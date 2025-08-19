Мои заказы

Экскурсии со скидкой в Страсбурге до 20%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Страсбурге на русском языке, цены от €135, скидки до 20%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Свидание со Страсбургом
Пешая
2 часа
-
10%
56 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Свидание со Страсбургом: индивидуальная экскурсия по старинному городу
Погрузитесь в атмосферу Страсбурга, осматривая главные достопримечательности и скрытые уголки. Узнайте историю города и особенности эльзасского менталитета
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
€135€150 за всё до 6 чел.
Страсбург, в котором живет Рождество
Пешая
2 часа
-
10%
34 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Страсбург, в котором живет Рождество
Вдохнуть ароматы шоколада и вафель на сказочных ярмарках и узнать всё об эльзасском Рождестве
26 ноя в 11:00
27 ноя в 11:00
€135€150 за всё до 6 чел.
По очаровательному Эльзасу (из Страсбурга)
На машине
9 часов
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
По очаровательному Эльзасу (из Страсбурга)
Средневековые улочки, фахверковые дома и родина папы - за 1 день
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:30
€448€560 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Andrei
    19 августа 2025
    Свидание со Страсбургом
    И детям и взрослым было очень интересно и познавательно слушать. В конце марина порекомендовала рестораны с местной кухней. Оказались очень хорошие рестораны с вкусной едой. Всем рекомендуем брать экскурсии, не пожалеете.
  • Л
    Ленар
    5 августа 2025
    Свидание со Страсбургом
    Большое спасибо Марине за экскурсию по Страсбургу! Было очень познавательно и интересно! 😊
  • A
    Aleksandra
    30 июля 2025
    Свидание со Страсбургом
    Марина прекрасный рассказчик, увлекательно и не банально знакомит с историей и легендами города, демонстрирует интересные локации без толп людей и это в момент наибольшего числа туристов - в период Рождественских ярмарок.
    Мы прекрасно провели время и остались очень довольны!
  • Т
    Татьяна
    28 июля 2025
    Свидание со Страсбургом
    Наша прогулка по Страсбургу с Мариной была просто отличной. Познакомились с историей города, его гастрономическим и культурным наследием. Марина потрясающе
    интересный рассказчик, профессиональный гид с глубокими познаниями истории города и способностью легко ее донести до туристов. Как мы поняли, она организует разные виды экскурсий, включая велосипедные. В следующий раз обязательно возьмем велоэкскурсию!

  • М
    Мария
    23 июля 2025
    Свидание со Страсбургом
    Благодаря нашему уважаемому гиду Марине, мы узнали много интересного о Страсбурге. Марина ведет свою экскурсию очень динамично, у нее прекрасный
    русский язык и впечатляющие знания об интересных деталях из истории города, скрытых от обычного туриста, которыми она с нами поделилась. Маршрут детально продуман и мы ни разу за 2 часа не успели заскучать. Экскурсия прошла на одном дыхании. Благодарим за возможность увидеть Страсбург глазами местного жителя, любящего и знающего свой город.

  • N
    Natalia
    4 июля 2025
    Свидание со Страсбургом
    Мы имели удовольствие насладиться частной экскурсией по Страсбургу с Мариной, и, должны сказать, это стало абсолютной изюминкой нашего однодневного путешествия!
    Марина была фантастическим гидом, которая оживила город своими глубокими знаниями и страстью. Она идеально спланировала маршрут, поделилась с нами множеством интересных фактов и историй и была очень дружелюбна и внимательна. Мы настоятельно рекомендуем Марину! 5/5 звезд!

  • A
    Aida
    20 июня 2025
    Свидание со Страсбургом
    Мы влюбились в Страсбург, Марина нас заворожила рассказами, историей, улочкам,площадями, набережной. Без неё мы бы просто слепо бродили. Не прогадали,
    что взяли ещё дополнительный час и увидели больше красот,вкусно пообедали и запаслись советами для продолжения дня.
    Очень рекомендую, прекрасный город, прекрасный гид Марина с глазами цвета моря ☺️💗

  • Л
    Лада
    19 июня 2025
    Свидание со Страсбургом
    Марина - просто волшебная. Мы были на одной волне. Мало того, что экскурсия интересная и многосторонняя, Марина еще надавала много мыслей и мест, где мы уже сами погуляли. Спасибо ей огромное
  • Ф
    Феликс
    13 июня 2025
    Свидание со Страсбургом
    Получил огромное удовольствие от экскурсии с Мариной! Марина- и великолепный знаток города, и замечательный рассказчик, и при этом её экскурсия-
    очень продумана и организована. Ну и помимо того, что Марина-замечательный гид, она ещё и очень приятный в общении человек. Очень рекомендую!

  • А
    Анна
    10 июня 2025
    Свидание со Страсбургом
    Спасибо Марине! Экскурсия пролетела на одном дыхании, интересный маршрут и увлекательные рассказы от Марины. До этого была в Страсбурге несколько
    раз, но с экскурсией город заиграл новыми красками. После экскурсии пообедали местными блюдами в месте, которое рекомендовала Марина 100/100! Спасибо! 🙏🏻

    Спасибо Марине! Экскурсия пролетела на одном дыхании, интересный маршрут и увлекательные рассказы от Марины. До этого была в Страсбурге несколько раз, но с экскурсией город заиграл новыми красками. После экскурсии пообедали местными блюдами в месте, которое рекомендовала Марина 100/100! Спасибо! 🙏🏻
  • И
    Инна
    9 июня 2025
    Свидание со Страсбургом
    Марина провела восхитительную экскурсию, не напрягала нас цифрами и датами, а показала нам все прелести города, нам очень понравилось не навязчивое общение, мы влюбились в Страсбург и обязательно вернемся!
    Марина провела восхитительную экскурсию, не напрягала нас цифрами и датами, а показала нам все прелести города, нам очень понравилось не навязчивое общение, мы влюбились в Страсбург и обязательно вернемся!
  • S
    Sergej
    18 мая 2025
    Свидание со Страсбургом
    Знакомство с городом Страсбург произвело большеое впечатление благодаря нашему гиду Марине, которой здорово удалось за короткое время (экскурсия длилась 2 часа) захватывающи интересно рассказать о истории города. Марина, спасибо большое!
  • Н
    Наталья
    13 мая 2025
    Свидание со Страсбургом
    Марина была отлично подготовлена, с интересом рассказывала о Страсбурге, его истории и современной жизни в нем. Рекомендуем 💯
    Марина была отлично подготовлена, с интересом рассказывала о Страсбурге, его истории и современной жизни в нем. Рекомендуем 💯
  • Т
    Тимофей
    27 апреля 2025
    Свидание со Страсбургом
    Все было отлично. Экскурсия была очень познавательна, а Марина создавала очень позитивный настрой и была исключительно гостеприимна
  • P
    Pesin
    6 апреля 2025
    Свидание со Страсбургом
    великолепный гид, нашла время на наш спонтанный тур, очень информативно, рекомендую, сумела передать ауру и красоту исторического центра Штрассбурга
  • О
    Ольга
    18 февраля 2025
    Свидание со Страсбургом
    Были на экскурсии с мужем и двумя дочерьми, 10 и 13 лет. Когда попрощались с Мариной и я спросила семью:"Ну
    как вам?", дети единогласно ответили:"10 из 10!", мужу тоже понравилось.
    Однозначно рекомендуем! Когда вас сопровождает знающий человек, любящий свое дело, то даже мелочи становятся интересными и захватывающими.
    Спасибо Марине за наше знакомство со Страсбургом!

    Были на экскурсии с мужем и двумя дочерьми, 10 и 13 лет. Когда попрощались с Мариной и я спросила семью:"Ну как вам?", дети единогласно ответили:"10 из 10!", мужу тоже понравилось.
    Однозначно рекомендуем! Когда вас сопровождает знающий человек, любящий свое дело, то даже мелочи становятся интересными и захватывающими.
    Спасибо Марине за наше знакомство со Страсбургом!
  • Е
    Елена
    17 февраля 2025
    Свидание со Страсбургом
    Хотим выразить огромную благодарность нашему очаровательному гиду Марине! Несмотря на наше опоздание, экскурсия состоялась в полном объеме, Марина подстроилась под
    нас, за это отдельная благодарность. Марине удалось влюбить нас в этот наикрасивейший город с богатой историей. К концу экскурсии мы уже чувствовали себя приятелями, настолько тепло проходило наше общение. В общем, было круто, рекомендую однозначно!

    Хотим выразить огромную благодарность нашему очаровательному гиду Марине! Несмотря на наше опоздание, экскурсия состоялась в полном объеме, Марина подстроилась под нас, за это отдельная благодарность. Марине удалось влюбить нас в этот наикрасивейший город с богатой историей. К концу экскурсии мы уже чувствовали себя приятелями, настолько тепло проходило наше общение. В общем, было круто, рекомендую однозначно!
  • С
    Семен
    4 февраля 2025
    Свидание со Страсбургом
    Марина - прекрасный знаток города, его истории, архитектуры и кулинарных особенностей. Экскурсия с ней - это отличный вариант действительно глубокого знакомства с таким необычным городом, как Страсбург!
  • А
    Анастасия
    26 января 2025
    Свидание со Страсбургом
    Спасибо Марине за экскурсию, еще вернёмся!
  • E
    Ekaterina
    12 января 2025
    Свидание со Страсбургом
    Отличная экскурсия, мы были в восторге. Сами мы бы не увидели город так, как нам его показала Марина. Было очень интересно! Рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Страсбургу в категории «Скидки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Страсбурге
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Свидание со Страсбургом
  2. Страсбург, в котором живет Рождество
  3. По очаровательному Эльзасу (из Страсбурга)
Какие места ещё посмотреть в Страсбурге
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Страсбургу в октябре 2025
Сейчас в Страсбурге в категории "Скидки" можно забронировать 3 экскурсии от 135 до 448 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 90 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.73 из 5
Скидки в Страсбурге на экскурсии — сразу и без всяких промокодов и купонов %🔥%. Успейте забронировать до конца акции по низкой стоимости со скидкой до 20%!. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь 2025