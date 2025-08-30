Мои заказы

Сафари и дикая природа в Париже

Найдено 3 экскурсии в категории «Сафари» в Париже на русском языке, цены от €250.
Сафари‑парк Туари - в сердце дикой природы рядом с Парижем
Пешая
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Сафари‑парк Туари - в сердце дикой природы рядом с Парижем
Начало: Ваш отель или любой адрес в Париже
«Животные в естественной среде Сафари‑парк Туари — уникальный уголок природы всего в нескольких километрах от Парижа»
Завтра в 08:00
31 авг в 08:00
€250 за всё до 7 чел.
Из Парижа - в сафари-парк Туари
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Парижа - в сафари-парк Туари
Увидеть экзотических животных в дикой среде и полюбоваться природой разных континентов
«Сафари-парк Туари находится всего в 40 км»
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
€320 за всё до 4 чел.
Зоопарк Туари: приключение среди животных и сафари-зон
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Зоопарк Туари: приключение среди животных и сафари-зон
Начало: Трансфер от места проживания
«Просторные сафари-зоны и увлекательный маршрут Маршрут экскурсии проходит через обширные зоны, где обитают десятки видов животных со всего мира»
Завтра в 09:00
31 авг в 09:00
€625 за всё до 6 чел.

Сколько стоит экскурсия по Парижу в августе 2025
Сейчас в Париже в категории "Сафари" можно забронировать 3 экскурсии от 250 до 625.
Цены на сафари в Париже, самые популярные экскурсии 2025 которые можно забронировать онлайн. Есть как джип-сафари, так и прогулки с фотосессией или на квадроциклах, багги.