От Елисейских полей до Эйфелевой башни + прогулка на кораблике
Откройте для себя великолепие Парижа, пройдитесь по Елисейским полям и взгляните на город с водной глади Сены
Откройте для себя волшебство Парижа с нашей экскурсией, объединяющей пешую прогулку по знаковым местам и романтическое путешествие на кораблике по Сене.
Почувствуйте дух города, пройдясь по Елисейским полям, взгляните на величественную Триумфальную арку и восхититесь красотой Эйфелевой башни. Затем расслабьтесь, плывя мимо исторических достопримечательностей на комфортабельном корабле. Это идеальный выбор для первого знакомства с Парижем
🏛️ Архитектурные шедевры Большого и Малого дворцов
🌉 Вид на мост Александра III
⛪ Собор с позолочённым куполом
🗼 Панорама Эйфелевой башни
🚢 Отдых на кораблике по Сене
🎧 Аудиогид на русском языке
Что можно увидеть
Елисейские поля
Большой дворец
Малый дворец
Мост Александра III
Дом Инвалидов
Собор с позолочённым куполом
Эйфелева башня
Музей Бранли
Триумфальная арка
Собор Нотр-Дам
Консьержери
Музей Орсе
Лувр
Описание экскурсии
Пешая прогулка
Старт — на Елисейских полях, главной улице Парижа. Оттуда направимся к Большому и Малому дворцам — архитектурным шедеврам в стиле бозар. Вы увидите знаменитый мост Александра III, пересечёте Сену и окажетесь у Дома Инвалидов, где находится могила Наполеона. Обратите внимание на собор с позолочённым куполом — это жемчужина комплекса! Затем прогуляемся до Эйфелевой башни мимо музея Бранли, где хранятся коллекции искусства стран Азии и Африки. Заглянем на смотровую площадку Трокадеро (отсюда открывается открыточный вид на башню) и завершим пешеходную часть экскурсии на площади Трокадеро.
Во время прогулки гид погрузит вас в атмосферу и историю столицы, расскажет про моду, гастрономию и культуру, поделится интересными фактами из современной жизни парижан, раскроет их секреты и лайфхаки.
На кораблике по Сене
После 2-часовой прогулки вы сможете отдохнуть на кораблике, посмотреть на исторический центр города с воды и закрепить свои знания о нём. Вы проплывёте мимо собора Нотр-Дам, замка-тюрьмы Консьержери, полюбуетесь зданием музея Орсе и Лувром.
После этой экскурсии вы точно сможете самостоятельно ориентироваться в городе и планировать собственные маршруты!
Организационные детали
После предоплаты на сайте, остаток суммы нужно передать наличными гиду в евро по курсу на день проведения экскурсии
Прогулка на кораблике длится 1 час 15 минут, в стоимость включён билет и аудиогид на русском языке. Гид не сопровождает вас на кораблике
Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
€50
Дети до 8 лет
€20
Дети до 4 лет
Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Champs Elysées Clemenceau»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Криста — ваша команда гидов в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 17216 туристов
Я — историк архитектуры и знаток Парижа. Во Франции я защитила диссертацию о создании туристических маршрутов. И с 2015 года вместе с командой профессиональных гидов помогаю гостям увидеть город иначе, читать дальшеуменьшить
усиливая их впечатления и эмоции.
Наши экскурсии построены так, чтобы информация усваивалась легко и надолго запоминалась и взрослым, и детям. Мы показываем достопримечательности с необычных ракурсов, создавая эффект «Вау!» Каждый маршрут — это авторское сочетание весёлого настроения, исторической информации и полезных нюансов современной жизни Парижа.
Мы проводим групповые и индивидуальные экскурсии в Париже, Версале и Брюсселе и будем рады поделиться с вами своей любовью к прекрасному. À bientôt!
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на последних 30 из 59 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Эльвира
Нашу экскурсию вел Малхаз - и нам очень понравилось! Он очень живо рассказал нам много интересных фактов из истории Парижа, а также забавные истории из жизни знаменитых деятелей Франции - читать дальшеуменьшить
и талантливо связал это всё в один увлекательный рассказ. Также понравилось, что нам прислали билеты на кораблик, на котором мы с удовольствием покатались по вечернему Парижу. Не пришлось стоять в длиннющей очереди, и мы просто насладились поездкой.
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А
Анастасия
Нашим гидом был Алексей, нам повезло. Очень любознательный, увлеченный, умный, его рассказ был интересным и живым, время пролетело незаметно. Спасибо!
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Ю
Юлия
все прошло замечательно. Валерия прекрасно все рассказала и показала.
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Olga
Экскурсия была очень прекрасно организована, продуман маршрут, очень познавательно рассказан материал. Приятное общение, юмор, компания подобралась супер! Благодарю за приятно проведенное время)
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А
Анна
Огромное спасибо за прекрасную экскурсию по Парижу! Было ощущение, что я гуляю с другом, который знает каждый уголок города и умеет рассказывать его истории так, что хочется слушать бесконечно. Прогулка по Сене стала настоящей магией — потрясающие виды, особая атмосфера и море впечатлений. Спасибо за вашу увлечённость, внимание к деталям и душевную компанию — Париж открылся для меня по-новому!
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Оксана
Воспользовалась 2-мя маршрутами! Первый красный с гидом Екатериной. Много красивых мест, невероятные виды на Эйфелеву башню! гид очень старалась, информации немного, но все укладывается в голову. Очень рекомендую кораблик! Это читать дальшеуменьшить
потрясающе, отходили от стоянки еще было светло, возвращались к Эйфелевой башне уже стемнело, сделала чудесные фото! Есть аудиогид нв русском. Можно сидеть в закрытой части корабля, где тепло либо в открытой, где чудесные виды. Если есть возможность взять горячий чай, то будет потрясающе! Это было лучшим решением после экскурсионного дня прокатиться на кораблике. Второй день - синий маршрут и прекрасная гид Людмила! Она так заряжена и позитивна! Это была приятная и познавательная экскурсия. Всем рекомендую
+2
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