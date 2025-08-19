-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Свидание со Страсбургом: индивидуальная экскурсия по старинному городу
Погрузитесь в атмосферу Страсбурга, осматривая главные достопримечательности и скрытые уголки. Узнайте историю города и особенности эльзасского менталитета
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
€135
€150 за всё до 6 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Страсбург, в котором живет Рождество
Вдохнуть ароматы шоколада и вафель на сказочных ярмарках и узнать всё об эльзасском Рождестве
26 ноя в 11:00
27 ноя в 11:00
€135
€150 за всё до 6 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
По очаровательному Эльзасу (из Страсбурга)
Средневековые улочки, фахверковые дома и родина папы - за 1 день
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:30
€448
€560 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAndrei19 августа 2025И детям и взрослым было очень интересно и познавательно слушать. В конце марина порекомендовала рестораны с местной кухней. Оказались очень хорошие рестораны с вкусной едой. Всем рекомендуем брать экскурсии, не пожалеете.
- ЛЛенар5 августа 2025Большое спасибо Марине за экскурсию по Страсбургу! Было очень познавательно и интересно! 😊
- AAleksandra30 июля 2025Марина прекрасный рассказчик, увлекательно и не банально знакомит с историей и легендами города, демонстрирует интересные локации без толп людей и это в момент наибольшего числа туристов - в период Рождественских ярмарок.
Мы прекрасно провели время и остались очень довольны!
- ТТатьяна28 июля 2025Наша прогулка по Страсбургу с Мариной была просто отличной. Познакомились с историей города, его гастрономическим и культурным наследием. Марина потрясающе
- ММария23 июля 2025Благодаря нашему уважаемому гиду Марине, мы узнали много интересного о Страсбурге. Марина ведет свою экскурсию очень динамично, у нее прекрасный
- NNatalia4 июля 2025Мы имели удовольствие насладиться частной экскурсией по Страсбургу с Мариной, и, должны сказать, это стало абсолютной изюминкой нашего однодневного путешествия!
- AAida20 июня 2025Мы влюбились в Страсбург, Марина нас заворожила рассказами, историей, улочкам,площадями, набережной. Без неё мы бы просто слепо бродили. Не прогадали,
- ЛЛада19 июня 2025Марина - просто волшебная. Мы были на одной волне. Мало того, что экскурсия интересная и многосторонняя, Марина еще надавала много мыслей и мест, где мы уже сами погуляли. Спасибо ей огромное
- ФФеликс13 июня 2025Получил огромное удовольствие от экскурсии с Мариной! Марина- и великолепный знаток города, и замечательный рассказчик, и при этом её экскурсия-
- ААнна10 июня 2025Спасибо Марине! Экскурсия пролетела на одном дыхании, интересный маршрут и увлекательные рассказы от Марины. До этого была в Страсбурге несколько
- ИИнна9 июня 2025Марина провела восхитительную экскурсию, не напрягала нас цифрами и датами, а показала нам все прелести города, нам очень понравилось не навязчивое общение, мы влюбились в Страсбург и обязательно вернемся!
- SSergej18 мая 2025Знакомство с городом Страсбург произвело большеое впечатление благодаря нашему гиду Марине, которой здорово удалось за короткое время (экскурсия длилась 2 часа) захватывающи интересно рассказать о истории города. Марина, спасибо большое!
- ННаталья13 мая 2025Марина была отлично подготовлена, с интересом рассказывала о Страсбурге, его истории и современной жизни в нем. Рекомендуем 💯
- ТТимофей27 апреля 2025Все было отлично. Экскурсия была очень познавательна, а Марина создавала очень позитивный настрой и была исключительно гостеприимна
- PPesin6 апреля 2025великолепный гид, нашла время на наш спонтанный тур, очень информативно, рекомендую, сумела передать ауру и красоту исторического центра Штрассбурга
- ООльга18 февраля 2025Были на экскурсии с мужем и двумя дочерьми, 10 и 13 лет. Когда попрощались с Мариной и я спросила семью:"Ну
- ЕЕлена17 февраля 2025Хотим выразить огромную благодарность нашему очаровательному гиду Марине! Несмотря на наше опоздание, экскурсия состоялась в полном объеме, Марина подстроилась под
- ССемен4 февраля 2025Марина - прекрасный знаток города, его истории, архитектуры и кулинарных особенностей. Экскурсия с ней - это отличный вариант действительно глубокого знакомства с таким необычным городом, как Страсбург!
- ААнастасия26 января 2025Спасибо Марине за экскурсию, еще вернёмся!
- EEkaterina12 января 2025Отличная экскурсия, мы были в восторге. Сами мы бы не увидели город так, как нам его показала Марина. Было очень интересно! Рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Страсбургу в категории «Скидки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Страсбурге
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Страсбурге
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Страсбургу в октябре 2025
Сейчас в Страсбурге в категории "Скидки" можно забронировать 3 экскурсии от 135 до 448 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 90 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.73 из 5
Скидки в Страсбурге на экскурсии — сразу и без всяких промокодов и купонов %🔥%. Успейте забронировать до конца акции по низкой стоимости со скидкой до 20%!. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь 2025