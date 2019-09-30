29 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Жизнь и нравы последних королей Франции в интерьерах Версальского дворца

Nadezhda
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Nadezhda – ваш гид
Вы попадете в один из самых красивых периодов французской истории — с 1661 года до Революции 1789 года и услышите рассказы о дворцовой жизни при последних королях Франции Людовиках (XIV, XV, XVI), узнаете об их привязанностях, тайнах, страстях и темпераментах.
260 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 11 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 12 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии29 отзывов
4.97
Версальский дворец, или вслед за мечтой Короля Солнца
Версальский дворец, или вслед за мечтой Короля Солнца

Программа

Наша экскурсия начнется с осмотра Королевской часовни, куда мы попадем, минуя очередь (которая вас, наверняка, поразит, поскольку Версаль — самый популярный дворец не только Франции, но и Европы, и очереди здесь часто достигают трехчасового интервала ожидания). Вы узнаете, почему Людовик XIV стремился сделать Францию центром мира, был набожным и много значения уделял христианским символам, почему Людовика XV называли черным солнцем и почему так трагично сложилась жизнь Людовика XVI и его семьи?

Затем мы переместимся в королевские апартаменты, вы узнаете, как жили короли, как проводили свободное время, во что играли, что ели, чем болели и от чего умирали. Услышите невероятные семейные тайны Бурбонов, которые переплетаются с настенным декором, выполненным специально по королевскому заказу талантливым художником Лебреном.

После у вас захватит дух от посещения Зеркальной галереи, где слились воедино все мысли, желания и амбиции Людовика XIV. Вы посетите комнаты короля и апартаменты Королевы. Узнаете о том, почему все жены королей были несчастными и поразитесь отделкой спальни последней королевы Марии Антуанетты.

Закончится экскурсия в Версальском парке, который считается одним из чудес Франции. Когда Людовик XIV принял решение о строительстве Версальского парка, он и не подозревал, какие трудности возникнут на его пути. Пришлось менять рельеф местности и русла рек, но воле короля было подвластно все! И сегодня мы можем только поражаться этой красоте и силе воды, которой пронизан каждый сантиметр парка.

Организационные детали

Дополнительно оплачивается проезд до Версаля. Можно доехать на такси (для 1-2х человек — 60 евро, для 3х-4х человек — 70 евро), а можно на общественном транспорте (4,20 евро за билет с человека в одну сторону). Также отдельно оплачиваются входные билеты во дворец: 15 евро (детям до 18 лет бесплатно) и при работе музыкальных садов (с 26 марта по 30 октябрь по вторникам, субботам и воскресеньям) вход в сад 9 евро взрослый билет и 6 евро детский.

Версальский дворец, или вслед за мечтой Короля Солнца
Версальский дворец, или вслед за мечтой Короля Солнца
Версальский дворец, или вслед за мечтой Короля Солнца
Версальский дворец, или вслед за мечтой Короля Солнца
Версальский дворец, или вслед за мечтой Короля Солнца
Версальский дворец, или вслед за мечтой Короля Солнца
Версальский дворец, или вслед за мечтой Короля Солнца
Версальский дворец, или вслед за мечтой Короля Солнца
Версальский дворец, или вслед за мечтой Короля Солнца

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Nadezhda
Nadezhda
Меня зовут Надежда и я с удовольствием познакомлю Вас с одним из самых необыкновенных городов на Планете — Парижем. Профессии туристического гида, истории искусства и истории Франции я училась у лучших преподавателей Парижа и Франции. Стараюсь им соответствовать. Имею государственную лицензию гида и поэтому со мной Вы можете попасть в любой музей города без очереди. Считаю, что работа гида — это призвание и я с большой любовью и ответственностью отношусь к своей профессии.
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29 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

30 сентября 2019
Версаль был нашей второй экскурсией с Надеждой и продолжением сказки, которая началась в Лувре. Все очень хорошо было продумано и преподнесено! Мы были в восторге! Надежда очень хороший рассказчик, грамотный и необыкновенно эрудированный гид. Если случится быть в Париже, обязательно обратимся к Надежде!
30 мая 2019
Заказали экскурсию с началом ее из нашего отеля - и не пожалели (забирание нас из отеля и обратная доставка в Париж по нашей просьбе организовывала Надежда). Экскурсия началась прямо из отеля, а так как дорога до Версаля заняла больше часа (с учетом пробок), то мы за этот час получили максимум информации от Надежды и подготовились к встрече с жемчужиной Парижа - Версалем. Надежда- профессионал своего дела и рассказывает по теме экскурсии так, что нет желания задавать наводящие вопросы, хотя мы заранее подготовились к Версалю. В самом Версале у билетеров был какой-то сбой программного обеспечения и из=за этого очередь на вход выросла на километр. Надежда все быстро разрулила и мы попали внутрь с ожиданием в 10 минут!! В качестве гида Надежда была на высоте! Есть официальная история, а есть альтернативные версии произошедших событий. Надежда увлекательно рассказывает и про то , и про другое( главное- сами спрашивайте, не ленитесь почитать или послушать что-то до экскурсии, Вам же самим будет интереснее). Главное - не забудьте, что фонтаны Версаля работают по графику какому-то (вторник - работают, в среду- не работают). Если для Вас это важно- уточняйте у Надежды, нас она предупредила заранее. В итоге- с Надеждой мы провели 4 фантастических часа, абсолютно информативных и насыщенных, и осталось ощущение "совершенного ритуала" от посещения Версаля в обществе умного и интересного знатока той эпохи, без заумных речей, живо и с юмором.
Спасибо Вам, Надежда.
Светлана и Роман
9 ноября 2018
Эта была наша вторая экскурсия с Надеждой после Большого батмана. Все прошло на одном дыхании. Дворец короля солнца и рассказы Надежды о свите короля Людовика XIV до сих пор живы в памяти. Экскурсия прошла в непринужденной дружеской обстановке. Кроме самой информации о Версале, Надежда дала нам много полезных советов о приобретении вина и сыра, о парижской и французской гастрономии и о многом другом.. Спасибо большое, Надежда.
8 сентября 2018
Мы провели прекрасные 2 дня в компании Надежды!) Помимо экскурсии,, она очень помогла нам информацией по тем местам, которые мы искали. Надежда, очень отзывчивый человек, общение было легким и приятным!))
Ещё раз благодарю за экскурсии, это украсило нашу поездку!))
5 августа 2018
Надежда, спасибо Вам огромное!!! С Вами Версаль ожил по настоящему. Начну по порядку. Жара 34° огрооомная очередь людей на площади, а мы уверенно прошли ее и зашли внутрь. Пока шли и слушали про Версальские перепетии, вошли в сады. И именно в это время там с 11 до 12 заработали фонтаны, заиграла музыка, все ожило. Очень атмосферно. Потом сам дворец с его роскошью. Время пролетело быстро. Спасибо огромное. Елена, Вера и Сергей
18 июня 2018
Надежда замечательный гид и рассказчик, информация преподносится живо, интересно, разносторонне, давая полную картину времени, места и персонажей рассказа.
Ольга
21 мая 2018
Все было отлично
17 мая 2018
Надежда, огромное спасибо за экскурсию. Очень интересно и содержательно. Получили огромное удовольствие.
6 апреля 2018
Остались очень довольны экскурсией. Интересно, профессионально, на одном дыхании.
26 марта 2018
Огромное спасибо, Вам, Надежда за потрясающий день, великолепную экскурсию, незабываемые впечатления!!!
Ещё 19 отзывов

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