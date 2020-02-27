29 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Эзотерические легенды собора Нотр Дам де Пари, средневековый «Двор Чудес», старинная обсерватория и предсказания астрологов, иероглифы и гравюры на стенах культовых зданий Парижа, в которых Николя Фламель зашифровал подсказки для искателей философского камня.

«Если бы камни собора могли заговорить, то они рассказали бы всю историю Франции», — писал великий французский архитектор Виоле ле Дюк.

С собором Нотр Дамм де Пари связано великое множество легенд. Поклонники эзотерики утверждают, что архитектура и символика собора Парижской Богоматери — это своего рода зашифрованный свод оккультных учений, Виктор Гюго говорил о Нотр Дамме как о “кратком справочнике оккультизма”.

Программа

Говорят, существуют три уровня восприятия этого собора. Первый — буквальный, то есть то, что мы видим. Второй – аллегорический, восприятие этого уровня требует культуры и умения анализировать, но достаточно доступно для всех. И третий уровень требует Знания, чтобы понять “послание” в полной мере. Я покажу эзотерические символы, которыми покрыт собор, и расскажу об их толковании.

Мы пройдем от башни Сан Жак до центра Жоржа Помпиду по средневековой дороге, отмеченной в средние века Николя Фламелем, неоднократно упоминаемом в книгах «Гарри Поттер», «Код Да Винчи» и «Собор Парижской Богомтери». Имя этого алхимика, посвятившего себя поискам тайны бессмертия и способа добычи золота из неблагородных металлов, окутано тайной. Николя Фламель оставил немало подсказок искателям философского камня: иероглифы, скульптуры, гравюры на стенах культовых зданий в квартале Les Halles.

История алхимика по имени Фулканелли — одна из самых странных и мистических. Кто такой Фульканелли? Чего же он все-таки добился? И если он действительно изобрел эликсир жизни, где он?

По дороге я также покажу вам место, где в средние века находился «Двор Чудес», церковь, которую связывают с сатанистами и черными мессами, колонну Екатерины Медичи, обязательно расскажу об известных астрологах и их правдивых предсказаниях. Мы увидим самый старый парижский дом, вы узнаете его удивительную историю.

В общем, нас ожидает незабываемая прогулка в мир тайн и интересных открытий, присоединяйтесь!