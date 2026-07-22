Фотопрогулка в Париже предлагает уникальную возможность запечатлеть самые яркие моменты в сердце Франции.
Участники могут выбрать среди знаковых локаций, таких как Эйфелева башня, богемный Монмартр или исторический Латинский квартал. Профессиональный фотограф обеспечит живые репортажные снимки, передающие атмосферу города. После прогулки все исходники и 15 лучших фото в авторской обработке будут отправлены участникам. Эта фотосессия - идеальный способ сохранить воспоминания о Париже
Участники могут выбрать среди знаковых локаций, таких как Эйфелева башня, богемный Монмартр или исторический Латинский квартал. Профессиональный фотограф обеспечит живые репортажные снимки, передающие атмосферу города. После прогулки все исходники и 15 лучших фото в авторской обработке будут отправлены участникам. Эта фотосессия - идеальный способ сохранить воспоминания о Париже
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Профессиональные фотографии
- 🗼 Культовые места Парижа
- 🕒 Гибкость маршрута
- 🎨 Авторская обработка снимков
- 👫 Индивидуальный подход
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для фото-прогулки в Париже - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна, а дни длинные, что позволяет насладиться прогулкой в полной мере. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно получить отличные снимки, хотя возможны небольшие дожди. Зимой, с ноября по март, прогулка будет менее комфортной из-за холодной погоды, но всё же возможна для тех, кто не боится прохлады.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Эйфелева башня
- Латинский квартал
- Лувр
- Монмартр
- Пале Рояль
- Гран Пале
- Пети Пале
Описание фото-прогулки
Репортажные фото — и ваши эмоции на них!
Я предпочитаю динамичную фотосессию с живыми фотографиями. Во время нашего променада я буду ловить ваши эмоции, а заодно знакомить с парижской архитектурой и историей. Чтобы на память у вас остались не только фото, но и любопытные детали о Париже, его знаменитой кухне и, конечно же, парижанах.
Культовые уголки Парижа
Я предложу вам несколько вариантов локаций, чтобы вы выбрали наиболее созвучное вам и вашему образу место. Примеры наших фотомаршрутов (за 1 час охватим один из них):
- Эйфелева башня с нескольких точек и интересных ракурсов.
- Латинский квартал: узкие улочки, Сорбонна, Люксембургский сад, фонтан Медичи и мост Епископов.
- Правый берег: Лувр и сад Тюильри, прекрасный Пале Рояль, мост Александра III, невероятный ансамбль Гран Пале и Пети Пале, мост Искусств и Французская Академия.
- Монмартр или квартал Маре, где мы прогуляемся среди особняков 16-17 века в богемной атмосфере или старинных декорациях.
Организационные детали
- Съёмка проходит на камеру Sony Cyber-shot DSC-RX10 IV
- После прогулки в течение 1-2 недель я отправлю вам все исходники фотосессии, а также 15 лучших снимков в авторской обработке
- За 1 час мы успеем охватить одну из локаций. При необходимости маршрут и фотосессию можно продлить за доплату
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Bir-Hakem
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 2854 туристов
За свою жизнь я сменила несколько профессий: все они так или иначе связаны с историей, культурой и визуальными жанрами. Изучала историю искусств в разных учебных заведениях России и Франции. Работала
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Для фотопрогулки мы выбрали Пале Рояль, так как это место было недалеко от Лувра, где мы были перед этим на экскурсии. Прогулка была легкой и непринужденной, несмотря на жару. Мы
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Е
Прекрасные фотографии получились! Марине большое спасибо:)
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Хотим сказать огромное спасибо Марине за эту замечательную фотопрогулку! ❤️ С первых минут было очень легко и комфортно, как будто мы встретились с хорошим другом. Марина не только привела нас
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Спасибо огромное за прекрасные фото!! За интереснейшую прогулку и великолепные рассказы! Это память на всю жизнь и спасибо огромное за то,влюбили нас в Париж!!!
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Огромная благодарность Марине, которая сделала мой день рождения незабываемым!
Я полностью доверилась ей и не пожалела об этом.
Столько интересной информации, красивых мест, а фотографии - просто шедевр!! А завтрак с кофе
Я полностью доверилась ей и не пожалела об этом.
Столько интересной информации, красивых мест, а фотографии - просто шедевр!! А завтрак с кофе
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М
Огромное спасибо за прекрасную экскурсию! Отличная организация, интересный маршрут и потрясающие локации для фото. Снимки получились живыми и атмосферными. Отдельный плюс за гибкость и внимание к деталям. Обязательно вернёмся и порекомендуем вас друзьям!
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