Откройте для себя волшебство Парижа с нашей экскурсией, объединяющей пешую прогулку по знаковым местам и романтическое путешествие на кораблике по Сене. Почувствуйте дух города, пройдясь по Елисейским полям, взгляните на величественную Триумфальную арку и восхититесь красотой Эйфелевой башни. Затем расслабьтесь, плывя мимо исторических достопримечательностей на комфортабельном корабле. Это идеальный выбор для первого знакомства с Парижем

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Описание экскурсии

Пешая прогулка

Старт — на Елисейских полях, главной улице Парижа. Оттуда направимся к Большому и Малому дворцам — архитектурным шедеврам в стиле бозар. Вы увидите знаменитый мост Александра III, пересечёте Сену и окажетесь у Дома Инвалидов, где находится могила Наполеона. Обратите внимание на собор с позолочённым куполом — это жемчужина комплекса! Затем прогуляемся до Эйфелевой башни мимо музея Бранли, где хранятся коллекции искусства стран Азии и Африки. Заглянем на смотровую площадку Трокадеро (отсюда открывается открыточный вид на башню) и завершим пешеходную часть экскурсии на площади Трокадеро.

Во время прогулки гид погрузит вас в атмосферу и историю столицы, расскажет про моду, гастрономию и культуру, поделится интересными фактами из современной жизни парижан, раскроет их секреты и лайфхаки.

На кораблике по Сене

После 2-часовой прогулки вы сможете отдохнуть на кораблике, посмотреть на исторический центр города с воды и закрепить свои знания о нём. Вы проплывёте мимо собора Нотр-Дам, замка-тюрьмы Консьержери, полюбуетесь зданием музея Орсе и Лувром.

После этой экскурсии вы точно сможете самостоятельно ориентироваться в городе и планировать собственные маршруты!

Организационные детали