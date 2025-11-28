Отправьтесь в удивительное путешествие в зоопарк Туари — место, где вы станете гостем в мире животных, а не наоборот.
Здесь нет привычных вольеров: львы, жирафы, зебры и медведи живут на просторных территориях, а вы передвигаетесь на своём автомобиле, наблюдая их в максимально приближенных к естественным условиях.
Здесь нет привычных вольеров: львы, жирафы, зебры и медведи живут на просторных территориях, а вы передвигаетесь на своём автомобиле, наблюдая их в максимально приближенных к естественным условиях.
Описание экскурсии
Ощутите близость с дикой природой Зоопарк Туари — это не просто смотрение на животных, а настоящее погружение в их мир. Величественные жирафы спокойно переходят дорогу, забавные медведи лениво копаются в траве, а гордые зебры прогуливаются в своих полосатых «платьях». Возможно, вы станете свидетелями охоты хищника — конечно же, в рамках их обычного кормления. Просторные сафари-зоны и увлекательный маршрут Маршрут экскурсии проходит через обширные зоны, где обитают десятки видов животных со всего мира. Вы сможете остановиться на оборудованных площадках, чтобы сделать фотографии и услышать от гида истории о жизни и заботе о каждом питомце. Дополнительные активности и комфорт После сафари вы можете совершить пешую прогулку по парку, посетить детскую ферму, посмотреть кормление львов и слонов, а также отдохнуть в кафе с панорамным видом на зоопарк. Важная информация: Рекомендации:
берите камеру с хорошим зумом • соблюдайте правила безопасности (не выходить из автомобиля и не кормить животных). Лучшее время для визита: утро или вечер, когда животные наиболее активны.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Билеты в зоопарк
- Билеты на сафари
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от места проживания
Завершение: Трансфер до места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Рекомендации:
- Берите камеру с хорошим зумом
- Соблюдайте правила безопасности (не выходить из автомобиля и не кормить животных)
- Лучшее время для визита: утро или вечер, когда животные наиболее активны
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Парижа
Похожие экскурсии из Парижа
Индивидуальная
до 6 чел.
Опасные связи - Маре
Узнайте, что скрывает Маре: роскошные особняки, скандальные истории и тайные клубы. Погрузитесь в атмосферу Парижа и его удивительные события
Начало: площадь Hotel de ville
28 ноя в 12:00
29 ноя в 09:00
от €160 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Интерактивная прогулка по Лувру с детьми
Погрузитесь в мир искусства с детьми, превращая посещение Лувра в увлекательное приключение. Игра, загадки и шедевры ждут вас
Начало: Возле Лувра
18 дек в 14:00
19 дек в 09:30
€294 за всё до 6 чел.
Квест
до 10 чел.
Нотр-Дам и сокровища острова Сите
Погрузитесь в увлекательный квест по острову Сите, где дети встретят героев из сказок и легенд Парижа. Динамичная прогулка с сюрпризами
Начало: У станции метро Pont Neuf
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
от €250 за всё до 10 чел.