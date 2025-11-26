Замок Бретей — это мир сказок, оживших в сердце Франции. Здесь встречаются герои Шарля Перро, уют семейных залов и магия, в которую верят и взрослые, и дети. Всего час от Парижа — и вы в месте, где история переплетается с фантазией.
Описание экскурсииСказка и история в одном месте Замок Бретей — это не просто архитектура, а французская сказка, в которую можно войти. Здесь оживают персонажи книг, и вместо сухих дат вы увозите с собой эмоции и тепло воспоминаний. В отличие от грандиозного Версаля, Бретей очаровывает атмосферой уюта и настоящей семейной историей, где прошлое и сказка идут рука об руку. Путешествие в детство Прогулка по парку — как возвращение в детство: вы увидите Кота в сапогах, услышите истории о герцогах и почувствуете запах старых книг. Это место для отдыха от ритма большого города и наполнения лёгкостью. Важная информация: Продолжительность: 4-5 часов с дорогой Расстояние от Парижа: около 60 км. Подходит: семьям с детьми, парам, любителям французской культуры и уютных мест Что взять с собой: удобную обувь для прогулок, фотоаппарат и хорошее настроение
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер с водителем
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель в Париже
Завершение: Трансфер обратно в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
