🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 103 отзыва Очарование Монмартра: уникальная прогулка в мини-группе с экскурсоводом Погрузитесь в атмосферу самого романтичного района Парижа, открывая для себя его историю, искусство и кулинарные шедевры Начало: У метро Blanche Расписание: ежедневно в 11:00, 15:00 и 18:30 € 32 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 51 отзыв Версаль Великолепный: путешествие в эпоху Людовика XIV из Парижа Погрузитесь в величие Версаля: архитектурные шедевры, история и секреты жизни при дворе, которые оживут в рассказах вашего гида € 294 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 48 отзывов Прогулка по эпохам Парижа: от Сите до Лувра Погрузитесь в увлекательное путешествие по историческим эпохам Парижа, открывая его секреты и красоту Начало: На площади Сен-Мишель Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30 € 32 за человека

🚶 Пешая 10% скидка Мини-группа 3 часа 40 отзывов Нотр-Дам и всё самое главное в Париже: экскурсия с гидом Погрузитесь в атмосферу Парижа, исследуя его исторические уголки и секреты вместе с опытным гидом. Вас ждет незабываемое путешествие Начало: У метро Опера Расписание: ежедневно в 10:00 52 € 47 за человека

🚶 Пешая 10% скидка Мини-группа 2 часа 49 отзывов Покорить Париж за 2 часа: прогулка по главным достопримечательностям Идеальная экскурсия для первого знакомства с Парижем: легенды Нотр-Дам, тайны Ришелье и очарование городских улочек. Почувствуйте дух французской столицы Начало: У фонтана Сан-Мишель Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30 30 € 27 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 34 отзыва Квартал Маре: живая история Парижа XVII столетия Знакомство с историческим сердцем Парижа, где каждый камень дышит историей, а улицы шепчут легенды € 200 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 48 отзывов Обзорный тур - свидание с Парижем Погрузитесь в атмосферу Парижа, гуляя по его легендарным местам и скрытым уголкам. Узнайте удивительные истории и попробуйте лучшее мороженое Начало: Площадь Согласия от € 190 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 102 отзыва С Парижем на «Ты»: дружеская обзорная прогулка по главным достопримечательностям Погрузитесь в атмосферу Парижа вместе с местным жителем. Исторические факты, легенды и лучшие гастро-точки ждут вас Начало: В районе метро Champs-Élysées - Clemenceau от € 185 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 30 отзывов Первое свидание с Парижем: индивидуальная экскурсия с видео Встреча с Парижем: королевские площади, дворцы и истории любви ждут вас в уникальной экскурсии с видеосъемкой Начало: У Лувра € 180 за всё до 5 чел.

🚗 На машине 20% скидка Индивидуальная 4 часа 220 отзывов Индивидуальная автопрогулка по Парижу с посещением Монмартра Погрузитесь в атмосферу Парижа, проезжая мимо его символов: Башни Эйфеля, Лувра, Монмартра. Индивидуальный подход и комфортная поездка на Honda CR-V Начало: По договоренности с путешественником 533 € 427 за всё до 4 чел.

Мини-группа 2 часа 19 отзывов Топовые шедевры Лувра и три главные его женщины Эта экскурсия предлагает уникальную возможность за два часа увидеть главные шедевры Лувра и раскрыть их тайны. Узнайте больше о знаменитых дамах музея Начало: У конной статуи Людовика XIV Расписание: в понедельник в 11:30, в среду, четверг и субботу в 10:30, в пятницу в 11:30 и 15:30 € 55 за человека

Индивидуальная 2 часа 112 отзывов Лувр в первый раз: путешествие в мир искусства и истории Погрузитесь в мир великих произведений и королевских сокровищ Лувра, исследуя его историю и шедевры за 2 часа Начало: Около Лувра € 320 за всё до 6 чел.

20% скидка Индивидуальная 3 часа 134 отзыва Лувр за 3 часа: эксклюзивное путешествие в мир искусства Исследуйте Лувр без спешки и толпы, наслаждаясь шедеврами в уютной атмосфере вечернего музея Начало: У Пирамиды Лувра 230 € 184 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 2 часа 35 отзывов Ожившие шедевры Лувра: музейный хакинг с гидом за 2 часа Погрузитесь в мир искусства Лувра: от Моной Лизы до Венеры Милосской. Индивидуальная экскурсия с гидом откроет лучшие экспонаты без очереди Начало: Возле Лувра € 222 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 192 отзыва Понять Париж за два часа: индивидуальная экскурсия Узнайте героические, романтические и таинственные истории Парижа за два часа. Погружение в малоизвестные факты и легенды города Начало: Собор Нотр-Дам от € 140 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Билеты 6 часов 41 отзыв Билеты в Диснейленд без очереди в Париже - VIP сопровождение Посетите Диснейленд в Париже без очередей! VIP сопровождение обеспечит вам быстрый доступ к аттракционам и незабываемые впечатления Начало: У входа в парк Диснейленд € 950 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 25 отзывов Индивидуальная экскурсия: Символы Парижа Путешествие от Средневековья до наших дней, раскрывающее историю и колорит Парижа. Узнайте о легендарных памятниках и их значении Начало: У Оперы Гарнье от € 130 за всё до 10 чел.

🚗 На машине 20% скидка Индивидуальная 4 часа 134 отзыва Бонжур, Париж: уникальное путешествие по сердцу Франции Погрузитесь в атмосферу Парижа: исторические районы, знаковые памятники и живописные парки ждут вас Начало: В районе Опера Гарнье 525 € 420 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 9% скидка Групповая 2 часа 55 отзывов Экскурсия по Парижу: от Нотр-Дама до Лувра за 2 часа Погрузитесь в атмосферу Парижа, исследуя его знаковые места и узнавая увлекательные истории от опытного гида Начало: У фонтана Сан Мишель Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30 32 € 29 за человека

Индивидуальная 2.5 часа 25 отзывов Лувр сквозь века и эпохи: индивидуальная экскурсия Лувр - лабиринт искусства и истории. С гидом вы не потеряетесь среди шедевров и узнаете все тайны музея. Идеально для любителей искусства и истории Начало: На площади перед Лувром от € 200 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 33 отзыва Добро пожаловать в Париж: Индивидуальное путешествие по сердцу Франции Погрузитесь в атмосферу Парижа: от величественных дворцов до тайных улочек, каждый шаг раскрывает новую страницу истории € 285 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 7 часов 77 отзывов Экскурсия Большой «батман»: культурное путешествие по Парижу Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Парижу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории Начало: Холл Вашей гостиницы, если живёте в районе 1-8, ил... € 534 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 2.5 часа 145 отзывов Большая прогулка по Лувру: от средневековья до Наполеона III Погрузитесь в мир искусства и истории с экскурсией по Лувру. Узнайте тайны великих мастеров и их творений Начало: Возле статуи Людовика XIV на коне перед входом Пир... € 267 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 110 отзывов Знакомьтесь, Париж История и архитектура французской столицы на насыщенной обзорной экскурсии Начало: Около Пантеона от € 200 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 30 отзывов Гуляя вдоль Сены: историческое путешествие и пикник в Париже Пройдитесь по берегам Сены, исследуя историю и культуру Парижа, с возможностью устроить пикник с видом на символы города Начало: Метро Hotel de Ville € 180 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 2 часа 18 отзывов Крепость, дворец, музей. Понять историю и значение Лувра за 2 часа Не посетить Лувр во время поездки в Париж будет непростительным упущением. Узнайте историю и значение Лувра за 2 часа с нашей экскурсией € 240 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 46 отзывов Версальский дворец: живая история королей Франции Погрузитесь в великолепие Версальского дворца, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю о жизни и тайнах французских монархов Начало: Версаль, статуя Людовика XIV перед главным входом € 360 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 89 отзывов Индивидуальная экскурсия по Парижу: Парижский серпантин Парижский серпантин - уникальная индивидуальная экскурсия по главным улицам и тайным уголкам Парижа. Откройте для себя новый взгляд на город от € 180 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Индивидуальная 3 часа 139 отзывов Монмартр и его улочки: путешествие в сердце богемного Парижа Погрузитесь в атмосферу творчества и искусства, пройдя по улочкам Монмартра, где каждый уголок хранит истории великих художников Начало: На площади ABBESSES 200 € 170 за всё до 10 чел.

Индивидуальная 4 часа 12 отзывов Экскурсия в Лувр: искусство, история и шедевры в одном туре Проведите 4 часа в компании профессионального гида, исследуя самые знаменитые и скрытые уголки Лувра, встречаясь лицом к лицу с историей Начало: В Музее € 299 за всё до 6 чел.

🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 3 часа 58 отзывов Комфортный трансфер из аэропорта Парижа с экскурсией по символам города Встреча в аэропорту Парижа, личный гид, экскурсия по иконам города и завершение у вашего отеля Начало: Аэропорт «Шарль Де Голь или Орли» 400 € 340 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 23 отзыва Пешком по Монмартру Экскурсия по одному из самых аутентичных кварталов Парижа € 200 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 7 часов 53 отзыва Обзорная пешая экскурсия по Парижу О разных эпохах и стилях на прогулке по знаменитым и малоизвестным памятникам истории и архитектуры € 400 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6.5 часов 84 отзыва Обзорная экскурсия «Один день в Париже» Большая прогулка по городу на целый день - все самое интересное в городе Начало: Мулен Руж от € 360 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 85 отзывов Большой тур по Монмартру: Мулен Руж, Амели, Стена Любви Погрузитесь в атмосферу Монмартра, посетите культовые места, такие как Мулен Руж и кафе из фильма Амели. Узнайте тайны этого удивительного района Парижа от € 180 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 93 отзыва Парижские тайны Необычные истории об известных достопримечательностях Начало: Собор Нотр Дам от € 135 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 340 отзывов Уникальная пешеходная экскурсия по Парижу: от Елисейских полей до секретных уголков Узнать и полюбить город за 2 часа Начало: В районе станции метро Champs Elysees Clemenceau (... Расписание: ежедневно в 15:15 € 25 за человека

🚶 Пешая Аудиогид 3 часа 4 отзыва Аудиогид «Обзорная экскурсия по Парижу» Увидеть популярные достопримечательности на самостоятельной прогулке с аудиогидом Начало: Недалеко от собора Парижской Богоматери € 7 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 1 отзыв Классический Париж: от Лувра до Эйфелевой башни В комфортной мини-группе исследовать город, слушая интересные истории и рассматривая архитектуру Начало: У Лувра Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 14:00 € 54 за человека

Индивидуальная 2.5 часа 30 отзывов Величайшие шедевры Лувра Must-see в легендарном музее: рассказ об истории и художественной ценности главных экспонатов Начало: Пирамида лувра € 214 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 4 отзыва Правый берег, или как Париж стал столицей Франции Узнать, чем примечательно и как живёт правобережье, и прочувствовать его монументальный дух € 150 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 122 отзыва Приключение на Эйфелевой башне. Город с высоты для детей и взрослых Покорить символ Парижа, узнать историю башни и посмотреть на столицу с лучшего ракурса Начало: У Эйфелевой башни € 180 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 40 отзывов Шарм и блеск Парижа История Парижа как столицы французского королевства на маршруте от Оперы Гарнье до Дома Инвалидов Начало: У Оперы Гарнье € 155 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Групповая 3.5 часа 12 отзывов Обзорная экскурсия по Парижу с круизом по Сене Откройте для себя великолепие Парижа, пройдитесь по Елисейским полям и взгляните на город с водной глади Сены Начало: У станции метро «Champs Elysées Clemenceau» € 45 за человека