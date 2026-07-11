29 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы попадёте в один из самых красивых периодов французской истории — с 1661 года до Революции 1789 года и услышите рассказы о дворцовой жизни при последних королях Франции. Узнаете об их привязанностях, тайнах, страстях и темпераментах. Рассмотрите шикарные залы и погуляете по чудесному парку. Билеты я куплю заранее — это позволит нам миновать длинные очереди.

Описание билета

Наша экскурсия начнётся перед статуей короля Солнца Людовика XIV. Я расскажу вам, как выглядело это место до строительства дворца, как была устроена парковка карет и каков был регламент при въезде и входе во дворец при последних абсолютных французских монархах. Расскажу, почему Людовик XIV стремился сделать Францию центром мира и удалось ли это ему.

Войдем во дворец и приблизимся к королевской часовне. Я расскажу чем она отличается от других часовен, как королям помогала править церковь и какие методы были действенными. Почему Людовик XIV был набожным и много значения уделял христианским символам. И как относились к религии Людовик XV и Людовик XVI.

Затем мы переместимся в королевские апартаменты. Вы узнаете, как жили короли, как проводили свободное время, во что играли, что ели, чем болели и от чего умирали. Услышите невероятные семейные тайны Бурбонов, которые переплетаются с настенным декором, выполненным талантливым художником Лебреном.

После у вас захватит дух от посещения Зеркальной галереи, где слились воедино все мысли, желания и амбиции Людовика XIV. Вы посетите комнаты короля и апартаменты королевы. Выясните, почему все королевы были несчастными и поразитесь отделкой спальни последней — Марии-Антуанетты.

Закончится экскурсия в Версальском парке, который считается одним из чудес Франции. Когда Людовик XIV принял решение о строительстве парка, он и не подозревал, какие трудности возникнут на его пути. Пришлось менять рельеф местности и русла рек, но воле короля было подвластно всё! И сегодня мы можем только поражаться этой красоте. Король был настоящим фанатом своего сада — он показывал его всем, на кого хотел произвести впечатление, и даже написал путеводитель по саду — я дам вам его подержать. И мы пройдём самым королевским маршрутом!

Организационные детали

Дополнительные расходы: