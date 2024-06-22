2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Руан - средневековые врата в Нормандию
Исследовать город и полюбить его за многоликость на обзорной пешеходной экскурсии
Начало: На Площади Старого Рынка, возле вашего отеля или н...
13 июля в 09:00
16 июля в 15:00
€200 за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Очароваться вечерним Руаном на прогулке по историческому центру
Истории и легенды о простом люде, королях и героях средневековой Франции и… лучшая утка в стране
13 июля в 16:00
16 июля в 16:00
€200 за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Руанский собор. Средневековые тайны готического храма
Научиться «читать» символику готических соборов на экскурсии по архитектурной доминанте Руана
Начало: Руанский собор
13 июля в 10:00
16 июля в 15:00
€200 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила22 июня 2024Отличная прогулка! Нам с дочерью было очень интересно, время пролетело незаметно. Спасибо большое Татьяне, вот бы во всех городах таких гидов находить!
- ДДенис19 апреля 2024Все было супер! Рекомендую!
- ГГульнара8 апреля 2024Руан. Жанна д,Арк. Прикоснитесь к истории. Вам поможет Татьяна.
- ЮЮлия22 августа 2023Татьяна, спасибо огромное за увлекательную вечернюю экскурсию по городу Руан! Время пролетело совсем незаметно, при этом столько нового и интересного
- ММария19 июля 2023Остались очень довольны экскурсией по Руану с Татьяной! Были с ребёнком 9 лет, было не скучно, а очень даже увлекательно. Спасибо! Очаровались Руаном и узнали много нового:)
- ВВладимир8 июня 2023Татьяна - очень интересный рассказчик и приятный человек.
Ответы на вопросы от путешественников по Руану в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Руану в июле 2024
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