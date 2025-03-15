5 причин купить этот билет
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Что можно увидеть
- Лувр
- Мона Лиза
- Венера Милосская
- Ника Самофракийская
- Великий Сфинкс Таниса
- Фрески Ботичелли
- Рабы Микеланджело
- Брак в Кане Галилейской
- Коронация Наполеона
Описание билета
Посещение дворца-музея в удобном формате
Строительство одного из самых известных и роскошных дворцов мира, Лувра, не прекращалось на протяжении 8 веков! Я расскажу о главных периодах в его истории, об особенностях интерьеров и экстерьера — такой экскурс и прогулка по средневековому Лувру помогут представить жизнь резиденции французских королей.
Шедевры, которые нельзя пропустить
Престиж и гордость Лувра — его художественная коллекция, не крупнейшая в мире, но с огромной исторической ценностью. Это 550 тысяч предметов, 35 тысяч из которых представлены в залах музея. Изучать их можно годами, но за 2,5 часа вы успеете познакомиться с самыми значимыми и знаменитыми экспонатами:
- Великий Сфинкс Таниса — древнейший «обитатель» Лувра и крупнейший Сфинкс за пределами Египта;
- Венера Милосская — древнегреческая скульптура богини любви и красоты. Я расскажу о её происхождении, названии и значении в мировом искусстве;
- Ника Самофракийская — скульптура богини победы, восхищающая динамикой движения;
- 6 картин Леонардо да Винчи — вы увидите все хранящиеся в Лувре полотна великого итальянского мастера, в том числе загадочную Джоконду, и поймёте, почему именно эту картину знает весь мир;
- Фрески Ботичелли — редкий экземпляр шедевров художника эпохи Возрождения вне Италии;
- Рабы Микеланджело — две скульптуры ещё одного представителя Ренессанса, не вошедшие в итоговый проект гробницы папы римского Юлиуса II и таким образом оказавшиеся во Франции;
- Две крупнейшие картины Лувра — «Брак в Кане Галилейской», венецианский трофей Наполеона, оставшийся в Лувре благодаря ловкому обмену, и «Коронация Наполеона» кисти Давида — французского художника, представителя нео-классического движения.
Кроме того, вас ждут романтичные «Амур и Психея» итальянского скульптора Антонио Канова, портрет Бальтазара Кастильоне кисти великого Рафаэля, «Большая Одалиска» Энгра и другие шедевры мирового искусства. Еще несколько моих любимых произведений оставлю в секрете до нашей встречи.
Организационные детали
Обратите внимание:
Экскурсия проводится минимум для двух человек. Пожалуйста, прежде чем оплачивать заказ на одного человека, уточните у гида, состоится ли экскурсия в этот день.
Два варианта приобретения билетов в музей:
- Вы покупаете их сами на официальном сайте Лувра (стоимость — €22). Для льготных категорий посетителей приобретение билета обязательно, его нужно оформить в отдельной рубрике на той же странице сайта
- Я приобрету для вас билеты в музей заранее. Вам в этом случае нужно при заказе экскурсии написать мне имя и фамилию латинскими буквами всех участников старше 18 лет и отдельно тех, кому менее 18 лет или другая форма льгот
- Обязательно напишите, если у вас есть Paris Museum Pass или вы самостоятельно купили билеты в музей
Билет позволяет находиться в музее до его закрытия.
в понедельник, четверг, субботу и воскресенье в 09:30 и 13:30, в среду и пятницу в 09:30, 13:30 и 16:45
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€51
|Дети 5-12 лет
|€26
|Дети до 4 лет
|Бесплатно
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и как рано покупать?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
Получили много интересной информации,приятно было с Вами провести время.
Ольга - кладезь информации, благодаря чему, даже ожидание открытия Лувра было не утомительно (по внутренним причинам, музей открылся чуть позже). Мы узнали и об истории Лувра,
Информативно, интересно, познавательно.
Гид-экскурсовод превзошла все ожидания!
Рекомендую 👍🏻