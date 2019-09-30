29 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Программа

Наша экскурсия начнется с осмотра Королевской часовни, куда мы попадем, минуя очередь (которая вас, наверняка, поразит, поскольку Версаль — самый популярный дворец не только Франции, но и Европы, и очереди здесь часто достигают трехчасового интервала ожидания). Вы узнаете, почему Людовик XIV стремился сделать Францию центром мира, был набожным и много значения уделял христианским символам, почему Людовика XV называли черным солнцем и почему так трагично сложилась жизнь Людовика XVI и его семьи?

Затем мы переместимся в королевские апартаменты, вы узнаете, как жили короли, как проводили свободное время, во что играли, что ели, чем болели и от чего умирали. Услышите невероятные семейные тайны Бурбонов, которые переплетаются с настенным декором, выполненным специально по королевскому заказу талантливым художником Лебреном.

После у вас захватит дух от посещения Зеркальной галереи, где слились воедино все мысли, желания и амбиции Людовика XIV. Вы посетите комнаты короля и апартаменты Королевы. Узнаете о том, почему все жены королей были несчастными и поразитесь отделкой спальни последней королевы Марии Антуанетты.

Закончится экскурсия в Версальском парке, который считается одним из чудес Франции. Когда Людовик XIV принял решение о строительстве Версальского парка, он и не подозревал, какие трудности возникнут на его пути. Пришлось менять рельеф местности и русла рек, но воле короля было подвластно все! И сегодня мы можем только поражаться этой красоте и силе воды, которой пронизан каждый сантиметр парка.