Подъем на Эйфелеву башню без очереди за билетом. Выбирайте с какого уровня вы хотите любоваться городским пейзажем — с высоты 115 метров на второй платформе или с высоты 300 метров на третьем этаже.



Вы попадете на один из этажей башни с англоязычным гидом, который расскажет почему башню ненавидели парижане.

€39 за человека

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание билета Откройте для себя Эйфелеву башню с совершенно новой стороны, забравшись на самый верх пешком! Имейте в виду, что Эйфелева башня – одна из самых популярных достопримечательностей в мире. Очереди могут быть на входе и на контроле безопасности, что может стать причиной задержки. Учитывайте это при планировании следующих мероприятий. Пока вы ждете, англоязычный гид расскажет вам увлекательную историю этой конструкции. Узнайте историю создания башни и потенциального разрушения, попутно наслаждаясь уникальными видами с лестницы. Часть экскурсии в сопровождении гида завершается на 2 этаже Эйфелевой башни, где у вас будет свободное время для подъема на 3 этаж, при выборе соответствующей категории билета. На верхнем этаже башни вы увидите воссозданный кабинет Густава Эйфеля и побываете на самой высокой смотровой площадке Парижа. Как только вы вдоволь полюбуетесь прекрасными видами города, вы сможете спуститься на лифте или же по лестнице на нижний этаж. Дополнительный доступ на вершину: Из-за неконтролируемых ситуаций, таких как непогода или другие чрезвычайные обстоятельства, вершина башни может быть временно закрыта для посещений. В этих редких случаях группа не сможет получить доступ к вершине, даже если она снова откроется уже во время посещения башни. В этом случае вы получите возмещение стоимости подъёма на вершину.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Кабинет Густава Эйфеля

Смотровая площадка Эйфелевой башни Что включено Англоязычный гид.

Небольшие группы не более 25 человек.

Входной билет с доступом на второй этаж Эйфелевой башни.

Доступ на верхний уровень (если выбран соответствующий вариант)

Подъем на лифте до 2 уровня (если выбран соответствующий вариант)

Гарнитуры, при необходимости, чтобы слышать комментарии гида. Что не входит в цену Трансфер от / до отеля.

Еда и напитки.

Билет для прохода без очереди (могут быть задержки у лестницы перед получением билетов). Где начинаем и завершаем? Начало: На территории Эйфелевой башни Завершение: Эйфелева башня Когда и как рано покупать? Когда: Ежедневно по расписанию Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Нужно оплачивать всё сразу? Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.