый Санлис Очень нам понравилась экскурсия с Александром! Повезло с погодой! Все четко организовано, интересный рассказ касаемо поездки и не только! Рекомендуем!

О Оля Большое знакомство с Версалем Елизавета прекрасна! Очень приятная, красивая, весёлая. Пррдумывает всё до мелочей, обо всем напомнит легко и с юмором излагает материал. Показывает лучшие локации для фото, сама ещё и фоткает, как профи. Мы с ней чувствовали себя легко и расслаблено.

Я Яна Большое знакомство с Версалем Все прошло на отлично! Великолепие на каждом шагу)) Подача материала гидом не заставила заскучать, бодро и интересно, спасибо!

A Alexander Большое знакомство с Версалем Даля экскурсовод от Бога. Очень эрудированная, внимательная к подопечным, энергичная. Я много пользовал экскурсоводов, она номер один. Спасибо Даля, мы с Мананой будем помнить вас.

Е Елена Трансфер + экскурсия по главным местам Парижа Замечательный гид Александр, путешествие планируется с учетом ваших пожеланий, интересная подача экскурсии, приятное общение. Однозначно буду всем рекомендовать!

Ю Юлия Потайные сады квартала Марэ и деревушка Сен-Поль Замечательная экскурсия. Аня прекрасный расказчик! Очень атмосферно и с душой! Спасибо Анечке, дети просто в восторге от Парижа. Никакого нагромождения исторических фактов, зато чувствуется, что Ане самой Париж

А Алексей Знакомство с Парижем на автопрогулке с посещением Монмартра Очень интересная экскурсия. Для начального ознакомления рекомендовал бы именно экскурсию на автомобиле, потому что город большой и практически невозможно увидеть знаковые все сооружения на пешей прогулке или пешая прогулка на несколько дней.

Е Евгения Знакомство с Парижем на автопрогулке с посещением Монмартра Спасибо Александру за познавательную экскурсию, которую он провел с большой любовью к Парижу и с большой заботой о нас. Интересно, динамично, с учетом всех наших пожеланий. Рекомендуем!

O Olga Версаль Великолепный читать дальше поняли, что сюда включено время дороги гида к Версалю и обратно. Не очень понятно почему это заявлено как часть экскурсии. В остальном экскурсия понравилась, много интересных фактов и непринужденная манера подачи информации, так что даже детям было интересно. Важная ремарка, экскурсия длится не 4, как заявлено, а всего 2,5 часа. Это несколько омрачило впечатление, из объяснения Лауры мы