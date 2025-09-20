Французский вояж: 6 городов и факультативные экскурсии
Осмотреть королевские замки, продегустировать местное вино и погулять по столице
Начало: Париж, 12:00 (возможна корректировка времени по со...
20 сен в 12:00
€700 за человека
VIP-тур из Франции в Монако через Швейцарию и Италию: всё включено
Посетить значимые места 4 государств, увидеть мировые шедевры и погрузиться в гастрономию
Начало: Париж, в первой половине дня, рекомендуем прибыть ...
15 авг в 08:00
30 авг в 08:00
€10 000 за человека
Жемчужины Западной Европы: Франция, Бельгия, Голландия с экскурсиями на выбор
Посетить не менее 6 городов, осмотреть аутентичную архитектуру и увидеть место казни Жанны д’Арк
Начало: Париж, групповой трансфер аэропорт-отель предостав...
23 авг в 12:00
13 сен в 12:00
€900 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «На 8 дней»
Самые популярные туры этой рубрики в Париже
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Париже
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит тур в Париже в августе 2025
Сейчас в Париже в категории "На 8 дней" можно забронировать 3 тура от 700 до 10 000.
Туры на русском языке в Париже (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год на 8 дней, цены от €700. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь