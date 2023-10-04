Увидеть главные достопримечательности французской столицы и прокатиться по Сене
Сначала мы покажем вам город — вы увидите Елисейские поля, Дом Инвалидов, Триумфальную арку и, конечно же, Эйфелеву башню. А потом вас ждёт неспешная прогулка по Сене на кораблике мимо Нотр-Дама, Лувра и музея Орсе.
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Описание
Что вас ожидает
Пешая прогулка
Старт — на Елисейских полях, главной улице Парижа. Оттуда направимся к Большому и Малому дворцам — архитектурным шедеврам в стиле бозар. Вы увидите знаменитый мост Александра III, пересечёте Сену и окажетесь у Дома Инвалидов, где находится могила Наполеона. Обратите внимание на собор с позолочённым куполом — это жемчужина комплекса! Затем прогуляемся до Эйфелевой башни мимо музея Бранли, где хранятся коллекции искусства стран Азии и Африки. Заглянем на смотровую площадку Трокадеро (отсюда открывается открыточный вид на башню) и завершим пешеходную часть экскурсии у Триумфальной арки.
Во время прогулки гид погрузит вас в атмосферу и историю столицы, расскажет про моду, гастрономию и культуру, поделится интересными фактами из современной жизни парижан, раскроет их секреты и лайфхаки.
На кораблике по Сене
После 2-часовой прогулки вы сможете отдохнуть на кораблике, посмотреть на исторический центр города с воды и закрепить свои знания о нём. Вы проплывёте мимо собора Нотр-Дам, замка-тюрьмы Консьержери, полюбуетесь зданием музея Орсе и Лувром.
После этой экскурсии вы точно сможете самостоятельно ориентироваться в городе и планировать собственные маршруты!
Организационные детали
- Прогулка на кораблике длится 1 час 15 минут, в стоимость включён билет и аудиогид на русском языке. Гид не сопровождает вас на кораблике.
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у станции метро «Champs Elysées Clemenceau»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.