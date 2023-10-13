Фотопрогулка в топ-местах Парижа

Пройтись по самым изящным кварталам города и получить профессиональные фотографии

Описание
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О гиде
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Ответы на вопросы
Кажется, Париж просто создан для стильных и романтичных фотосессий — так не будем же терять время! Вместе с вами продумаем образ и отправимся гулять по улочкам города: к Эйфелевой башне или по богемному Монмартру, Латинскому кварталу или саду Тюильри.

А на память у вас останутся живые профессиональные снимки, которые будут до краёв наполнены шармом Парижа.
Фотопрогулка в топ-местах Парижа
Фотопрогулка в топ-местах Парижа
Фотопрогулка в топ-местах Парижа
Фотопрогулка в топ-местах Парижа
Фотопрогулка в топ-местах Парижа
Фотопрогулка в топ-местах Парижа
Фотопрогулка в топ-местах Парижа
Фотопрогулка в топ-местах Парижа
Фотопрогулка в топ-местах Парижа
Фотопрогулка в топ-местах Парижа
Фотопрогулка в топ-местах Парижа
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Репортажные фото — и ваши эмоции на них!

Я предпочитаю динамичную фотосессию с живыми фотографиями. Во время нашего променада я буду ловить ваши эмоции, а заодно знакомить с парижской архитектурой и историей. Чтобы на память у вас остались не только фото, но и любопытные детали о Париже, его знаменитой кухне и, конечно же, парижанах.

Культовые уголки Парижа

Я предложу вам несколько вариантов локаций, чтобы вы выбрали наиболее созвучное вам и вашему образу место. Примеры наших фотомаршрутов (за 1 час охватим один из них):

  • Эйфелева башня с нескольких точек и интересных ракурсов.
  • Латинский квартал: узкие улочки, Сорбонна, Люксембургский сад, фонтан Медичи и мост Епископов.
  • Правый берег: Лувр и сад Тюильри, прекрасный Пале Рояль, мост Александра III, невероятный ансамбль Гран Пале и Пети Пале, мост Искусств и Французская Академия.
  • Монмартр или квартал Марэ, где мы прогуляемся среди особняков 16-17 века в богемной атмосфере или старинных декорациях.

Организационные детали

  • После прогулки в течение 1-2 недель я отправлю вам все исходники фотосессии, а также 15 лучших снимков в авторской обработке
  • За 1 час мы успеем охватить одну из локаций. При необходимости маршрут и фотосессию можно продлить за доплату.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро Bir-Hakem
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Пешеходные
Можно с детьми
Летние
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Монмартр
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