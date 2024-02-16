Свидание со Страсбургом
Индивидуальная экскурсия в Страсбурге

Прогуляться по историческому центру и узнать, что общего у города и пшённой каши

5
1 отзыв
Погрузитесь в атмосферу старинного города, осматривая главные достопримечательности и заглядывая в скрытые дворики! Вы услышите историю Страсбурга и познакомитесь с особенностями менталитета эльзасцев. Прогуляетесь по набережной Лодочников и рассмотрите фахверковые домики. Найдёте Золотой квадрат и поймёте, почему его так любят местные жители.
Свидание со Страсбургом
Свидание со Страсбургом
Свидание со Страсбургом
Ближайшие даты:
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даты

Описание

Что вас ожидает

Соборная площадь, площадь Гутенберг, Маленькая Франция — основные, но не единственные знаковые места города. На прогулке я покажу вам популярные и скрытые локации. А старинные фотографии города помогут нам совершить путешествие в прошлое и увидеть, сильно ли он изменился за последнее столетие.

Я расскажу:

  • Почему у собора Страсбурга всего одна башня
  • Как связаны пшённая каша, Страсбург и Швейцария
  • Что такое тарт фламбе и где его попробовать
  • Почему есть сомнения в том, какой Страсбург — немецкий или французский
  • Можно ли переносить дома с одной улицы на другую

Также я посоветую, куда сходить на обед или ужин, где продегустировать эльзасские вина и какой сувенир привезти из Страсбурга.

Организационные детали

  • Точный маршрут составляется с учётом ваших индивидуальных пожеланий и предпочтений.
  • В любой момент мы можем сделать перерыв на кофе в одной из лучших кофеен города. Напитки и закуски оплачиваются отдельно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
3
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Е
16 фев 2024
Два часа пролетели совсем незаметно! Маршрут был выстроен хорошо, экскурсия содержательная, много информации, которой не найти в путеводителе. Марина -отличный гид и приятный человек.

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