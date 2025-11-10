Красота — одна из самых универсальных и в то же время самых противоречивых ценностей. Проходя по залам музея, мы проследим, как древние цивилизации формировали свои каноны. И как их представления менялись со временем.
Рассмотрим самые разные предметы искусства и поразмышляем, что лежит в основе человеческого стремления к прекрасному.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Маршрут экскурсии охватывает более 10 000 лет истории. Мы будем путешествовать по залам древних и современных цивилизаций: Месопотамия — Иран — Древняя Греция — Сирия — Египет — Ирак — Этрурия — Европа.
Мы поговорим:
- Как менялись представления о красоте в разные эпохи
- Какие существовали ритуалы и практики красоты
- Как красота становилась частью культурной и личной идентичности
- Как эволюция внешности и художественных канонов влияла на общество
- Какую универсальную цель преследует стремление к красоте
Организационные детали
Билеты не входят в стоимость, их вам нужно купить заранее самостоятельно.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рядом с Пирамидой Лувра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альвина — ваш гид в Париже
Провела экскурсии для 588 туристов
Я лицензированный гид в Париже. Живу в этом городе с 2010 года, а с 2015 провожу авторские экскурсии. Моя суперсила — рассказывать о сложных вещах просто и увлекательно. Вместе мы откроем не только известные места, но и секретные уголки Парижа. Гарантирую — вы уйдёте не только с новыми знаниями, но и с отличным настроением!
Входит в следующие категории Парижа
