Прогуляться по историческому центру и узнать, что общего у города и пшённой каши
Погрузитесь в атмосферу старинного города, осматривая главные достопримечательности и заглядывая в скрытые дворики! Вы услышите историю Страсбурга и познакомитесь с особенностями менталитета эльзасцев. Прогуляетесь по набережной Лодочников и рассмотрите фахверковые домики. Найдёте Золотой квадрат и поймёте, почему его так любят местные жители.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Соборная площадь, площадь Гутенберг, Маленькая Франция — основные, но не единственные знаковые места города. На прогулке я покажу вам популярные и скрытые локации. А старинные фотографии города помогут нам совершить путешествие в прошлое и увидеть, сильно ли он изменился за последнее столетие.
Я расскажу:
- Почему у собора Страсбурга всего одна башня
- Как связаны пшённая каша, Страсбург и Швейцария
- Что такое тарт фламбе и где его попробовать
- Почему есть сомнения в том, какой Страсбург — немецкий или французский
- Можно ли переносить дома с одной улицы на другую
Также я посоветую, куда сходить на обед или ужин, где продегустировать эльзасские вина и какой сувенир привезти из Страсбурга.
Организационные детали
- Точный маршрут составляется с учётом ваших индивидуальных пожеланий и предпочтений.
- В любой момент мы можем сделать перерыв на кофе в одной из лучших кофеен города. Напитки и закуски оплачиваются отдельно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Страсбурге
Провела экскурсии для 190 туристов
Добрый день, меня зовут Марина, более 10 лет живу в Страсбурге. Образование в сфере туризма, опыт проведения экскурсий, но самое главное — это любовь к городу и желание показать его глазами местного жителя. Провожу индивидуальные экскурсии-прогулки в дружеском формате, исходя из ваших интересов и пожеланий.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
16 фев 2024
Два часа пролетели совсем незаметно! Маршрут был выстроен хорошо, экскурсия содержательная, много информации, которой не найти в путеводителе. Марина -отличный гид и приятный человек.
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