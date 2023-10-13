Кажется, Париж просто создан для стильных и романтичных фотосессий — так не будем же терять время! Вместе с вами продумаем образ и отправимся гулять по улочкам города: к Эйфелевой башне или по богемному Монмартру, Латинскому кварталу или саду Тюильри. А на память у вас останутся живые профессиональные снимки, которые будут до краёв наполнены шармом Парижа.

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Описание

Что вас ожидает

Репортажные фото — и ваши эмоции на них!

Я предпочитаю динамичную фотосессию с живыми фотографиями. Во время нашего променада я буду ловить ваши эмоции, а заодно знакомить с парижской архитектурой и историей. Чтобы на память у вас остались не только фото, но и любопытные детали о Париже, его знаменитой кухне и, конечно же, парижанах.

Культовые уголки Парижа

Я предложу вам несколько вариантов локаций, чтобы вы выбрали наиболее созвучное вам и вашему образу место. Примеры наших фотомаршрутов (за 1 час охватим один из них):

Эйфелева башня с нескольких точек и интересных ракурсов.

с нескольких точек и интересных ракурсов. Латинский квартал : узкие улочки, Сорбонна, Люксембургский сад, фонтан Медичи и мост Епископов.

: узкие улочки, Сорбонна, Люксембургский сад, фонтан Медичи и мост Епископов. Правый берег : Лувр и сад Тюильри, прекрасный Пале Рояль, мост Александра III, невероятный ансамбль Гран Пале и Пети Пале, мост Искусств и Французская Академия.

: Лувр и сад Тюильри, прекрасный Пале Рояль, мост Александра III, невероятный ансамбль Гран Пале и Пети Пале, мост Искусств и Французская Академия. Монмартр или квартал Марэ, где мы прогуляемся среди особняков 16-17 века в богемной атмосфере или старинных декорациях.

Организационные детали