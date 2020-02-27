29 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Эзотерические легенды, старинная обсерватория и предсказания астрологов — тайны оккультного Парижа

Елена
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Елена – ваш гид
Эзотерические легенды собора Нотр Дам де Пари, средневековый «Двор Чудес», старинная обсерватория и предсказания астрологов, иероглифы и гравюры на стенах культовых зданий Парижа, в которых Николя Фламель зашифровал подсказки для искателей философского камня.
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии29 отзывов
5
По следам парижских алхимиков
По следам парижских алхимиков

«Если бы камни собора могли заговорить, то они рассказали бы всю историю Франции», — писал великий французский архитектор Виоле ле Дюк.

С собором Нотр Дамм де Пари связано великое множество легенд. Поклонники эзотерики утверждают, что архитектура и символика собора Парижской Богоматери — это своего рода зашифрованный свод оккультных учений, Виктор Гюго говорил о Нотр Дамме как о “кратком справочнике оккультизма”.

Программа

Говорят, существуют три уровня восприятия этого собора. Первый — буквальный, то есть то, что мы видим. Второй – аллегорический, восприятие этого уровня требует культуры и умения анализировать, но достаточно доступно для всех. И третий уровень требует Знания, чтобы понять “послание” в полной мере. Я покажу эзотерические символы, которыми покрыт собор, и расскажу об их толковании.

Мы пройдем от башни Сан Жак до центра Жоржа Помпиду по средневековой дороге, отмеченной в средние века Николя Фламелем, неоднократно упоминаемом в книгах «Гарри Поттер», «Код Да Винчи» и «Собор Парижской Богомтери». Имя этого алхимика, посвятившего себя поискам тайны бессмертия и способа добычи золота из неблагородных металлов, окутано тайной. Николя Фламель оставил немало подсказок искателям философского камня: иероглифы, скульптуры, гравюры на стенах культовых зданий в квартале Les Halles.

История алхимика по имени Фулканелли — одна из самых странных и мистических. Кто такой Фульканелли? Чего же он все-таки добился? И если он действительно изобрел эликсир жизни, где он?

По дороге я также покажу вам место, где в средние века находился «Двор Чудес», церковь, которую связывают с сатанистами и черными мессами, колонну Екатерины Медичи, обязательно расскажу об известных астрологах и их правдивых предсказаниях. Мы увидим самый старый парижский дом, вы узнаете его удивительную историю.

В общем, нас ожидает незабываемая прогулка в мир тайн и интересных открытий, присоединяйтесь!

По следам парижских алхимиков
По следам парижских алхимиков
По следам парижских алхимиков

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
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Елена
Елена
С 2005 года живу и работаю в Париже. Город с многовековой историей хранит великое множество тайн и секретов. У каждого Париж свой – eдинственный и неповторимый. Я приглашаю вас на встречу с городом-праздником, куда хочется возвращаться снова и снова!
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29 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

27 февраля 2020
Благодарны очень Елене!
Было интересно, весело, познавательно.
Прекрасная дружественная атмосфера.
Высокая компетентность очень порадовала.
Очень рада за всех, кому придётся встретится с Еленой!
6 января 2020
Доброго времени суток! Были на экскурсии 5.января 2020 года. Очень интересная и простая подача. Экскурсия проводится в спокойном темпе. Было интересно! Ещё раз большое спасибо!
Денис
16 мая 2019
Да, экскурсия отличная. Так как подход к Нотр Даму перекрыт, пришлось перестраивать ее на ходу. Но в целом - доволен.
17 апреля 2019
Прекрасная, необычная экскурсия, Елене отдельное спасибо за атмосферу которую удается создать во время прогулки, много действительно интересных легенд и фактов, переплетенных в хорошо подготовленном рассказе.
Рекомендую для тех кто хочет взглянуть на Париж под нестандартным углом.
10 января 2019
Экскурсия проходила весело и очень интересно. Елена - гид профессиональный с огромным багажом знаний. Мы узнали много интересных нюансов и фактов, которых не знали ранее, хотя в Париже уже не первый раз. Я рекомендую воспользоваться услугами Елены - вы останетесь очень довольны
9 января 2019
Хотите очароваться Парижем - вам к Елене! Благодаря той прогулке мы увидели город таким, каким я пожелаю увидеть его каждому, впервые оказавшемуся в Париже. Елена - настоящая парижанка, очень начитанный человек и прекрасная расказчица. Маршрут нам настолько понравился, что часть его мы повторили уже вдвоем на следующий день. К слову сказать, мой жених, бывавший в Париже и ранее, был под впечатлением не меньше, чем я. Наш следующий Париж только с Еленой!
12 декабря 2018
Мы с дочкой были в Париже в первый раз. Конечно, готовились и даже составили свои маршруты. В качестве эксперимента заказали одну экскурсию с Еленой. И пожалели, что побоялись взять самую длинную 7-часовую! Елена - замечательный рассказчик и очень позитивный человек. Просто, легко и доступно провела нас по "своему" Парижу. Огромное количество интересных фактов и увлекательных историй, не перегруженных датами. Время пролетело слишком быстро. Когда мы будем в Париже в следующий раз, мы обязательно ещё где-нибудь прогуляемся с Еленой и, конечно, посоветуем её всем своим друзьям! Отдельное спасибо за фотографии!!!
14 октября 2018
Большое спасибо Елене за очень интернесную, необычную и познавательную экскурсию. Узнали очень много нового, Елена поражает своими знаниями и начитанностью.
Также хотелось бы отметить, с каким воодушевлением Елена рассказывает истории про Париж, видно, что Елене действительно нравится то, что она делает, и такое же замечательное настроение передаётся нам, ее слушателям ;)
26 августа 2018
Восторг! Ходили по тем же местам, по которым ходили с другим гидом, но это как в первый раз. Захватывающие истории!
27 июля 2018
Мы провели с Еленой 2 чудных часа. Елена много знает про Париж и очень любит этот город. Она смогла передать нам чуточку этой любви. Было интересно и познавательно для всех. И для взрослых и для разновозрастных детей. Елена смогла заинтересовать и подстроится под всех, даже с учетом того, что русский язык для наших детей это второй язык. Мы узнали много интресных историй про Париж, побывали на чудесной тихой площади, узнали историю тамплиеров, Николаса Фламеля и много чего другого. Спасибо большое и встретимся в наш следующий визит в Париж!
Ещё 19 отзывов

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