Погрузитесь в атмосферу старинного города, осматривая главные достопримечательности и заглядывая в скрытые дворики! Вы услышите историю Страсбурга и познакомитесь с особенностями менталитета эльзасцев. Прогуляетесь по набережной Лодочников и рассмотрите фахверковые домики. Найдёте Золотой квадрат и поймёте, почему его так любят местные жители.

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Описание

Что вас ожидает

Соборная площадь, площадь Гутенберг, Маленькая Франция — основные, но не единственные знаковые места города. На прогулке я покажу вам популярные и скрытые локации. А старинные фотографии города помогут нам совершить путешествие в прошлое и увидеть, сильно ли он изменился за последнее столетие.

Я расскажу:

Почему у собора Страсбурга всего одна башня

Как связаны пшённая каша, Страсбург и Швейцария

Что такое тарт фламбе и где его попробовать

Почему есть сомнения в том, какой Страсбург — немецкий или французский

Можно ли переносить дома с одной улицы на другую

Также я посоветую, куда сходить на обед или ужин, где продегустировать эльзасские вина и какой сувенир привезти из Страсбурга.

Организационные детали