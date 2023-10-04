Эта экскурсия отлично подойдёт вам, если вы только приехали в Париж и хотите увидеть максимум из возможного за один день. Программа состоит из 2 частей. Сначала мы покажем вам город — вы увидите Елисейские поля, Дом Инвалидов, Триумфальную арку и, конечно же, Эйфелеву башню. А потом вас ждёт неспешная прогулка по Сене на кораблике мимо Нотр-Дама, Лувра и музея Орсе.

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Описание

Что вас ожидает

Пешая прогулка

Старт — на Елисейских полях, главной улице Парижа. Оттуда направимся к Большому и Малому дворцам — архитектурным шедеврам в стиле бозар. Вы увидите знаменитый мост Александра III, пересечёте Сену и окажетесь у Дома Инвалидов, где находится могила Наполеона. Обратите внимание на собор с позолочённым куполом — это жемчужина комплекса! Затем прогуляемся до Эйфелевой башни мимо музея Бранли, где хранятся коллекции искусства стран Азии и Африки. Заглянем на смотровую площадку Трокадеро (отсюда открывается открыточный вид на башню) и завершим пешеходную часть экскурсии у Триумфальной арки.

Во время прогулки гид погрузит вас в атмосферу и историю столицы, расскажет про моду, гастрономию и культуру, поделится интересными фактами из современной жизни парижан, раскроет их секреты и лайфхаки.

На кораблике по Сене

После 2-часовой прогулки вы сможете отдохнуть на кораблике, посмотреть на исторический центр города с воды и закрепить свои знания о нём. Вы проплывёте мимо собора Нотр-Дам, замка-тюрьмы Консьержери, полюбуетесь зданием музея Орсе и Лувром.

После этой экскурсии вы точно сможете самостоятельно ориентироваться в городе и планировать собственные маршруты!

Организационные детали