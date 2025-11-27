Жемчужины Западной Европы: Франция, Бельгия, Голландия с экскурсиями на выбор
Посетить не менее 6 городов, осмотреть аутентичную архитектуру и увидеть место казни Жанны д’Арк
Начало: Париж, групповой трансфер аэропорт-отель предостав...
28 мар в 12:00
18 апр в 08:00
€870 за человека
Париж без штампов в камерной группе: исторические кварталы, искусство, гастрономия
Сходить в Лувр и музей Жакмар-Андре, увидеть Нотр-Дам и «Мулен Руж» и поговорить о французской кухне
Начало: Париж, квартал Марэ (у станции метро Сен-Поль), 9:...
2 дек в 09:30
4 дек в 09:30
€350 за человека
Девичник в Париже с круизом по Сене и парфюмерным мастер-классом (мини-группа)
Погулять по Монмартру, Марэ, Сите, рассмотреть Эйфелеву башню и Нотр-Дам, создать арома-воспоминание
Начало: Париж, район Марэ, 16:00
12 дек в 16:00
€847 за человека
Индивидуальный тур по главным достопримечательностям Парижа и Брюгге
Увидеть Эйфелеву башню и Нотр-Дам-де-Пари и окунуться в атмосферу Средневековья в Бельгии
Начало: Париж, встретим вас у вашего отеля или в любой точ...
€908 за человека
Тур только для вас: путешествие из Парижа в колоритные городки Нормандии
Увидеть главные места столицы, погулять по Довилю, Руану и Онфлёру, насладиться природными красотами
Начало: Париж, встретим вас у вашего отеля или в любой точ...
€839 за человека
Французский вояж: 6 городов и факультативные экскурсии
Осмотреть королевские замки, продегустировать местное вино и погулять по столице
Начало: Париж, 12:00 (возможна корректировка времени по со...
25 апр в 08:00
6 июн в 08:00
€740 за человека
