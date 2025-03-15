Лувр утром или вечером. Билеты гарантированы

Посетите Лувр и насладитесь шедеврами мирового искусства, включая Мону Лизу и Венеру Милосскую. Билеты гарантированы без очередей
Лувр - один из самых известных музеев мира, предлагающий уникальную возможность увидеть шедевры, такие как Мона Лиза, Венера Милосская и Ника Самофракийская. Экскурсия позволит вам погрузиться в историю дворца и его художественной коллекции. Вы сможете оценить значимость экспонатов, которые представляют огромную историческую ценность. Внимание к деталям и удобный формат посещения сделают ваше путешествие по Лувру незабываемым
4.93
298 отзывов

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Лувр утром или вечером. Билеты гарантированы
Лувр утром или вечером. Билеты гарантированы
Лувр утром или вечером. Билеты гарантированы
Ближайшие даты:
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апр
Время начала: 09:30, 13:30, 16:45

Что можно увидеть

  • Лувр
  • Мона Лиза
  • Венера Милосская
  • Ника Самофракийская
  • Великий Сфинкс Таниса
  • Фрески Ботичелли
  • Рабы Микеланджело
  • Брак в Кане Галилейской
  • Коронация Наполеона

Описание билета

Посещение дворца-музея в удобном формате

Строительство одного из самых известных и роскошных дворцов мира, Лувра, не прекращалось на протяжении 8 веков! Я расскажу о главных периодах в его истории, об особенностях интерьеров и экстерьера — такой экскурс и прогулка по средневековому Лувру помогут представить жизнь резиденции французских королей.

Шедевры, которые нельзя пропустить

Престиж и гордость Лувра — его художественная коллекция, не крупнейшая в мире, но с огромной исторической ценностью. Это 550 тысяч предметов, 35 тысяч из которых представлены в залах музея. Изучать их можно годами, но за 2,5 часа вы успеете познакомиться с самыми значимыми и знаменитыми экспонатами:

  • Великий Сфинкс Таниса — древнейший «обитатель» Лувра и крупнейший Сфинкс за пределами Египта;
  • Венера Милосская — древнегреческая скульптура богини любви и красоты. Я расскажу о её происхождении, названии и значении в мировом искусстве;
  • Ника Самофракийская — скульптура богини победы, восхищающая динамикой движения;
  • 6 картин Леонардо да Винчи — вы увидите все хранящиеся в Лувре полотна великого итальянского мастера, в том числе загадочную Джоконду, и поймёте, почему именно эту картину знает весь мир;
  • Фрески Ботичелли — редкий экземпляр шедевров художника эпохи Возрождения вне Италии;
  • Рабы Микеланджело — две скульптуры ещё одного представителя Ренессанса, не вошедшие в итоговый проект гробницы папы римского Юлиуса II и таким образом оказавшиеся во Франции;
  • Две крупнейшие картины Лувра — «Брак в Кане Галилейской», венецианский трофей Наполеона, оставшийся в Лувре благодаря ловкому обмену, и «Коронация Наполеона» кисти Давида — французского художника, представителя нео-классического движения.

Кроме того, вас ждут романтичные «Амур и Психея» итальянского скульптора Антонио Канова, портрет Бальтазара Кастильоне кисти великого Рафаэля, «Большая Одалиска» Энгра и другие шедевры мирового искусства. Еще несколько моих любимых произведений оставлю в секрете до нашей встречи.

Организационные детали

Обратите внимание:

Экскурсия проводится минимум для двух человек. Пожалуйста, прежде чем оплачивать заказ на одного человека, уточните у гида, состоится ли экскурсия в этот день.

Два варианта приобретения билетов в музей:

  • Вы покупаете их сами на официальном сайте Лувра (стоимость — €22). Для льготных категорий посетителей приобретение билета обязательно, его нужно оформить в отдельной рубрике на той же странице сайта
  • Я приобрету для вас билеты в музей заранее. Вам в этом случае нужно при заказе экскурсии написать мне имя и фамилию латинскими буквами всех участников старше 18 лет и отдельно тех, кому менее 18 лет или другая форма льгот
  • Обязательно напишите, если у вас есть Paris Museum Pass или вы самостоятельно купили билеты в музей

Билет позволяет находиться в музее до его закрытия.

в понедельник, четверг, субботу и воскресенье в 09:30 и 13:30, в среду и пятницу в 09:30, 13:30 и 16:45

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Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€51
Дети 5-12 лет€26
Дети до 4 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около Лувра
Когда и как рано покупать?
Когда: в понедельник, четверг, субботу и воскресенье в 09:30 и 13:30, в среду и пятницу в 09:30, 13:30 и 16:45
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 298 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

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Александра
15 мар 2025
Очень было интересно, за 2,5 часа было много полезной информации, влюбилась в Лувр благодаря Ольге. Рекомендую этого гида. 🙏🏻🥰💋
Л
14 мар 2025
Ольга,большое Вам спасибо.
Получили много интересной информации,приятно было с Вами провести время.
Екатерина
9 мар 2025
Ольга, благодарим Вас за экскурсию!

Ольга - кладезь информации, благодаря чему, даже ожидание открытия Лувра было не утомительно (по внутренним причинам, музей открылся чуть позже). Мы узнали и об истории Лувра,
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и о коллекции скульптур музей, о трех мировых шедеврах и еще ряде значимых и самых известных картин. Ольга рассказала очень много интересного (я делала заметки, чтобы не забыть ценную информацию), и не только не сократила экскурсию из-за задержки открытия музея, но и даже чуть дольше была с нами!
Еще раз благодарим и рекомендуем всем!
Катя и Лиза, 07.03

Ирина
5 мар 2025
Увлеченный своим делом человек, столько интересных фактов, энергии!!! Великолепно!!! Спасибо большое!!! Рекомендую!!! 🌹
Е
3 мар 2025
Прекрасная экскурсия для первого посещения Лувра. Рекомендую!
Ю
3 мар 2025
Потрясающая экскурсия по Лувру. Очень интересно и содержательно. Ольга нас прямо таки умотала в хорошем смысле. Было ощущение, что Ольга сама не хотела останавливаться - все рассказывала и рассказывала о новых шедеврах музея. Было очень интересно и познавательно! Спасибо! Рекомендую!
Потрясающая экскурсия по Лувру. Очень интересно и содержательно. Ольга нас прямо таки умотала в хорошем смысле.Потрясающая экскурсия по Лувру. Очень интересно и содержательно. Ольга нас прямо таки умотала в хорошем смысле.Потрясающая экскурсия по Лувру. Очень интересно и содержательно. Ольга нас прямо таки умотала в хорошем смысле.Потрясающая экскурсия по Лувру. Очень интересно и содержательно. Ольга нас прямо таки умотала в хорошем смысле.Потрясающая экскурсия по Лувру. Очень интересно и содержательно. Ольга нас прямо таки умотала в хорошем смысле.Потрясающая экскурсия по Лувру. Очень интересно и содержательно. Ольга нас прямо таки умотала в хорошем смысле.
М
26 фев 2025
Ольга - лучшая
Инна
24 фев 2025
Ольга очень знающий профессионал. Мы довольно спонтанно собрались в Лувр по желанию нашего 15-летнего сына. Мы в Лувре были не первый раз, но для мальчика хотели организовать именно русскоязычную экскурсию
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и не потерять время на ориентировании в огромном мужее и блуждании по залам (у нас было всего полдня). Ольга гарантировала билеты и хотя утром система покупки билетов в музее сбоила и мы не смогли начать экскурсию утром, как планировали, Ольга решила организационные вопросы и мы смогли провести в музее вторую половиную дня. Нам и нашему мальчику все понравилось, рассказ был очень насыщенным и интересным. Ольга шла навстречу и для нашего двуязычного парня немного замедляла темп речи (спасибо большое!). Кстати, аудиофоны прекрасно помогли передвигаться в своем темпе по залу и при этом слушать Ольгу. С нами в группе была мама с малышкой и логистически все прошло очень гладко, мы быстро находили лифты для коляски. Мы получили от экскурсии то, что ожидали. Ольга, спасибо большое!

Анна
24 фев 2025
Экскурсия понравилась. Содержательно, интересно! Хорошая организация. Сами бы так не прониклись красотой и глубиной Лувра.
М
21 фев 2025
Чудесная экскурсия от начала и до самого конца!
Информативно, интересно, познавательно.
Гид-экскурсовод превзошла все ожидания!
Рекомендую 👍🏻
Р
21 фев 2025
Очень понравилась экскурсия! Ольга сумела раскрыть очень интересные с исторической точки зрения, темы. Было увлекательно.
В
19 фев 2025
Очень понравилось!
Анна
14 фев 2025
Если вы еще в раздумьях, с кем пойти в Лувр, то Ольга отличный выбор, даже не сомневайтесь. Быстро зашли, также быстро купили на месте билеты. Очень понравился темп рассказа и
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передвижения, не люблю, когда все дико медленно. Очень много успели посмотреть и про многое послушать, Ольга знает множество лайфхаков, что действительно облегчает перемещение от шедевра к шедевру. Когда приедем в следующий раз, тоже обратимся к ней за новой порцией впечатлений.

Ирина
13 фев 2025
Экскурсию бронировала доя своего сына. Ему очень понравилось. Ольга, спасибо!
A
8 фев 2025
Нам понравилась экскурсия. Полезная и интересная информация. Советую. Спасибо, Ольга!

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