Ощутите близость с дикой природой Зоопарк Туари — это не просто смотрение на животных, а настоящее погружение в их мир. Величественные жирафы спокойно переходят дорогу, забавные медведи лениво копаются в траве, а гордые зебры прогуливаются в своих полосатых «платьях». Возможно, вы станете свидетелями охоты хищника — конечно же, в рамках их обычного кормления. Просторные сафари-зоны и увлекательный маршрут Маршрут экскурсии проходит через обширные зоны, где обитают десятки видов животных со всего мира. Вы сможете остановиться на оборудованных площадках, чтобы сделать фотографии и услышать от гида истории о жизни и заботе о каждом питомце. Дополнительные активности и комфорт После сафари вы можете совершить пешую прогулку по парку, посетить детскую ферму, посмотреть кормление львов и слонов, а также отдохнуть в кафе с панорамным видом на зоопарк. Важная информация: Рекомендации:

берите камеру с хорошим зумом • соблюдайте правила безопасности (не выходить из автомобиля и не кормить животных). Лучшее время для визита: утро или вечер, когда животные наиболее активны.