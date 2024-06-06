Увидеть самое главное в Париже

Найдено 70 экскурсий в категории «Самое главное» в Париже на русском языке, цены от €7, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Очарование Монмартра: прогулка в мини-группе с посещением Сакре-Кёр
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
103 отзыва
Очарование Монмартра: уникальная прогулка в мини-группе с экскурсоводом
Погрузитесь в атмосферу самого романтичного района Парижа, открывая для себя его историю, искусство и кулинарные шедевры
Начало: У метро Blanche
Расписание: ежедневно в 11:00, 15:00 и 18:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
32 за человека
Версаль Великолепный
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
51 отзыв
Версаль Великолепный: путешествие в эпоху Людовика XIV из Парижа
Погрузитесь в величие Версаля: архитектурные шедевры, история и секреты жизни при дворе, которые оживут в рассказах вашего гида
Сегодня в 12:30
Завтра в 13:30
294 за всё до 4 чел.
Прогулка по эпохам Парижа
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
48 отзывов
Прогулка по эпохам Парижа: от Сите до Лувра
Погрузитесь в увлекательное путешествие по историческим эпохам Парижа, открывая его секреты и красоту
Начало: На площади Сен-Мишель
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30
Сегодня в 10:30
10 июня в 10:30
32 за человека
Нотр-Дам и всё самое главное в Париже
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
3 часа
40 отзывов
Нотр-Дам и всё самое главное в Париже: экскурсия с гидом
Погрузитесь в атмосферу Парижа, исследуя его исторические уголки и секреты вместе с опытным гидом. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: У метро Опера
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
5247 за человека
Покорить Париж за 2 часа
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
49 отзывов
Покорить Париж за 2 часа: прогулка по главным достопримечательностям
Идеальная экскурсия для первого знакомства с Парижем: легенды Нотр-Дам, тайны Ришелье и очарование городских улочек. Почувствуйте дух французской столицы
Начало: У фонтана Сан-Мишель
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
3027 за человека
Квартал Маре (Marais). Париж XVII столетия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
34 отзыва
Квартал Маре: живая история Парижа XVII столетия
Знакомство с историческим сердцем Парижа, где каждый камень дышит историей, а улицы шепчут легенды
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
200 за всё до 8 чел.
Обзорный тур - свидание с Парижем
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
48 отзывов
Обзорный тур - свидание с Парижем
Погрузитесь в атмосферу Парижа, гуляя по его легендарным местам и скрытым уголкам. Узнайте удивительные истории и попробуйте лучшее мороженое
Начало: Площадь Согласия
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
от 190 за всё до 10 чел.
С Парижем на «ты» - дружеская обзорная прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
102 отзыва
С Парижем на «Ты»: дружеская обзорная прогулка по главным достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу Парижа вместе с местным жителем. Исторические факты, легенды и лучшие гастро-точки ждут вас
Начало: В районе метро Champs-Élysées - Clemenceau
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 185 за всё до 10 чел.
Первое свидание с Парижем
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
30 отзывов
Первое свидание с Парижем: индивидуальная экскурсия с видео
Встреча с Парижем: королевские площади, дворцы и истории любви ждут вас в уникальной экскурсии с видеосъемкой
Начало: У Лувра
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
180 за всё до 5 чел.
Знакомство с Парижем на автопрогулке с посещением Монмартра
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
220 отзывов
Индивидуальная автопрогулка по Парижу с посещением Монмартра
Погрузитесь в атмосферу Парижа, проезжая мимо его символов: Башни Эйфеля, Лувра, Монмартра. Индивидуальный подход и комфортная поездка на Honda CR-V
Начало: По договоренности с путешественником
Сегодня в 09:00
11 июня в 15:00
533427 за всё до 4 чел.
Топовые шедевры Лувра и три главные его женщины
Мини-группа
2 часа
19 отзывов
Топовые шедевры Лувра и три главные его женщины
Эта экскурсия предлагает уникальную возможность за два часа увидеть главные шедевры Лувра и раскрыть их тайны. Узнайте больше о знаменитых дамах музея
Начало: У конной статуи Людовика XIV
Расписание: в понедельник в 11:30, в среду, четверг и субботу в 10:30, в пятницу в 11:30 и 15:30
10 июня в 11:30
12 июня в 10:30
55 за человека
Лувр в первый раз
Индивидуальная
2 часа
112 отзывов
Лувр в первый раз: путешествие в мир искусства и истории
Погрузитесь в мир великих произведений и королевских сокровищ Лувра, исследуя его историю и шедевры за 2 часа
Начало: Около Лувра
Сегодня в 09:30
Завтра в 11:00
320 за всё до 6 чел.
Первое посещение Лувра: 3 часа лицом к лицу с шедеврами
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
134 отзыва
Лувр за 3 часа: эксклюзивное путешествие в мир искусства
Исследуйте Лувр без спешки и толпы, наслаждаясь шедеврами в уютной атмосфере вечернего музея
Начало: У Пирамиды Лувра
16 июня в 09:00
20 июня в 09:00
230184 за всё до 6 чел.
Ожившие шедевры Лувра: музейный хакинг с гидом
Индивидуальная
2 часа
35 отзывов
Ожившие шедевры Лувра: музейный хакинг с гидом за 2 часа
Погрузитесь в мир искусства Лувра: от Моной Лизы до Венеры Милосской. Индивидуальная экскурсия с гидом откроет лучшие экспонаты без очереди
Начало: Возле Лувра
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
222 за всё до 5 чел.
Понять Париж за два часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
192 отзыва
Понять Париж за два часа: индивидуальная экскурсия
Узнайте героические, романтические и таинственные истории Парижа за два часа. Погружение в малоизвестные факты и легенды города
Начало: Собор Нотр-Дам
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от 140 за всё до 6 чел.
Диснейленд без очереди
🚶 Пешая
Билеты
6 часов
41 отзыв
Билеты в Диснейленд без очереди в Париже - VIP сопровождение
Посетите Диснейленд в Париже без очередей! VIP сопровождение обеспечит вам быстрый доступ к аттракционам и незабываемые впечатления
Начало: У входа в парк Диснейленд
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
950 за всё до 4 чел.
Символы Парижа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
25 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Символы Парижа
Путешествие от Средневековья до наших дней, раскрывающее историю и колорит Парижа. Узнайте о легендарных памятниках и их значении
Начало: У Оперы Гарнье
16 июня в 09:30
17 июня в 15:30
от 130 за всё до 10 чел.
Бонжур, Пари
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
134 отзыва
Бонжур, Париж: уникальное путешествие по сердцу Франции
Погрузитесь в атмосферу Парижа: исторические районы, знаковые памятники и живописные парки ждут вас
Начало: В районе Опера Гарнье
10 июня в 08:00
11 июня в 16:00
525420 за всё до 6 чел.
В Париже впервые? Тогда вам с нами
🚶 Пешая
скидка
9%
Групповая
2 часа
55 отзывов
Экскурсия по Парижу: от Нотр-Дама до Лувра за 2 часа
Погрузитесь в атмосферу Парижа, исследуя его знаковые места и узнавая увлекательные истории от опытного гида
Начало: У фонтана Сан Мишель
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
3229 за человека
Лувр сквозь века и эпохи
Индивидуальная
2.5 часа
25 отзывов
Лувр сквозь века и эпохи: индивидуальная экскурсия
Лувр - лабиринт искусства и истории. С гидом вы не потеряетесь среди шедевров и узнаете все тайны музея. Идеально для любителей искусства и истории
Начало: На площади перед Лувром
16 июня в 09:30
17 июня в 15:30
от 200 за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в Париж
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
33 отзыва
Добро пожаловать в Париж: Индивидуальное путешествие по сердцу Франции
Погрузитесь в атмосферу Парижа: от величественных дворцов до тайных улочек, каждый шаг раскрывает новую страницу истории
17 июня в 09:00
18 июня в 13:00
285 за всё до 4 чел.
Большой «батман» по Парижу
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
77 отзывов
Экскурсия Большой «батман»: культурное путешествие по Парижу
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Парижу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Холл Вашей гостиницы, если живёте в районе 1-8, ил...
18 июня в 09:30
25 июня в 09:00
534 за всё до 6 чел.
Большая прогулка по Лувру
Индивидуальная
2.5 часа
145 отзывов
Большая прогулка по Лувру: от средневековья до Наполеона III
Погрузитесь в мир искусства и истории с экскурсией по Лувру. Узнайте тайны великих мастеров и их творений
Начало: Возле статуи Людовика XIV на коне перед входом Пир...
13 июня в 14:30
14 июня в 17:00
267 за всё до 6 чел.
Знакомьтесь, Париж
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
110 отзывов
Знакомьтесь, Париж
История и архитектура французской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: Около Пантеона
16 июня в 09:00
17 июня в 14:00
от 200 за всё до 10 чел.
Гуляя вдоль Сены
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
30 отзывов
Гуляя вдоль Сены: историческое путешествие и пикник в Париже
Пройдитесь по берегам Сены, исследуя историю и культуру Парижа, с возможностью устроить пикник с видом на символы города
Начало: Метро Hotel de Ville
17 июня в 11:00
18 июня в 11:00
180 за всё до 6 чел.
Крепость, дворец, музей. Понять историю и значение Лувра за 2 часа
Индивидуальная
2 часа
18 отзывов
Крепость, дворец, музей. Понять историю и значение Лувра за 2 часа
Не посетить Лувр во время поездки в Париж будет непростительным упущением. Узнайте историю и значение Лувра за 2 часа с нашей экскурсией
13 июня в 13:00
15 июня в 13:00
240 за всё до 4 чел.
Версальский дворец, или Вслед за мечтой «короля-солнца»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
46 отзывов
Версальский дворец: живая история королей Франции
Погрузитесь в великолепие Версальского дворца, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю о жизни и тайнах французских монархов
Начало: Версаль, статуя Людовика XIV перед главным входом
18 июня в 12:00
25 июня в 12:00
360 за всё до 10 чел.
Парижский серпантин
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
89 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Парижу: Парижский серпантин
Парижский серпантин - уникальная индивидуальная экскурсия по главным улицам и тайным уголкам Парижа. Откройте для себя новый взгляд на город
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от 180 за всё до 6 чел.
Монмартр и его улочки
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
139 отзывов
Монмартр и его улочки: путешествие в сердце богемного Парижа
Погрузитесь в атмосферу творчества и искусства, пройдя по улочкам Монмартра, где каждый уголок хранит истории великих художников
Начало: На площади ABBESSES
16 июня в 09:30
20 июня в 09:30
200170 за всё до 10 чел.
Лувр: полное погружение
Индивидуальная
4 часа
12 отзывов
Экскурсия в Лувр: искусство, история и шедевры в одном туре
Проведите 4 часа в компании профессионального гида, исследуя самые знаменитые и скрытые уголки Лувра, встречаясь лицом к лицу с историей
Начало: В Музее
20 июня в 09:30
21 июня в 09:30
299 за всё до 6 чел.
Трансфер + экскурсия по главным местам Парижа
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
58 отзывов
Комфортный трансфер из аэропорта Парижа с экскурсией по символам города
Встреча в аэропорту Парижа, личный гид, экскурсия по иконам города и завершение у вашего отеля
Начало: Аэропорт «Шарль Де Голь или Орли»
Сегодня в 16:00
11 июня в 15:00
400340 за всё до 3 чел.
Пешком по Монмартру
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
23 отзыва
Пешком по Монмартру
Экскурсия по одному из самых аутентичных кварталов Парижа
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
200 за всё до 8 чел.
Обзорная пешая экскурсия по Парижу
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
53 отзыва
Обзорная пешая экскурсия по Парижу
О разных эпохах и стилях на прогулке по знаменитым и малоизвестным памятникам истории и архитектуры
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
400 за всё до 8 чел.
Обзорная экскурсия «Один день в Париже»
🚶 Пешая
Индивидуальная
6.5 часов
84 отзыва
Обзорная экскурсия «Один день в Париже»
Большая прогулка по городу на целый день - все самое интересное в городе
Начало: Мулен Руж
21 июля в 09:00
24 авг в 09:00
от 360 за всё до 5 чел.
Большой тур по Монмартру
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
85 отзывов
Большой тур по Монмартру: Мулен Руж, Амели, Стена Любви
Погрузитесь в атмосферу Монмартра, посетите культовые места, такие как Мулен Руж и кафе из фильма Амели. Узнайте тайны этого удивительного района Парижа
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от 180 за всё до 6 чел.
Парижские тайны
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
93 отзыва
Парижские тайны
Необычные истории об известных достопримечательностях
Начало: Собор Нотр Дам
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от 135 за всё до 6 чел.
Ежедневная прогулка по Парижу
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
340 отзывов
Уникальная пешеходная экскурсия по Парижу: от Елисейских полей до секретных уголков
Узнать и полюбить город за 2 часа
Начало: В районе станции метро Champs Elysees Clemenceau (...
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
25 за человека
Аудиогид «Обзорная экскурсия по Парижу»
🚶 Пешая
Аудиогид
3 часа
4 отзыва
Аудиогид «Обзорная экскурсия по Парижу»
Увидеть популярные достопримечательности на самостоятельной прогулке с аудиогидом
Начало: Недалеко от собора Парижской Богоматери
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7 за человека
Классический Париж: от Лувра до Эйфелевой башни
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
1 отзыв
Классический Париж: от Лувра до Эйфелевой башни
В комфортной мини-группе исследовать город, слушая интересные истории и рассматривая архитектуру
Начало: У Лувра
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 14:00
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
54 за человека
Величайшие шедевры Лувра
Индивидуальная
2.5 часа
30 отзывов
Величайшие шедевры Лувра
Must-see в легендарном музее: рассказ об истории и художественной ценности главных экспонатов
Начало: Пирамида лувра
Сегодня в 12:00
Завтра в 13:00
214 за всё до 4 чел.
Правый берег, или как Париж стал столицей Франции
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Правый берег, или как Париж стал столицей Франции
Узнать, чем примечательно и как живёт правобережье, и прочувствовать его монументальный дух
10 июня в 10:30
13 июня в 09:30
150 за всё до 4 чел.
Приключение на Эйфелевой башне. Город с высоты для детей и взрослых
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
122 отзыва
Приключение на Эйфелевой башне. Город с высоты для детей и взрослых
Покорить символ Парижа, узнать историю башни и посмотреть на столицу с лучшего ракурса
Начало: У Эйфелевой башни
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
180 за всё до 4 чел.
Шарм и блеск Парижа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
40 отзывов
Шарм и блеск Парижа
История Парижа как столицы французского королевства на маршруте от Оперы Гарнье до Дома Инвалидов
Начало: У Оперы Гарнье
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
155 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Парижу + прогулка на кораблике
🚶 Пешая
Групповая
3.5 часа
12 отзывов
Обзорная экскурсия по Парижу с круизом по Сене
Откройте для себя великолепие Парижа, пройдитесь по Елисейским полям и взгляните на город с водной глади Сены
Начало: У станции метро «Champs Elysées Clemenceau»
Сегодня в 08:00
10 июня в 15:00
45 за человека
Покорение Эйфелевой башни
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
7 отзывов
Покорение Эйфелевой башни
Посетить визитную карточку Франции и услышать связанные с ней удивительные истории
Начало: Рядом с Эйфелевой башней
16 июня в 09:00
17 июня в 09:30
от 170 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    6 июня 2024
    Первое свидание с Парижем
    Сегодня мы с Мариной совершили прогулку по маршруту «Первое свидание с Парижем». Мы отлично провели время, Марина — увлекательный рассказчик, показала город и рассказала обо всех основных достопримечательностях. С удовольствием порекомендуем ее знакомым.
    Сегодня мы с Мариной совершили прогулку по маршруту «Первое свидание с Парижем». Мы отлично провели время
  • A
    Alexander
    6 июня 2024
    Очарование Монмартра: прогулка в мини-группе с посещением Сакре-Кёр
    Людмила хорошо эрудированная, умело подаёт материал. Экскурсия прошла на одном дыхании.
  • Н
    Николай
    6 июня 2024
    Прогулка по эпохам Парижа
    Экскурсия состоялась, все замечательно, не смотря на плохую погоду экскурсовод все показала и рассказала.
  • А
    Андрей
    6 июня 2024
    Парижский серпантин
    Хочу поблагодарить Елену за потрясающую экскурсию. Нет не экскурсию, а потрясающее общение по теме "Париж и все что с ним
    читать дальше

    связано". И все это было в прекрасной атмосфере, созданной Еленой. Глубина реальных, не шаблонных знаний, умение их преподнести так, что хочется многое перечитать и пересмотреть под совсем другим углом зрения. Три часа пролетели незаметно, хотя мы встречались вечером, и до этого четыре часа сами гуляли по Парижу и были уже уставшими. Обязательно, в следующие посещение Парижа, закажем ещё две прогулки с ней. От души очень очень рекомендуем Елену.

  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Большой тур по Монмартру
    Замечательная экскурсия, насыщенная, интересная, пролетела совершенно незаметно, хотелось еще и еще! От души рекомендую!
  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Трансфер + экскурсия по главным местам Парижа
    Замечательный гид Александр, путешествие планируется с учетом ваших пожеланий, интересная подача экскурсии, приятное общение. Однозначно буду всем рекомендовать!
  • A
    Alexander
    5 июня 2024
    Прогулка по эпохам Парижа
    Очень информативно и хорошо продумано.
  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    Символы Парижа
    Интересная экскурсия, прогулялись, пофоткались.
  • А
    Андрей
    4 июня 2024
    Шарм и блеск Парижа
    Блестящая экскурсия с очень интересным гидом. Мы получили большое удовольствие от двух часовой прогулки. С удовольствием по рекомендуем и гида Оксана и ее экскурсию.
  • И
    Ирина
    4 июня 2024
    С Парижем на «ты» - дружеская обзорная прогулка
    Спасибо большое за замечательную экскурсию. Особенно для нас была важна прекрасная коммуникация гида с нашими детьми. Спасибо и успехов в Вашем интересном деле 🙌
    Спасибо большое за замечательную экскурсию. Особенно для нас была важна прекрасная коммуникация гида с нашими детьми

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Самое главное»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Париже
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Очарование Монмартра: прогулка в мини-группе с посещением Сакре-Кёр
  2. Версаль Великолепный
  3. Прогулка по эпохам Парижа
  4. Нотр-Дам и всё самое главное в Париже
  5. Покорить Париж за 2 часа
Какие места ещё посмотреть в Париже
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Лувр
  3. Квартал Марэ
  4. Набережная
  5. Монмартр
  6. Остров Сите
  7. Опера Гарнье
  8. Эйфелева башня
  9. Собор Парижской Богоматери
  10. Консьержери
Сколько стоит экскурсия по Парижу в июне 2024
Сейчас в Париже в категории "Самое главное" можно забронировать 70 экскурсий и билетов от 7 до 1 050 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 3693 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Париже (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 70 экскурсий на 2024 год по теме «Самое главное», 3693 ⭐ отзыва, цены от €7. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам