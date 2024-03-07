В январе – туры в Париже

Найдено 3 тура в категории «В январе» в Париже на русском языке, цены от €1 200. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Париж для гурманов: лучшие французские вина, сыры, фуа-гра и рестораны
На машине
3 отзыва
7 дней
Париж для гурманов: лучшие французские вина, сыры, фуа-гра и рестораны
Попробовать Францию на вкус, устроить пикник у Эйфелевой башни и отведать сидра в Нормандии
Начало: Париж, 13:00
19 ноя в 13:30
6 янв в 13:30
2 590 за человека
Идиллические пейзажи и средневековая архитектура Нормандии: индивидуальный тур
На машине
2 дня
Идиллические пейзажи и средневековая архитектура Нормандии: индивидуальный тур
Увидеть место казни Жанны д’Арк, полюбоваться меловыми арками и посетить курорт парижской знати
Начало: Ваш отель в Париже, утро, точное время - по догово...
16 ноя в 10:00
23 ноя в 10:00
1 200 за всё до 4 чел.
Своей компанией в Бретань: средневековая атмосфера провинции на берегу Ла-Манша
На машине
2 дня
Своей компанией в Бретань: средневековая атмосфера провинции на берегу Ла-Манша
Посетить остров-крепость, полюбоваться готической архитектурой и живописными ландшафтами
Начало: Ваш отель в Париже, утро, точное время - по догово...
8 ноя в 10:00
15 ноя в 10:00
1 200 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на туры

  • С
    Светлана
    7 марта 2024
    Париж для гурманов: лучшие французские вина, сыры, фуа-гра и рестораны
    Катя, спасибо огромное за этот незабываемый тур и отличную неделю отпуска! Лучший гид, лучшая команда и лучший сервис! Все было
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    максимально комфортно, спланировано, продумано и безумно ответственно: встреча в аэропорту и отъезд в конце, заселение, наше перемещение по городу, поездка в Руан. Руан вообще заслуживает отдельного восхищения) Катя оказала помощь с любыми возникающими вопросами, не приходилось о чем-то беспокоиться в течение недели. Много незабываемых впечатлений, интересные ежедневные экскурсии и безумно вкусная еда! Каждый день мы пробовали новые виды сыров, фуа-гра, вина, сидр и разнообразные блюда классической французской кухни в ресторанах, о которых не знают туристы. Катя оказала помощь с любыми запросами, с выбором сувениров, с подбором вина и сыров для дома. Также были незабываемые походы на барахолки Парижа, откуда мы все не ушли с пустыми руками) Отдельное спасибо за большую сырную тарелку в качестве подарка)

  • И
    Ирина
    5 февраля 2024
    Париж для гурманов: лучшие французские вина, сыры, фуа-гра и рестораны
    Неделю назад мы вернулись из этого тура, тура, где кроме билетов до Парижа было всё включено. Я бы ещё назвала
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    этот тур «Тур за ручку «. Это очень удобно для тех, кто впервые в Париже. Для нас не было никаких напрягов: нас встретили в аэропорту, отвезли и разместили в очень приятном отеле с отличными завтраками; каждый день нас водили, возили, показывали, рассказывали, устраивали для нас ланчи на природе с вкуснейшими, свежайшими фермерскими продуктами (сырами, паштетами, колбасами…) с замечательными винами из разных регионов Франции. А ужинали мы в очень приятных ресторанах, которые посещают в основном местные, пробовали исконно французские блюда. Кроме Парижа мы побывали ещё и Руане, это того стоило! В общем всего не расскажешь, всё было замечательно! Катя, которая с утра и до вечера была с нами, - замечательный, позитивный человек: общительный, доброжелательный, весёлый; откликалась на все наши просьбы и пожелания. С ней было очень легко и приятно общаться. Мы побывали в Париже, как будто у старых друзей или даже у родственников. Всё было замечательно: интересно, вкусно, комфортно!!! Рекомендую! А мы уже задумываемся ещё посетить Францию в другом туре Екатерины.

  • М
    Мария
    23 января 2024
    Париж для гурманов: лучшие французские вина, сыры, фуа-гра и рестораны
    Тур был очень вкусный и красивый! У каждой достопримечательности Парижа мы пробовали разные сорта био-вина, самые французские сыры, хамон, фуагра
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    и даже устрицы! Список всего, что мы ели можно продолжать и продолжать. Мне, как человеку, который крайне мало употребляет алкоголь и сложно угодить, буквально понравились все сорта вин, которые мы успели продегустировать за эту неделю. Особенно заплмнились наши ужины в самых настоящих французских ресторанах, в которых приходилось стоять в очереди. Но потом было ясно, почему туда ВСЕГДА стоят очереди)) это так вкусно и аутентично) Ювди две выездные поездки - Этрета, где просто сносит крышу от красоты и энергетики И замок Жозефины Бонапарт - Мальмезон. Уж казалось бы, что меня может удивить в замке. . но на сегодняшний день эта одна из самых интересных и шикарных экскурсий! Рекомендую всем)) И даже на территори цветочного сада Мальмезон мы попробовали Розе с камамбером, козьим и овечьим сырами. В конце тура организатор Катя подарила нам самые вкусные французские сыры и даже позаботилась о том, чтобы мы не голодали в самолете (авиакопмания Flyone не кормит на борту). Хочется вернуться теперь и в другие туры по Франции с Катей! Мне очень зашли пешие прогулки по Парижу - мы изучили и прошли каждый район! Но столько мест еще неизведано))) Большое спасибо организаторам гастрономического тура!

    Тур был очень вкусный и красивый! У каждой достопримечательности Парижа мы пробовали разные сорта био-вина, самыеТур был очень вкусный и красивый! У каждой достопримечательности Парижа мы пробовали разные сорта био-вина, самыеТур был очень вкусный и красивый! У каждой достопримечательности Парижа мы пробовали разные сорта био-вина, самыеТур был очень вкусный и красивый! У каждой достопримечательности Парижа мы пробовали разные сорта био-вина, самыеТур был очень вкусный и красивый! У каждой достопримечательности Парижа мы пробовали разные сорта био-вина, самые

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «В январе»

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Сколько стоит тур в Париже в ноябре 2024
Сейчас в Париже в категории "В январе" можно забронировать 3 тура от 1 200 до 2 590. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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