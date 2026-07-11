29 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Погрузиться в нравы последних королей Франции и увидеть, как они жили
Вы попадёте в один из самых красивых периодов французской истории — с 1661 года до Революции 1789 года и услышите рассказы о дворцовой жизни при последних королях Франции. Узнаете об их привязанностях, тайнах, страстях и темпераментах. Рассмотрите шикарные залы и погуляете по чудесному парку. Билеты я куплю заранее — это позволит нам миновать длинные очереди.
Наша экскурсия начнётся перед статуей короля Солнца Людовика XIV. Я расскажу вам, как выглядело это место до строительства дворца, как была устроена парковка карет и каков был регламент при въезде и входе во дворец при последних абсолютных французских монархах. Расскажу, почему Людовик XIV стремился сделать Францию центром мира и удалось ли это ему.
Войдем во дворец и приблизимся к королевской часовне. Я расскажу чем она отличается от других часовен, как королям помогала править церковь и какие методы были действенными. Почему Людовик XIV был набожным и много значения уделял христианским символам. И как относились к религии Людовик XV и Людовик XVI.
Затем мы переместимся в королевские апартаменты. Вы узнаете, как жили короли, как проводили свободное время, во что играли, что ели, чем болели и от чего умирали. Услышите невероятные семейные тайны Бурбонов, которые переплетаются с настенным декором, выполненным талантливым художником Лебреном.
После у вас захватит дух от посещения Зеркальной галереи, где слились воедино все мысли, желания и амбиции Людовика XIV. Вы посетите комнаты короля и апартаменты королевы. Выясните, почему все королевы были несчастными и поразитесь отделкой спальни последней — Марии-Антуанетты.
Закончится экскурсия в Версальском парке, который считается одним из чудес Франции. Когда Людовик XIV принял решение о строительстве парка, он и не подозревал, какие трудности возникнут на его пути. Пришлось менять рельеф местности и русла рек, но воле короля было подвластно всё! И сегодня мы можем только поражаться этой красоте. Король был настоящим фанатом своего сада — он показывал его всем, на кого хотел произвести впечатление, и даже написал путеводитель по саду — я дам вам его подержать. И мы пройдём самым королевским маршрутом!
Организационные детали
Дополнительные расходы:
Проезд до Версаля: такси — €60–70 за машину до 4 чел., либо общественный транспорт — €2,5 за чел. в одну сторону
Билеты в Версаль: взрослый — €25, дети до 18 лет бесплатно (билет гиду оплачивать не нужно). Чтобы попасть во дворец без очереди, я заранее куплю билеты для всех участников через свой личный кабинет. Необходимо после бронирования экскурсии перевести мне предоплату за билеты через Paypal или RIB. При отмене экскурсии с вашей стороны предоплата не возвращается
C 26 марта по 30 октября по вторникам, субботам и воскресеньям вход в сад платный — €10 за чел. В остальной период сад работает бесплатно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Версале
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2383 туристов
Я работаю гидом в Париже с 2010 года. Люблю этот город и его жителей — за смелость, свободу и изобретательность. Знаю и принимаю его несовершенства, но именно это делает Париж читать дальшеуменьшить
живым и настоящим.
По первой профессии я учёный и исследователь с педагогической жилкой. Постоянно раскапываю новые темы и особенно люблю Средние века за принципиальность, а 18–19 века — за силу разума и перекличку с нашим временем. Училась у лучших преподавателей Франции истории, искусства и туризма, имею государственную лицензию гида.
Считаю свою работу призванием и отношусь к ней с большой любовью и ответственностью. У меня есть способность вовлекать в переживание рассказа, поэтому и дети, и чувствительные взрослые меня любят. Я не делаю заключительных выводов, не предсказываю будущее, не склоняю к своим убеждениям, даю разные точки зрения, не спорю — и стараюсь, чтобы даже грустная история оставляла позитивную и обнадёживающую ноту.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 55 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Сергей
Надежда - топ среди русскоязычных гидов Парижа.
Экскурсия по дворцу и парку Версаля превзошла все наши ожидания! Профильное образование, комфортный проход без очередей и полное погружение в эпоху Людовика XIV - всё это гид Надежда! Бонус - атмосферные фото и видео! На любой вопрос, даже не по профилю экскурсии даёт дельные советы. Выбор очевиден!
Татьяна и Сергей июнь 2026
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И
Иван
Версаль был уже нашей третьей экскурсией с Надеждой, но не менее интересной чем прогулка по Парижу и по Лувру! Надежда погрузила нас в эпоху короля Людовика XIV и его роскошных читать дальшеуменьшить
приемов, рассказала интересные факты о жизни королей Версаля, провела нас через сады к дворцу Марии-Антуанетты. Наша экскурсия продлилась дольше заявленного времени, но никакой спешки или желания скорее закончить экскурсию со стороны Надежды не было. Спасибо большое гиду! Это была как будто дружеская прогулка и беседа)
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Виорика
Париж с Надеждой всегда познавательный, очаровательный и душевный! берем экскурсию у Надежды уже 3й раз и всегда с теплотой вспоминаем и ждем новой встречи!
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Yuliia
Эта экскурсия в Версаль превзошла наши ожидания! Надежда - профессионал и обладает всей информацией об истории дворца, наша экскурсия была очень интересной и информативной. Мы увидели все красоты дворца, ландшафта читать дальшеуменьшить
и интерьеров. Я почувствовала себя принцессой, гуляющей по красивейшим садам и залам дворца. Я чувствовала, как будто я путешествовала во времени. Наша компания очень довольна экскурсией в Версаль и мы рекомендуем ее всем, кто посещает Париж!
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TETIANA
Большое спасибо Надежде за экскурсию! Всё прошло замечательно: чётко распланированное время, продуманный маршрут, было достаточно времени все осмотреть и сделать фото. Отдельное спасибо за подробное прокладывание маршрута от нашего отеля читать дальшеуменьшить
до дворца Версаля. Так как мы впервые были в Париже, то волновались что бы правильно и вовремя приехать на место встречи. С помощью Надежды всё прошло "без сучка, без задоринки")) Ещё раз благодарим и желаем успехов в дальнейшей деятельности!!!
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Галя
Надежда спасибо Вам еще раз! Чудесный гид, интересный рассказчик, прекрасный человек, отличный фотограф!!! Очень было мне комфортно, весело, тепло. Рекомендую всей душой!!!
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