Индивидуальная
2 часа
Руан - средневековые врата в Нормандию
Исследовать город и полюбить его за многоликость на обзорной пешеходной экскурсии
Начало: На Площади Старого Рынка, возле вашего отеля или н...
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Очароваться вечерним Руаном на прогулке по историческому центру
Истории и легенды о простом люде, королях и героях средневековой Франции и… лучшая утка в стране
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Руанский собор. Средневековые тайны готического храма
Научиться «читать» символику готических соборов на экскурсии по архитектурной доминанте Руана
Начало: Руанский собор
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€179 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Шедевры руанского Музея изящных искусств
Оценить главные полотна крупнейшего музея Нормандии: от Караваджо и Веласкеса до Ренуара и Модильяни
Начало: Перед центральным входом в музей
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€180 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДенис19 апреля 2024Все было супер! Рекомендую!
- ГГульнара8 апреля 2024Руан. Жанна д,Арк. Прикоснитесь к истории. Вам поможет Татьяна.
- ИИрина19 марта 2024Татьяна - отличный гид! Даже спустя полгода, когда я наконец добралась до написания отзыва, я с теплом вспоминаю нашу прогулку
- ЮЮлия22 августа 2023Татьяна, спасибо огромное за увлекательную вечернюю экскурсию по городу Руан! Время пролетело совсем незаметно, при этом столько нового и интересного
- ММария19 июля 2023Остались очень довольны экскурсией по Руану с Татьяной! Были с ребёнком 9 лет, было не скучно, а очень даже увлекательно. Спасибо! Очаровались Руаном и узнали много нового:)
- ВВладимир8 июня 2023Татьяна - очень интересный рассказчик и приятный человек.
Ответы на вопросы от путешественников по Руану в категории «Можно с детьми»
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Сколько стоит экскурсия по Руану в июне 2024
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