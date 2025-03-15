Лувр - один из самых известных музеев мира, предлагающий уникальную возможность увидеть шедевры, такие как Мона Лиза, Венера Милосская и Ника Самофракийская. Экскурсия позволит вам погрузиться в историю дворца и его художественной коллекции. Вы сможете оценить значимость экспонатов, которые представляют огромную историческую ценность. Внимание к деталям и удобный формат посещения сделают ваше путешествие по Лувру незабываемым

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание билета

Посещение дворца-музея в удобном формате

Строительство одного из самых известных и роскошных дворцов мира, Лувра, не прекращалось на протяжении 8 веков! Я расскажу о главных периодах в его истории, об особенностях интерьеров и экстерьера — такой экскурс и прогулка по средневековому Лувру помогут представить жизнь резиденции французских королей.

Шедевры, которые нельзя пропустить

Престиж и гордость Лувра — его художественная коллекция, не крупнейшая в мире, но с огромной исторической ценностью. Это 550 тысяч предметов, 35 тысяч из которых представлены в залах музея. Изучать их можно годами, но за 2,5 часа вы успеете познакомиться с самыми значимыми и знаменитыми экспонатами:

Великий Сфинкс Таниса — древнейший «обитатель» Лувра и крупнейший Сфинкс за пределами Египта;

— древнейший «обитатель» Лувра и крупнейший Сфинкс за пределами Египта; Венера Милосская — древнегреческая скульптура богини любви и красоты. Я расскажу о её происхождении, названии и значении в мировом искусстве;

— древнегреческая скульптура богини любви и красоты. Я расскажу о её происхождении, названии и значении в мировом искусстве; Ника Самофракийская — скульптура богини победы, восхищающая динамикой движения;

— скульптура богини победы, восхищающая динамикой движения; 6 картин Леонардо да Винчи — вы увидите все хранящиеся в Лувре полотна великого итальянского мастера, в том числе загадочную Джоконду , и поймёте, почему именно эту картину знает весь мир;

— вы увидите все хранящиеся в Лувре полотна великого итальянского мастера, в том числе загадочную , и поймёте, почему именно эту картину знает весь мир; Фрески Ботичелли — редкий экземпляр шедевров художника эпохи Возрождения вне Италии;

— редкий экземпляр шедевров художника эпохи Возрождения вне Италии; Рабы Микеланджело — две скульптуры ещё одного представителя Ренессанса, не вошедшие в итоговый проект гробницы папы римского Юлиуса II и таким образом оказавшиеся во Франции;

— две скульптуры ещё одного представителя Ренессанса, не вошедшие в итоговый проект гробницы папы римского Юлиуса II и таким образом оказавшиеся во Франции; Две крупнейшие картины Лувра — «Брак в Кане Галилейской», венецианский трофей Наполеона, оставшийся в Лувре благодаря ловкому обмену, и «Коронация Наполеона» кисти Давида — французского художника, представителя нео-классического движения.

Кроме того, вас ждут романтичные «Амур и Психея» итальянского скульптора Антонио Канова, портрет Бальтазара Кастильоне кисти великого Рафаэля, «Большая Одалиска» Энгра и другие шедевры мирового искусства. Еще несколько моих любимых произведений оставлю в секрете до нашей встречи.

Организационные детали

Обратите внимание:

Экскурсия проводится минимум для двух человек. Пожалуйста, прежде чем оплачивать заказ на одного человека, уточните у гида, состоится ли экскурсия в этот день.

Два варианта приобретения билетов в музей:

Вы покупаете их сами на официальном сайте Лувра (стоимость — €22). Для льготных категорий посетителей приобретение билета обязательно, его нужно оформить в отдельной рубрике на той же странице сайта

Я приобрету для вас билеты в музей заранее. Вам в этом случае нужно при заказе экскурсии написать мне имя и фамилию латинскими буквами всех участников старше 18 лет и отдельно тех, кому менее 18 лет или другая форма льгот

Обязательно напишите, если у вас есть Paris Museum Pass или вы самостоятельно купили билеты в музей

Билет позволяет находиться в музее до его закрытия.