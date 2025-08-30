Найдено 3 экскурсии в категории « Сафари » в Париже на русском языке, цены от €250. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая На машине 5 часов Индивидуальная до 7 чел. Сафари‑парк Туари - в сердце дикой природы рядом с Парижем Начало: Ваш отель или любой адрес в Париже «Животные в естественной среде Сафари‑парк Туари — уникальный уголок природы всего в нескольких километрах от Парижа» €250 за всё до 7 чел. На машине 6 часов Индивидуальная до 4 чел. Из Парижа - в сафари-парк Туари Увидеть экзотических животных в дикой среде и полюбоваться природой разных континентов «Сафари-парк Туари находится всего в 40 км» €320 за всё до 4 чел. На машине 5 часов Индивидуальная до 6 чел. Зоопарк Туари: приключение среди животных и сафари-зон Начало: Трансфер от места проживания «Просторные сафари-зоны и увлекательный маршрут Маршрут экскурсии проходит через обширные зоны, где обитают десятки видов животных со всего мира» €625 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Парижа

