Пройтись по самым изящным кварталам города и получить профессиональные фотографии
Кажется, Париж просто создан для стильных и романтичных фотосессий — так не будем же терять время! Вместе с вами продумаем образ и отправимся гулять по улочкам города: к Эйфелевой башне или по богемному Монмартру, Латинскому кварталу или саду Тюильри.
А на память у вас останутся живые профессиональные снимки, которые будут до краёв наполнены шармом Парижа.
А на память у вас останутся живые профессиональные снимки, которые будут до краёв наполнены шармом Парижа.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Репортажные фото — и ваши эмоции на них!
Я предпочитаю динамичную фотосессию с живыми фотографиями. Во время нашего променада я буду ловить ваши эмоции, а заодно знакомить с парижской архитектурой и историей. Чтобы на память у вас остались не только фото, но и любопытные детали о Париже, его знаменитой кухне и, конечно же, парижанах.
Культовые уголки Парижа
Я предложу вам несколько вариантов локаций, чтобы вы выбрали наиболее созвучное вам и вашему образу место. Примеры наших фотомаршрутов (за 1 час охватим один из них):
- Эйфелева башня с нескольких точек и интересных ракурсов.
- Латинский квартал: узкие улочки, Сорбонна, Люксембургский сад, фонтан Медичи и мост Епископов.
- Правый берег: Лувр и сад Тюильри, прекрасный Пале Рояль, мост Александра III, невероятный ансамбль Гран Пале и Пети Пале, мост Искусств и Французская Академия.
- Монмартр или квартал Марэ, где мы прогуляемся среди особняков 16-17 века в богемной атмосфере или старинных декорациях.
Организационные детали
- После прогулки в течение 1-2 недель я отправлю вам все исходники фотосессии, а также 15 лучших снимков в авторской обработке
- За 1 час мы успеем охватить одну из локаций. При необходимости маршрут и фотосессию можно продлить за доплату.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у метро Bir-Hakem
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Париже
Провела экскурсии для 1816 туристов
Я профессиональный журналист и оператор, всегда любила общаться с людьми. Разница в том, что сейчас вы будете задавать мне вопросы:) Мне интересна культура и визуальные искусства: на мой взгляд, это и есть визитная карточка Парижа. Мои друзья — люди творческих профессий: художники, музыканты, киношники и круг русской эмиграции; пою в известном русском хоре в Париже. Буду рада сохранить ваши эмоции посредством видеосъемки на фоне одного из самых красивых городов!
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