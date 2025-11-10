Красота — одна из самых универсальных и в то же время самых противоречивых ценностей. Проходя по залам музея, мы проследим, как древние цивилизации формировали свои каноны. И как их представления менялись со временем. Рассмотрим самые разные предметы искусства и поразмышляем, что лежит в основе человеческого стремления к прекрасному.

Описание экскурсии

Маршрут экскурсии охватывает более 10 000 лет истории. Мы будем путешествовать по залам древних и современных цивилизаций: Месопотамия — Иран — Древняя Греция — Сирия — Египет — Ирак — Этрурия — Европа.

Мы поговорим:

Как менялись представления о красоте в разные эпохи

Какие существовали ритуалы и практики красоты

Как красота становилась частью культурной и личной идентичности

Как эволюция внешности и художественных канонов влияла на общество

Какую универсальную цель преследует стремление к красоте

Организационные детали

Билеты не входят в стоимость, их вам нужно купить заранее самостоятельно.