Обзорная экскурсия по Парижу + прогулка на кораблике

Увидеть главные достопримечательности французской столицы и прокатиться по Сене

5
1 отзыв
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Ответы на вопросы
Эта экскурсия отлично подойдёт вам, если вы только приехали в Париж и хотите увидеть максимум из возможного за один день. Программа состоит из 2 частей.

Сначала мы покажем вам город — вы увидите Елисейские поля, Дом Инвалидов, Триумфальную арку и, конечно же, Эйфелеву башню. А потом вас ждёт неспешная прогулка по Сене на кораблике мимо Нотр-Дама, Лувра и музея Орсе.
Обзорная экскурсия по Парижу + прогулка на кораблике
Обзорная экскурсия по Парижу + прогулка на кораблике
Обзорная экскурсия по Парижу + прогулка на кораблике
Обзорная экскурсия по Парижу + прогулка на кораблике
Обзорная экскурсия по Парижу + прогулка на кораблике
Обзорная экскурсия по Парижу + прогулка на кораблике
Обзорная экскурсия по Парижу + прогулка на кораблике
Обзорная экскурсия по Парижу + прогулка на кораблике
Обзорная экскурсия по Парижу + прогулка на кораблике
Обзорная экскурсия по Парижу + прогулка на кораблике
Ближайшие даты:
8
окт
10
окт
12
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14
окт
18
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Описание

Что вас ожидает

Пешая прогулка

Старт — на Елисейских полях, главной улице Парижа. Оттуда направимся к Большому и Малому дворцам — архитектурным шедеврам в стиле бозар. Вы увидите знаменитый мост Александра III, пересечёте Сену и окажетесь у Дома Инвалидов, где находится могила Наполеона. Обратите внимание на собор с позолочённым куполом — это жемчужина комплекса! Затем прогуляемся до Эйфелевой башни мимо музея Бранли, где хранятся коллекции искусства стран Азии и Африки. Заглянем на смотровую площадку Трокадеро (отсюда открывается открыточный вид на башню) и завершим пешеходную часть экскурсии у Триумфальной арки.

Во время прогулки гид погрузит вас в атмосферу и историю столицы, расскажет про моду, гастрономию и культуру, поделится интересными фактами из современной жизни парижан, раскроет их секреты и лайфхаки.

На кораблике по Сене

После 2-часовой прогулки вы сможете отдохнуть на кораблике, посмотреть на исторический центр города с воды и закрепить свои знания о нём. Вы проплывёте мимо собора Нотр-Дам, замка-тюрьмы Консьержери, полюбуетесь зданием музея Орсе и Лувром.

После этой экскурсии вы точно сможете самостоятельно ориентироваться в городе и планировать собственные маршруты!

Организационные детали

  • Прогулка на кораблике длится 1 час 15 минут, в стоимость включён билет и аудиогид на русском языке. Гид не сопровождает вас на кораблике.
  • Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у станции метро «Champs Elysées Clemenceau»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Е
4 окт 2023
Всё понравилось. Прогулка удалась.

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Популярные места
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Музей Орсе
Музеи
Консьержери
Нотр-Дам
Мост Александра III
Дом инвалидов
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